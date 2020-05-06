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Новини
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53-ій ОМБр присвоєно ім'я князя Володимира Мономаха, 54-ій - Івана Мазепи, а 59-ій ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента

53-ій ОМБр присвоєно ім'я князя Володимира Мономаха, 54-ій - Івана Мазепи, а 59-ій ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, три військові частини отримали нові назви "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, з огляду на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти".

Так, 53-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала назву "імені князя Володимира Мономаха", 54-та - "імені гетьмана Івана Мазепи", 59-та окрема мотопіхотна бригада - "імені Якова Гандзюка".

Нагадаємо, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Свято було встановлено указом президента у квітні минулого року.

Читайте також: Зеленський дозволив генералам служити до 70 років - указ президента

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) наказ (445) 53 окрема механізована бригада (123) 54 окрема бригада (180) 59 окрема мотопіхотна бригада (132)


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Топ коментарі
+12
Зі святом вас, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2020 19:31 Відповісти
+11
Иван Мазепа первым раскусил маскалей.Разбойник Петя 1 потому и предал его анафеме.Мы должны свято помнить это имя ,в отличие от Богдана Хмельницкого,которого ненавидят в Израиле вторым после Гитлера.Иван Мазепа был созидателем Украины.
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06.05.2020 19:44 Відповісти
+9
Всё, что смог тогда Мазепа сделать для козацкой армии он сделал, но главное Мазепа укрепил идею Самостийности. За, что он был предан анафеме православием Русской Империи, а его имя было предано **** в имперской истории. А вообще стремление украинцев к Самостийности было всегда когда при рападе старой Империи на этих землях уже зарождалась новая.
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06.05.2020 20:02 Відповісти
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досягнення...ёпт!
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06.05.2020 19:13 Відповісти
КОГДА В АРМИИ БУДУТ ВОЙСКАМ ДАВАТЬСЯ ИМЕНА КНЯЗЕЙ И ГЕРОЕВ С ЛЕВОГО БЕРЕГА, ШО ЭТО ЗА ОДНОСТОРОННИЕ НАЗВАНИЯ ВОЙСК?
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06.05.2020 20:40 Відповісти
Дуристиаа и профанация! А почему не царя "гороха"!?
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06.05.2020 19:15 Відповісти
я пропустил видосик от видосика с поздравлениями...
подскажите, где можно посмотреть повтор?
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06.05.2020 19:19 Відповісти
53-й ОМБр присвоено имя князя Владимира Мономаха, 54-й - Ивана Мазепы, а 59-й ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента - Цензор.НЕТ 7156
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06.05.2020 19:36 Відповісти
згадала себе в часи Порошенка ?
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06.05.2020 19:26 Відповісти
Да нет ,это ты тут постишь барыгу!!!
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06.05.2020 20:46 Відповісти
№65
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06.05.2020 19:27 Відповісти
Не хвилюйтеся, бо це не довго триватиме! Бубочкє скоро у відставку.
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06.05.2020 19:34 Відповісти
А ты тут продолжаешь працювати на воров,- смотри как бы ты раньше у відставку не пішов))))!!!!!
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06.05.2020 20:49 Відповісти
Які омерзительні ті ботоферми.
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06.05.2020 19:54 Відповісти
Высшее руководство армии, назначенное Зеленским, воевать не собирается. От слова совсем. Не умеет, не хочет и не будет. В их головах война закончилась. А для некоторых и не начиналась.
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.

Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.

В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo
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06.05.2020 19:28 Відповісти
Это тот Муженко. который с серьезным видом вещал про ядерную бимбу в донецком аэропорту?
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06.05.2020 19:37 Відповісти
То Гелетей, При штурме луганского аэропорта армия РФ возможно использовала тактическое ядерное оружие, - Гелетей. ДОКУМЕНТ
Министр обороны Украины Валерий Гелетей во время интервью журналисту Романе Бочкале подтвердил тот факт, что российские террористы во время захвата луганского аэропорта использовали тактическое ядерное оружие.

