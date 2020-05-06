В Державіаслужбі пояснили 9-годинну затримку вильоту в Лондон літака із заробітчанами: авіакомпанія МАУ порушила правила

Виліт літака "Міжнародних авіаліній України" 29 квітня був затриманий через порушення з боку авіакомпанії.

Про це повідомила Державна авіаційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з відповіддю, підписаною головою відомства Олександром Більчуком, Державіаслужба надає дозволи на виконання польотів у відповідності до Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України.

"ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (далі – Авіакомпанія) було порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, а саме не дотримано вимоги пункту 3.2 Правил, щодо погодження слоту з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту до аеропорту призначення", – йдеться в листі.

Відомство додає, що зрештою надало дозвіл на спецрейс "після розгляду та опрацювання коригованої заявки Авіакомпанії".

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

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Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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