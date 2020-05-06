Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися смартфонами на службі

Військовослужбовці армії РФ не можуть при виконанні обов'язків військової служби мати при собі електронні прилади, які можуть передавати аудіо та фотоматеріали і відстежувати геолокацію.

Про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Згідно зі змінами до Дисциплінарного статуту Збройних сил РФ, порушення заборони мати при собі під час виконання електронних виробів (приладів, технічних засобів), які можуть зберігати і передавати аудіо-, фото-, відео-матеріали та дані геолокації, буде грубим дисциплінарним проступком.

Згідно з документом, ці заходи діють, якщо військовослужбовець бере участь у бойових діях, збройних конфліктах, у діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки або виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації.

Крім того, забороняється мати при собі такі прилади під час несення бойового чергування, бойової служби, перебуванні в нарядах, участі в навчаннях або походах кораблів; перебуванні на території військової частини.

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Використання гаджетів також заборонено при проходженні військових зборів.

Раніше, в лютому 2019 Держдума РФ прийняла закон про заборону військовослужбовцям і призовникам мати при собі телефони, планшети та інші пристрої з функцією зберігання інформації і підключенням до інтернету під час виконання окремих обов'язків військової служби.