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Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив

Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив

Доручення міністерства енергетики та охорони довкілля України відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют із цілеспрямованим використанням електроенергії, що виробляється атомними блоками, є "дивним".

Так вважає глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця ідея в такому формулюванні є дивною (...) Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами депутата, в умовах зменшеного попиту виробництво атомної електроенергії стримується адміністративно на користь вироблення відновлюваними джерелами електроенергії.

"Проблема зі збутом є у дорожчих приватних виробників, які неконкурентні ні з "Енергоатомом", ні на експорт. Якщо держава вирішує допомагати неконкурентним, то це треба робити прямо, а не вдавати, що проблеми в "Енергоатому", та не будувати завуальовані схеми", - зазначив Герус.

Також читайте: У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію"

""Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами якомусь окремо взятому споживачу. Але навіть якщо так, то наскільки правильно та справедливо давати спецціну майнінгу криптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств?" - додав депутат.

Як повідомлялося, Мінекоенерго раніше доручив НАЕК "Енергоатом" відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту атомної е/е.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України, що працюють.

Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив 01
Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив 02

Автор: 

АЕС (1161) Енергоатом (1649) Герус Андрій (447) криптовалюта (738)


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Топ коментарі
+18
Да к вам походу вообще нельзя относится серьезно. Вы одно сплошное недоразумение на теле страны.
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06.05.2020 17:32 Відповісти
+17
У меня есть лучше предложение. А давайте на каждой АЭС по аквапарку построим. Там горячей воды дохрена. Можно круглый год народ купать. Отдельно радоновые ванны из первого контура. Зелебобикам вход нашару сделать.
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06.05.2020 17:40 Відповісти
+13
один дибильней другого... первый экспортирует электичество из Параши второй предлагает атомные биткоэны....
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06.05.2020 17:36 Відповісти
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Это странно выглядит как замаскированный под дебилизм схематоз воровства наших денег!
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06.05.2020 17:37 Відповісти
А як щодо "Однорукого бандита", чи казино, а може в лотерею? Кажуть нє-лохам новачкам везе.
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06.05.2020 17:38 Відповісти
не относиться серьезно/ Для кодлана Коломойского всерьёз только бабло у украинцев украденное. По у мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс./ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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06.05.2020 17:39 Відповісти
Лучше протянуть кабель на МКС, и тама брюлики синтезировать!
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06.05.2020 17:39 Відповісти
якщо відкинути жарт про "протянуть кабель", то все одно не вийде синтезувати "брюліки", бо брюлік - це оброблений алмаз
ну, і ціна штучних діамантів дуже далека від ціни на природні
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06.05.2020 17:42 Відповісти
брюлик - одна из нескольких разновидностей огранки алмаза
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06.05.2020 18:08 Відповісти
зехерня відволікає увагу від факту початку закупок бензину з Лаптяндії
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06.05.2020 17:39 Відповісти
да? так ее ж не бомж у мусорки озвучил...
как жеж отсортировать ваши... идеи, чтоб понимать где поржать, а где начать пугаться?
(итить вас там всех...по темечку!)
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06.05.2020 17:39 Відповісти
сам факт таких идей от министерства вас не пугает?
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06.05.2020 17:41 Відповісти
так и я ж за то!
это ж не простой человек брякнул у себя на кухне...а государственное лицо...
даже тяжело найти какое-то логическое объяснение таких вбросов...
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06.05.2020 18:07 Відповісти
Украинский нарид выбрал сборище идиотов, которые делают то, что умеют лучше всего - глупости. ИМХО вполне логичное объяснение.
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06.05.2020 18:22 Відповісти
с козырей пошли? да? ))))
па-приколу ж получилось? )))) а вот что после этого прикола будет - мало кого волновало...
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06.05.2020 18:28 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Бритва Хэнлона
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C глупостью » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity).
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06.05.2020 18:31 Відповісти
У меня есть лучше предложение. А давайте на каждой АЭС по аквапарку построим. Там горячей воды дохрена. Можно круглый год народ купать. Отдельно радоновые ванны из первого контура. Зелебобикам вход нашару сделать.
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06.05.2020 17:40 Відповісти
с радиозагаром
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06.05.2020 17:42 Відповісти
А можно пробурить Землю насквозь, и запустить Интерсити Бровары-Вашингтон!
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06.05.2020 17:41 Відповісти
гиперлупер реактивный
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06.05.2020 17:45 Відповісти
гениальная идея. Половину расстояния интерсити будет преодолевать за счёт притяжения земли, а вторую половину - по инерции. Правда это теперь не решает куда девать электроэнергию. Но можно в вагонах лампочем много засветить..
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06.05.2020 18:24 Відповісти
Если во власти наркоманы, то как к ним относиться?
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06.05.2020 17:41 Відповісти
как к зебобику обыкновенному....

Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам - Цензор.НЕТ 2872
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06.05.2020 17:49 Відповісти
А це нічого, що людина, яка дала таку дебільну (за версією Геруса - дивну) команду керує всією енергетикою цілої країни, в тому числі і атомною? Це людина з курячими мізками і психоемоцііним розвитком підлітка. Чому підліткам не дають керувати авіалацнерами, але дають керувати атомними електростанціями?
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06.05.2020 17:42 Відповісти
Та хватит уже херней страдать! Ты ни хрена не соображаешь. Ну реально. ну напиши книгу "Фантастика для украинских АЭС". Я куплю. А так. Не тупи...Прошу. Ты уже закидал своими расчетами весь Цензор. Не тупи.
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06.05.2020 17:50 Відповісти
Я бачу що до аргументованої дискусії Ви не готові. Тому Вам краще утриматись від критики.
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06.05.2020 17:55 Відповісти
О! Igor! Давайте лучше поговорим о дронах от унылого клоуна
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06.05.2020 18:27 Відповісти
Игорь,не позорьтесь.
1.Прочитайте ваши российские источники о дискуссии 2018 года на эту же тему. Росатом тогда с этой идеей носился ненашутку. Там есть интересные перлы.
2.Вы дилетант,много читавший желтухи на эту тему.Я люблю смотреть фильмы про самолеты,но никогда не буду спорить с людьми,которые сами пилоты. Я тут просто нихрена не понимаю, как и вы в энергетике.
3.Вы ,скорее,россиянин,активно мутящий воду на украинских сайтах. Вас выдают детали,плохо известные в украинской профессиональной энергосреде. Либо перечитали "попсы" из российских источников. Но серьезная техническая литература из России врядли могла вас навести на то что вы пишете.
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06.05.2020 18:51 Відповісти
Це той Випадок коли Ви намагаєтесь сперечатись з пілотом про літаки, тому не продовжуйте.
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06.05.2020 18:54 Відповісти
Игорь, ты не пилот и гугл-транслятор не скроет твой диванный аэродром в рашке.
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08.05.2020 06:49 Відповісти
если про биткоин.
просидел два выходных в шахтах. потом бросил.
стучатся с кошелька - деньги забери!
забрал. 100 баксов кошелек не жмут. где-то так.
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06.05.2020 17:48 Відповісти
Реально им кокс подогнали. В течение нескольких дней, один 100500 смертей ждет, другой предлагает памятники местным героям ставить, третий решил криптовалюту майнить на АЭС.
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06.05.2020 18:03 Відповісти
Про майнинг конечно бред, но Дата-центры они же ЦОДы (центры хранения и обработки данных), вблизи АЭС вполне себе ставят. Росатом в частности этим балуется вполне масштабно.
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06.05.2020 18:07 Відповісти
Уже два года,как не балуется.Угомонились,когда сделали эскизный проект
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06.05.2020 18:52 Відповісти
Загуглил "ЦОД Росатома". Вы не правы.
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06.05.2020 19:43 Відповісти
Гугл недостаточно, надо ещё уметь читать.
ЦОДы и майнинг это не одно и тоже.
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08.05.2020 06:44 Відповісти
Герус, если вам нечем заняться или вы не знаете, что делать, то можно написать заявление и уволиться. Так обычно делают.
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06.05.2020 18:07 Відповісти
Где ляшко? Пусть на квартире у гудка майнит биткоины
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06.05.2020 18:12 Відповісти
Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам

Как же не относиться серьезно, если западные "партеры"(фашистские оккупанты) c украинскими олигархами требуют, чтобы украинцам, Украине продавали дорогую электроэнергию, а все что им мешает, чтобы уничтожили.
Если раньше "партнеры" требовали вывозить в ЕС лес, резать на металлолом или прихватизировать предприятия, то сейчас им мешает дешевая украинская электроэнергия, завтра потребуют отдать землю, а послезавтра все природные ископаемые и лучшие стратегические предприятия.
Как к этому не относиться серьезно, если Украину на глазах уничтожают, вывозят все ценное, если в Украине самая настоящая фашистская оккупация и то, что не закончил Гитлер, хотят закончить его последователи под видом ценностей.
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06.05.2020 18:13 Відповісти
Предлагаю в след за майнингом на АЭС всему кабмину платить Litecoin )))
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06.05.2020 18:16 Відповісти
Чувак, найми меня - я тебе за пару биткоинов в месяц буду лучшим твоим лучшим работником - буду тебе в рот заглядывать и пылинки с тебя сдувать...
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06.05.2020 18:27 Відповісти
Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив - Цензор.НЕТ 9242
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06.05.2020 18:21 Відповісти
Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив - Цензор.НЕТ 5205
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06.05.2020 18:24 Відповісти
Такой эксперимент запрещён. Многие учёные считают, что подброшенная связка из кота и бутерброда исчезнет, возможно со всей Вселенной.
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06.05.2020 18:27 Відповісти
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06.05.2020 18:25 Відповісти
Герос требует уничтожать атомную и покупать у Ахметова в 6 раз дороже!

Ну как же этих падлюк можно извести?..
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06.05.2020 18:30 Відповісти
Биткоинт и/или любая другая ПСЕВДО "валюта" - это современный тип МММ, которая НИЧЕМ и НИКЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЙ и являются масштабным фейком !

Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!
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06.05.2020 19:32 Відповісти
Для всіх! Перш ніж сперечатися - почитайте.
https://bitnovosti.com/2020/05/01/bitcoin-imeet-obespechenie/
Стаття велика, проте там все розкладено по-поличках. І про крипту і про реальні гроші.
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06.05.2020 20:05 Відповісти
Герус, т.е. ваша вр.и.о. министра официально поручила энергоатому проработать вопрос майнинга, народ смеется с этого, вы заявляете, не обращайте внимания и это все? Т.е. ее не уволят, не разберут эту инициативу, причины? Офигеть.
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06.05.2020 19:38 Відповісти
Ау, послушайте умного человека!
Если "дешевую" атомную электрику некуда девать, а перебросить её в Англию - хрен перебросишь - не стоит ли под станцией огородить специальную экономическую зону и пригасить туда майнить всех БЕЗ НАЛОГОВ с условием покупки атомной эненргии?
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06.05.2020 20:23 Відповісти
А скільки ж ти заробив на кацапському майнінгу криптовалюти? Ми теж хочемо знати.
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07.05.2020 08:08 Відповісти
70 коп. за киловат? А какого банана такие тарифы на электричество для населения? Уроды.
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07.05.2020 16:59 Відповісти
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