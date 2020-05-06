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Новини Агресія Росії проти України
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Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися смартфонами на службі

Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися смартфонами на службі

Військовослужбовці армії РФ не можуть при виконанні обов'язків військової служби мати при собі електронні прилади, які можуть передавати аудіо та фотоматеріали і відстежувати геолокацію.

Про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Згідно зі змінами до Дисциплінарного статуту Збройних сил РФ, порушення заборони мати при собі під час виконання електронних виробів (приладів, технічних засобів), які можуть зберігати і передавати аудіо-, фото-, відео-матеріали та дані геолокації, буде грубим дисциплінарним проступком.

Згідно з документом, ці заходи діють, якщо військовослужбовець бере участь у бойових діях, збройних конфліктах, у діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки або виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації.

Крім того, забороняється мати при собі такі прилади під час несення бойового чергування, бойової служби, перебуванні в нарядах, участі в навчаннях або походах кораблів; перебуванні на території військової частини.

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Використання гаджетів також заборонено при проходженні військових зборів.

Раніше, в лютому 2019 Держдума РФ прийняла закон про заборону військовослужбовцям і призовникам мати при собі телефони, планшети та інші пристрої з функцією зберігання інформації і підключенням до інтернету під час виконання окремих обов'язків військової служби.

Автор: 

армія рф (18043) путін володимир (24218) росія (66461)


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Топ коментарі
+34
жаль...
теперь такие фотки станут редкими....

Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 2275
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06.05.2020 20:15 Відповісти
+26
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 9862
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06.05.2020 20:25 Відповісти
+17
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 6748
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06.05.2020 20:27 Відповісти
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Мы не рабы, рабы не .....
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06.05.2020 20:13 Відповісти
Рабы немы.
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06.05.2020 20:20 Відповісти
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 9862
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06.05.2020 20:25 Відповісти
https://ria.ru/20200504/1570962435.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
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06.05.2020 20:35 Відповісти
"Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. Ему было 52 года. Смерть господина Босова подтвердили источники ТАСС и «Эхо Москвы»".
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06.05.2020 20:38 Відповісти
Навіть не чув про такого, москалі наплодили тих крадіїв.
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06.05.2020 20:43 Відповісти
был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Компания «Сибантрацит» - генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана для хоккеистов-любителей по инициативе Владимира Путина.
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06.05.2020 21:01 Відповісти
...был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» и президентом группы «Аллтек», а также инвестором компании Genius Fund Group (GFG), которая работает на рынке легальной марихуаны США Об этом сообщает "Рамблер".
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06.05.2020 20:50 Відповісти
Бутылки надежнее
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06.05.2020 20:13 Відповісти
Логично. Надеюсь у нас такой закон давно принят?
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06.05.2020 20:13 Відповісти
Давно. На передке до сих пор команды через киевстар передают
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06.05.2020 20:15 Відповісти
смьісле через киестар? єто ж не модель телефона, а оператор.
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06.05.2020 20:33 Відповісти
Сашко з іншого боку був на передку.
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06.05.2020 20:37 Відповісти
Не на службе, а на передке. И запрет геолокации.
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06.05.2020 20:27 Відповісти
жаль...
теперь такие фотки станут редкими....

Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 2275
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06.05.2020 20:15 Відповісти
жидкими..
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06.05.2020 20:19 Відповісти
Та написано ж - ІНГУШ! До чого тут "жидкими", що за анти7ітізьм?
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06.05.2020 20:45 Відповісти
Не хотів Вас зобідиииити..Нехай Вам буде КРУТИМ ЗАКРЕПОМ!!
😀
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06.05.2020 20:49 Відповісти
Не станут...ложили член и будут ложить...и на набитый член вся надежда
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06.05.2020 20:53 Відповісти
Сомневаюсь, тупые ихтамнеты будут постить всякую муть на службе как и раньше
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06.05.2020 22:02 Відповісти
Не станут. Читайте внимательно - эти меры касаются только военнослужащих РФ, действующих ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ, то есть - у нас и в Сирии.
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06.05.2020 22:28 Відповісти
***** так і сказало:
- я не вмію ними користуватись, то нехай і вони не користуються! дімону можно
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06.05.2020 20:16 Відповісти
Гаджети з гандонами переплутають...
Чи чимомь іншим, співзвучним з бурятським чи мокшанським...😀
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06.05.2020 20:18 Відповісти
беллингкет добавил ума
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06.05.2020 20:21 Відповісти
Кацапскі вояки за це зненавидять Пу
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06.05.2020 20:21 Відповісти
Они станут ещё тупее выполнять приказы, будучи отрезанными от всякой информации...
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06.05.2020 20:24 Відповісти
та шото им те гаджетьі не помогли на правильное место бук приволочь.
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06.05.2020 20:35 Відповісти
Не все армии отъявленные негодяи, на такие задания подбирают особую касту...
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06.05.2020 20:38 Відповісти
точно
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06.05.2020 20:59 Відповісти
Умеет говорить

"в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Источник: https://censor.net/n3193874"

а на каком-то параде сказал: "...военнослужащие защищающие интересы России..."

