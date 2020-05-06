53-ій ОМБр присвоєно ім'я князя Володимира Мономаха, 54-ій - Івана Мазепи, а 59-ій ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, три військові частини отримали нові назви "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, з огляду на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти".

Так, 53-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала назву "імені князя Володимира Мономаха", 54-та - "імені гетьмана Івана Мазепи", 59-та окрема мотопіхотна бригада - "імені Якова Гандзюка".

Нагадаємо, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Свято було встановлено указом президента у квітні минулого року.

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