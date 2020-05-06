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Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки"

Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав - учасників Нормандського формату.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

У повідомленні зазначається: "Українська сторона запропонувала перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи.

Саме для прискорення Мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено.

"Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – сказав Андрій Єрмак.

Також читайте: Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.

Андрій Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів із представниками невизнаних квазідержавних утворень".

Читайте: Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ

Автор: 

Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1447) Єрмак Андрій (1390)


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Топ коментарі
+32
https://ibigdan.livejournal.com/25020017.html Вот так и получается "Россия"

Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы во время встречи советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4222
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06.05.2020 17:13 Відповісти
+24
прикольно, замешан в коррупционном скандале на самом высшем уровне!!!!
но при этом делает вид, что всё норм... страна долбоящеров какая-то
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06.05.2020 17:11 Відповісти
+13
Зеленський остаточно скинув маску. Саме він затвердив новий склад делегації на переговори в ТКГ (тимчасову контактну групу) в Мінську і затвердив Єрмака модератором.

По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.

Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.

Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.

Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.

Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.

Олександр ІВАНОВ

https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
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06.05.2020 17:23 Відповісти
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Нада усьо утилизировать... вместе с д'Ерьмаком,нє?
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06.05.2020 17:06 Відповісти
прикольно, замешан в коррупционном скандале на самом высшем уровне!!!!
но при этом делает вид, что всё норм... страна долбоящеров какая-то
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06.05.2020 17:11 Відповісти
Пришли к власти долбоёбы. Законы принимают. А нам исполнять. А жыды как крали так и крадут.
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06.05.2020 17:17 Відповісти
Ну а что хотите, лучший друг Зе, всё ему прощает, клоун и в Африке клоун!
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06.05.2020 17:50 Відповісти
На встрече советников глав государств "нормандской четверки" Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 7575
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06.05.2020 17:06 Відповісти
Так державою керуе Ермак , а ЗЕ видики снимает
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06.05.2020 17:08 Відповісти
Не коверкайте рідну мову!
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06.05.2020 17:23 Відповісти
О,секретарша забыла про кофе 😀😀😀
ТКГ ТКГ , а может МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ?
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06.05.2020 17:07 Відповісти
Завгосп преЗедента хоче "пєрєзагрузіть" вже двічі при Зєлєнскому "пєрєзагружєнноє". А тут "пєрєзагружай-не пєрєзагружай" - результату не буде. Це як пробувати велосипедних генератором ( так званою "динамікою") змусити працювати верстати деревообробного підприємства.
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06.05.2020 17:48 Відповісти
Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года. Источник: https://censor.net.ua/n3193819
А СЕРЕД ЦИХ ЛЮДЕЙ ТЕЖ ПОВНО СЕПАРІВ. МИ ТАКИХ БАЧИМО НА ЦЕНЗОРІ.
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06.05.2020 17:07 Відповісти
Сивохо больше не может сидеть в Донецке у мамы 😀😀😀?
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06.05.2020 17:09 Відповісти
Ось цього недобродившого Сивуху і запросять до цієї Контактної групи!
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06.05.2020 17:11 Відповісти
контактная группа - от слова "законтачиться" ?
там у них с этим проблем не будет..
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06.05.2020 17:20 Відповісти
А вот те типа мирные люди с той стороны кем будут как не представителями ОРДЛО? Или новость только для Зебилов?
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06.05.2020 17:10 Відповісти
Ось і зрада-зрадонька.
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06.05.2020 17:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25020017.html Вот так и получается "Россия"

Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы во время встречи советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4222
показати весь коментар
06.05.2020 17:13 Відповісти
Причому роль Зєлєнского звелася до виконання ролі президента у популістських відосиках. А державою рулить вже не відомо хто.
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06.05.2020 17:49 Відповісти
В этом виновен ПОРОХ ! Это у него была возможность взять за жопу всю шоблу, но он её не трогал ! Это он начал уступать х.лу прикрываясь всякими "минскими" ... это он просрал всё чего досигла революция Достоинства. Это он просрал свой рейтинг , чем добавил голоса клоуну ! Мног чего он еще просрал и не сделал...
Я на пороха не менее зол, чем на клоуна !
Что то сейчас праведник порох тихенько в норке сидит... Где его рвение за Украину !? Ждёт пока выгодно будет !?
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06.05.2020 20:57 Відповісти
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07.05.2020 12:38 Відповісти
Правильно! Поэтому на место того, кто хоть что-то делал в стране в правильном -- впервые за всю ее историю -- направлении нужно поставить дурачка из цирка. Браво!!!
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07.05.2020 12:44 Відповісти
этот дурачек - результат работы пороха... !
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07.05.2020 22:04 Відповісти
делать что-то надо...переговоры с маньяком и шантажистом - ужасно трудная задача...
но главное - не забывать, что вы представляете интересы Украины - Независимого унитарного государства, а не боитесь и стелетесь перед самопроголошенной херней, за спиной которой отсвечивают-торчат рога рашки (гумконвоями таскающей в стан сепаров оружие, боеприпасы, технику и... ихтамнетов, под видом всяких казачков и отпускников...)
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06.05.2020 17:15 Відповісти
кожному своє: хазяїн офісу зовнішньою політикою займається, а його шістка - прєзік відосіки пиляє
хуже нє будєт!
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06.05.2020 17:17 Відповісти
А может лучше перезагрузить власть и вычистить ее от сепаров и колаборантов?
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06.05.2020 17:19 Відповісти
С какого перепугу решением внешнеполитических проблем занимается ЗАВХОЗ офиса???
Глава МИДа по ходу вместо Ермака закупает скрепки и папки......
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06.05.2020 17:19 Відповісти
Та по-ходу преЗедент тоже «закупает скрепки и папки» вместо д'Ермака.......
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06.05.2020 17:23 Відповісти
"Мерседес"-то отрабатывать же надо, могут отобрать.
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06.05.2020 18:53 Відповісти
Зеленський остаточно скинув маску. Саме він затвердив новий склад делегації на переговори в ТКГ (тимчасову контактну групу) в Мінську і затвердив Єрмака модератором.

По-перше, після всіх скандалів з корупцією Єрмака і його брата Зеленський чітко демонструє, що звільняти він його не збирається. Але це було і так зрозуміло.

Важливе у цій новині те, що у ТГК Зеленський призначив офіційних осіб високого політичного калібру: віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук. І модератором Зеленський призначив Єрмака.

Для чого існує ТГК? Це російська гра для легітимізації "ЛДНР". Україна згідно з Мінськими домовленостями до Зеленського брала участь в ТГК, але це були не офіційні особи. Тому з них було як з гуся води. Їхні домовленості і рішення не мали жодної сили. А тепер ТГК з українського боку - це віце-прем'єр, голови комітетів, заступники міністрів, і голова Офісу Президента. Зеленський тепер відкрито разом з Путіним легітимізовує "ЛДНР". Жодних інших трактувань тут бути не може.

Зеленський - це Єрмак, Зеленський - це корупція, Зеленський - це капітуляція перед Росією, Зеленський - це державна зрада.

Зеленський має піти, що швидше то краще для України - разом із ху та йло.

