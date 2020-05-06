Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано
В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявлено ще 15 хворих COVID-19 серед персоналу і хворих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс омбудсмена України.
"Всім працівникам і пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба", - сказано в повідомленні.
Всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Чотирьох пацієнтів із підвищеною температурою сьогодні перевели в інфекційну лікарню для лікування в умовах стаціонару.
Тестування інших працівників і пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.
У психіатричній лікарні проведено дезінфекцію у всіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг у кожному відділенні із занесенням результатів у спеціальні журнали, забезпечено масковий режим.
В Офісі омбудмена зазначили, що, за словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрій, заклад потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була ним забезпечена взагалі. Є потреба в стерильних пробірках для тестування.
Раніше у Волинській ОДА повідомляли, що в психіатричній лікарні в Олиці від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, жителька с.Яблунька Маневицького району.
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Так і написано - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zd%D1%96jsneno-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-volinsko%D1%97-oblasno%D1%97-psix%D1%96atrichno%D1%97-l%D1%96karnya,-v-oliczkomu-v%D1%96dd%D1%96lenn%D1%96-yako%D1%97-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu/ Офис омбудсмена
в психушке у всех зболезнь
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova РБ головного мозга https://twitter.com/belamova @belamova https://twitter.com/belamova/status/1257949910709698560 7 ч
Я ещё не говорил, что китайцы вышли на мой телеграм-канал и предлагали 500 баксов за пост c критикой в адрес противников Китая по ситуации с короной?) Как тебе такое
https://twitter.com/sranysovok @sranysovok ?
Ну и занесение персоналом тоже не исключено, ведь медики ходят на работу из дома, контактируя по пути с большим количеством людей.
Так что всё очень печально.