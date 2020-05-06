УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7552 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 929 221

Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати

Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати

Законопроєкт про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус має бути завтра ухвалений на позачерговому засіданні парламенту, і президент має його негайно підписати.

Про це на засіданні профільного парламентського комітету сказав автор законопроєкту 3376, лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він наголосив, що з кожним днем дедалі більше медпрацівників інфікуються, але ніякого соціального захисту від держави вони не мають.

За офіційною інформацією станом на сьогодні на ранок з 13 тис 184 підтверджених випадків коронавірусу 2 тис 551 захворілий медик. Це майже 20%, хоча в інших країнах лікарі складають лише лічені відсотки, в середньому не більше 2%.

Хочу наголосити, що за минулу добу захворіло ще 72 медичних працівника. Перед тим повідомлялося, що на апаратах ШВЛ зараз перебувають 14 медиків. 18 медиків, на жаль, померли. Це ціна зволікання з ухваленням закону, який ми сьогодні розглядаємо, бо медики є незахищені, вони не отримали обіцяних 300% надбавок, які ми з вами прийняли під час ухвалення бюджету. Сьогодні це визнала і влада, і міністр.

Читайте також: "Слуги народу" реєструють альтернативний закон про страхування лікарів, бо їм важливі "політичні дивіденди", а не медпрацівники, - Герасимов

Порошенко наголосив, що альтернативний законопроєкт, який подали "Слуги народу", передбачає виплату медичному працівнику або у випадку смерті, або у випадку настання інвалідності. Але така пропозиція неприйнятна, оскільки у світовій практиці не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу. Це означає, що медики, які захворіють, не отримають нічого.

"Я сьогодні переговорив з провідними інфекційними лікарями, з головним санітарним лікарем і поспілкувався з іноземними фахівцями. Хочу вам наголосити, що жоден з усіх захворілих – не лише лікарів, жоден не отримав інвалідність. Коронавірус не тягне за собою інвалідність. Це може бути лише як наслідок якихось супроводжуючих хвороб.

Це означає, щоб ми маємо зупинити профанацію. Коли ми оголосимо, що ми виплачуємо страхові виплати лікарям після захворювання, а вони будуть приречені ходити збирати папери і врешті-решт нічого не отримають. Я готовий, як компроміс, і ця позиція погоджена за іншими авторами законопроєкту, щоб ми об’єднали законопроєкти, знайшли компроміс і подали єдиний узгоджений законопроєкт по обсягу страхових виплат. Будь ласка. Але не записуйте туди інвалідність, тому що це є професійно небезпечно, бо не тягне за собою коронавірус інвалідність", – зазначив Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає проголосувати за закон про страхування медиків від коронавірусу: Захворіло вже понад 2 тис. медпрацівників

"Ми не можемо замінити страхування хвороби лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності. Ми маємо захистити лікарів. Ще раз наголошую – йдеться не про авторство і не про політичні дивіденди", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також наполягає, що закон має бути ретроспективним, тобто страхові виплати мають поширюватися і на ті випадки захворювання та смерті медпрацівників, які трапились від початку епідемії.

Автор: 

