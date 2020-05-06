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Командира військової частини на Житомирщині затримано на хабарі 27 тис. грн від підлеглого, - військова прокуратура. ФОТО

6 травня за одержання хабаря затримано виконуючого обов'язки командира однієї з військових частин, яка дислокується в Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Центрального регіону.

Командира військової частини на Житомирщині затримано на хабарі 27 тис. грн від підлеглого, - військова прокуратура 01

Майор ЗСУ, діючи за попередньою змовою з двома іншими військовослужбовцями цієї ж військової частини, отримав хабар у розмірі 27 тис. грн за невжиття щодо одного з підлеглих військовослужбовців заходів дисциплінарного й адміністративного реагування за допущені порушення військової дисципліни, а також за нестворення перешкод для проходження військової служби.

Командира військової частини на Житомирщині затримано на хабарі 27 тис. грн від підлеглого, - військова прокуратура 02

Після отримання зазначеної суми неправомірної вигоди хабарника в погонах затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Автор: 

армія (3782) хабар (4750) Військова прокуратура (722) Житомирська область (1289)


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Во страна! Скоро и консьержка будет требовать по 200 дол за беспрепятственное прохождение в свою квартиру!
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06.05.2020 21:42 Відповісти
1000 нарядов ему на туалет гитлеру и пулю промеж рогов
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07.05.2020 00:19 Відповісти
 
 