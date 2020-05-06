1 українського воїна поранено, від початку доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Більшість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вночі противник із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців поблизу Авдіївки.

По захисниках Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках недалеко від населеного пункту Попасна.

Внаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

5 травня озброєні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Невельське, Павлопіль, Богданівка, Мар'їнка, Славне, Авдіївка, Старогнатівка, Оріхове, Кримське і Південне.

За даними розвідки 5 травня українські військовослужбовці поранили двох російських окупантів.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 3 умисні вбивства, пограбування, 8 крадіжок, 4 шахрайства, 1 факт незаконного обігу зброї та 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 54 адміністративні правопорушення.

Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.