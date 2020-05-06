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Новини
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В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила

В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила

Виліт літака "Міжнародних авіаліній України" 29 квітня був затриманий через порушення з боку авіакомпанії.

Про це повідомила Державна авіаційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з відповіддю, підписаною головою відомства Олександром Більчуком, Державіаслужба надає дозволи на виконання польотів у відповідності до Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України.

"ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (далі – Авіакомпанія) було порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, а саме не дотримано вимоги пункту 3.2 Правил, щодо погодження слоту з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту до аеропорту призначення", – йдеться в листі.

Відомство додає, що зрештою надало дозвіл на спецрейс "після розгляду та опрацювання коригованої заявки Авіакомпанії".

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня  авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія розраховує залучити 15 тисяч працівників з України, - Кабмін

Автор: 

МАУ (823) заробітчани (673) Державіаслужба (219)


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Топ коментарі
+17
"Я тебе, конечно, верю...." (с)
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06.05.2020 20:44 Відповісти
+17
Зебіли, а пам'ятаєте часи коли ви літали в Європу лоукостами, без будь яких перепон з боку влади?
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06.05.2020 20:47 Відповісти
+14
Більше ЄС на хлєб нє намажеш...
Розбалував Порох.
Хватіт.
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06.05.2020 20:46 Відповісти
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"Я тебе, конечно, верю...." (с)
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06.05.2020 20:44 Відповісти
Більше ЄС на хлєб нє намажеш...
Розбалував Порох.
Хватіт.
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06.05.2020 20:46 Відповісти
Так нехай МАУ тоді платить штраф!
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06.05.2020 20:46 Відповісти
Перевод стрелок удался
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06.05.2020 20:47 Відповісти
Зебіли, а пам'ятаєте часи коли ви літали в Європу лоукостами, без будь яких перепон з боку влади?
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06.05.2020 20:47 Відповісти
не помним.

мож тебе это приснилось ?
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06.05.2020 21:03 Відповісти
В Госавиаслужбе пояснили 9-часовую задержку вылета в Лондон самолета с заробитчанами: авиакомпания МАУ нарушила правила - Цензор.НЕТ 1513
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06.05.2020 20:51 Відповісти
Великобритания сегодня побила европейский рекорд по заболеванию от коронавируса, а мы отправляем туда самолет с заробитчанами. А через время они заразятся и завопят верните нас на родину. Хре-ь какая то. Ну как это объяснить. Сначала президент 12 марта дал 3 дня на возвращение всех желающих граждан в Украину, а они до сих пор возвращаются хоть уже сегодня 6 мая. А теперь мы еще целенаправленно направляем людей в наиболее зараженные страны. Это за пределом всякого понимания. У нас карантин ( при чем еще основательно строгий) в Великобритании тоже карантин и дела совсем хр--вые, и что мы делаем... Тогда выехавшим сразу говорить что назад только после появления вакцины и прививки ( года этак через два в лучшем случае)
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06.05.2020 20:53 Відповісти
В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила - Цензор.НЕТ 4458
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06.05.2020 21:02 Відповісти
Вам от меня ОТЛИЧНО! Но боюсь это слишком сложно для масс. А как объяснить,чтобы дошло , что это афера века, сам не знаю. Время...
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06.05.2020 21:47 Відповісти
накорми их и все . будем послушно сидеть на диване
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06.05.2020 23:54 Відповісти
Мрази зелёные , будете пояснять это новому правительству и новому генпрокурору .
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06.05.2020 20:59 Відповісти
так вони ж нові ! - і прокурор і правітєльство.
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06.05.2020 22:13 Відповісти
Таки були часи в 80-90-00..
Прийшов в аеропорт в кассу , показав паспорт отримав білет і не було проблем..в Борисполі..без безвісу..😀
Держава не влізала по контрактам..
Хоч і хотіли щось зідрати-хрін на рило!!
Історія повторюється-зараз з холопів будуть здирати
за дозвіл працювати на Себе!!
😁
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06.05.2020 21:02 Відповісти
В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила - Цензор.НЕТ 3751 https://censor.net/ua/user/433188 І полетів, пити каву, в Віденську оперу.
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06.05.2020 21:26 Відповісти
Опери ню не подобаються та і фрак не поважаю..
АЛЕ, міг Собі Таке дозволити..
🤣
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06.05.2020 21:40 Відповісти
собирали по ХХХ ойро с пассажиров за возможность вылета.
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06.05.2020 21:04 Відповісти
Теперь всё будет как при ссср,посмотрели как живёт загнивающий капитализм и хватит,да можете приехать к особняку Ахметова и порадоваться как ваш барин живёт . Я не удивлюсь что Ахметов для баранов придумает орден Герой Капиталистического Труда
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06.05.2020 21:21 Відповісти
И ещё БАРАНЫ готовы урвать пенку,а то что нужно своё защищать им это и на хрен ненужно,а потом этих баранов по одному со стада выдирают и ведут на бойню
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06.05.2020 21:24 Відповісти
Завезли в Украину очередные ценности(коронавирус), теперь можно и обратно.
Пусть летят, только обратно не пускать, пока биологическая угроза не исчезнет.
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06.05.2020 21:21 Відповісти
"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" Це не компанія Коломиги, пане Бутусов? Источник: https://censor.net/n3193878
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06.05.2020 21:30 Відповісти
Нееееее.
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06.05.2020 21:49 Відповісти
https://biz.censor.net.ua/resonance/3112246/komu_prinadlejat_krupneyishie_aviakompanii_ukrainy можливо частку має і Зеленський.
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06.05.2020 21:54 Відповісти
и радио свобода на поводу, запрос состряпали
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06.05.2020 23:59 Відповісти
Власть все делает , что бы отбить желание у людей летать на заработки.
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06.05.2020 21:49 Відповісти
Думаю, и пешком пойдут, и даже побегут.
Я не пойму, зачем люди бежали сюда? Обосрались? Мои знакомые, говорили, работа была, никто не гнал. Но...все побежали, и я побежал. А дальше?? Брукивку шмыгалю стелить?
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06.05.2020 21:52 Відповісти
Враньё. Требовали взятку.
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06.05.2020 22:09 Відповісти
цікаво...і що вони там роблять в Грет Брітн?
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06.05.2020 22:14 Відповісти
Заробляють фунти, частина яких піде тобі на пенсію, щоб ти міг заплатити за інтернет, і їх тут обсирати.
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07.05.2020 00:08 Відповісти
це все ясно. Яка робота? Якщо не знаєш, то не пищи.
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07.05.2020 10:04 Відповісти
Не зуміли занести по-правілам?
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07.05.2020 01:34 Відповісти
Лоукостів немає є тільки МАУ і виходить що вони що забажають, то те і зроблять. Ви цього бажали?
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07.05.2020 12:36 Відповісти
 
 