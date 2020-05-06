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Новини Е-декларации госслужащих
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Дело о недостоверном декларировании доходов экс-главой "Укроборонпрома" Букиным будет рассмотрено по сути 15 мая, - САП

Дело о недостоверном декларировании доходов экс-главой

Дело о недостоверном декларировании доходов бывшим генерального директора "Укроборонпрома" будет рассмотрено в суде по сути 15 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "В среду, 6 мая 2020 года, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению генерального директора ГК "Укроборонпром" в декларировании недостоверных сведений.

По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению.

Заседание по рассмотрению обвинительного акта по существу назначено на 15 мая 2020 года.

Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования, в декларации за 2016 бывший чиновник не указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 млн гривен и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 млн гривен .

К сведению: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

Автор: 

декларация (1414) Укроборонпром (1732) электронное декларирование (1468) Букин Павел (52)


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Дело о недостоверном декларировании доходов экс-главой "Укроборонпрома" Букиным будет рассмотрено по сути 15 мая, - САП - Цензор.НЕТ 6058Порошенко назначает Букина гендиректором "Укроборонпрома" / Фото пресс-службы "Укроборонпрома"
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06.05.2020 19:17 Відповісти
Якийсь один випорос , свинський...нє??))
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06.05.2020 19:25 Відповісти
​Комитет Рады поддержал законопроект, разрешающий не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей. Чего пристали к булкину ....
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06.05.2020 19:21 Відповісти
Таку пику і обісрати за тиждень ще треба постаратися..
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06.05.2020 19:23 Відповісти
Мабуть у нього все гаразд з харчуванням і зубами . Дійсно , пика нівроку .
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06.05.2020 19:29 Відповісти
Накрало хлєбало..))
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06.05.2020 19:36 Відповісти
Накрало хлєбало..))
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06.05.2020 19:34 Відповісти
Правільно ! А 24 квартири,17 авто і мама з мазератті задекларовані правільно !
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06.05.2020 22:00 Відповісти
 
 