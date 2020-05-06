Командира військової частини на Житомирщині затримано на хабарі 27 тис. грн від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО
6 травня за одержання хабаря затримано виконуючого обов'язки командира однієї з військових частин, яка дислокується в Житомирській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Центрального регіону.
Майор ЗСУ, діючи за попередньою змовою з двома іншими військовослужбовцями цієї ж військової частини, отримав хабар у розмірі 27 тис. грн за невжиття щодо одного з підлеглих військовослужбовців заходів дисциплінарного й адміністративного реагування за допущені порушення військової дисципліни, а також за нестворення перешкод для проходження військової служби.
Після отримання зазначеної суми неправомірної вигоди хабарника в погонах затримали в порядку ст. 208 КПК України.
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Valeriy Valeriy
показати весь коментар06.05.2020 21:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Денис Александров #469080
показати весь коментар07.05.2020 00:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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