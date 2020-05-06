Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити Єрмака: підписаний у Мінську протокол ТКГ мав декларативний характер, інформацію ЗМІ перевіряє СБУ і ДБР

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з вимогою звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака, яка 23 квітня набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

У своїй відповіді Зеленський вказав, що підписаний за результатами засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року головою його Офісу Андрієм Єрмаком протокол був робочим документом, який носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. .

Підписання 11 березня 2020 року у Мінську Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - сказано у відповіді.

Зеленський зазначив, що 11 березня Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Читайте також: Петиція Зеленському про звільнення Єрмака набрала необхідну кількість голосів

"Запрошені особи з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі - між Україною, Росією та ОБСЄ", - підкреслив Зеленський.

Президент також нагадав, що на засіданні 11 березня в Мінську було досягнуто домовленостей і стосовно інших важливих питань - обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.

Коментуючи звинувачення голови ОП в корупції, президент нагадав, що "стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів".

"Про результати досудового розслідування буде проінформовано суспільство через засоби масової інформації", - зазначив він.