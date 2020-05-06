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Єрмак запропонував провести 14 травня засідання ТКГ стосовно Донбасу і підвищити офіційний рівень представників усіх сторін

Єрмак запропонував провести 14 травня засідання ТКГ стосовно Донбасу і підвищити офіційний рівень представників усіх сторін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше й ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - зазначив керівник Офісу президента.

Він наголосив на необхідності повного і всеосяжного припинення вогню, а також негайного і повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

"Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", - сказав Андрій Єрмак.

"Україна виконує і виконуватиме все, про що домовилися лідери (країн Нормандського формату) в Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", - зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи під час зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки"

Автор: 

Донбас (22358) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1390)


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Топ коментарі
+19
Какой офицальный мандат у этого человека ?
Разве он - министр иностранных дел ?
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06.05.2020 17:25 Відповісти
+14
Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
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06.05.2020 17:22 Відповісти
+12
То они всей партией в Велюр на обед ехали.
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06.05.2020 17:26 Відповісти
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Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
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06.05.2020 17:22 Відповісти
То они всей партией в Велюр на обед ехали.
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06.05.2020 17:26 Відповісти
Смажені крильця кажанів...смакота...
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06.05.2020 17:32 Відповісти
Виктор Федорович,вы совсем в Ростове чувство юмора потяряли!
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06.05.2020 17:34 Відповісти
Красава.
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06.05.2020 17:43 Відповісти
Членограй позорный шапкокрада переплюнул
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Какой офицальный мандат у этого человека ?
Разве он - министр иностранных дел ?
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06.05.2020 17:25 Відповісти
Він - тіньовий президент, начальник голови Зєлєнского, яка вміє розмовляти.
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06.05.2020 17:37 Відповісти
Бездействие Конституционного суда в данном вопросе приравнивается к государственной измене, потому что в Конституции не существует никакого "офиса президента".
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06.05.2020 17:38 Відповісти
Яво сам таваріщ Путєн назначіл!
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06.05.2020 17:47 Відповісти
...представник пуйла по нагляду за говорящім зє-папугою. А якщо без жартів, - це наступ кацапії щироким фронтом. Якщо кацапи в 2014 році мріяли вїхати у Київ на танках то 2020 вони вирішили, що легше захопити Київ з офісу Зєклоуна. І якщо цих продажних кацапо-маланців не зупинити до осені, то вони спровокують повний розвал держави.
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06.05.2020 20:02 Відповісти
Повысить уровень,это Сивохо в состав включить?
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06.05.2020 17:25 Відповісти
Нет, про сивуху конь лаарентьич ни слова не говорил. А вот как обернулось исполнение ультиматери лавровской: Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net.ua/n3193819
Т.е., отпетлял ермак... вроде,украинская сторона предложила, но в точности исполняются кацапские инструкции.
Зебилы, мразь ваш еврейский презик. И 40 авто его от порицания не спасут... мразь, как есть...
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06.05.2020 18:17 Відповісти
Там они буквально сейчас намылились поднять цены на электроэнергию для населения. Уже всерьез.
