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Новини Коронавірус і карантин
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Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

Вірусологічні лабораторії в різних регіонах України повідомляють про перевантаження і неможливість проводити необхідну кількість тестування на коронавірус.

Зокрема, у Житомирі головний санітарний лікар області направив у місцеві лікарні листа, в якому повідомив, що вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру з 7 по 9 травня не буде приймати матеріали для ПЛР- досліджень, - повідомляє LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення ухвалене через те, що лабораторія завантажена на 8-9 днів наперед і не має можливості зберігати проби з підозрами на коронавірус, - йдеться у документі. Винятки будуть робити тільки для дітей та важкохворих пацієнтів.

Раніше про те, що не вистачає лабораторій для проведення тестувань на коронавірус, повідомляли і в столиці. "Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже непоодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - цитує голову комісії Ктвськоі міськради з питань охорони здоров‘я Олега Гелевея "Суспільне". Він також наголосив, що в столиці катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а влада запізнюється із заходами боротьби з коронавірусом на 10 днів.

Критична ситуація із тестуванням робить карантинні заходи неефективними і небезпечними для економіки. Про це наголошує п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. В ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV він заявив, що Україна має робити не менше 30 тисяч тестувань на добу.

"Простестовано за весь час - уже майже два місяці існування карантину, бо ‪3 ‬березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні - трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - зазначив Петро Порошенко.

"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Теблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", - повідомив Петро Порошенко.

"150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", - зазначає п’ятий Президент.

"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає, гарячими лініями, а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", - переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

Житомир (584) карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+15
Порох то купит,а нахрена,нам тогда,твоя Бубочка?
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06.05.2020 16:39 Відповісти
+10
Пете не просто требует, он готов закупить за свои и оборудование и нормальные тесты для него. У нас самое низкое количество тестов на 100000 человек населения в Европе. Мы не знаем и не понимаем реальную картину эпидемии в стране.
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06.05.2020 16:27 Відповісти
+6
Статистику будем понижать? Или как?
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06.05.2020 16:19 Відповісти
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Статистику будем понижать? Или как?
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06.05.2020 16:19 Відповісти
В Білорусі пішли далі.
просто обмежили кількість тестів о 9 травня
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06.05.2020 18:33 Відповісти
А навіщо воно потрібне взагалі? Щоби паніку наганяти? Тестувати треба тих, хто прийшов до лікарні з симптомами захворювання. Крапка. Нехай у піпла виробляється колективний імунітет. Як і стосовно інших вірусів. Все решта - це розкрутка психозу й "реклама" ко-вірусу, який на новітню чуму явно не тягне.
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06.05.2020 20:08 Відповісти
погоджуєшся на півмільйона смертей українців вже цього року ?
Горбатько,маєш гарантії,що не попадеш у їх число ?

