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Комітет ВР поки не розглядав питання припинення другого етапу медреформи, - нардеп Стефанишина

Комітет ВР поки не розглядав питання припинення другого етапу медреформи, - нардеп Стефанишина

Народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації поки не розглядав питання припинення другого етапу реформи охорони здоров'я.

Про це Стефанишина повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора Максим Степанов був готовий розповісти Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про так званий аудит і про плани "покращення" медреформи. А сьогодні в міністра терміново з’явилися більш важливі справи. Ну нічого, ми почекаємо: наразі комітет з цього питання призначено на 8 травня", - зазначила нардеп.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів також не виносилося це питання.

"До речі, сьогодні на кабмін пан Степанов, як і обіцяв Михайлу Радуцькому, постанову про скасування медреформи не виніс. А от Прем’єр публічно зазначив, що медреформу продовжувати треба", - додала нардеп.

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Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (85) медреформа (129)


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Топ коментарі
+4
Только с самокритикой пока никак. Виноваты все, а не я.

Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 6674
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06.05.2020 18:06 Відповісти
+2
Пока не признают - почему ошиблись, ничего не будет...
P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
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06.05.2020 18:13 Відповісти
+2
Была у нас участковая больница, несколько терапевтов, дантисты, кабинеты разные, ЭКГ, анализы... После первого этапа той реформы не осталось и половины. Если и дальше так пойдет, то после второго этапа вообще ничего не останется... и откуда они, такие реформаторы только, беруться?
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06.05.2020 18:41 Відповісти
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Только с самокритикой пока никак. Виноваты все, а не я.

Комитет ВР пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 6674
показати весь коментар
06.05.2020 18:06 Відповісти
Пока не признают - почему ошиблись, ничего не будет...
P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
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06.05.2020 18:13 Відповісти
а от і не все!
ще не проплавлено рейки на залізниці та опори ЛЕП, ще енергоатом трохи дихає, ще не весь грунт на полях вітер здув, ще трохи лісів є, які не порізали. Так що - не треба нам тут гнати песимізм!
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06.05.2020 19:05 Відповісти
Нах ті медрехформи кожній владі були потрібні??
Тідьки з-за зменьшення поголів'я рабів..
У них свої лікарні , шо в Україні , шо за поребриком..
За Наші, народа, кошти!!
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06.05.2020 18:21 Відповісти
Так звана "реформа" спрямована на скорочення видатків держави, на фінансування лікарень, диспансерів, санаторіїв, шляхом їх закриття і скорочення лікарів. Майже рік, про це говорили, багато журналістів, лікарів, політиків. І, все одно, влада хоче продовжувати геноцид медицини і народу, через цю "реформу".
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06.05.2020 18:24 Відповісти
Была у нас участковая больница, несколько терапевтов, дантисты, кабинеты разные, ЭКГ, анализы... После первого этапа той реформы не осталось и половины. Если и дальше так пойдет, то после второго этапа вообще ничего не останется... и откуда они, такие реформаторы только, беруться?
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06.05.2020 18:41 Відповісти
так населення скоротилося з 52 млн до 37, із яких мільонів 5 постійно за кордоном, то і медицини треба менше.
Тим більш, що ніхто не збирається стимулювати народжуваність.
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06.05.2020 19:07 Відповісти
https://censor.net/user/263744 Що ти мелеш? Для простого народу скорочувати, а ублюдки, при владі, Феофанію скорочують, або кількість дупутатів? Кого ти підтримуєш? В селі був денний станціонар, на 15 чоловік і 3 лікаря, із 3-ма медсестрами, та санітарков. Закрили, бо селяни не заслуговують на лікування.
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06.05.2020 19:15 Відповісти
а що ви хотіли...Україна знаходиться на стадії раннього феодалізму.
а ви думали, що ви впєрєді планети всєй?
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06.05.2020 22:10 Відповісти
РеХформа зв'язана з земелькою..
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.
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06.05.2020 18:41 Відповісти
а як заманеться? вантажити на платформи і на Польщу?
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06.05.2020 19:08 Відповісти
Вам краще знати, АДВОКАТику...))
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06.05.2020 19:13 Відповісти
https://censor.net/user/263744 Захисник владних тварюк, Ад-вокатик. Дупи лижеш?
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06.05.2020 19:17 Відповісти
 
 