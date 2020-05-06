Пенсії жителям окупованих територій нараховано, вони зможуть отримати їх після карантину, - начальниця облуправління ПФУ Рад
Пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які дотримуються вимог чинного законодавства України, зможуть після скасування карантинних обмежень та відкриття КПВВ отримати свої пенсії в повному обсязі.
Про це 6 травня на брифінгу в Краматорську заявила начальник ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання, чи зможуть пенсіонери з тимчасово окупованої території після скасування карантину та відкриття КПВВ отримати свою пенсію в повному обсязі, Рад сказала: "Звичайно, в нас всі нараховані суми. Якщо людина звертається, дотримується вимог чинного законодавства, вона отримає всі свої пенсійні виплати".
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться ослаблення.
З 16 березня Україна обмежила в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину.
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Не пора ли это взять - и отменить?
Мы платим налоги в пенсионный фонд Украины, а сивоха и компания из пенсионного фонда Украины отправляет пенсии в днр+лнр.
Те кто вышли на пенсию в 2014, они платили налоги в Украине.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?
*ридурки вы, нет слов.
Те кто выходит в течении этих шести лет, они где трудовой страховой стаж зарабатывали?
Пройдёт 15 лет и вы будете дальше оплачивать, тех кто страховой стаж делает в днр+лнр?"
Правильно ли я поняла что время работы в днр+лнр засчитывается в общий трудовой стаж в Украине?
Зебіли, і цим треба платити пенсію хто зрадив Батьківщину і знущається над захисниками України! Зе-орда, ви платите пенсію терористам, злочинцям, вбивцям і катам наших воїнів. Путін прийді хай їм платить. Зебіли ви фінансуєте терористів а це злочин проти України. Прийде час і ви будете відповідати
Чинуши идиоты.....
Вы читаете навости?
Более 200 тыс лугандонской ваты получили гражданство рашки!
С каких пор мы начисляем пенсию рашка вате?
Надо проверить вас сбу на предмет разворовывания бюджета! В особо крупных....