Олександр ІВАНОВ

https://antikor.com.ua/articles/378358-zelensjkij_ostatochno_skinuv_masku_zatverdivshi_jermaka_moderatorom_na_peregovorah_v_minsjku
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06.05.2020 17:23 Відповісти
В нескольких телеграм-каналах, которые принято относить к пулу Кремля, появилась реакция: Москва, как и раньше, утверждает, что в ТКГ заседает только Украина и т. н. ЛНР и ДНР, а Россия и ОБСЕ посредники, и поэтому они не будут присылать на переговоры ни министров, ни замминистров.
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06.05.2020 19:16 Відповісти
Кацапи позбавили ордло утримання. Бабло закінчилось. Завдання зермака, якомога швидше повісити це ярмо на плечі наріду. І матеріально, а головне політично. Хахли і доМбас відбудують. І пенсії, зарплати, компенсації виплатять, по-повній. І ні в які Єпропи та НАТО не зможуть інтегруватися. І мордор позбудеться корисних санкцій. План фуйла в дії
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06.05.2020 17:23 Відповісти
Минские соглашения с нашей стороны никто никогда не собирался выполнять, они служили для санкций против расиюшки в основном. Ну и остановили в 2015 кацапское наступление. Тихо себе болтались в болоте. Но сейчас Ярмак, говоря, что это наследие кровавого Порошенко, отчего-то все время пытается начать их выполнять с нашей стороны с упорством, достойным лучшего применения...
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06.05.2020 17:36 Відповісти
Сепарня- сторона перемовин, і "формула штайнмаєра". Під цими документами підпис дєрмака. І поставив він їх за дорученням Янелоха- капітулянта. Вони завзято втілюють план фуйла
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06.05.2020 18:19 Відповісти
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06.05.2020 17:43 Відповісти
Зермак перезагрузил группу по требованию беса путлера, теперь любая бумага, которую продиктует оккупант нашим коллаборантам будет обьязательна для исполнения.
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06.05.2020 18:12 Відповісти
Что-то Зе последнее время вообще скурвился, только видики вылаживает и усё, а ермак, аваков страной руководят. Зе, что случилось, объясни своему народу, который тебя-же вывел в президенты.
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06.05.2020 18:14 Відповісти
Отмалчивается все Зе. А мог бы хоть Мендель от своего имени на озвучку запустить,а то все Ермак да Ермак..,ну и его брательник иногда с расценками госдолжностей в прессе выскочит..
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06.05.2020 19:59 Відповісти
Сегодня российское ТВ сообщило:"Удар по детям: Киев обстрелял Донбасс, наблюдатели ОБСЕ
предпочли отмолчаться - Россия 24". И такого рода лживые сообщения там каждый день. О чем можно с такими иродами договариваться?
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06.05.2020 18:18 Відповісти
Эта **** прокацапская ,все ровно гнет свою линию. Отрабатывает мразь уголовная задание фсб. Что это за приглашенные лица от лугандонии и донбосянии? Конченные сепары которых послали бандиты кацапские?Там уже давно нет нормальных людей!
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06.05.2020 18:43 Відповісти
від кого Єрмак вимагає перезагрузки ТКГ?
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06.05.2020 19:07 Відповісти
Стремление Банковой активизировать переговорный процесс, подняв уровень представительства украинской делегации, не было по достоинству оценено Москвой. Еще после заявления Ермака в нескольких телеграм-каналах, которые принято относить к пулу Кремля, появилась реакция: Москва, как и раньше, утверждает, что в ТКГ заседает только Украина и т. н. ЛНР и ДНР, а Россия и ОБСЕ посредники, и поэтому они не будут присылать на переговоры ни министров, ни замминистров. С другой стороны, Резникова называют креатурой Ермака, другие новые члены делегации также готовы проводить в жизнь политику Зе-власти. То есть теперь Офису президента, возможно, будет проще проводить через ТКГ инициативы, согласованные Ермаком со своим российским контактером по Донбассу - замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.
Теперь остается дождаться итогов очередного раунда переговоров в Минске. Ознакомившись с которыми, патриотической оппозиции, не исключено, придется решать небанальную задачу организации протеста под Офисом президента в режиме карантина.https://www.dsnews.ua/politics/ermak-i-ordlo-neskolko-vyvodov-iz-otkroveniy-glavy-ofisa-05052020220000
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06.05.2020 19:11 Відповісти
Андрей Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями. Источник: https://censor.net.ua/n3193819 а вот и так называемый Консультационный Совет правда в заувалированной форме
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06.05.2020 19:32 Відповісти
сепары *онченные
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06.05.2020 20:14 Відповісти
 
 