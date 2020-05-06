Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися смартфонами на службі
Військовослужбовці армії РФ не можуть при виконанні обов'язків військової служби мати при собі електронні прилади, які можуть передавати аудіо та фотоматеріали і відстежувати геолокацію.
Про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Згідно зі змінами до Дисциплінарного статуту Збройних сил РФ, порушення заборони мати при собі під час виконання електронних виробів (приладів, технічних засобів), які можуть зберігати і передавати аудіо-, фото-, відео-матеріали та дані геолокації, буде грубим дисциплінарним проступком.
Згідно з документом, ці заходи діють, якщо військовослужбовець бере участь у бойових діях, збройних конфліктах, у діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки або виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації.
Крім того, забороняється мати при собі такі прилади під час несення бойового чергування, бойової служби, перебуванні в нарядах, участі в навчаннях або походах кораблів; перебуванні на території військової частини.
Використання гаджетів також заборонено при проходженні військових зборів.
Раніше, в лютому 2019 Держдума РФ прийняла закон про заборону військовослужбовцям і призовникам мати при собі телефони, планшети та інші пристрої з функцією зберігання інформації і підключенням до інтернету під час виконання окремих обов'язків військової служби.
Будь ласка, зачекайте...
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теперь такие фотки станут редкими....
😀
- я не вмію ними користуватись, то нехай і вони не користуються! дімону можно
Чи чимомь іншим, співзвучним з бурятським чи мокшанським...😀
"в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Источник: https://censor.net/n3193874"
а на каком-то параде сказал: "...военнослужащие защищающие интересы России..."
В Крыму и Лугандоне, получается, тоже защищают интересы и вдохновляются этим...
Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
Телеканал "1+1" повторил фейк российской пропаганды, показав в своем эфире материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии" 6 мая, передает "Европейская правда".
По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".
По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.
"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.
27 апреля телеканал "1+1" в своем проекте "Секретные материалы" рассказал, что в Украине "секретно" работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек подозрительных болезней.
15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение Виктора Медведчука к президенту и руководителям Минздрава, СБУ и премьер-министра, в котором утверждалось, что в "Украине действуют 15 военных биолабораторий".
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Значит, ***** не собирается нас отпускать и планирует что-то более серьезное...
смартфон отнял гэбэшный "спец",
и дарагая не узнаеть
какой танкиста был канец!