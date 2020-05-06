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Новини Коронавірус і карантин
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Об'єднання етапів виходу з карантину буде тоді, коли різко знизиться захворюваність коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Об'єднання етапів виходу з карантину буде тоді, коли різко знизиться захворюваність коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як можуть об'єднувати етапи виходу з карантину в країні

Про це він заявив в інтерв'ю "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про об'єднання етапів виходу з карантину, він заявив: "На першому етапі об'єднувати відразу кілька етапів - напевно, таких підстав не буде. Наприклад, як фанат, я хотів би поставити Чемпіонат України з футболу на перший етап. Але як людина, яка займається епідемічною безпекою, напевно, він буде в третьому етапі і без глядачів. Ми тільки взяли контроль над поширенням. Тобто ми бачимо стабілізацію кількості випадків, але все одно кожного дня - це зростання. Кількість тих, хто одужав, ще не перевищує кількості хворих. Фактично кількість людей, які одночасно хворіють коронавірусною хворобою, у нас все ж більше 9000. Етапи ми будемо об'єднувати, коли будемо бачити різке зниження кількості випадків хвороби і коли кількість видужань перевищуватиме кількість хворих.

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Ляшко також зазначив: "Громадський транспорт може відкритися на третьому етапі. Але ми ще обговорюємо це з бізнесом, оскільки розуміємо, що відкриття будь-якої сфери діяльності вимагає проїзду працівників. Водночас ми розуміємо, що як тільки ми запустимо транспорт - можемо вважати, що карантин повністю завершився.

Перший етап може показати проблеми, які потрібно буде вирішувати і як їх вирішувати з дотриманням санітарних норм. Бізнес пропонує деякі речі, щоб вони могли працювати, отримувати прибуток і дотримуватися певних санітарних норм. Якщо бізнес свідомо підходить до впровадження санітарних норм, ми тільки будемо це підтримувати. Тут треба просто шукати золоту середину між здоров'ям і економікою і спробувати балансувати саме по цій серединці".

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Не , вы на глаза Ляшка посмотрите. Он меня пугает.
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06.05.2020 17:42 Відповісти
+6
Ляшко, ты козе, овце и папайе сделай тест на коронавирус. В Танзании их образцы сдали в лабораторию и тесты показали наличие коронавируса.
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06.05.2020 17:37 Відповісти
+5
Ляшка лучше к психиатру направьте, у него уже короновирусная одержимость.
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06.05.2020 17:40 Відповісти
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Ну, в ближайшие дни тесті делать не будут.
Ждем резкого понижения заболеваемости.
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06.05.2020 17:35 Відповісти
А у нас в Харькове КОВИД уже поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали, под зад коленом, всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, парочку особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
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06.05.2020 17:36 Відповісти
да ты никак расист,абрамыч...не дают покоя идеи алоизыча?тоже ,кстати семитской национальности...
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06.05.2020 17:55 Відповісти
Ляшка лучше к психиатру направьте, у него уже короновирусная одержимость.
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06.05.2020 17:40 Відповісти
Ляшко, ты козе, овце и папайе сделай тест на коронавирус. В Танзании их образцы сдали в лабораторию и тесты показали наличие коронавируса.
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06.05.2020 17:37 Відповісти
лично меня этот паникер уже задолбал.
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06.05.2020 17:57 Відповісти
Он не паникер, просто забрехался - отступать нельзя, бо побьют.
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06.05.2020 18:15 Відповісти
Не , вы на глаза Ляшка посмотрите. Он меня пугает.
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06.05.2020 17:42 Відповісти
..., но мы этого "не допустим", не волнуйтесь.
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06.05.2020 17:44 Відповісти
https://oum.video/videos/otvakcineny-ot-podloga-k-katastrofe/ ОТВАКЦИНЕНЫ (2016) Запрещенный фильм Роберта Де Ниро (Вакцинация)
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06.05.2020 18:02 Відповісти
ляшко, ти вже всім наоспздв.
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06.05.2020 18:02 Відповісти
Кернесу респект. Сам я из Днепра. Наш мэр не с такими железными, ну вы поняли. Печаль. Сейчас под эту лабуду с КОВРИДАМИ всех мэров поменять хотят походу. Харьков молодцы, что город чистый, что у мэра есть мужское достоинство.
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06.05.2020 18:15 Відповісти
А как вам новость в СМИ начальницы НЦЗУ о том, что с 1 мая запрещено принимать больных с ковид всем больницам. Вопрос, всей медициной страны управляет один человек, возглавляющий орган, где сфокусированы все деньги на медицину всего государства? Местным властям тут места нет. Далее, кто должен поставить диагноз коронавирусной инфекции, если нет ответов на тесты из лабораторий по неделям, а теперь и вовсе не будут проводить их, т к лаборатории перегружены. Государство по полмиллиарда тратит на закупки за рубежом защитных средств.А украинцам что делать? Теперь больные с подозрением ковид буду лежать рядом с прооперированным больным? Боже, сохрани украинцам жизни.
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06.05.2020 18:36 Відповісти
 
 