Штормове попередження оголошено в Києві - очікується випадання місячної норми опадів

До ранку 7 травня в столиці очікуються значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Як повідомили в КК "Київавтодор", на місця, які можуть підтоплюватися, спецтехніка та бригади виїдуть заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота почалася біля станції метро "Лівобережна".

Ліквідувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітор, насосні станції.

Стоки щодня вичищають від сміття.

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За прогнозом синоптиків, інтенсивні опади триватимуть до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливі опади від 15 до 49 мм, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня.

У разі виявлення місць підтоплень, звертайтеся до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах.

Крім того, міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів і обмежень. Зокрема, не виходити з дому без крайньої необхідності. Наголошуємо, що ефективність впроваджених протиепідемічних заходів залежить від свідомого ставлення кожного до ситуації, до свого здоров'я і безпеки.