карантин (18172) медицина (2144) страхування (767) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
А у Петра не було на це п"ять років?Все крав та брехав))
показати весь коментар
06.05.2020 21:05 Відповісти
+25
А тогда ьыл коронавирус и 20% врачей были инфицированы?? Или может напомнить как именно при ЗЕбилах начали резать все медицинские расходы которые были при Порошенко??
показати весь коментар
06.05.2020 21:08 Відповісти
+23
Хуже уже не будет? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео)
показати весь коментар
06.05.2020 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Скликання засідання ВР на вимогу Європейської Солідарності, по суті на вимогу Порошенка, - це серйозна, знакова і системна політична поразка Зеленського. Причому це програш в суху на своєму полі.
Обраний парламент був майже повністю "зеленим" не лише через монобільшість "слуг", а й тому, що депутати інших фракцій та груп традиційно озирались на переможця, який зайняв кабінет на Банковій. Принаймні у принципових питаннях.
Лише за рік Зеленський та його клеврети від наступу перейшли до оборони, до того ж хаотичної, за принципом "давайте хоч щось робити". Вони так сильно паряться перехопленням політичної ініціативи, та справа не в ній, а у захисті лікарів, з яким в Україні провал, які інфікуються десятками на добу. Які мітингують через нездатність влади забезпечити обіцяні надбавки, а тут аж ціле страхування.
До речі, можливо хоч ініціатива Порошенка гарантувати страхові виплати медикам змусить Зеленського звернути на них увагу і банально порахувати що дешевше - платити страховку, чи подбати про костюми, окуляри, тести тощо. Очевидно що друге.
Отже, Зеленський програє там, де ніхто навіть не збирався його перемагати. Програє через власну бездіяльність та неадекватність ситуації. Через бажання списати свої управлінські провали на медичну реформу, Супрун і тд.
А "Петя" (за сленгом Арахамії) що, він просто показує як мало б бути. Він не робить нічого особливо політично витонченого за нинішніх обставин, не плете інтриг, а залишається собою і змушує до себе прислухатись.
Так розсипаються ілюзії перед дійсністю. Сподіваюсь, не в останнє.
Євген Булавка, https://site.ua/yevhen.bulavka/28026-petya-zmig-bo-ne-zmig-zelenskiy/
показати весь коментар
06.05.2020 23:08 Відповісти
Щось малувато пеця нарахував. Мільйон баксів кожному лікарю ! Хай живе порошенко і його добра справа ! Ура таварісчі !
показати весь коментар
06.05.2020 23:38 Відповісти
Порох!!! От же ж ти - сволота!!! Раніше спекулював і заробляв на армії, на мові, на вірі. Тепер спекулюєш на коронавірусі. Тепер ти вже "очільник" страхування медиків від зараження коронавірусом. Де ж ти цукеркоманище, був коли в Україні кожного року твого президентства епідемія грипу була значно більшою ніж сьогодні епідемія коронавірусу в країні? Де ти був, коли від ускладнень сезонного грипу гинуло не менше людей ніж сьогодні? Де ти був, коли від серцево-судинних, онко-хвороб і від хвороб діабету вмирало людей кожного року в десятки разів більше ніж сьогодні від коронавірусу? Де ти був, рошенівське лайно, зі своїми допомогами на пару-трійку мільйонів, коли грабував країну і її людей на десятки мільярдів??? Ти думаєш, що зараз відкупишся від українців своїми нікчемними подачками? Це не благодійність. Це є відсотки на подачки бидлу від твоїх надприбутків, які ти отримував роками від знецінювання статків і накопичувань з кишень кожного українця. Ти є барига і крадій. І твоє місце - на лаві підсудних де прокурором і суддею буде нарад України. І це обов"язково станеться. Не з тобою, сволото, так з твоїми дітьми. БУДЕ!!! У тебе буде СТРАШНИЙ суд! Навіть не сумнівайся, БУДЕ!
показати весь коментар
06.05.2020 23:40 Відповісти
игра Пороха, которую он вел уже будучи простым депутатом, достигла задуманного, а условные снаряды накрыли цель на 10 миллиардов долларов без единого выстрела, без перемещений войск и всего остального. Порох заинтересовал Трампа, вынудил Меркель и с размаху дал под дых и в пах Путину. И что самое важное, эти удары Порох нанес не своими кулаками или ногами, а лысой головой самого Путина. Вот как то выглядит.
«Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.
На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.
Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словам, труба останется полупустой».
https://defence-line.org/2020/05/samyj-vliyatelnyj-chast-3/
показати весь коментар
07.05.2020 01:13 Відповісти
Петя целевые группы собирает.Фонд его имени помощь шлёт пенсионерам.Предприниматели вчера,своим протестом, с его слов смягчили карантин по всей стране.Забота о врачах в виде страховки.Тобто упор идёт на бюджетников,средний класс и врачей.Скоро подтянет учителей и т.д
показати весь коментар
07.05.2020 00:18 Відповісти
учителей скоро подтянет только тех, кому 4000$ не платют; остальные не пойдут; от добра добра не ищут.
показати весь коментар
07.05.2020 17:34 Відповісти
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 6945
показати весь коментар
07.05.2020 00:38 Відповісти
Землю-крестьянам
Фабрики-рабочим
Женщинам-по мужику
Мужикам- по мерседесу
Пенсионерам- по миллиону долларов
Студентам- по сто тысяч

