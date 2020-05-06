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Новини Війна в Сирії
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У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ

У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ

У Сирії присутній обмежений контингент військ Росгвардії. Вони займаються розміновуванням і надають медичну допомогу місцевому населенню.

Про це повідомив директор Росгвардії Віктор Золотов президенту РФ Володимиру Путіну, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Крім того, 115-та окрема бригада особливого призначення Росгвардії здійснює заходи з охорони об'єктів і транспортного переходу в Керченській протоці.

"Усі завдання проходять без зривів", - заявив Золотов.

Пізніше представник Росгвардії Валерій Грібакін повідомив Інтерфаксу, що обмежений контингент у Сирії разом із військовими займається розміновуванням, пошуком зброї та боєприпасів і надає місцевому населенню медичну допомогу.

Він додав, що росгвардійці також допомагають сирійцям продуктами та водою і супроводжують гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, у квітні 2017 року пресслужба Росгвардії відзначала, що в бойових діях у Сирії нацгвардійці участі не беруть. Військова поліція, чиї підрозділи виконують завдання в Сирії, входить у структуру Міноборони, а не Росгвардії, уточнювали у відомстві. Перед цим головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов говорив, що Росгвардія воює в Сирії.

Читайте також: Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times

Автор: 

путін володимир (24218) Сирія (1871) Золотов Віктор (12) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+18
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 1917
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06.05.2020 21:36 Відповісти
+7
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1778
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06.05.2020 21:06 Відповісти
+6
Іхтамнєти гарно допомогають,вбивці у ролі гуманітаріїв та лікарів,як у Освенцимі.
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06.05.2020 21:03 Відповісти
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Скоро Асад стане главою суб'єкту РФ.
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06.05.2020 21:01 Відповісти
Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
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06.05.2020 21:24 Відповісти
Але не у всіх нащадків переможців є свої балкони
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06.05.2020 21:28 Відповісти
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 1917
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06.05.2020 21:36 Відповісти
Смотришь на Золотова и думаешь: "А ведь старик Ламброзо таки был прав..."
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07.05.2020 12:22 Відповісти
Іхтамнєти гарно допомогають,вбивці у ролі гуманітаріїв та лікарів,як у Освенцимі.
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06.05.2020 21:03 Відповісти
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1778
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06.05.2020 21:06 Відповісти
Лошадка - мудозвон.
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06.05.2020 21:37 Відповісти
признали или не признали, да какая разница?.... и так понятно, что защищают там духовные скрепы газовых олигархов
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06.05.2020 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_UAjsv3m29w Турецкая жара: Кремль такого не ожидал
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06.05.2020 21:07 Відповісти
сообщил ***** ))) а то тот ничо не знал.
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06.05.2020 21:09 Відповісти
США начертили перед московитами красную линию по границе не только Украины, но и Беларуси(!)..... следствием этого и стало назначение нового посла США в Украине....
смотрите больше здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Voo2jJRlSAk
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06.05.2020 21:14 Відповісти
Московия со своим народом лучше бы обрабатывала свои земли и не сунулась со всякой ерундой на другие земли,.чтобы на шару пожрать и что то стырить у соседей
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06.05.2020 21:15 Відповісти
он недосказал..."росгвардейцы также помогают сирийцам просроченными продуктами, отравленной водой, занимаются сопровождением гуманитарных грузов с боеприпасами , собирают и прячут трупы убитых российскими бомбардировками сирийских детей, неразорвавшиеся боеприпасы с химической начинкой, также расставляют мины- ловушки, ловят и отстреливают "случайных" журналистов, во избежание недопущения несанкционированной передачи информации по их вышеуказанной деятельности ..."Источник: https://censor.net/n3193881
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06.05.2020 21:17 Відповісти
офф топ
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект международного договора по добыче ресурсов на Луне, - сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники. Документ получил название «Соглашения Артемиды». Он предполагает создание зон безопасности вокруг баз по добыче полезных ископаемых на Луне для предотвращения вмешательства со стороны других стран и компаний. США в ближайшие недели планирует представить договор странам-партнерам. Среди них - Канада, Япония и европейские страны. Россию - главного партнера NASA на международной космической станции - на первоначальном этапе привлекать не планируется.
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06.05.2020 21:21 Відповісти
Ихтамнет и скоро вообще не будет!
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06.05.2020 21:22 Відповісти
В России впервые официально признали наличие росгвардейцев в Сирии, ранее говорилось только о войсках Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3518
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06.05.2020 21:25 Відповісти
Лучше сразу в пакетах для трупаков.
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06.05.2020 21:31 Відповісти
тhttps://www.youtube.com/watch?v=MgleosFjdrM анк Т-14 Армата уничтожен в Сирии и отказ последней от Панцирь-С1 из-за бесполезности против Цахала
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06.05.2020 21:25 Відповісти
Не росгвардия , а монашеская конгрегация сестер-мессионерок любви . Мать Тереза отдыхает в сторонке . А Золотов претендент на Нобелевскую премию Мира . раша становится посмешищем для всего мира , а населению 1/6 части всей суши на земле - абсолютно пох . Какими же рабами нужно быть !
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06.05.2020 21:32 Відповісти
Не понятно, шо вы имеете к росгвардейцам, почитайте чем они занимаются, они же все попадут в рай, а их главарь путлер, совсем не бес, а святой, ангел.
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06.05.2020 21:39 Відповісти
Это тех, что Эрдоган зашкварил? Признали таки? Пусть отдыхают.
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06.05.2020 21:41 Відповісти
Очень важно , что бы вы поделились этим видео, просить блогер Казанский:

https://www.youtube.com/watch?v=2YPHIiXbe6k&feature=share
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06.05.2020 21:51 Відповісти
Чим більше кацапів подохне в тій же Сирії,тим менше їх доведеться утилізувати у нас.
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06.05.2020 21:56 Відповісти
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 5727
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06.05.2020 22:02 Відповісти
pust vojujet v siriji tam miliardami ix deneg uxodit i tolku absoliutni 0.Neft i gaz gde jest amerikansi imejet i nekomu neotdast,a kormit mesnix goladrancev pust raska kormit otnimaja so svojix pensionerov poslednyje dengi
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06.05.2020 22:02 Відповісти
ухты, на фото тот в пагонах смотрит таким умным, интелектуальным взглядом, ну просто умственное совершенство, прямь как бубочка Зе
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06.05.2020 22:05 Відповісти
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 5130
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06.05.2020 22:20 Відповісти
Фасад цього однострою змушує сподіватися на курча на спині...й галіхфе.
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06.05.2020 22:36 Відповісти
https://twitter.com/taygainfo

https://twitter.com/taygainfo Тайга.инфо

https://twitter.com/taygainfo @taygainfo https://twitter.com/taygainfo/status/1258087840984039425 2 ч

Владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов найден застреленным.
Активы и связи соседа Путина https://tayga.info/154708 Его дом на Рублевке в деревне Усово находится на соседней улице с резиденцией главы государства. И это был один из самых влиятельных людей Сибири - и тут вдруг версия о самоубийстве на фоне уголовного дела, возбужденного по материалам ФСБ, и корпоративного конфликта.
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06.05.2020 22:48 Відповісти
Лихо лаптеногие все в Сирии организовали - военно-воздушные космонавты России калечат и убивают сирийцев, а росгвардия оказывает им медицинскую помощь.
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07.05.2020 03:46 Відповісти
"занимаются разминированием и оказывают медпомощь местному населению"
Медики, маму їм.... Мауал-терапевти.
У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8232
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07.05.2020 09:48 Відповісти
 
 