Как сообщает https://censor.net/ об этом журналст написал https://www.facebook.com/bochkala/posts/804924629559928 в своем "Фейсбуке".
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06.05.2020 19:59 Відповісти
Думка сраколиза ганДоника дуже важлива
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06.05.2020 21:32 Відповісти
справился гнусавый наркоман,можно и в турне по Азии
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06.05.2020 19:28 Відповісти
Нехер народу делать.. Детский сад - ясельная группа
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06.05.2020 19:31 Відповісти
Якщо у вас будуть діти, просто не давайте їм ім'я, а ці бригади це діти України.
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06.05.2020 20:00 Відповісти
Зі святом вас, хлопці ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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06.05.2020 19:31 Відповісти
Такие имена обязывают! Слава Героям!
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06.05.2020 19:33 Відповісти
Та да. Мазепа дохрена сделал для украинской армии
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06.05.2020 19:38 Відповісти
Иван Мазепа первым раскусил маскалей.Разбойник Петя 1 потому и предал его анафеме.Мы должны свято помнить это имя ,в отличие от Богдана Хмельницкого,которого ненавидят в Израиле вторым после Гитлера.Иван Мазепа был созидателем Украины.
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06.05.2020 19:44 Відповісти
Та да. раскусил. До него лежали и лизали поляков и татар. А тот херой скреативничал и начал лизать шведов
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06.05.2020 19:49 Відповісти
Дивно виходить, віддавати час від часу Кемську волость шведам як москалі це хорошо, не віддавати як Мазепа це погано.
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06.05.2020 20:02 Відповісти
та людина знає історію дуже побіжно.
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06.05.2020 20:03 Відповісти
Та бачу, вся історія лежати і лизати, таке враження що іго було в Україні, а москалі хоробро не лизали.
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06.05.2020 20:05 Відповісти
Та ви що, і де та імперія? В паперах ФРС? Москалі якісно будували тільки остроги, нема жодного міста, побудованого москалями. СРСР існував 70 років, світова валюта і ФРС існує вже 107 років, от така якість москальских творінь.
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06.05.2020 20:15 Відповісти
Адэса. как пел известный таварищ.. 4-й город по населению Рос. Империи. построенный с нуля европейский город... Херсон. Николаев.. Из советских Кузнецовск и все города возле АЭС
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06.05.2020 20:17 Відповісти
От якого беника Одеса з нуля, де ділось місто Хаджибей чи Кацюбіїв? Є ж відкриті джерела, настав час переглянути історію, написану німцями.
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06.05.2020 20:21 Відповісти
І що, йому більше років ніж Одесі.Той же Кузнецовськ в Рівненській області взагалі містечко менше Коломиї.
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06.05.2020 20:26 Відповісти
Якщо вже не казати, що на Рівненщині-Волині безперервно живе той самий народ і бурштин добуває чи не сім тисяч років.
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07.05.2020 00:20 Відповісти
Учи историю,дебил,а не москальскую БРЕХНЮ !!!!
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06.05.2020 20:51 Відповісти
Всё, что смог тогда Мазепа сделать для козацкой армии он сделал, но главное Мазепа укрепил идею Самостийности. За, что он был предан анафеме православием Русской Империи, а его имя было предано **** в имперской истории. А вообще стремление украинцев к Самостийности было всегда когда при рападе старой Империи на этих землях уже зарождалась новая.
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06.05.2020 20:02 Відповісти
Не чекав від вас.
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06.05.2020 20:06 Відповісти
Так чекай, бо я такой - Самостийнык.
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07.05.2020 09:16 Відповісти
Не звізди. В епіцентрах товар 95% мейд ін чайна. Чи ти вже кацапстан авансом в Китай сплавив.
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06.05.2020 20:36 Відповісти
Ветер тут оппортунизма,ордынский ветер.Похолодало .
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06.05.2020 19:37 Відповісти
Мокша були невід'ємною частиною тієї орди, яка вживала на території ******** України.
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06.05.2020 19:39 Відповісти
Вони завжди вживали, вживають і вживати будуть.
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06.05.2020 20:03 Відповісти
"Вживала" это как вообще понять? Гуглоперевод с марсианского?
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06.05.2020 20:14 Відповісти
Вживав це вживав, україномовний зрозуміє.
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06.05.2020 20:18 Відповісти
Я чудово розусію значення слова "вживати" (употреблять)

Но вот орда. яка "вживала" на території України...". Шо вживала? Самогон чи українських жінок?
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06.05.2020 20:23 Відповісти
По клаві клацай відповідально- не путай букви"м" і "с". Чи ти ольгінський бот пришвидшеної підготовки?
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06.05.2020 20:42 Відповісти
А если присвоить одной из боевых бригад имя сына князя Владимира Мономаха, Юрия, что называли Долгоруким, то много ли пердаков порвёт в Мокшании?
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06.05.2020 20:07 Відповісти
Юрко був рідкисний гандон, як і його синок Андрій.
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06.05.2020 20:10 Відповісти
Таки да. Снимаю своё предложение о боевой бригаде. Но вот сформировать взвод ассенизаторов и присвоить ему имя Юрка с погонялом Долгорукий, думаю было бы информационно не плохо.
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06.05.2020 20:14 Відповісти
київський князь Володимир Всеволодович ніколи не називався мономахом - так його прозвали кацапи через півтисячі років, щоб хоть якось примазатися до візантійської імперії
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06.05.2020 20:19 Відповісти
Можливо, плутаєте з шапкою Мономаха. Вона дійсно жодного відношення до жодного Мономаха не має. Її подарував татарський хан кацапському сцарю у 14 ст.
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06.05.2020 20:53 Відповісти
шапка "знайшлася" якраз тоді коли кацапські царі надумали Володимира Всеволодовича називати мономахом
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07.05.2020 00:34 Відповісти
Володимир отримав три імені: княже - Володимир, при хрещенні - Василь, по дідові з материнського боку - Мономах. Кров руських князів і візантійських імператорів пульсувала в його жилах.

Володимир Мономах доклав максимум зусиль, аби панівними стали загальнодержавні інтереси Русі, а не пріоритети удільних князівств.
Протягом 20-річного князювання у Переяславі він вів постійну боротьбу зі степовиками. Роки змагань із половцями принесли Володимирові гучну славу. До його слів прислухалися руські князі й іноземні володарі.
Найбільші походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
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06.05.2020 22:32 Відповісти
не треба копіпастити тут історію придуману на замовлення німкені-імператриціі - при житті Володимир Всеволодович не називався мономахом.
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07.05.2020 00:32 Відповісти
Мономах,вроде,тоже когда-то с киевским войском ходил в степи Донбасса мочить всяких орков и одичалых
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06.05.2020 21:38 Відповісти
походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
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06.05.2020 22:33 Відповісти
вручите уже повестку этому дебилу!
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06.05.2020 22:46 Відповісти
херней маются все цацки пецки
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07.05.2020 00:18 Відповісти
 
 