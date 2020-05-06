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Я не допущу, щоб на місцевих виборах дрібні партії і безпартійні громадяни втратили можливість бути обраними, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить зміни законодавства щодо проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.

Президент заявив: "Кілька слів про політику. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю жителів області "пролізти" у місцеві органи влади. Фактично ж - позбавити невеликі партії і безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним - це конституційне право кожного громадянина України. Тому ніяких 2/3, 5% чи інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга народу".

Читайте також: Віримо в проведення місцевих виборів на всій території України, включно з тимчасово окупованою, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+25
ты расскажи как ты этот демарш не допустил...

ФСБшные попы МП тупо показали Зеленскому, кто в доме хозяин, - волонтер

Я не допущу чтобы на местных выборах мелкие партии и беспартийные граждане лишились возможности быть избранными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 215

Это был демарш. Типа: "А что ты нам сделаешь, чмошник? Твой бизнес в России, заработки твоего окружения в России, контроль твоего бизнеса в России. Пили себе видосики и не рыпайся. А власть здесь мы".
Это не липецкая фабрика. Это тотальный контроль.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1587323150-na-figa-vy-derzhali-poltora-mesyatsa-ves-biznes-v-karantine-.html На фига вы держали полтора месяца весь бизнес в карантине, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть? - блогер
Глава нацполиции заявил, что в храмы в пасхальную ночь пришли около 130 тыс людей. Это, конечно, заниженная цифра. Служба проводилась в 13 658 храмах. За ночь было выявлено 19 нарушений карантинных ограничений и составлено аж ТРИ протокола.
Карантин у нас до 24 апреля официально. Заигрывания с попами МП и новая вспышка заболеваний, это целиком на совести Авакова и Зеленского.
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06.05.2020 20:02 Відповісти
+16
Иди с коррупцией поборись, балоболка зелёная.
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06.05.2020 20:10 Відповісти
+13
головне твоє завдання: шарікова та вишкіна протягти
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06.05.2020 20:06 Відповісти
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Надо поставить 20% барьер, чтобы никто кроме СН не прошёл? Вам не угодишь.
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07.05.2020 10:15 Відповісти
Это вислюку портнов приказал дорогу для шария расчистить.
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06.05.2020 22:10 Відповісти
Нет, это такое законодательство. Вы хоть статью почитайте внимательно о чём речь.
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07.05.2020 10:17 Відповісти
У вислюка закон что дышло. Пример - офис президента - структура выдуманная и не соответствующая закону, генеральный прокурор - неуч подпортновский, зампрокуроры все бандюки люстрированные и не сдавшие аттестацию. Налоговая и таможня опять перешли под управление воров из воров. А харант видосики крутит, на большее ума не хватает.
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07.05.2020 11:03 Відповісти
Это всё демагогия, а по факту: есть закон, который кто-то хочет поменять под себя, а Зе говорит, что не позволит этого сделать. Вот и всё.
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07.05.2020 12:35 Відповісти
зе не позволит? да кто его спрашивает? он давно уже фукс.
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07.05.2020 13:55 Відповісти
Вы не знаете законов: у него есть право вето.
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11.05.2020 13:53 Відповісти
У него уже даже рояля нет, что бы хером по нему постучать. Фантазер ты . И я законы знаю. А вот визлюк ваш прячет свое бабло в оффшорах. А как гавкал на пороха.
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Если законы знаете, то почему не знаете про Президентское право вето и приплетаете к разговору рояль из кустов? Уже то, что ты говоришь о " хером по нему постучать" говорит о твоей разгулявшейся фантазии, ибо никто этого не делал.

Это же как вы знаете законы, если не знаете о том, что закон не запрещает держать деньги в офшорах?
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12.05.2020 06:49 Відповісти
Странный ты какой то. Веришь, что вислюк хороший президент. Что все он делает по закону. Что он не гробит эту страну. Странный.
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12.05.2020 08:28 Відповісти
Какой Зе Президент я скажу в конце его каденции. Пока же я считаю, что у него выбраны правильные стратегические ориентиры. Тактические хода есть правильные, есть рисковые, есть ошибочные.

Вот тебе, странный, два "крылатых" выражения для раздумий:

1. Проблема этого Мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.
2. Можно проиграть сражение, но выиграть войну.
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12.05.2020 14:01 Відповісти
Думаю кремлевской подстилке не долго осталось.
И тебе крылатое выражение
Умный может признать, что он сглупил. Дурак, что он дурак не признается никогда.
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12.05.2020 15:46 Відповісти
Думаю, что он пробудет на своём посту всю каденцию. Пари?

Увольняя им назначенных, он признавал свои ошибки в назначениях. Нет?

