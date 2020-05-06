Івано-Франківськ уже витратив на боротьбу з COVID-19 близько 30 млн грн, держава надала лише 1,4 млн на доплату лікарям, - Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що місто витратило на боротьбу з коронавірусом близько 30 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні (5 травня. - Ред.), ми вже витратили близько 30 млн гривень (29 млн 600 тис. грн) з міського бюджету. Це - на різні речі. Доплати медикам: за березень ми виплатили 6,5 млн грн, за квітень - вже 5,2 млн. Решта - пішли на обладнання, закупівлю ліків, на забезпечення та облаштування кисневої допомоги, індивідуальні засоби захисту тощо", - зазначив Марцінків.

Він розповів, що з державного бюджету місто отримав 29 квітня тільки 1,4 млн грн для доплати медикам за березень. За його словами, з цієї суми вдалося б доплатити лікарям лише 500-700 гривень (а не 300%, які обіцяв уряд).

"Хотілося, щоб обіцянки не розходилися з діями. Якщо обіцяють доплату 300% - то дайте медикам, і вчасно дайте. Тому що доплачувати наприкінці квітня за березень - ну це трохи, якось, мотивація медиків... Якби ми не дали 3 квітня доплату за березень, то м'яко кажучи, було б проблематично. Хотілося б, щоб ці речі покращувались", - говорить франківський мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків: Час послабити карантин і дати працювати бізнесу. ВIДЕО