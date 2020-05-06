Комітет ВР поки не розглядав питання припинення другого етапу медреформи, - нардеп Стефанишина

Народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації поки не розглядав питання припинення другого етапу реформи охорони здоров'я.

Про це Стефанишина повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ще вчора Максим Степанов був готовий розповісти Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про так званий аудит і про плани "покращення" медреформи. А сьогодні в міністра терміново з’явилися більш важливі справи. Ну нічого, ми почекаємо: наразі комітет з цього питання призначено на 8 травня", - зазначила нардеп.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів також не виносилося це питання.

"До речі, сьогодні на кабмін пан Степанов, як і обіцяв Михайлу Радуцькому, постанову про скасування медреформи не виніс. А от Прем’єр публічно зазначив, що медреформу продовжувати треба", - додала нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медреформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі, - Шмигаль