гарантії у тому,що в реалі ти не в Україні,а десь під Санкт-Пєтєрбургом ?
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06.05.2020 20:26 Відповісти
В #России за последнюю неделю 3 врачей выпали из окна. Двое умерли и еще один находится в критическом состоянии. Всех их объединяет то, что они критиковали правящую в России банду #Путина из-за кризиса в связи с #коронавирусом, сообщает АР.
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06.05.2020 16:19 Відповісти
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 2560
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06.05.2020 17:17 Відповісти
Ну вот, а Петя требует увеличить количество тестов в 10 раз, да тут даже с теми что делают уже зашиваются лаборатории.
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06.05.2020 16:22 Відповісти
Тобі можна не проводити - і так зрозуміло, що ти - зелох.
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06.05.2020 16:24 Відповісти
Обычный популизм, как и с выплатами врачам. И ладно бы еще разделили но предлагают уравниловку, одна медсестра пролежит неделю в реанимации а у другой даже температуры не будет, обе получат по 200 тыс.
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06.05.2020 16:25 Відповісти
Так Порох сказал,что ,если не справляются,он еще закупит лаборатории.А Зевава в это время пообещало очередной видосик.
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06.05.2020 16:25 Відповісти
Так пусть закупит, кто мешает, и заодно прикупит тех кто в этих лабораториях будет работать, найдет помещения, реактивы и прочее.
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06.05.2020 16:28 Відповісти
Порох то купит,а нахрена,нам тогда,твоя Бубочка?
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06.05.2020 16:39 Відповісти
Пете не просто требует, он готов закупить за свои и оборудование и нормальные тесты для него. У нас самое низкое количество тестов на 100000 человек населения в Европе. Мы не знаем и не понимаем реальную картину эпидемии в стране.
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06.05.2020 16:27 Відповісти
А клоуни типу Ари Брауна, кричать про припинення карантину
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06.05.2020 16:56 Відповісти
У них нет теперь другого выбора -- народ на пределе и даже уже за пределом. Чтобы такого не было, нужно было еще в начале марта делать много тестов, чтобы понимать реальную картину. Особенно возвращающимся из-за границы. И вводить карантин не сразу в самой жесткой форме, а по конкретной ситуации и по регионам. И тогда не было бы такой задницы у народа, как сейчас. Но это не про зеленую пошесть.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
Клоуни - це ті, хто обзивають клоунами притомних людей і нагнітають психоз.
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06.05.2020 20:09 Відповісти
https://censor.net/user/330281 Клоун повинен бігати по сцені, а притомні люди працювати на себе і платити податки і по неділях можуть на якогось клоуна сходити на концерт. Не може бути навпаки. Не забуть протерти клавіші піаніно, що хтось нічого не підхопив
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07.05.2020 00:19 Відповісти
А Зевласть специально снижает количество анализов,чтобы показать снижение заболеваний и в результате эффективность своей работы.
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06.05.2020 17:00 Відповісти
Правду сказала Меркель и премьер Великобритании. Переболеют от 60 до 80%.
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06.05.2020 17:09 Відповісти
Думаю реальная картина в стране полностью созвучна картине и в других странах. В целом число зараженных не превышает и процента от численности населения.
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06.05.2020 17:08 Відповісти
Никто не знает точно абсолютно ничего. Нет данных.
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06.05.2020 17:12 Відповісти
Вот пусть Петя закатит рукава и идет делает тесты.
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06.05.2020 17:14 Відповісти
А нахрена тогда эта никчемная власть с бубочкой во главе?
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06.05.2020 17:20 Відповісти
Ой,хватит трындеть. Забыли ,что Пете те же самые обвинения предъявляли и ещё похлеще.
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06.05.2020 17:38 Відповісти
Врешь. Результат за окном.
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06.05.2020 17:41 Відповісти
ну якщо робити так як на фото - вручну піпеткою по колбах розприскувать, то звісно зашиються.
Де автоматичне обладнання?
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06.05.2020 17:06 Відповісти
І це ще не почали проводити масове тестування...
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06.05.2020 16:23 Відповісти
В Национальную лабораторию Танзании тайком сдали образцы от козы, овцы и папайи, и в них выявили коронавирус. Президент подозревает саботаж среди работников и плохое качество импортных тестов.

