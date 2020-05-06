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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано

Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявлено ще 15 хворих COVID-19 серед персоналу і хворих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс омбудсмена України.

"Всім працівникам і пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба", - сказано в повідомленні.

Всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Чотирьох пацієнтів із підвищеною температурою сьогодні перевели в інфекційну лікарню для лікування в умовах стаціонару.

Тестування інших працівників і пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

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У психіатричній лікарні проведено дезінфекцію у всіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг у кожному відділенні із занесенням результатів у спеціальні журнали, забезпечено масковий режим.

В Офісі омбудмена зазначили, що, за словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрій, заклад потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була ним забезпечена взагалі. Є потреба в стерильних пробірках для тестування.

Раніше у Волинській ОДА повідомляли, що в психіатричній лікарні в Олиці від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, жителька с.Яблунька Маневицького району.

Автор: 

карантин (18172) омбудсмен (479) психлікарня (87) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+1
Жахлива новина, яка підтверджує погану роботу Степанова.
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06.05.2020 19:25 Відповісти
+1
А как дела в психбольнице на Банковой? Когда тотальная дезинфекция?
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06.05.2020 19:32 Відповісти
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Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы - Цензор.НЕТ 4235Цензор. гони подальше своих редакторов Как Олыка под Луцком у вас стала Олицей?
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06.05.2020 19:23 Відповісти
Все там правильно.
Так і написано - http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zd%D1%96jsneno-distancz%D1%96jnij-mon%D1%96toring-volinsko%D1%97-oblasno%D1%97-psix%D1%96atrichno%D1%97-l%D1%96karnya,-v-oliczkomu-v%D1%96dd%D1%96lenn%D1%96-yako%D1%97-viyavleno-vipadki-zaxvoryuvannya-na-koronav%D1%96rusnu-xvorobu/ Офис омбудсмена
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06.05.2020 19:40 Відповісти
Ну пусть будет Олыця Нынче все равно - коВбаса чи коЛбаса - абы лышень вона була
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06.05.2020 19:43 Відповісти
у которых подтверждена коронавирусная зболезнь" -все правильно написано
в психушке у всех зболезнь
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06.05.2020 21:07 Відповісти
заноси пішли з Бєлоруссіі?.. а китайці підтирати не встигають

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга https://twitter.com/belamova @belamova https://twitter.com/belamova/status/1257949910709698560 7 ч

Я ещё не говорил, что китайцы вышли на мой телеграм-канал и предлагали 500 баксов за пост c критикой в адрес противников Китая по ситуации с короной?) Как тебе такое
https://twitter.com/sranysovok @sranysovok ?

Вспышка коронавируса зафиксирована в психбольнице на Волыни: 1 человек умер, 15 инфицированы - Цензор.НЕТ 9550
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06.05.2020 19:24 Відповісти
Вірус вичистить всі проблеми людства. Тепер головна біль кожного, як не стати "слабкою ланкою"
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06.05.2020 19:24 Відповісти
это какой то фашизм
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06.05.2020 19:33 Відповісти
Жахлива новина, яка підтверджує погану роботу Степанова.
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06.05.2020 19:25 Відповісти
Такий старовинний замок споганили під психлікарню.... майже як Любарта у Луцьку.
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06.05.2020 19:28 Відповісти
А как дела в психбольнице на Банковой? Когда тотальная дезинфекция?
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06.05.2020 19:32 Відповісти
Дезинфекция в кабмине https://www.facebook.com/NaZlobu/videos/2525990574317627/
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06.05.2020 19:46 Відповісти
Персонал занёс, иначе где бы пациенты его взяли.
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06.05.2020 19:40 Відповісти
Ни в одной психбольнице не делаются тесты при приёме пациентов. Но сейчас пациентов сначала помещают в карантинные отделения, а после двух недель переводят в лечебные. Отделения такие перепрофилировали из лечебных. Так что персонал не знает, находится пациент в инкубационном периоде по коронавирусу или нет. Если во время карантина выявляются симптомы коронавируса, пациента переводят в инфекционку. За это время он вполне может заразить персонал. Персонал в психбольницах вообще никакой защиты не имеет, разве что сами покупают респираторы, перчатки, дезинфекторы. Но в начале эпидемии это всё купить было нереально, заказывали по интернету, где всё очень дорого.
Ну и занесение персоналом тоже не исключено, ведь медики ходят на работу из дома, контактируя по пути с большим количеством людей.
Так что всё очень печально.
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06.05.2020 23:28 Відповісти
У росії пабєдобєсіє ,а у світі https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw коронабєсіє !
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07.05.2020 07:21 Відповісти
 
 