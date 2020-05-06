Комітет ВР поки не розглядав питання припинення другого етапу медреформи, - нардеп Стефанишина
Народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації поки не розглядав питання припинення другого етапу реформи охорони здоров'я.
Про це Стефанишина повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ще вчора Максим Степанов був готовий розповісти Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про так званий аудит і про плани "покращення" медреформи. А сьогодні в міністра терміново з’явилися більш важливі справи. Ну нічого, ми почекаємо: наразі комітет з цього питання призначено на 8 травня", - зазначила нардеп.
За її словами, на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів також не виносилося це питання.
"До речі, сьогодні на кабмін пан Степанов, як і обіцяв Михайлу Радуцькому, постанову про скасування медреформи не виніс. А от Прем’єр публічно зазначив, що медреформу продовжувати треба", - додала нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S. Позавчера с соседом говорил об изменениях в Беларуси и привёл параллели с Украиной - как можно всё пошагово проср...
ще не проплавлено рейки на залізниці та опори ЛЕП, ще енергоатом трохи дихає, ще не весь грунт на полях вітер здув, ще трохи лісів є, які не порізали. Так що - не треба нам тут гнати песимізм!
Тідьки з-за зменьшення поголів'я рабів..
У них свої лікарні , шо в Україні , шо за поребриком..
За Наші, народа, кошти!!
Тим більш, що ніхто не збирається стимулювати народжуваність.
а ви думали, що ви впєрєді планети всєй?
Чи не це - головна мета так званої медреформи - звільнити села, селища і маленькі містечка від українців? Адже тоді влада зможе розпоряджатися українськими чорноземами як заманеться.