https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
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06.05.2020 16:24 Відповісти
Это Бубочка,Мертвечук сдали,а кто такой папайя?
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06.05.2020 17:01 Відповісти
Герега это.
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06.05.2020 17:07 Відповісти
якщо залити туди пива, то тож може щось покаже - але нащо це робити?
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06.05.2020 17:07 Відповісти
А я вірю Степанову, який говорить, що сам справиться.
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06.05.2020 16:55 Відповісти
Потому шо - ХВАТИТ ЖЛОБСТВОВАТЬ И ВСЕ ГРЕБСТИ ПОД СЕБЯ
Должна работать частная медицина и частные лаборатории
Законом разрешить открывать частные кабинеты дипломированным врачам в своих домах при наличии 50 кВ м свободной площади , пусть врачи дополнительно зарабатывают ЧАСТНОЙ практикой . А не попадают в какие то проблемы с арендой
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06.05.2020 16:56 Відповісти
Юляно Джорджевно, це ви?
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06.05.2020 16:58 Відповісти
Читайте Собачье сердце про профессора Преображенского- как то частная практика ему не помешала создать зебобика ТИПА ВАС 😀😀😀
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06.05.2020 17:00 Відповісти
Точно! Ви!
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06.05.2020 17:02 Відповісти
..ПС )))) Але ж проФФесор створив *кловуна * з ПЕСика !?
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06.05.2020 18:55 Відповісти
Пєця шо, бубочкини відосіки не дивиться?
у нас всьо харашо!
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06.05.2020 16:57 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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06.05.2020 16:57 Відповісти
)))))))))))))))))))))))
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06.05.2020 16:58 Відповісти
Им нужно чтобы выжили самые умные 8%.
В Черновцах все идет по плану.
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06.05.2020 16:59 Відповісти
зебіли мімікрірують - нова методичка надійшла?
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06.05.2020 17:09 Відповісти
уточнюю порохоботи внаслідок набутої тупості від зомбування Пєтєю Підгрують ольгінським ботам..
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06.05.2020 18:50 Відповісти
У руля государства несостоятельные, ничтожные личности, это очевидно всем. У зебилов нет ума даже спрогнозировать развитие ситуации с к-вирусом, тем более, закупить нужное для борьбы с ним.
Шмарклю надо менять, пока не поздно.
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06.05.2020 17:00 Відповісти
шмарклю на Баригу?) а Чом не на Юлєчку,Яка неавно чарівним чином перетворилася з Жабки -бомжа на Багату принцесу?))
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06.05.2020 18:36 Відповісти
А правда, давайте обратимся к главному специалисту по анализам Пете...у него есть дрессированые порохоботы которые москаля по буквам на цензоре чуют, а тут какие та анализы....
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06.05.2020 17:01 Відповісти
и если за Петю то на принудительную обсервацию?
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06.05.2020 17:06 Відповісти
A chm, mordwne, tbi Ptro ne dohdyw? Nwzhe tki korsni sanktciyi ne dowpodby?
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06.05.2020 17:27 Відповісти
Очень просто!
Тест включает в себя один вопрос - "За кого голосовал?"
Дешево и сердито.
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06.05.2020 17:05 Відповісти
Та шо ви таке кажете, всі зелені міністри ще з лютого трубили, що Україна найкраще в Європі готова до епідемії! Чи то біла просто чергова серія "солги народу"? Бо я вже заплутався)))
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06.05.2020 17:03 Відповісти
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 8458

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 5933

https://ibigdan.livejournal.com/25020863.html
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06.05.2020 17:10 Відповісти
Ну то ж кожен район би мав власну лабораторію коли в метрополії таких нема навіть у центрах губерній!
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Реакции ПЦР проводятся молекулярными биологами, но в их лабораториях нет сильной защиты от вируса (там главное требование, чтоб ничего от работника не попало в тест). Вирусологические лаборатории делают посевы, не работаю с ПЦР, но в них налажена защита работников от вируса. Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.
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06.05.2020 17:10 Відповісти
по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
по-третє тоді були інші пріоритети, наприклад як запобігти параду мордовських військ на Хрещатику та вашим зарплатам у міліони гривень
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06.05.2020 17:31 Відповісти
у ПЄті знаходилась більшість(разом з Яценюком) організовувати Схеми за принципом "ти мені -я тобі" ,знаходився час кілька місяців приймати один закон..

А всю решта невигідної йому особисто муйні він переносив на пятницю руками своєї ТуПОЇ МАРІОНЕТКИ ПАРуБІЯ
Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 3382
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06.05.2020 18:42 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ua/user/31269 з https://censor.net/ua/user/77548 - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Їм про пріоритети, які постали перед Україною в той чи інший період часу - а вони "а почему". Навіть не задумуються, що для вирішення кожної державної проблеми потрібні гроші в бюджеті... Але базікати про якісь схеми, без жодних доказів - та нараз!
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06.05.2020 19:04 Відповісти
це хто тут брехун :

https://censor.net/ua/user/77548

Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.

https://censor.net/ua/comments/locate/3193800/019214f5-4403-700b-b564-9396e45df5b8https://censor.net/ua/user/455380

