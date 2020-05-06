Пенсії жителям окупованих територій нараховано, вони зможуть отримати їх після карантину, - начальниця облуправління ПФУ Рад

Пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які дотримуються вимог чинного законодавства України, зможуть після скасування карантинних обмежень та відкриття КПВВ отримати свої пенсії в повному обсязі.

Про це 6 травня на брифінгу в Краматорську заявила начальник ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання, чи зможуть пенсіонери з тимчасово окупованої території після скасування карантину та відкриття КПВВ отримати свою пенсію в повному обсязі, Рад сказала: "Звичайно, в нас всі нараховані суми. Якщо людина звертається, дотримується вимог чинного законодавства, вона отримає всі свої пенсійні виплати".

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться ослаблення.

З 16 березня Україна обмежила в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину.

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