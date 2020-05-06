53-ій ОМБр присвоєно ім'я князя Володимира Мономаха, 54-ій - Івана Мазепи, а 59-ій ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Сухопутних військ Збройних сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, три військові частини отримали нові назви "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, з огляду на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти".
Так, 53-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала назву "імені князя Володимира Мономаха", 54-та - "імені гетьмана Івана Мазепи", 59-та окрема мотопіхотна бригада - "імені Якова Гандзюка".
Нагадаємо, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. Свято було встановлено указом президента у квітні минулого року.
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подскажите, где можно посмотреть повтор?
Муженко - солдат. Воин. Ориентированный на войну и понимающий реалии. Готовый принимать ответственность и готовый умереть в бою как солдат. Как рядовой пехотинец с автоматом в руках. Он это не раз демонстрировал, и этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Тут переплюнуть Муженко тяжело. Именно Муженко войдет в историю как НГШ ВСУ, сумевший дать отлуп РФ.
Но война - не тема Хомчка. Поэтому Хомчак прикинул на себя плащ реформатора. В конце концов, войти в историю как первый главком, который перевел армию на стандарты НАТО, - это реально круто. Але є одне але. У нас война. И в приоритете войны за Независимость должны стоять военные действия.
Но Зеленский назначал руководство армии не для войны. А для ее прекращения. То есть какие-то подвижки в сторону НАТО, какую-то видимость реформирования по требованию НАТО. Но не войну. И война на востоке для них превратилась как бы в какое-то досадное недоразумение, портящее статистику, раздражающее и мешающее рутинно "нести службу".
Одно меня успокаивает - большинство командиров боевых подразделений имеют боевой опыт и продолжают воевать. Они знают, что воевать придется. Закончившаяся война и наступивший мир в головах Зеленского и Хомчака будут прерваны артиллерией противника. Так было. Каждый раз, когда Россия обещала другое. И так будет. И наша задача поддержать и сохранить ту армию, которая воюет иногда даже партизанскими методами и которая будет воевать. А не тех военачальников, которые убегали с поля боя, бросая подчиненных, или вообще видели войну только в коридорах и киевских кабинетах.
Роман Доник
https://tverezo.info/post/115658
Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации 2014 -2015 годов.
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ сообщает Министерство обороны Украины в ответ на запрос народных депутатов Бригинца, Мамчура, Чорновол и Бондаря.
В 2014 году, когда украинские военные несли особенно ощутимые людские потери, в очередном шоу "Квартала 95" под его руководством их представили в виде нерешительных баранов.
Не отягощенные интеллектом поклонники подобного юмора в зале при этом даже смеялись, а видео сохранилось в архивах. https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=QduwX0NfzeU&feature=emb_logo
Министр обороны Украины Валерий Гелетей во время интервью журналисту Романе Бочкале подтвердил тот факт, что российские террористы во время захвата луганского аэропорта использовали тактическое ядерное оружие.
Как сообщает https://censor.net/ об этом журналст написал https://www.facebook.com/bochkala/posts/804924629559928 в своем "Фейсбуке".
Но вот орда. яка "вживала" на території України...". Шо вживала? Самогон чи українських жінок?
Володимир Мономах доклав максимум зусиль, аби панівними стали загальнодержавні інтереси Русі, а не пріоритети удільних князівств.
Протягом 20-річного князювання у Переяславі він вів постійну боротьбу зі степовиками. Роки змагань із половцями принесли Володимирові гучну славу. До його слів прислухалися руські князі й іноземні володарі.
Найбільші походи Володимира Мономаха проти половців припадають на 1103-й, 1007-й, 1109-й і 1111 роки. То були блискучі перемоги геніального полководця, які дали Русі довгоочікуваний захист від войовничого Степу.
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html
https://dt.ua/HISTORY/volodimir-monomah-scho-zalishiv-po-sobi-guchnu-slavu-i-dobru-pam-yat-313796_.html