В Крыму и Лугандоне, получается, тоже защищают интересы и вдохновляются этим...
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06.05.2020 20:23 Відповісти
Здохни плешивый!!
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06.05.2020 20:25 Відповісти
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 6748
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06.05.2020 20:27 Відповісти

Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
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06.05.2020 21:22 Відповісти
а тут далеко ходить не нужно.... посмотрите что будет в Харькове..... )
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06.05.2020 21:32 Відповісти
Это почему плохо?
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 4084
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06.05.2020 20:29 Відповісти
боится плешивый..что свинорусы его многоходовочки раскроют..
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06.05.2020 20:32 Відповісти
нее, вьіложат доказательства многоходовочек. слово "раскроют" несет в себе оттенок "перед вьіполнением" или "во время вьіполнения" слить инфу. а тут больше предоставоения уже по факту сбьівшегося.
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06.05.2020 20:38 Відповісти
Пора забривать в рекруты на 25 лет, как при царе-батюшке. А телефоны эти запретить вообще всем. Жили мы без этих мобилов сорок лет назад, и хорошо жили. В самой великой стране. А мобилы придумали - и катастрофа, не стало страны. Однозначно запретить!
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06.05.2020 20:32 Відповісти
все правильно, пускай лишнехромосомные вспоминают азбуку морзе и педают команды флажками, как диды.
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06.05.2020 20:33 Відповісти
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 7666
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06.05.2020 20:34 Відповісти
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 9877
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06.05.2020 20:34 Відповісти
Правильно, хай дивляться "Служу рашкі" по зомбоящіку і усьо!
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06.05.2020 20:35 Відповісти
Путин, гад-же-ты!
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06.05.2020 20:36 Відповісти
ихтамнет сказал и усе!!..от дыбил...
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06.05.2020 20:37 Відповісти
Готується до наступу сатан!
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06.05.2020 20:38 Відповісти
А с чего ему заходить-то, козырей уже нет - вся козырная карта у саудитов!
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06.05.2020 22:33 Відповісти
Значить і в нас таке буде.
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06.05.2020 20:39 Відповісти
И правильно! Им привычнее монтировкой по столбу передавать информацию.....
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06.05.2020 20:40 Відповісти
Главный гаджет в армии это зомбоящик: после ужина просмотр программы Время, а также познавательного шоу ***********, секелева и соловьиного помета.
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06.05.2020 20:42 Відповісти
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 2251
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06.05.2020 20:43 Відповісти
Мясодеды вавевали,можем повторить..
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06.05.2020 20:49 Відповісти
что не спалится.подонки кацапо-фашисткие!за все ответите !отловим даже через 20 лет!
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06.05.2020 20:55 Відповісти
Главный лозунг РАБссии паБЕДАбессие 75 летнй давности дохлого СССра над Германии.Там побежденным немцам дают матпомощь в несколько тысяч евро каждому немцу,на РАБссии дадут кило комбикорма и 100 грамм водяры для храбрости сожрать этот КОМБИКОРМ...,Парадоксы истории...
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06.05.2020 20:56 Відповісти
Главное батя унитазы не запретил, а то бы пришлось всем в дырку в земле ходить.
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06.05.2020 21:00 Відповісти
""1+1" и Медведчук распространили фейк "о лабораториях" в Украине - Госдепартамент"

Телеканал "1+1" повторил фейк российской пропаганды, показав в своем эфире материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии" 6 мая, передает "Европейская правда".

По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".

По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.

"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.

27 апреля телеканал "1+1" в своем проекте "Секретные материалы" рассказал, что в Украине "секретно" работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек подозрительных болезней.

15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение Виктора Медведчука к президенту и руководителям Минздрава, СБУ и премьер-министра, в котором утверждалось, что в "Украине действуют 15 военных биолабораторий".
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06.05.2020 21:00 Відповісти
да хоть 30 .. лишь бы эту падаль Мертвечука с его прокацапской партией выгнали в шею...
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06.05.2020 21:10 Відповісти
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 9383
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06.05.2020 21:02 Відповісти
И даже этото!?

Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 8784
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06.05.2020 21:08 Відповісти
теперь, наверное, только так:

Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 5321 Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 1925
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06.05.2020 21:22 Відповісти
Зачетная игрушка была
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06.05.2020 21:28 Відповісти
У японцев (Нинтендо). Потом ссср скоммуниздило с опазданием
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07.05.2020 01:03 Відповісти
Бравооооо
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06.05.2020 21:27 Відповісти
..Пральна ...Хай дивляться програму *Время * ...
...
.Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 7387....
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06.05.2020 21:37 Відповісти
Знов сканворди повернуть до вояк у рашкостані!
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06.05.2020 21:44 Відповісти
І це, як би я не навидів Пукіна, мудро. Пам'ятаєте, як під Зеленопіллям кацапи накрили наш табір із СЗВ? Наводились по великому скупченю сигналів мобільних телефонів.
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06.05.2020 21:46 Відповісти
ТоКА тайгаХВонами можнА
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06.05.2020 21:48 Відповісти
Сцарь издал Указ. Холопы выполняйте.
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06.05.2020 21:48 Відповісти
"эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации."

Значит, ***** не собирается нас отпускать и планирует что-то более серьезное...
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06.05.2020 22:27 Відповісти
в расее - правда не канаеть,
смартфон отнял гэбэшный "спец",
и дарагая не узнаеть
какой танкиста был канец!
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06.05.2020 23:08 Відповісти
палево...
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06.05.2020 23:39 Відповісти
Зачем вам гаджеты, если вы уже украинский чернозем?
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07.05.2020 00:44 Відповісти
Тю, Верховна Рада ще в липні 2015 року ухвалила http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2531&skl=9 зміни до статуту Збройних сил , якими передбачено заборону користуватися особистими мобільними телефонами військовослужбовці у зоні АТО. А до Пуйла тільки зараз дійшло?
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07.05.2020 02:17 Відповісти
Ну да, а то ***** воет "нас там нет", а они в айфонах фото постят с геолокацей. Жаль.
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07.05.2020 03:51 Відповісти
Овцам смарфон не нужен
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07.05.2020 09:54 Відповісти
 
 