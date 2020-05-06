Командира військової частини на Житомирщині затримано на хабарі 27 тис. грн від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО

6 травня за одержання хабаря затримано виконуючого обов'язки командира однієї з військових частин, яка дислокується в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Центрального регіону.

Майор ЗСУ, діючи за попередньою змовою з двома іншими військовослужбовцями цієї ж військової частини, отримав хабар у розмірі 27 тис. грн за невжиття щодо одного з підлеглих військовослужбовців заходів дисциплінарного й адміністративного реагування за допущені порушення військової дисципліни, а також за нестворення перешкод для проходження військової служби.

Після отримання зазначеної суми неправомірної вигоди хабарника в погонах затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіцера поліції затримали на Житомирщині на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО