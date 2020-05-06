У Росії вперше офіційно визнали наявність росгвардійців у Сирії, раніше говорилося тільки про війська Міноборони РФ
У Сирії присутній обмежений контингент військ Росгвардії. Вони займаються розміновуванням і надають медичну допомогу місцевому населенню.
Про це повідомив директор Росгвардії Віктор Золотов президенту РФ Володимиру Путіну, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Крім того, 115-та окрема бригада особливого призначення Росгвардії здійснює заходи з охорони об'єктів і транспортного переходу в Керченській протоці.
"Усі завдання проходять без зривів", - заявив Золотов.
Пізніше представник Росгвардії Валерій Грібакін повідомив Інтерфаксу, що обмежений контингент у Сирії разом із військовими займається розміновуванням, пошуком зброї та боєприпасів і надає місцевому населенню медичну допомогу.
Він додав, що росгвардійці також допомагають сирійцям продуктами та водою і супроводжують гуманітарні вантажі.
Нагадаємо, у квітні 2017 року пресслужба Росгвардії відзначала, що в бойових діях у Сирії нацгвардійці участі не беруть. Військова поліція, чиї підрозділи виконують завдання в Сирії, входить у структуру Міноборони, а не Росгвардії, уточнювали у відомстві. Перед цим головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов говорив, що Росгвардія воює в Сирії.
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