Я не допущу, щоб на місцевих виборах дрібні партії і безпартійні громадяни втратили можливість бути обраними, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить зміни законодавства щодо проведення місцевих виборів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук президента, про це він заявив у відеозверненні до українців у середу.
Президент заявив: "Кілька слів про політику. Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю жителів області "пролізти" у місцеві органи влади. Фактично ж - позбавити невеликі партії і безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще. Я цього не допущу. Право бути обраним - це конституційне право кожного громадянина України. Тому ніяких 2/3, 5% чи інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга народу".
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Это же как вы знаете законы, если не знаете о том, что закон не запрещает держать деньги в офшорах?
Вот тебе, странный, два "крылатых" выражения для раздумий:
1. Проблема этого Мира в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.
2. Можно проиграть сражение, но выиграть войну.
И тебе крылатое выражение
Умный может признать, что он сглупил. Дурак, что он дурак не признается никогда.
Увольняя им назначенных, он признавал свои ошибки в назначениях. Нет?
О каких ошибках Зе речь?
Ошибки? Да вислюк одна большая ошибка. Сначала ставит на должности кухарок, хотел бы я что бы его кухарка лечила, и водитель у него кухарка, и пилот личного самолета. К стати у него в кортеже сколько велосипедов, а то я уже сбился со счета. Он уже по сцикливости овоща обогнал. Затем кухарок снимает и ставит явных воров януковича. Не досидит он до конца, не где будет. Они просрали более ста млрд оставленных им, сейчас в бюджете сколько должно бы было быть? Не меньше, а если он такой умный то и больше. Что мы видим? ЖОПА, одна большая огромная ЖОПА. И не короновирус виноват, он его спас. Он мыслит уровнем совка, но совок это утопия. Выпустили облигации под ОГРОМНЫЕ проценты. Нормальные люди под такие проценты кредиты не берут, а тут кухарки набрали на шару и уже разворовали. Ведь даже его "творчество" это не критика или сатира, это говнометство все, зависливый у вас идол-бох, трусливый и очень подлый. Так что тут не ошибки его считать надо, тут одна большая ошибка. Популизм на хлеб не намажешь.
- он знает, что увольняя он признал свои ошибки?
- Это по умолчанию, иначе не уволил бы.
Зе искал и ищет честных профессионалов, но таких практически нет. Поэтому приходится брать либо нечестных, либо не очень профессиональных. Не очень профессиональные могут стать профессиональными, а нечестных даже могила не исправит.
Зе никогда не говорил, что OH устал от войны, он говорил, что от неё устала страна и её народ. Молодёжь неопытна и, как правило, не очень профессиональна, поэтому вы "рисуете" те же фаберже, только в профиль.
Все эти сказки про его огромный кортеж сказками и остаются. Подсказка: если в правительственно-президентской колонне едут несколько политиков высокого ранга, то это уже не только президентский кортеж.
Как и любая война, коронавирус всё это спишет, потому что это - Мировая проблема. Как и при попареднике, Украина получит много разной Западной помощи. Коронавирус никак пока не помог ни одной стране - все терпят убытки, и Украина не исключение.
Никакого совка в выпуске ценных бумаг нет. Вы жили в совке? Помните, как погашались облигации? Какое отношение имеют кредиты к облигациям? Какой стандартный процент на кредитных картах в Украине? Под какой процент людям продают облигации и на какой срок?
Сатира и юмор К-95 очень хорошего уровня, но вы, скорей всего знакомы с ними по маленьким купюрам. Вы хоть один их ЖК смотрели? а стендапы Жидкова?
Что на текущий момент было сделано в угоду той бабушке?
а бабушке кроме бабок ничего и не нужно
https://zik.ua/ru/news/2019/11/14/gosbyudzhet_2020_sud_na_storone_kolomoyskogo_i_missiya_mfv_v_ukraine_glavnoe_za_14_noyabrya_944797
Ну и при чём здесь суд?