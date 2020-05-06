Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19
Вірусологічні лабораторії в різних регіонах України повідомляють про перевантаження і неможливість проводити необхідну кількість тестування на коронавірус.
Зокрема, у Житомирі головний санітарний лікар області направив у місцеві лікарні листа, в якому повідомив, що вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру з 7 по 9 травня не буде приймати матеріали для ПЛР- досліджень, - повідомляє LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення ухвалене через те, що лабораторія завантажена на 8-9 днів наперед і не має можливості зберігати проби з підозрами на коронавірус, - йдеться у документі. Винятки будуть робити тільки для дітей та важкохворих пацієнтів.
Раніше про те, що не вистачає лабораторій для проведення тестувань на коронавірус, повідомляли і в столиці. "Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже непоодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - цитує голову комісії Ктвськоі міськради з питань охорони здоров‘я Олега Гелевея "Суспільне". Він також наголосив, що в столиці катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а влада запізнюється із заходами боротьби з коронавірусом на 10 днів.
Критична ситуація із тестуванням робить карантинні заходи неефективними і небезпечними для економіки. Про це наголошує п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. В ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV він заявив, що Україна має робити не менше 30 тисяч тестувань на добу.
"Простестовано за весь час - уже майже два місяці існування карантину, бо 3 березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні - трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - зазначив Петро Порошенко.
"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Теблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", - повідомив Петро Порошенко.
"150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", - зазначає п’ятий Президент.
"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає, гарячими лініями, а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", - переконаний Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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просто обмежили кількість тестів о 9 травня
Горбатько,маєш гарантії,що не попадеш у їх число ?
гарантії у тому,що в реалі ти не в Україні,а десь під Санкт-Пєтєрбургом ?
Де автоматичне обладнання?
https://thebabel.com.ua/ru/hell/42950-v-tanzanii-koronavirus-nashli-u-kozy-i-papayi-a-prezident-prizyvaet-lechitsya-travami
Должна работать частная медицина и частные лаборатории
Законом разрешить открывать частные кабинеты дипломированным врачам в своих домах при наличии 50 кВ м свободной площади , пусть врачи дополнительно зарабатывают ЧАСТНОЙ практикой . А не попадают в какие то проблемы с арендой
у нас всьо харашо!
В Черновцах все идет по плану.
Шмарклю надо менять, пока не поздно.
Тест включает в себя один вопрос - "За кого голосовал?"
Дешево и сердито.
https://ibigdan.livejournal.com/25020863.html
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
по-третє тоді були інші пріоритети, наприклад як запобігти параду мордовських військ на Хрещатику та вашим зарплатам у міліони гривень
А всю решта невигідної йому особисто муйні він переносив на пятницю руками своєї ТуПОЇ МАРІОНЕТКИ ПАРуБІЯ
Їм про пріоритети, які постали перед Україною в той чи інший період часу - а вони "а почему". Навіть не задумуються, що для вирішення кожної державної проблеми потрібні гроші в бюджеті... Але базікати про якісь схеми, без жодних доказів - та нараз!
https://censor.net/ua/user/77548
Вопрос Пете Порошенко - что Вы сделали во время своей каденции для развития в стране медицины и науки? Как человек от науки, отвечу - ровно НОЛЬ.
https://censor.net/ua/comments/locate/3193800/019214f5-4403-700b-b564-9396e45df5b8https://censor.net/ua/user/455380
по-перше у нього не було більшості в ВР
по-друге йому протидіяла п'ята колона, що нарешті дорвалася до влади
Порохоботи!?ви остаточно йо..НуЛИСЬ ?
за 5 років Уряд порошенко-гройсмана не виділив жодної копійки Держрезерву на закупівлю тих самих масок Це зараз він на цьому піариться
Днями мене так само потішив мешканець сусіднього будинку, колишній співробітник автодилерської мережі. В часи Пороха його синок злісно "косив" від призову, батько когось "підмащував", синок був у бігах. Ясна річ, усі родина проголосувала за Зю. Синок повернувся додому. Але кримінальну справу не закрили і "новиє ліца" взяли синка за тухес. І батько-зебіл був змушений за безцінь продати новенький Рено Дастер для хабарів "новим ліцам" щоби справу закрити. Усі сидять без роботи.
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Опять таки, сам говорил, что тесты и лаборатории не особо дороги, пусть купит и сам делает тесты, у него месяц был как минимум.
І медреформал Порошенко з "таблєточками" туди ж.
пЄтя..
я навіть не буду запитувати ,скільки лабораторій було відкрито за твого "правління"...А це справа не одного дня..
Може краше запитати,скільки ти цих лабораторій намірився закрити(разом з Гройсманом і "Доктором Смерть" Супрун) з 1-го квітня 2020
Вчора академік Сергій Комісаренко давав пояснення для плебсу... Але не для вас, зебілів.