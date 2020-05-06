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Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Єрмака: підписаний у Мінську протокол ТКГ мав декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР

Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Єрмака: підписаний у Мінську протокол ТКГ мав декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка 23 квітня набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

У своїй відповіді Зеленський вказав, що підписаний за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року головою його Офісу Андрієм Єрмаком протокол був робочим документом, який носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. .

Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - сказано у відповіді.

Зеленський зазначив, що 11 березня Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Читайте також: Петиція Зеленському про звільнення Єрмака набрала необхідну кількість голосів

"Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ", - підкреслив Зеленський.

Президент також нагадав, що на засіданні 11 березня в Мінську було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.

Коментуючи звинувачення голови ОП в корупції, президент нагадав, що "стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів".

"Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації", - зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) петиція (321) Єрмак Андрій (1390)


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Топ коментарі
+47
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1631
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06.05.2020 19:42 Відповісти
+43
Чому всі так накинулись на президента? Знаєте, як важко керувати країною, де 73% ідіоти?
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06.05.2020 19:41 Відповісти
+43
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 1192
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06.05.2020 19:43 Відповісти
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07.05.2020 11:11 Відповісти
Зеленский ответил на петицию уволить Ермака: подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер, информацию СМИ проверяет СБУ и ГБР - Цензор.НЕТ 7597
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06.05.2020 20:46 Відповісти
Лживый кусок говна! он врет также, как показывал лицемерие и вранье политиков в своем квартале 95 и впитал навыки этого лицемерия и вранья и сейчас в реально жизни также делает!
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06.05.2020 20:56 Відповісти
Вы хотите сказать, что лицемерия и вранья политиков не было, а были все они белые и пушистые?!
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07.05.2020 11:13 Відповісти
Рассмотрев петицию и обкашляв её с подельниками, булавоносец (он же роликотворец ) выразил общее мнение 95 квартала.: -Покоритель Сибири ни в чем не виноват . Он и белый и пушистый и служба безопасности разберется досудебно..... В переводе с эзопова языка юмористов,сие означает , - Идите вы на худа хотите ,а мы будем репетировать свой новый спектакль! Аминь.
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06.05.2020 20:56 Відповісти
"подписанный в Минске протокол ТКГ носил декларативный характер," такая трактовка события имеет для зели два варианта объяснения... 1. он вообще не в курсе дела , что происходило в стране пока он в Юрмале для руссо-туристов называл её ... (бл* - сами знаете как он её называл") Сам Минск тоже носит декларативный характер ... Не утверждённый Радой..не подписанный президентом - абсолютная туалетная бумажка...И что, бл ?! Но всему миру это не мешает настаивать , чтоб Украина эту филькину грамоту выполняла. Значит и эта строчка филькиной грамоты будет работать, как и остальное говно этого Минска работает. 2. Нет - он в курсе. Тогда назовите его , как-нибудь сами....
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06.05.2020 20:59 Відповісти
Очень хочется узнать правду о том, что Зеленский с Ермаком делали в Омане, с кем и о чём договаривались, что подписали? Рассказы про Оманские инвестиции то брехня.
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06.05.2020 21:05 Відповісти
Мы вот смеемся, хохмим называем этого человечка недоумком, клованом, лицемером и прочими сатирическими прозвищами. А ведь это враг. По недоумию ли иль по злому умыслу, но враг. Который разваливает со товарищи страну и готовит ее к торжественной сдаче кумиру. Что его сподвигло на эти действия никто не знает. Может шантаж, а может и вполне искренние в уничтожении Украины желания.
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06.05.2020 21:10 Відповісти
оно хочет привести к очереднуму Майдану, чтоб кацапы напали по всему периметру уже посерьезней. Как раз к концу года и хотят...Оно не понимает, что уже никого не отпустят...Чечетов ему в пример.
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06.05.2020 23:10 Відповісти
Откуда такая безаппеляционная уверенность?! Неужто довелось с богами пообщаться.

Вот не от богов: Проблема этого мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.(С) Бертран Рассел
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07.05.2020 11:18 Відповісти
переведя на человеческий язык
всех кто подписал петицию Зе-Фуйло послал в дупу Ермака мудака
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06.05.2020 21:11 Відповісти
Тогда сам пошел на ... ! Ты не президент , ты перестал быть президентом для очень большого количества граждан! И пересядь на велосипед -мудак!
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06.05.2020 21:17 Відповісти
Он не перестал, а и не был президентом для очень большого количества граждан. А про лисапед правильно.
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06.05.2020 21:31 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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06.05.2020 21:25 Відповісти
Зелю і дерьмака на нари, обоїх, зрадники і колаборанти.
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06.05.2020 21:54 Відповісти
Є таке російське слово - СРАВНИ. А от що воно означає - срав чи ні, невідомо.
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06.05.2020 21:35 Відповісти
гринпоц-телепузик опять в дерьме по самые не балуй)))))
чувак минусует свой рейтинг с упорством достойным лучшего применения ))))
как говорится, скажи кто твой друг и я скажу кто ты)))))
короче, даешь внеочередные , пока гринпоцы не угробили окончательно страну))))
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06.05.2020 21:39 Відповісти
ермак никто. он вне закона. нет в у нас такой госструктуры как ОП и его руководитель. есть советники, есть помощники еще есть прессекретари а ермака с его офисом нет и повторюсь он, согласно конституции Украины, никто!!!!!!!!!!!!!!!!! ОН СМОТРЯЩИЙ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО, А МОЖЕТ И ОТ САМОГО ВВП. короче,,,,,,,, авторитет в правительстве
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06.05.2020 21:44 Відповісти
Зеленський відповів на петицію звільнити Єрмака: підписаний в Мінську протокол ТКГ носив декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 1323
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06.05.2020 21:47 Відповісти
Тут бы хоть Ермак Зелю не уволил.
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06.05.2020 21:56 Відповісти
Зеленський відповів на петицію звільнити Єрмака: підписаний в Мінську протокол ТКГ носив декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР - Цензор.НЕТ 8058
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06.05.2020 22:02 Відповісти
Ответ,конечно,Дерьмак готовил?
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06.05.2020 22:05 Відповісти
Голоc Амepики
@chastime

Заява Єрмака про громадську раду, яка розгляне справу Чорновол, викликала запитання у західних оглядачів, правозахисників.
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06.05.2020 22:15 Відповісти
Кого зелені попризначають в цю раду?
Хто буде судити майданівців,сивохи з бужанськими?

"Всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на громадське обговорення цієї ради".

При цьому Єрмак відзначив, що для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була і залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

Низка експертів, правозахисників, які працюють в Україні, озвучили запитання з приводу безсторонності такої ради.

Чом би не докласти зусиль для посилення існуючих механізмів правосуддя? Це дуже популістично і навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні.
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06.05.2020 22:18 Відповісти
Такой декларативный характер, что кацапы аж кончали от удовольствия?
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06.05.2020 22:23 Відповісти
Чули куме?!Документ маэ декларативный характер!Зря вы себя накручиваете.
-Так.А Будапештский меморандум,як нам кажуть,маэ рекомендательный характер.И що?
-Тобто брешуть?
-Звичайно!Як,що Будапешт нам впарили,як рекомендательный,то чому нельзя впарить ОРДЛО,як декларативный?!
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06.05.2020 22:59 Відповісти
нафік такі декларації і їх підписантів туди ж
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06.05.2020 23:10 Відповісти
Дегенерат ЗЕянелох снова брешет. Ему сцы в глаза, а он - божья роса.
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07.05.2020 06:23 Відповісти
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