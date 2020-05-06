Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки"
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав - учасників Нормандського формату.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
У повідомленні зазначається: "Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.
Саме для прискорення Мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.
"Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – сказав Андрій Єрмак.
Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.
Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.
Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.
Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками невизнаних квазідержавних утворень".
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но при этом делает вид, что всё норм... страна долбоящеров какая-то
ТКГ ТКГ , а может МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ?
А СЕРЕД ЦИХ ЛЮДЕЙ ТЕЖ ПОВНО СЕПАРІВ. МИ ТАКИХ БАЧИМО НА ЦЕНЗОРІ.
там у них с этим проблем не будет..
Я на пороха не менее зол, чем на клоуна !
Что то сейчас праведник порох тихенько в норке сидит... Где его рвение за Украину !? Ждёт пока выгодно будет !?
но главное - не забывать, что вы представляете интересы Украины - Независимого унитарного государства, а не боитесь и стелетесь перед самопроголошенной херней, за спиной которой отсвечивают-торчат рога рашки (гумконвоями таскающей в стан сепаров оружие, боеприпасы, технику и... ихтамнетов, под видом всяких казачков и отпускников...)
хуже нє будєт!
Глава МИДа по ходу вместо Ермака закупает скрепки и папки......
По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.
Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.
Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.
Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.
Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.
Олександр ІВАНОВ
https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
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предпочли отмолчаться - Россия 24". И такого рода лживые сообщения там каждый день. О чем можно с такими иродами договариваться?
Теперь остается дождаться итогов очередного раунда переговоров в Минске. Ознакомившись с которыми, патриотической оппозиции, не исключено, придется решать небанальную задачу организации протеста под Офисом президента в режиме карантина.https://www.dsnews.ua/politics/ermak-i-ordlo-neskolko-vyvodov-iz-otkroveniy-glavy-ofisa-05052020220000