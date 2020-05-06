Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав - учасників Нормандського формату.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

У повідомленні зазначається: "Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.

Саме для прискорення Мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.

"Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – сказав Андрій Єрмак.

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Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.

Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками невизнаних квазідержавних утворень".

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