Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив

Доручення міністерства енергетики та охорони довкілля України відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют із цілеспрямованим використанням електроенергії, що виробляється атомними блоками, є "дивним".

Так вважає глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця ідея в такому формулюванні є дивною (...) Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами депутата, в умовах зменшеного попиту виробництво атомної електроенергії стримується адміністративно на користь вироблення відновлюваними джерелами електроенергії.

"Проблема зі збутом є у дорожчих приватних виробників, які неконкурентні ні з "Енергоатомом", ні на експорт. Якщо держава вирішує допомагати неконкурентним, то це треба робити прямо, а не вдавати, що проблеми в "Енергоатому", та не будувати завуальовані схеми", - зазначив Герус.

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""Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами якомусь окремо взятому споживачу. Але навіть якщо так, то наскільки правильно та справедливо давати спецціну майнінгу криптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств?" - додав депутат.

Як повідомлялося, Мінекоенерго раніше доручив НАЕК "Енергоатом" відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту атомної е/е.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України, що працюють.



