Єрмак запропонував провести 14 травня засідання ТКГ стосовно Донбасу і підвищити офіційний рівень представників усіх сторін
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу президента.
"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше й ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - зазначив керівник Офісу президента.
Він наголосив на необхідності повного і всеосяжного припинення вогню, а також негайного і повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.
"Це безпосередньо стосується життя і здоров'я людей, що є найвищим пріоритетом для України", - сказав Андрій Єрмак.
"Україна виконує і виконуватиме все, про що домовилися лідери (країн Нормандського формату) в Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", - зазначив керівник Офісу президента.
Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки".
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Разве он - министр иностранных дел ?
Т.е., отпетлял ермак... вроде,украинская сторона предложила, но в точности исполняются кацапские инструкции.
Зебилы, мразь ваш еврейский презик. И 40 авто его от порицания не спасут... мразь, как есть...
официальныйдо официального.
Это - государственная измена.
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Я так понимаю «легитимность» лугандон идет полным ходом.......😡
Ау, зе-фаны, что скажите?!!
А этим подонкам рукожопым надеюсь недолго осталось
По-моему, что-то в этом есть...
9 декабря 2019 года
1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Воно постійно намагається прикрити капітуляцію одностороннім виконанням домовленностей
знает что содержать лугандон в сотни раз дороже чем вести с мацкалями войну
Надеется от Европы денег получить на восстановление
чтобы скиздить их