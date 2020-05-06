Від початку року на журналістів нападали 26 разів, найчастіше - у період карантину, - НСЖУ
Карантин спровокував посилену агресію стосовно журналістів. У квітні відбулося 10 нападів на представників ЗМІ від початку року. Всього за 4 місяці 2020 року зафіксовано 26 інцидентів із застосуванням сили щодо представників ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.
Найчастіше у квітні фізична агресія до журналістів виявлялася в Києві та області - 5 випадків, а також по інциденту сталося в Черкасах, Одесі та на Львівщині, Донеччині і Дніпропетровщині.
Більшість випадків у квітні пов'язані з освітленням журналістами теми дотримання карантину та інших подій, із ним пов'язаних.
Відповідно, у березні загальна кількість інцидентів із застосуванням фізичної сили до журналістів становить 5, у лютому - 6, в січні - 5.
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