Ваш Ганс Христиан Порошенко
показати весь коментар
07.05.2020 05:49 Відповісти
пропущено слово ПРОСТО
мертвым - просто самозакопаться)
показати весь коментар
07.05.2020 17:35 Відповісти
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 203
показати весь коментар
07.05.2020 01:07 Відповісти
Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати - Цензор.НЕТ 3441
показати весь коментар
07.05.2020 01:08 Відповісти
Та нє,то всьоюлькавкрала.
показати весь коментар
07.05.2020 09:22 Відповісти
Маскируются! Ты не знал? Гончаренко - одесский сепар, а щас? Первый друг Свыни....
показати весь коментар
07.05.2020 14:14 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/05/06/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%89%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d1%82/ Петро Порошенко: тести, тести і ще раз тести - для порятунку економіки необхідно суттєво збільшити кількість тестувань на коронавірус Верховна Рада має законодавчо забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантинні обмеження будуть не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого та середнього бізнесу.
Про це під час засідання профільного комітету парламенту, яке відбулося в режимі відеозв'язку, наголосив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент Петро Порошенко. Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроект 3380.
"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус", - повідомив Петро Порошенко.
"Законопроект, який нами був внесений в порядок денний позачергового засідання - про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв'язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров'я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведених рекомендації з подолання коронавірусу. Переша - це тести. Друга це тести. І третя це тести», - наголосив Порошенко.
"Ми не можемо на сьогоднішній день так, як у цьому карантині, захищати хворих людей від здорових. Треба перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров'я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не лише влади", - наголосив Порошенко.
показати весь коментар
07.05.2020 02:03 Відповісти
Сама медик, но то, что предлагает Порошенко популизм чистой воды!
показати весь коментар
07.05.2020 07:48 Відповісти
Отец родной!!!
А щож ти робив 5 років,коли мав більшість у ВР?
Навіщо знищив санепідслужбу України?
показати весь коментар
07.05.2020 09:21 Відповісти
Ну чому від коронавірусу? Чому? Так, повинен бути закон, але про професійне страхування і медиків, і поліцейських, і вчителів від психічно хворих учнів, і виконавчоі служби, одним словом, всіх громадян-буджетників. А де закон про обов"язкове страхування нерухомості. Що це за ідіотизм, коли вітер зніс дах, чи град побив вікна, то районна адміністрація має давати відшкодування? Причому тут держава? Застрахуйтеся, отримаєте страхові виплати і ремонтуйте, на здоров"я...
показати весь коментар
07.05.2020 11:04 Відповісти
Якби не ініціатива фракції "ЕС", "Голосу" та інших, то зелена банда і до цього часу не шевельнула б дупою Юзика, щоб прийняти закон і захистити наших медпрацівників. А зелені в цей час клепають відосіки і зустрічають "Мрії", які возять маски з Китаю, в той час, як свої маски вивезли в Європу і в той час, коли назраває холодна війна між США і Китаєм. Ми фактично підтримуємо економіку Китаю, а не ініціативи США, які дать нам гроші на армію, реформи. А моглиб дати можливість нашим підприємцям шити ці маски і костюми, цеж не точні технології. А ще ми підтримали "братана" засрашку і беремо у них нафту, щоб ті не загнулися в той час, коли наші сусіди беруть арабську.
показати весь коментар
07.05.2020 12:12 Відповісти
порошенке.....
Никогда не сдавайся,позорься до конца.
показати весь коментар
07.05.2020 13:32 Відповісти
социопатические конторы малюют рейтинг Бубе всё выше и выше. Если так и дальше пойдёт, когда его будут вешать, у него будет рейтинг 146%
показати весь коментар
07.05.2020 16:26 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 