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Новини Коронавірус і карантин
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Отримання пенсіонерами 1 тис. грн у зв'язку з коронавірусом не враховуватиметься під час розрахунку субсидії, - Лазебна

Отримання пенсіонерами 1 тис. грн у зв'язку з коронавірусом не враховуватиметься під час розрахунку субсидії, - Лазебна

Виплата одноразової допомоги в 1 тис. гривень не впливає на субсидію чи будь-які інші соціальні виплати.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко зазначили в рішенні уряду, що одержання тисячі гривень не впливає ні на призначення субсидії, і на інші виплати допомог. Крім того, ми також сказали, що з цієї одноразової грошової цільової допомоги не відбуваються ніякі стягнення. Тому ми розраховуємо, і говорили про це людям, що це матеріальна підтримка в період коронакризи. Нам дуже важливо було підтримати матеріально пенсіонерів і людей, які також отримали таку тисячу гривень", - сказала міністр.

Нагадємо, 23 квітня Кабінет міністрів України поінформував про початок виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1 тис. гривень. На це урядом спрямовано 10,6 млрд гривень. Одноразову грошову допомогу в сумі 1 тисяча гривень отримають пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадяни, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

Читайте також: Лазебна про індексацію пенсій із травня: Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший - 100 грн

Автор: 

виплати (1080) карантин (18172) субсидія (1073) Міністерство соціальної політики (1277) COVID-19 (19765) Лазебна Марина (167) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Та досить вже піаритись,на тих 35 доларах.
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06.05.2020 16:44 Відповісти
+5
А выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику /1000 грн-меньше стоимости одной бутылки французского шампанского(40 евро).
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06.05.2020 16:45 Відповісти
+3
Ай ,***********,мы за вас в церкви свечку поставим,только перед другой иконой и в другом углу.
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06.05.2020 16:47 Відповісти
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Та досить вже піаритись,на тих 35 доларах.
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06.05.2020 16:44 Відповісти
А оно еще и *Мрию*встретить может.
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06.05.2020 16:56 Відповісти
А выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику /1000 грн-меньше стоимости одной бутылки французского шампанского(40 евро).
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06.05.2020 16:45 Відповісти
Ай ,***********,мы за вас в церкви свечку поставим,только перед другой иконой и в другом углу.
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06.05.2020 16:47 Відповісти
Лучче петарду в дупку..
😇
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06.05.2020 16:53 Відповісти
Не худший вариант,поддерживаю.
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06.05.2020 16:55 Відповісти
Вижу тень Лазерний наискосок
Зеленій бред с полоской ила
За 1000 грн я готов целовать пейсок
По которому ты ходила🧟
Це була пісня зебілів!
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06.05.2020 16:47 Відповісти
Тень Лазебної...
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06.05.2020 16:48 Відповісти
Так субсидии вы прибили раньше. Даже без этой разогревающей.
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06.05.2020 16:52 Відповісти
Индексацию за март и апрель тупо спионерили...а на 1000 второй месяц пиарится не устают..
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06.05.2020 17:00 Відповісти
Каких вам, бл@дь, ещё доказательств не хватает?!
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка официально заявил, что пока у него «не хватает доказательств вины порошенко»

«Прокурор», ловите бесплатно обвинительный акт, можете потом даже грант на это списать и орден попросить.

Каждая потеря каждой украинской семьи за эти 5 лет напрямую связана с волей и действиями бывшего президента порошенко.

Став президентом, он начал с подготовки почвы для антиконституционного захвата власти, нивелирования роли других ее ветвей в Украине, назначив:
- своего инвестиционного банкира Гонтареву главой Национального банка Украины,
- своего бывшего менеджера Вовка Главой Нацкомиссии по тарифам и рынку энергетики. При этом указ о создании нацкомиссии вынесен с превышением им своих полномочий и грубым нарушением Конституции;
- других своих ставленников руководителями нацрегуляторов в сфере ценных бумаг, фондового рынка, фонда гарантирования вкладов, а также влиял на назначения всех министров в сфере экономики и финансов,
- своего ставленника руководителем СБУ, взяв контроль над этой Службой,
- не юриста, но кума Генпрокурором, извратив при этом с помощью ручного парламентского большинства закон о прокуратуре и наплевав на Конституцию, - все для того, чтобы избежать ответственности по закону, а также укрыть от нее своих креатур.

Напоминаю, Гройсман - также его выученик и ставленник.

Он в целом подмял под себя всю правоохранительную и судебную системы, фактически отстранив парламент от назначения судей, передав эту функцию ручному и подконтрольному Администрации президента органу под названием Высший совет правосудия. При этом, чтобы люди не смогли обращаться в суд, провел через парламент неконституционное изменение касательно повышения ставки судебного сбора - так обычные граждане потеряли нормальную возможность защищать себя в суде.
Итак, правосудие - его, войска - его, прокуроры - его, спецслужбы - его, экономика - его.

В $ 200 млрд обошлась украинцам реформа Гонтаревой банковской системы Украины. 90 банков были уничтожены. От обесценивания гривни работающие украинцы потеряли $ 140 млрд, а пенсионеры - $ 60 млрд.
Было создано «схлопывание» - это когда кредиты либо депозиты выдаются либо погашаются за огромные взятки, с большими отступными, за счет чего дельцы от президента освоили рынок размером 400 млрд грн.
Сюда же - многомиллиардные активы уничтоженных украинских банков, которые близкие к нему структуры приобретали за 0,1 % от стоимости.