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06.05.2020 17:27 Відповісти
Йому одного Мерса мало?
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06.05.2020 17:28 Відповісти
Про кортеж Зеленского в 41 машину я говорил на ЦН еще вчера в обед.
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Повысить официальный уровень даунбасяцких убийц надо понимать?
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Повысить официальный до официального.
Это - государственная измена.
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06.05.2020 17:33 Відповісти
Повторю цитату из ЦН: Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областейИсточник: https://censor.net.ua/n3193819
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06.05.2020 18:18 Відповісти
Тут, имхо, ЦН допустил ошибку: корректнее было бы написать "Антиукраинская сторона..." и далее по тексту.
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06.05.2020 18:56 Відповісти
«Высокий официальный статус членов делегаций.......»(с)
--------------------
Я так понимаю «легитимность» лугандон идет полным ходом.......😡
Ау, зе-фаны, что скажите?!!
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06.05.2020 17:29 Відповісти
сивуха повысил свой социальный статус - научился обсцыкаться стоя.
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Та шо ж такое?! Такой поток поноса словесного по Лугандону от ермака каждые пять минут. Срочное задание от лысого карлика поступило по впихиванию этого начиненного тяжелым оружием антиукраинского гныдныка обратно в Украину? Терпеть уже не не могут кацапеты содержать эту онкологию? Та и добить Украину тоже очень хочется по прежнему таким "возвратом" орков с полу тысячей только танков. Не хер, рано еще...
А этим подонкам рукожопым надеюсь недолго осталось
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06.05.2020 17:30 Відповісти
Это - акт государственной измены. За ермака, по крайней мере, первым, сядет зельц.
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06.05.2020 17:31 Відповісти
Та пускай сядет, хер на него... будет под шконкой рожи корчить как любимая шутейка пахана...
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06.05.2020 18:21 Відповісти
Ссыкло должен знать сейчас, какие лапти ему плетет ермак. Пишу именно с этой целью. Продолжит продавать русфашне Украину - это знание будет отягчающим обстоятельством, добавит срок...
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06.05.2020 18:27 Відповісти
Немного не в тему, люблю игру слов: рус фашне, рус швайне ...
По-моему, что-то в этом есть...
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06.05.2020 18:53 Відповісти
так они ж швайнп хунде...
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06.05.2020 19:51 Відповісти
Увы, из немецкого понимаю оч мало слов, в общем, я не понял...
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06.05.2020 20:08 Відповісти
свинособаки
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06.05.2020 20:34 Відповісти
зЕРМАК ПАЛКАНводец уровня Наполеона...,за мясника Жюкова и говорить нечего
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06.05.2020 17:32 Відповісти
дерьмак рукамиводитель жопомнабутылкин
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06.05.2020 17:36 Відповісти
Т.е. этот малорос хочет чтобы со ставленниками ху@ла в Минске напрямую общались представители Кабмина и Верховной Рады! Все хотелки ху@ла сбываются! Лошара, забирай свою стаю зеленожопых павианов и ПНХ!!!
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06.05.2020 17:32 Відповісти
Интересно а кто ему повысил официальный уровень?С какой стати клерк канцелярии ведет международные переговоры,договаривается и предлагает.
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06.05.2020 17:32 Відповісти
Он этим занимается по личному указанию товарища ЗЕ!(не я придумал-где-то вычитал).
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06.05.2020 19:38 Відповісти
мразина дерьмак погряз в коррупции в особо крупных размерах ! Клоун 🤢🤡🎪 и 💩Ермак на нары с конфискацией
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06.05.2020 19:46 Відповісти
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову.
9 декабря 2019 года

