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Новини
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Івано-Франківськ уже витратив на боротьбу з COVID-19 близько 30 млн грн, держава надала лише 1,4 млн на доплату лікарям, - Марцінків

Івано-Франківськ уже витратив на боротьбу з COVID-19 близько 30 млн грн, держава надала лише 1,4 млн на доплату лікарям, - Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що місто витратило на боротьбу з коронавірусом близько 30 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні (5 травня. - Ред.), ми вже витратили близько 30 млн гривень (29 млн 600 тис. грн) з міського бюджету. Це - на різні речі. Доплати медикам: за березень ми виплатили 6,5 млн грн, за квітень - вже 5,2 млн. Решта - пішли на обладнання, закупівлю ліків, на забезпечення та облаштування кисневої допомоги, індивідуальні засоби захисту тощо", - зазначив Марцінків.

Він розповів, що з державного бюджету місто отримав 29 квітня тільки 1,4 млн грн для доплати медикам за березень. За його словами, з цієї суми вдалося б доплатити лікарям лише 500-700 гривень (а не 300%, які обіцяв уряд).

"Хотілося, щоб обіцянки не розходилися з діями. Якщо обіцяють доплату 300% - то дайте медикам, і вчасно дайте. Тому що доплачувати наприкінці квітня за березень - ну це трохи, якось, мотивація медиків... Якби ми не дали 3 квітня доплату за березень, то м'яко кажучи, було б проблематично. Хотілося б, щоб ці речі покращувались", - говорить франківський мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Івано-Франківська Марцінків: Час послабити карантин і дати працювати бізнесу. ВIДЕО

Автор: 

Івано-Франківськ (529) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+4
А зевлада піарилася на зарплатах медиків як могла! От же ж брехуни!
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06.05.2020 16:38 Відповісти
+4
В нинішньої влади--брехня і піар на першому місті.
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06.05.2020 16:47 Відповісти
+3
Неправда ваша! Нелох сказав, що мільярди направлено в області. А крамом з рейсів Мрії можна наповнити всі лікарні. Ой, тобто Епіцентри...
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06.05.2020 16:46 Відповісти
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тут депутатам, партиям, ОП(Г) сапам. прокурорам, судьям не хватает.
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06.05.2020 16:30 Відповісти
Обнаглели там в Ивано-Франковске. Что-то от государства еще хотят. Вам же еще при Порошенко дали и децентрализацию, и объединенные громады и дополнительное финансирование для них. Что вы там еще требуете, дармоеды-лентями? Пора бы уже самим зарабатывать, а не сидеть на шее у государства.
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06.05.2020 16:38 Відповісти
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06.05.2020 16:57 Відповісти
А зевлада піарилася на зарплатах медиків як могла! От же ж брехуни!
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06.05.2020 16:38 Відповісти
Неправда ваша! Нелох сказав, що мільярди направлено в області. А крамом з рейсів Мрії можна наповнити всі лікарні. Ой, тобто Епіцентри...
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06.05.2020 16:46 Відповісти
В нинішньої влади--брехня і піар на першому місті.
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06.05.2020 16:47 Відповісти
Самим мало, а тут ви...
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06.05.2020 16:56 Відповісти
А какой процент жителей Ивано-Франковска платит налоги?
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06.05.2020 16:58 Відповісти
а яке це має відношення до того, що
1) місто потратило майже 30 млн. грн., а уряд дав 1,2 млн?
2) 30 млн., які дало місто, звідки взялося - не з податків?
я думаю, що процент тих, хто сплачує податки в Ів-Фр, не дуже відрізняється від київського, маріупільського чи харківського
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06.05.2020 18:03 Відповісти
Вы сколько платите Киеву? Киев сейчас что собирает с областей? Вон выше комментарий от Max Doc: "Вам же еще при Порошенко дали и децентрализацию, и объединенные громады и дополнительное финансирование для них".
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06.05.2020 18:26 Відповісти
А у відосику Зюзя говорть зовсім інше...
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07.05.2020 09:32 Відповісти
 
 