Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

Вірусологічні лабораторії в різних регіонах України повідомляють про перевантаження і неможливість проводити необхідну кількість тестування на коронавірус.

Зокрема, у Житомирі головний санітарний лікар області направив у місцеві лікарні листа, в якому повідомив, що вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру з 7 по 9 травня не буде приймати матеріали для ПЛР- досліджень, - повідомляє LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення ухвалене через те, що лабораторія завантажена на 8-9 днів наперед і не має можливості зберігати проби з підозрами на коронавірус, - йдеться у документі. Винятки будуть робити тільки для дітей та важкохворих пацієнтів.



Раніше про те, що не вистачає лабораторій для проведення тестувань на коронавірус, повідомляли і в столиці. "Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже непоодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно як збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - цитує голову комісії Ктвськоі міськради з питань охорони здоров‘я Олега Гелевея "Суспільне". Він також наголосив, що в столиці катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів, а влада запізнюється із заходами боротьби з коронавірусом на 10 днів.



Критична ситуація із тестуванням робить карантинні заходи неефективними і небезпечними для економіки. Про це наголошує п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. В ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV він заявив, що Україна має робити не менше 30 тисяч тестувань на добу.



"Простестовано за весь час - уже майже два місяці існування карантину, бо ‪3 ‬березня був перший випадок захворювання на коронавірус в Україні - трохи більше 100 тисяч. За вчорашній день протестовано 4700, в той же час як в Німеччині, в інших країнах тестуються стільки за день, скільки в нас за місяць", - зазначив Петро Порошенко.



"Нам треба робити 30 тисяч тестів на добу, ми робим 4 тисячі. Це або брехня і цих тестів немає, і ми на сьогоднішній день знущаємося над лікарями, над пацієнтами. Сьогодні ми маємо взагалі жахливий випадок, коли батьки онкохворих дітей звернулися до фонду "Теблеточки", який дуже відомий і має високий рівень довіри, бо батькам онкохворих дітей запропонували, щоб вони з власної кишені заплатили за тестування їхніх дітей", - повідомив Петро Порошенко.



"150 мільйонів гривень на мільйон тестів ми виділили у бюджеті у спеціальному фонді для того, щоб Україна не мала жодної зупинки з тестуванням. Чому це так організовано? Чому в районних лікарнях немає тестів? Чому лікарі змушені на сьогоднішній день ризикувати власним здоров’ям або життям через нерозторопність чи хаос дій влади?", - зазначає п’ятий Президент.



"Ми маємо об’єднатися для того, щоб пацієнт з підозрою, з хворобою, який звернувся до сімейного лікаря, до лікаря швидкої, в лікарню, він гарантовано і швидко був протестований. Зараз цього немає, гарячими лініями, а не лабораторіями і тестами, тут не врятуєш ситуацію", - переконаний Петро Порошенко.