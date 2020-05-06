Об'єднання етапів виходу з карантину буде тоді, коли різко знизиться захворюваність коронавірусом, - головний санлікар Ляшко
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як можуть об'єднувати етапи виходу з карантину в країні
Про це він заявив в інтерв'ю "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про об'єднання етапів виходу з карантину, він заявив: "На першому етапі об'єднувати відразу кілька етапів - напевно, таких підстав не буде. Наприклад, як фанат, я хотів би поставити Чемпіонат України з футболу на перший етап. Але як людина, яка займається епідемічною безпекою, напевно, він буде в третьому етапі і без глядачів. Ми тільки взяли контроль над поширенням. Тобто ми бачимо стабілізацію кількості випадків, але все одно кожного дня - це зростання. Кількість тих, хто одужав, ще не перевищує кількості хворих. Фактично кількість людей, які одночасно хворіють коронавірусною хворобою, у нас все ж більше 9000. Етапи ми будемо об'єднувати, коли будемо бачити різке зниження кількості випадків хвороби і коли кількість видужань перевищуватиме кількість хворих.
Ляшко також зазначив: "Громадський транспорт може відкритися на третьому етапі. Але ми ще обговорюємо це з бізнесом, оскільки розуміємо, що відкриття будь-якої сфери діяльності вимагає проїзду працівників. Водночас ми розуміємо, що як тільки ми запустимо транспорт - можемо вважати, що карантин повністю завершився.
Перший етап може показати проблеми, які потрібно буде вирішувати і як їх вирішувати з дотриманням санітарних норм. Бізнес пропонує деякі речі, щоб вони могли працювати, отримувати прибуток і дотримуватися певних санітарних норм. Якщо бізнес свідомо підходить до впровадження санітарних норм, ми тільки будемо це підтримувати. Тут треба просто шукати золоту середину між здоров'ям і економікою і спробувати балансувати саме по цій серединці".
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Ждем резкого понижения заболеваемости.
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали, под зад коленом, всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, парочку особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!