Я не допущу, щоб на місцевих виборах дрібні партії і безпартійні громадяни втратили можливість бути обраними, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить зміни законодавства щодо проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.

Президент заявив: "Кілька слів про політику. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю жителів області "пролізти" у місцеві органи влади. Фактично ж - позбавити невеликі партії і безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним - це конституційне право кожного громадянина України. Тому ніяких 2/3, 5% чи інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга народу".

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