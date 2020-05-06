На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура. ФОТО
6 мая привоохранителями был задокументирован факт сбыта наркотических средств инспектором пограничной службы участковых инспекторов Львовского пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Сержант-пограничник был задержан в одном из сел Сокальского района Львовской области во время очередного сбыта марихуаны, за которую он выручил 600 гривен.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и обыск по месту жительства пограничника. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении лицу о подозрении по ст. 307 УК Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
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"На Львовщине задержан пограничник, торговавший шаурмой, - военная прокуратура."