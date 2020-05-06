Дело о недостоверном декларировании доходов экс-главой "Укроборонпрома" Букиным будет рассмотрено по сути 15 мая, - САП
Дело о недостоверном декларировании доходов бывшим генерального директора "Укроборонпрома" будет рассмотрено в суде по сути 15 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке САП.
В сообщении отмечается: "В среду, 6 мая 2020 года, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению генерального директора ГК "Укроборонпром" в декларировании недостоверных сведений.
По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению.
Заседание по рассмотрению обвинительного акта по существу назначено на 15 мая 2020 года.
Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования, в декларации за 2016 бывший чиновник не указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 млн гривен и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 млн гривен .
К сведению: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.
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