по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади



Порохоботи!?ви остаточно йо..НуЛИСЬ ?
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06.05.2020 19:53 Відповісти
ти, https://censor.net/ua/user/31269 - один з перших брехунів-зебілів на цьому сайті. Причому - цинічний брехун. Бо в конкретному прикладі тобі доводять, що через брак коштів в 2014/18рр. держава обирала пріорітети для фінансування - а ти вдаєш, ніби не помічаєш
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06.05.2020 20:35 Відповісти
добавлю бензинчику в" багаття під Петром"
за 5 років Уряд порошенко-гройсмана не виділив жодної копійки Держрезерву на закупівлю тих самих масок Це зараз він на цьому піариться
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06.05.2020 20:18 Відповісти
Поэтому и статистика такая гладенькая. Вместо того чтобы расширить базу тестирования и определить реальную картину,ее просто сворачивают.
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06.05.2020 17:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25019228.html Кто вчера пропустил фестиваль эмпатии?

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 3010

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 1511

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 1531

Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19 - Цензор.НЕТ 9558
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06.05.2020 17:17 Відповісти
Дякую, Маркізе, потішили.
Днями мене так само потішив мешканець сусіднього будинку, колишній співробітник автодилерської мережі. В часи Пороха його синок злісно "косив" від призову, батько когось "підмащував", синок був у бігах. Ясна річ, усі родина проголосувала за Зю. Синок повернувся додому. Але кримінальну справу не закрили і "новиє ліца" взяли синка за тухес. І батько-зебіл був змушений за безцінь продати новенький Рено Дастер для хабарів "новим ліцам" щоби справу закрити. Усі сидять без роботи.
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06.05.2020 17:59 Відповісти
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
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06.05.2020 17:23 Відповісти
о. кремлєбот. не вистачає на дошірак?
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06.05.2020 17:33 Відповісти
птн пнх
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06.05.2020 18:09 Відповісти
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто

Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.

aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?

ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
-----------------------------------------------
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...

Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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06.05.2020 18:47 Відповісти
Мера Житомира Сергія Сухомлина обурив лист директора обласного лабораторного центру Зіновія Парамонова щодо обмеження проведення ПЛР-тестування й він вважає, що Парамонова, який також є головним санітарним лікарем області, треба звільнити. https://www.zhitomir.info/news_191940.html Житомир.info | Мер Житомира хоче звернутися до МОЗ та головного санітарного лікаря України щодо звільнення Парамонова
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06.05.2020 18:50 Відповісти
А чего Петя шумит досрочно? Он свои вопросы задал правительству, может подождать ответ и опубликовать вместе с вопросом, чего он публику спрашивает?
Опять таки, сам говорил, что тесты и лаборатории не особо дороги, пусть купит и сам делает тесты, у него месяц был как минимум.
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06.05.2020 19:09 Відповісти
На піку Нашої Епідемії стає все тісніше...
І медреформал Порошенко з "таблєточками" туди ж.
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06.05.2020 19:10 Відповісти
За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - зазначив Петро Порошенко.
пЄтя..
я навіть не буду запитувати ,скільки лабораторій було відкрито за твого "правління"...А це справа не одного дня..
Може краше запитати,скільки ти цих лабораторій намірився закрити(разом з Гройсманом і "Доктором Смерть" Супрун) з 1-го квітня 2020
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06.05.2020 20:23 Відповісти
брехун, за лабораторії по коронавірусу мали би "подумати" ті, з-за чиєї каденції цей коронавірус був виявлений. Бо включно по жовтень минулого року про нього взагалі науці було відомо тільки теорія: "ну, може таке бути".
Вчора академік Сергій Комісаренко давав пояснення для плебсу... Але не для вас, зебілів.
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06.05.2020 20:40 Відповісти
Якщо Ви не розумієте в чому різниця між лабораторією з молекулярної генетики та вірусологічною лабораторією, то Комісаренко вам не допоможе. Для таких, як Ви, самим авторитетним буде журнал "Мурзилка".
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06.05.2020 21:27 Відповісти
 
 