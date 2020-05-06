Спалах коронавірусу зафіксовано в психлікарні на Волині: 1 людина померла, 15 інфіковано

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявлено ще 15 хворих COVID-19 серед персоналу і хворих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс омбудсмена України.

"Всім працівникам і пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба", - сказано в повідомленні.

Всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Чотирьох пацієнтів із підвищеною температурою сьогодні перевели в інфекційну лікарню для лікування в умовах стаціонару.

Тестування інших працівників і пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

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У психіатричній лікарні проведено дезінфекцію у всіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг у кожному відділенні із занесенням результатів у спеціальні журнали, забезпечено масковий режим.

В Офісі омбудмена зазначили, що, за словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрій, заклад потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була ним забезпечена взагалі. Є потреба в стерильних пробірках для тестування.

Раніше у Волинській ОДА повідомляли, що в психіатричній лікарні в Олиці від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, жителька с.Яблунька Маневицького району.