Только за 2018 порошенко увеличил свои доходы в 8 раз. При этом каждый гражданин Украины за время его президентства потерял три четверти своих сбережений. По оценкам ООН, больше половины людей в Украине живут на $5 в день.

Реформа ЖКХ, проведенная президентскими Вовком и Гройсманом, закончилась исключительно ростом цены на газ в 11 раз, тарифов - в 7 раз. Мы дошли до того, что 60 % украинцев не могут оплачивать коммунальные тарифы. 10 млн семей каждый год обращаются за получением субсидий.

Именно порошенко подписал Меморандумы обязательств с МВФ о том, что: нам еще два раза поднимут цену на газ, введут абонплату на трубы, искусственно уменьшат количество субсидиантов, тарифы на ЖКХ и дальше будут идти вверх.

С помощью подконтрольного большинства, сократив расходы на отечественную медицину в два раза (с $ 8,12 млрд в 2013 году к$ 3,8 млрд в 2018), он провел так называемую медицинскую «реформу», антиконституционно сделав медицинские услуги в стране платными, тотально ограничив доступ обычных людей к первичной медицинской помощи.

Та же ситуация - с так называемой «пенсионной реформой», призванной уменьшить количество пенсионеров, а, значит, и пенсионные выплаты. У него это получилось, ведь за 5 лет в стране стало на 2,5 млн пенсионеров меньше.

10 млн пар рабочих рук, 10 млн рабочих умных голов покинули Украину в поисках счастья на чужбине, будучи не в состоянии в выстроенных порошенко условиях прокормить свои семьи. На 3 млн при нем уменьшилось количество занятого населения, на 2 млн - штатных работников.

Увеличился налог с физлица; придуман военный сбор, который грабили его свинарчуки.
Рынок розничной торговли сжался в 4 раза.

Именно при нем номинальный ВВП обвалился в 1,5 раза. На 151 % увеличилась инфляция. Золотовалютные резервы упали в 3 раза. Учетная ставка Нацбанка выросла в 3 раза. Кредитный портфель отечественных банков обвалился в три раза. Прямые инвестиции в страну упали в 2,5 раза.

Именно его правительство набрало $ 20 млрд кредитов, которые обслуживаем мы с вами, оплачивая гигантские проценты.

Некогда промышленная, авиационная Украина сегодня хвастается повышением уровня экспорта улиток, пчел и страусятины. При этом на 60 % обвалился экспорт химии, на 46% - экспорт металлургии, в целом экспорт обвалился на $ 20 млрд.

Два кита, на которых он основывал свое правление: первый - страх эсбэушно-полицейского и бандитского преследования и уничтожения инакомыслящих; второй - использование принципа «разделяй и властвуй», для чего поощрял и инициировал разделение людей по языку, вере, месту рождения, национальности.

Это, как говорят юристы, объективная сторона.
Субъективная - прямой умысел на совершение всех этих преступлений. Мотив корыстный - завладение чужим (государственным и каждой семьи) имуществом плюс стремление узурпировать власть. Способ - по предварительному сговору группой лиц, с распределением ролей, где-то - в составе оргпреступной группы. Участники: члены парламента, голосовавшие за весь этот непотреб, министры, премьеры, члены нацкомиссий и тд.
Есть аудиозаписи (Онищенко), свидетели, прямые приказы (Иловайск, моряки-заложники), документальные доказательства (неконституционные указы, резолюции)...
Каких вам, *****, доказательств не хватает, г-н генпрокурор?

P.S. судя по всему, вы ничего делать не будете в отношении этой банды. Мы будем делать
Максим Гольдарб
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06.05.2020 17:02 Відповісти
А зебилы все пыхтят аки трактор...землю носом роют... портнов рыл не нарыл...труба рыл не нарыл...а зебилы все роют...
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06.05.2020 17:06 Відповісти
Хорошо, что вы начали возражать, а то как-то сразу вас дебилом неудобно было назвать…))
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06.05.2020 17:09 Відповісти
Тебя назвать зебилом сам бог велел...и причина тому проста...отсутствие у тебя мозга ...
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06.05.2020 17:12 Відповісти
А че так завоняло? Сдох кто-то? А, это ты рот открыл…))
шаКАЛадку другий раз не їж..))
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06.05.2020 17:17 Відповісти
в скором будущем будет кататься барыга на носилках,под клетчатым пледом с памперсом полным гим-на
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06.05.2020 17:23 Відповісти
Зелені намагаються сподобатись пенсіонерам і інвалідам 35 -ти долоровою подачкою.
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06.05.2020 19:02 Відповісти
У новой власти со старой все договорено, причем давно) просто лица те же. Опять же, нужно выяснить, будет ли эта мат.помощь влиять на расчет субсидии. Нашел лайфхак, как проверить субсидию: https://realist.online/news/kak-proverit-subsidiju-onlajn-kak-uznat-naznachena-li-subsidija
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26.05.2020 17:23 Відповісти
 
 