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Воно постійно намагається прикрити капітуляцію одностороннім виконанням домовленностей
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06.05.2020 17:33 Відповісти
Даешь легализацию ордило. Даешь прямые переговоры с террористами. Ура Ермаку. Зелень красавчик. Суки... Не помрете вы своей смертью
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06.05.2020 17:33 Відповісти
Ольга Скабеева говорит правду,80% населения Дамбасса УЖЕ получили паспрорт РФ,привет зЕРМАКУ...ПОЦтриоту Украины...
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06.05.2020 17:33 Відповісти
Скажите спасибо зельцману , а дерьмак выполняет указания проститутки кремлевской шлюхи Моники
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06.05.2020 20:24 Відповісти
Все официальные лица (члены кабмина, депутаты) должны помнить что ни одна власть не вечна. И что любая их попытка сесть за стол переговоров с террористами "ЛДНР" будет автоматически засчитана как преступление по статье 111-й УК Украины.
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06.05.2020 17:34 Відповісти
'Уровень всех сторон' это он и про колаборантов?
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06.05.2020 17:35 Відповісти
Украина постепенно войдет в состав ДНР,Зеле дадут Ясноватский район,будет Мэром Авдеевки, Путлер хитрый КГБист...
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06.05.2020 17:36 Відповісти
ЗЕля хитрый жук он уже давно за измену Украины выбил у )(уйла себе место придворного клоуна - скомороха при кремлёвских фашистах. И конечно право вволю бесплатно питаться объедками со стола кацапского царя )(уйла
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06.05.2020 17:52 Відповісти
Повысить официальный уровень представителям получается что и с оккупированной кремлём "бандитской резервации лугандониии - ордло " Это представители с кровавых нелюдей убийц -террористов, коллаборантов , бандитов, сепаратистов ... Так нашей про кремлёвской власти маниакально хочется преступно пользуясь карантином в угоду кремлю договорится с лютыми врагами кремлёвскими оккупантами и террористами коллаборантами и капитуляцией уничтожить Украину...Что то наших националистов из ярких нац дружин не слышно или они уже стали кацапскими националистами и работают на проклятых ЗЕбилов капитулянтов и на кремлёвских оккупантов )(уйла.
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06.05.2020 17:43 Відповісти
Виктор Медведчук будучи начальником Леонида Даниловича 15 лет назад говорил похлеще,...мы сделаем все возможное, что Коса Тузла досталась не моему куму Путлеру...
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06.05.2020 17:47 Відповісти
Если в Лугандоне большинство населения ,как сообщают, российские граждане, так с какими "представителями оккупированных территорий" собирается там Ермак вести переговоры? С российскими гражданами? Так у них есть свое руководство в Москве.
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06.05.2020 17:50 Відповісти
єрмак, давай, пздй нх і навсєгда. і кловуна забери туда жє.
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06.05.2020 17:53 Відповісти
Отто фон Бисмарк 150 лет назад говорил,РАБссия единственный брат в Мире для Германии Гитлера. Брат надежный и Вумный,что развалитель СССР Горбачев. А Договор с кремлевским БЫДЛОМ ,это особый СТАТУС для Германии.
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06.05.2020 17:58 Відповісти
Пойду в Ютьюб,пойду посмотрю видео,за 9 мая 1991 года.Стадион Лужники.песня Талькова ГЛОБУС....живой эфир...,ответы на все вопросы в одной песне длиной всего минут 5..
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06.05.2020 18:05 Відповісти
в его обязаности входит подносить бумажку президенту, а не предлагать... он шо сівоха?
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06.05.2020 18:31 Відповісти
Ермак мудак-****** маскальская
знает что содержать лугандон в сотни раз дороже чем вести с мацкалями войну
Надеется от Европы денег получить на восстановление
чтобы скиздить их
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06.05.2020 19:08 Відповісти
фсбэшная зепадаль по кличке "козырь" никак не угомонится
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06.05.2020 19:21 Відповісти
Немає інших проблем ось тільки впихнути Донбас на умовах рф ?Економіка валшится ,короновірус, дефіцит бюджету понад 300 мільярдів ,корупція, зниження житєвого рівня населення,безробітя. ітд,цього вони не хочуть помічати. Україною займітся ,а краще зникніть,для прикладу Німечина жила без НДР 45 років ,60 років живе Корея без КНДР і нормально живе ,займітся економікою країни.
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06.05.2020 19:22 Відповісти
Что, опять войска будут отводить в степь донецкую?
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06.05.2020 19:26 Відповісти
Что-мне подсказывает,что мы на пороге большого шухера!В этой ткг от козляндии сначала был посол в Украине зурабов;потом стал грызлов-постоянный член совета безопасности козляндии.Оба действующие политики!А от нас-"отставной козы барабанщик"-красный директор кучма.Так кого ермак хочет видеть в ткг от козляндии?*****,чи шо?Дерьмом тянет от этой инициативы ермака-больше ничем!
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06.05.2020 19:54 Відповісти
"Приглашенные лица с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул Зеленский.
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06.05.2020 20:05 Відповісти
ермак желает с пушилиным договариваться, с высшими чинами днр+лнр
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06.05.2020 20:12 Відповісти
И ни одной шавки ЗЕбилоидной в теме
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06.05.2020 20:28 Відповісти
А ты наверное уже президентом стал, а? По тебе тюрьма плачет, а ты всё командуешь, предлагаешь, это тебе не мелочь по карманам тырить.
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06.05.2020 20:43 Відповісти
Невже Фуйла запросять?
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07.05.2020 00:29 Відповісти
Что эта мразь себе позволяет?
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07.05.2020 01:02 Відповісти
 
 