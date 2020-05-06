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Новини Силовики
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На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура. ФОТО

6 мая привоохранителями был задокументирован факт сбыта наркотических средств инспектором пограничной службы участковых инспекторов Львовского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура 01

Сержант-пограничник был задержан в одном из сел Сокальского района Львовской области во время очередного сбыта марихуаны, за которую он выручил 600 гривен.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и обыск по месту жительства пограничника. По результатам их проведения будут решены вопросы о сообщении лицу о подозрении по ст. 307 УК Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

наркотики (1447) пограничники (1095) правоохранительные органы (2707) силовики (2513) Военная прокуратура (722) Львовская область (2424)


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Топ коментарі
+5
А чим він мав торгувати? Редискою? )))
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06.05.2020 18:24
+4
Зажимают малый бизнес.
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06.05.2020 18:26
+3
Может он не за деньги, а ради идеи!
На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3093
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06.05.2020 18:35
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А чим він мав торгувати? Редискою? )))
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06.05.2020 18:24 Відповісти
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06.05.2020 18:28 Відповісти
Зажимают малый бизнес.
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06.05.2020 18:26 Відповісти
Надо же как то хлопцу в период карантина выжить!
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06.05.2020 18:27 Відповісти
Изза безобидной шмали в 600 грн. и военная прокуратура задействована и государственное бюро расследований и еще хрен знает кто на деньги налогоплательщиков. Прям украинского Пабло Эскобара взяли с поличным. Страна дебилов.
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06.05.2020 18:28 Відповісти
Поетому его и взяли что у него небыло чем откупиться, в отличие от настоящих наркодиллеров под прикрытием Авакова. Пойдет для статистики и повысит раскрываемость. Сейчас десяток мусорских полковников уже генеральские погоны примеривают
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06.05.2020 19:25 Відповісти
Это да....На фотографии уже звездочки примеряют себе мысленно, за поимку особо опасного преступника. Все службы. Но ниче, тоже пацан не сядет. Родители хату продадут в селе, заплатят и дело развалят в суде.
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06.05.2020 19:40 Відповісти
А у нас тут в кофишопе траву можно свободно купить. И ещё никто от этого не умер. Менты правда в НЛ не такие жЫрные
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06.05.2020 18:29 Відповісти
По результатам обыска по месту жительства,окажется что арабские шейхи бомжи по сравнению с ним.
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06.05.2020 18:29 Відповісти
ну конечно, поэтому и в пограничники пошел за 400$. До миллиарда не хватило.
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06.05.2020 18:31 Відповісти
Ну да,а нелегалы в евросоюз за спасибо попадали,и контрабанда сигарет через поля-леса и реки без их участия происходит.
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06.05.2020 18:34 Відповісти
И ты веришь, что рядовой пограничник жирует с контрабанды? Командир отряда да, на потоках, но этот несчастный инспектор? О чем ты?
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06.05.2020 18:38 Відповісти
Зачем верить,я знаю. Система абсолютно простая как в гаи.Начальник получает свою долю, часть своей доли начальник передает выше,и так далее до верха самого Киева. Просто перешел кому то дорогу,возможно местным ментам.
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06.05.2020 18:40 Відповісти
Немного не так. И ГАИ уже нет в Украине с 2015. Разница в чем. Серьезная контрабанда систематическая. Руководители всегда в доле, как на проценте. Пешкам, типа этого пограничника приказано закрывать глаза на дела серьезных дядь и он закрывает, нихрена от этого не имея, а вот одноразовые мелкие случаи не так они часты и прибыльны как нарушения на дорогах.
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06.05.2020 18:48 Відповісти
Скільки платили цьому прикордоннику, якщо він ризикував за 600 грн?
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06.05.2020 18:30 Відповісти
Может он не за деньги, а ради идеи!
На Львовщине задержан пограничник, торговавший марихуаной, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3093
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06.05.2020 18:35 Відповісти
Якої ідеї?
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06.05.2020 18:38 Відповісти
https://norml.org/ Ну вот этой например.
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06.05.2020 18:40 Відповісти
За посиланнями не ходжу. Уявляю які у вас ідеї після цієї шмалі!
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06.05.2020 18:41 Відповісти
Правильно. Себя надо беречь. Ты ещё очень нужен стране ))
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06.05.2020 18:42 Відповісти
І ви потрібні російським Нідерландам.🥴
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06.05.2020 18:44 Відповісти
У тебя уже и Нидерланды кацапские? Проверь под кроватью ***** случайно нет?
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06.05.2020 18:45 Відповісти
Продавать нельзя...не по растамански это Боб советовал выращивать и угощать.
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06.05.2020 18:32 Відповісти
в раде кокс ложками уходит день отодня, а они взяли погранца с парой коробков конопли.... мелко....
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06.05.2020 18:34 Відповісти
Просто залез на чужую территорию.
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06.05.2020 18:54 Відповісти
Або начальнику зміни не "кашлянув"
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06.05.2020 18:58 Відповісти
Та дозвольте вже цю маріхуану. Це ж які гроші у бюджет не портапляють.
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06.05.2020 19:01 Відповісти
Ну фсе. Наконец то поймали самого большого врага народа. Теперь за траву етого точно посадят на пожизненное. Зато тех кто изменил Родине и перебежал на сторону окупантов а потом обменяли, даже не уволили с погранслужбы и не разжаловали.
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06.05.2020 19:22 Відповісти
Я вам кленусь, с удовольствием бы ету группу по *борьбе* с наркотиками которые налетели на етого бедолагу, специально навел бы на заминированный схрон чтобы на километры ети жирные тушки разбросали свои кишки
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06.05.2020 19:27 Відповісти
Так круче:
"На Львовщине задержан пограничник, торговавший шаурмой, - военная прокуратура."
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06.05.2020 20:37 Відповісти
Марихуана не наркотик!
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06.05.2020 20:56 Відповісти
Ну он же не конченый героином торговать , это марихуана ёпь..
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06.05.2020 22:11 Відповісти
 
 