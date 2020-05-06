Герус про майнінг криптовалют на АЕС: Дивна ідея. Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив
Доручення міністерства енергетики та охорони довкілля України відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют із цілеспрямованим використанням електроенергії, що виробляється атомними блоками, є "дивним".
Так вважає глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця ідея в такому формулюванні є дивною (...) Прошу не ставитися серйозно до таких ініціатив", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами депутата, в умовах зменшеного попиту виробництво атомної електроенергії стримується адміністративно на користь вироблення відновлюваними джерелами електроенергії.
"Проблема зі збутом є у дорожчих приватних виробників, які неконкурентні ні з "Енергоатомом", ні на експорт. Якщо держава вирішує допомагати неконкурентним, то це треба робити прямо, а не вдавати, що проблеми в "Енергоатому", та не будувати завуальовані схеми", - зазначив Герус.
""Енергоатом" не має права продавати електроенергію за спеціальними цінами якомусь окремо взятому споживачу. Але навіть якщо так, то наскільки правильно та справедливо давати спецціну майнінгу криптовалюти, де робочих місць близько нуля, але мати високий тариф для водоканалів, аграрних тепличних господарств, металургійних підприємств?" - додав депутат.
Як повідомлялося, Мінекоенерго раніше доручив НАЕК "Енергоатом" відпрацювати можливість реалізації проєктів щодо майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту атомної е/е.
"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох АЕС України, що працюють.
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нє-лохамновачкам везе.
ну, і ціна штучних діамантів дуже далека від ціни на природні
как жеж отсортировать ваши... идеи, чтоб понимать где поржать, а где начать пугаться?
(итить вас там всех...по темечку!)
это ж не простой человек брякнул у себя на кухне...а государственное лицо...
даже тяжело найти какое-то логическое объяснение таких вбросов...
па-приколу ж получилось? )))) а вот что после этого прикола будет - мало кого волновало...
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C глупостью » (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity).
1.Прочитайте ваши российские источники о дискуссии 2018 года на эту же тему. Росатом тогда с этой идеей носился ненашутку. Там есть интересные перлы.
2.Вы дилетант,много читавший желтухи на эту тему.Я люблю смотреть фильмы про самолеты,но никогда не буду спорить с людьми,которые сами пилоты. Я тут просто нихрена не понимаю, как и вы в энергетике.
3.Вы ,скорее,россиянин,активно мутящий воду на украинских сайтах. Вас выдают детали,плохо известные в украинской профессиональной энергосреде. Либо перечитали "попсы" из российских источников. Но серьезная техническая литература из России врядли могла вас навести на то что вы пишете.
просидел два выходных в шахтах. потом бросил.
стучатся с кошелька - деньги забери!
забрал. 100 баксов кошелек не жмут. где-то так.
ЦОДы и майнинг это не одно и тоже.
Как же не относиться серьезно, если западные "партеры"(фашистские оккупанты) c украинскими олигархами требуют, чтобы украинцам, Украине продавали дорогую электроэнергию, а все что им мешает, чтобы уничтожили.
Если раньше "партнеры" требовали вывозить в ЕС лес, резать на металлолом или прихватизировать предприятия, то сейчас им мешает дешевая украинская электроэнергия, завтра потребуют отдать землю, а послезавтра все природные ископаемые и лучшие стратегические предприятия.
Как к этому не относиться серьезно, если Украину на глазах уничтожают, вывозят все ценное, если в Украине самая настоящая фашистская оккупация и то, что не закончил Гитлер, хотят закончить его последователи под видом ценностей.
Ну как же этих падлюк можно извести?..
Это изначально была афера ! И только полный дебил этого не понимает !!!
https://bitnovosti.com/2020/05/01/bitcoin-imeet-obespechenie/
Стаття велика, проте там все розкладено по-поличках. І про крипту і про реальні гроші.
Если "дешевую" атомную электрику некуда девать, а перебросить её в Англию - хрен перебросишь - не стоит ли под станцией огородить специальную экономическую зону и пригасить туда майнить всех БЕЗ НАЛОГОВ с условием покупки атомной эненргии?