О каких ошибках Зе речь?
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12.05.2020 19:55 Відповісти
Да ты адвокат у вислюка. А он знает, что увольняя он признал свои ошибки? Видел я не раз таких умников. Подбирали себе в подчинение не грамотных, а таких на фоне которых они выглядели немного лучше. Потом при первой жопе делали тех виновными и хотели набирать новых. Так я их всех вместе увольнял. Вот такое зепоколение выросло - лживое, трусливое, алчное, бес чести и совести. Слава богу есть нормальная молодежь. К стати которая не устала от войны. Между прочим, от тех кто воевал ни разу не слышал, что они устали от защиты своей Родины. А вот зебилы, ни разу ТАМ не бывшие все устали.
Ошибки? Да вислюк одна большая ошибка. Сначала ставит на должности кухарок, хотел бы я что бы его кухарка лечила, и водитель у него кухарка, и пилот личного самолета. К стати у него в кортеже сколько велосипедов, а то я уже сбился со счета. Он уже по сцикливости овоща обогнал. Затем кухарок снимает и ставит явных воров януковича. Не досидит он до конца, не где будет. Они просрали более ста млрд оставленных им, сейчас в бюджете сколько должно бы было быть? Не меньше, а если он такой умный то и больше. Что мы видим? ЖОПА, одна большая огромная ЖОПА. И не короновирус виноват, он его спас. Он мыслит уровнем совка, но совок это утопия. Выпустили облигации под ОГРОМНЫЕ проценты. Нормальные люди под такие проценты кредиты не берут, а тут кухарки набрали на шару и уже разворовали. Ведь даже его "творчество" это не критика или сатира, это говнометство все, зависливый у вас идол-бох, трусливый и очень подлый. Так что тут не ошибки его считать надо, тут одна большая ошибка. Популизм на хлеб не намажешь.
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12.05.2020 23:35 Відповісти
Я - "адвокат" у истины!

- он знает, что увольняя он признал свои ошибки?
- Это по умолчанию, иначе не уволил бы.

Зе искал и ищет честных профессионалов, но таких практически нет. Поэтому приходится брать либо нечестных, либо не очень профессиональных. Не очень профессиональные могут стать профессиональными, а нечестных даже могила не исправит.

Зе никогда не говорил, что OH устал от войны, он говорил, что от неё устала страна и её народ. Молодёжь неопытна и, как правило, не очень профессиональна, поэтому вы "рисуете" те же фаберже, только в профиль.

Все эти сказки про его огромный кортеж сказками и остаются. Подсказка: если в правительственно-президентской колонне едут несколько политиков высокого ранга, то это уже не только президентский кортеж.

Как и любая война, коронавирус всё это спишет, потому что это - Мировая проблема. Как и при попареднике, Украина получит много разной Западной помощи. Коронавирус никак пока не помог ни одной стране - все терпят убытки, и Украина не исключение.

Никакого совка в выпуске ценных бумаг нет. Вы жили в совке? Помните, как погашались облигации? Какое отношение имеют кредиты к облигациям? Какой стандартный процент на кредитных картах в Украине? Под какой процент людям продают облигации и на какой срок?

Сатира и юмор К-95 очень хорошего уровня, но вы, скорей всего знакомы с ними по маленьким купюрам. Вы хоть один их ЖК смотрели? а стендапы Жидкова?
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13.05.2020 03:22 Відповісти
Даже не стал дочитывать. Методичка.
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13.05.2020 10:29 Відповісти
У вас она есть? У меня её нет. Ссылочкой поделитесь?
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13.05.2020 23:29 Відповісти
Это ему портнов приказал дорогу для шария расчистить.
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06.05.2020 22:11 Відповісти
Агония,петушара х,,,ловская? Не поможет)))
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06.05.2020 22:39 Відповісти
Може, я щось не зрозуміла? А хто був ініціатором змін до закону про місцеві вибори, хіба не Слуги?
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06.05.2020 23:48 Відповісти
ьуде як колись в Польші, з 150 партій зайшло багато ушльопків. Ледве це розгребли. Тепер цей мудило хоче анархію в місцевому самоврядуванні
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07.05.2020 00:24 Відповісти
"я не допущу"--- и ножкой топнуть!
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07.05.2020 00:40 Відповісти
Ножкой топает галёрка в Раде, а у Зе есть право вето и партия монобольшинства в Раде.
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07.05.2020 10:19 Відповісти
партию монобольшинства в Раде он делит с бородатой бабушкой и ничего сам не решает
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10.05.2020 19:42 Відповісти
И поэтому бородатая бабушка на следующей неделе получит соответствующий банковский закон?
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11.05.2020 13:20 Відповісти
я же говорю делит. а примут или нет,это бабушка на двое сказала. для того что бы принять "Сл.Ур" будет кооперироваться с "ЕС" и ЗАЖопами.
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11.05.2020 14:10 Відповісти
Смотря сколько из СН придут голосовать в условиях карантина. Есть шанс, что обойдутся и своими силами.

Что на текущий момент было сделано в угоду той бабушке?
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11.05.2020 14:36 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/koronavirus-za-kolomoyskogo-chto-proishodit-vokrug-tsentrenergo-i-prichem-tut-zelenskiy

а бабушке кроме бабок ничего и не нужно
https://zik.ua/ru/news/2019/11/14/gosbyudzhet_2020_sud_na_storone_kolomoyskogo_i_missiya_mfv_v_ukraine_glavnoe_za_14_noyabrya_944797
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11.05.2020 16:52 Відповісти
Так задача снижения тарифов была поставлена не бабушкой, а Зе. Только речь была о делит в Раде.

Ну и при чём здесь суд?
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12.05.2020 06:42 Відповісти
а личико всё круглевшее и круглеющее
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07.05.2020 01:28 Відповісти
... но до попаредниковского ему ещё далеко.
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07.05.2020 10:21 Відповісти
так недопустить що підписав виборчий кодекс, по якому застава на мера Києва у 12 разів вища, за аналочну посаду міста Лондон.
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07.05.2020 09:08 Відповісти
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