Єрмак запропонував провести 14 травня засідання ТКГ стосовно Донбасу і підвищити офіційний рівень представників усіх сторін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше й ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - зазначив керівник Офісу президента.

Він наголосив на необхідності повного і всеосяжного припинення вогню, а також негайного і повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

"Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", - сказав Андрій Єрмак.

"Україна виконує і виконуватиме все, про що домовилися лідери (країн Нормандського формату) в Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", - зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки".

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