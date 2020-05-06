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Новини
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Штормове попередження оголошено в Києві - очікується випадання місячної норми опадів

Штормове попередження оголошено в Києві - очікується випадання місячної норми опадів

До ранку 7 травня в столиці очікуються значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Як повідомили в КК "Київавтодор", на місця, які можуть підтоплюватися, спецтехніка та бригади виїдуть заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота почалася біля станції метро "Лівобережна".

Ліквідувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітор, насосні станції.

Стоки щодня вичищають від сміття.

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За прогнозом синоптиків, інтенсивні опади триватимуть до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливі опади від 15 до 49 мм, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня.

У разі виявлення місць підтоплень, звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах.

Крім того, міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів і обмежень. Зокрема, не виходити з дому без крайньої необхідності. Наголошуємо, що ефективність впроваджених протиепідемічних заходів залежить від свідомого ставлення кожного до ситуації, до свого здоров'я і безпеки.

Автор: 

дощі (108) Київ (19793) штормове попередження (42)


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Топ коментарі
+12
Лишь бы не в Крыму.
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06.05.2020 18:30 Відповісти
+8
Скорея выгоняйте Зе-Фуйла в Ростов
а то ката-клизмы будут только наростать..
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06.05.2020 18:52 Відповісти
+4
Шо ні дощ - то місячна норма
Ну хоч вода в криницях прибуде
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06.05.2020 18:08 Відповісти
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Шо ні дощ - то місячна норма
Ну хоч вода в криницях прибуде
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06.05.2020 18:08 Відповісти
то кричали что засуха теперь все залило! задолбали порохоботы уже
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06.05.2020 18:19 Відповісти
25 років назад я не міг воду помпою за 6 годин викачати із криниці - стільки її було, а зараз за годину викачується.
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Лишь бы не в Крыму.
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06.05.2020 18:30 Відповісти
абсолютний крах, розвал, катастрофа української освіти страшніша за шторми, пожежі та пилові бурі - це є причина нульової компетентності "прєзіка прікольних відосікафф" - https://www.youtube.com/watch?v=mFmG9KOorbk
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06.05.2020 18:47 Відповісти
Т.е. это Зеля вызывает пылевые бури, пожары, вирусы, землетрясения, засуху и ливни? Всесилен, всесилен! (с)
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06.05.2020 21:23 Відповісти
Скорея выгоняйте Зе-Фуйла в Ростов
а то ката-клизмы будут только наростать..
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06.05.2020 18:52 Відповісти
ну так шо сидим? Вставай с дивана и выгоняй! Радикальный ты наш.
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06.05.2020 21:25 Відповісти
Завтра ждем віступление Педалика: каналізація в Кієвє нє чістілась 10 лєт!
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06.05.2020 19:31 Відповісти
П'ять сантиметрів дуже мало, нам хоча би п'ять метрів, щоб ріки наповнилися і рівень грунтових вод піднявся.
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06.05.2020 20:34 Відповісти
та не дёргайтесь! Какая месячная норма? Это же наш Гидрометцентр, бреше як дыхае
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06.05.2020 21:04 Відповісти
А где же народный синоптик товарищ Горбань? Помнится он засуху обещал)))
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06.05.2020 22:18 Відповісти
В Луцьку за два місяці весни перший нормальний дощ вночі і майже цілий день йшов.
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06.05.2020 22:29 Відповісти
А що там з скандальним ту оазис на героїв Дніпра? Що ж ви суки таке дозволили збудувати що метро затоплює??
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06.05.2020 23:07 Відповісти
Пора копати Чорне море до Кремля, москалів топити.
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07.05.2020 17:20 Відповісти
 
 