Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати
Законопроєкт про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус має бути завтра ухвалений на позачерговому засіданні парламенту, і президент має його негайно підписати.
Про це на засіданні профільного парламентського комітету сказав автор законопроєкту 3376, лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він наголосив, що з кожним днем дедалі більше медпрацівників інфікуються, але ніякого соціального захисту від держави вони не мають.
За офіційною інформацією станом на сьогодні на ранок з 13 тис 184 підтверджених випадків коронавірусу 2 тис 551 захворілий медик. Це майже 20%, хоча в інших країнах лікарі складають лише лічені відсотки, в середньому не більше 2%.
Хочу наголосити, що за минулу добу захворіло ще 72 медичних працівника. Перед тим повідомлялося, що на апаратах ШВЛ зараз перебувають 14 медиків. 18 медиків, на жаль, померли. Це ціна зволікання з ухваленням закону, який ми сьогодні розглядаємо, бо медики є незахищені, вони не отримали обіцяних 300% надбавок, які ми з вами прийняли під час ухвалення бюджету. Сьогодні це визнала і влада, і міністр.
Порошенко наголосив, що альтернативний законопроєкт, який подали "Слуги народу", передбачає виплату медичному працівнику або у випадку смерті, або у випадку настання інвалідності. Але така пропозиція неприйнятна, оскільки у світовій практиці не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу. Це означає, що медики, які захворіють, не отримають нічого.
"Я сьогодні переговорив з провідними інфекційними лікарями, з головним санітарним лікарем і поспілкувався з іноземними фахівцями. Хочу вам наголосити, що жоден з усіх захворілих – не лише лікарів, жоден не отримав інвалідність. Коронавірус не тягне за собою інвалідність. Це може бути лише як наслідок якихось супроводжуючих хвороб.
Це означає, щоб ми маємо зупинити профанацію. Коли ми оголосимо, що ми виплачуємо страхові виплати лікарям після захворювання, а вони будуть приречені ходити збирати папери і врешті-решт нічого не отримають. Я готовий, як компроміс, і ця позиція погоджена за іншими авторами законопроєкту, щоб ми об’єднали законопроєкти, знайшли компроміс і подали єдиний узгоджений законопроєкт по обсягу страхових виплат. Будь ласка. Але не записуйте туди інвалідність, тому що це є професійно небезпечно, бо не тягне за собою коронавірус інвалідність", – зазначив Петро Порошенко.
"Ми не можемо замінити страхування хвороби лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності. Ми маємо захистити лікарів. Ще раз наголошую – йдеться не про авторство і не про політичні дивіденди", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також наполягає, що закон має бути ретроспективним, тобто страхові виплати мають поширюватися і на ті випадки захворювання та смерті медпрацівників, які трапились від початку епідемії.
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Обраний парламент був майже повністю "зеленим" не лише через монобільшість "слуг", а й тому, що депутати інших фракцій та груп традиційно озирались на переможця, який зайняв кабінет на Банковій. Принаймні у принципових питаннях.
Лише за рік Зеленський та його клеврети від наступу перейшли до оборони, до того ж хаотичної, за принципом "давайте хоч щось робити". Вони так сильно паряться перехопленням політичної ініціативи, та справа не в ній, а у захисті лікарів, з яким в Україні провал, які інфікуються десятками на добу. Які мітингують через нездатність влади забезпечити обіцяні надбавки, а тут аж ціле страхування.
До речі, можливо хоч ініціатива Порошенка гарантувати страхові виплати медикам змусить Зеленського звернути на них увагу і банально порахувати що дешевше - платити страховку, чи подбати про костюми, окуляри, тести тощо. Очевидно що друге.
Отже, Зеленський програє там, де ніхто навіть не збирався його перемагати. Програє через власну бездіяльність та неадекватність ситуації. Через бажання списати свої управлінські провали на медичну реформу, Супрун і тд.
А "Петя" (за сленгом Арахамії) що, він просто показує як мало б бути. Він не робить нічого особливо політично витонченого за нинішніх обставин, не плете інтриг, а залишається собою і змушує до себе прислухатись.
Так розсипаються ілюзії перед дійсністю. Сподіваюсь, не в останнє.
Євген Булавка, https://site.ua/yevhen.bulavka/28026-petya-zmig-bo-ne-zmig-zelenskiy/
«Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.
На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.
Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словам, труба останется полупустой».
https://defence-line.org/2020/05/samyj-vliyatelnyj-chast-3/
Фабрики-рабочим
Женщинам-по мужику
Мужикам- по мерседесу
Пенсионерам- по миллиону долларов
Студентам- по сто тысяч
Ваш Ганс Христиан Порошенко
мертвым - просто самозакопаться)
Про це під час засідання профільного комітету парламенту, яке відбулося в режимі відеозв'язку, наголосив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроект 3380.
"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус", - повідомив Петро Порошенко.
"Законопроект, який нами був внесений в порядок денний позачергового засідання - про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв'язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров'я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведених рекомендації з подолання коронавірусу. Переша - це тести. Друга це тести. І третя це тести», - наголосив Порошенко.
"Ми не можемо на сьогоднішній день так, як у цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров'я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не лише влади", - наголосив Порошенко.
А щож ти робив 5 років,коли мав більшість у ВР?
Навіщо знищив санепідслужбу України?
Никогда не сдавайся,позорься до конца.