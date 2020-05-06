Порошенко: завтра ми повинні прийняти закон про страхування медиків від коронавірусу, і президент має його негайно підписати

Законопроєкт про страхування медпрацівників на випадок захворювання на коронавірус має бути завтра ухвалений на позачерговому засіданні парламенту, і президент має його негайно підписати.

Про це на засіданні профільного парламентського комітету сказав автор законопроєкту 3376, лідер "Європейської Солідарності", п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він наголосив, що з кожним днем дедалі більше медпрацівників інфікуються, але ніякого соціального захисту від держави вони не мають.

За офіційною інформацією станом на сьогодні на ранок з 13 тис 184 підтверджених випадків коронавірусу 2 тис 551 захворілий медик. Це майже 20%, хоча в інших країнах лікарі складають лише лічені відсотки, в середньому не більше 2%.

Хочу наголосити, що за минулу добу захворіло ще 72 медичних працівника. Перед тим повідомлялося, що на апаратах ШВЛ зараз перебувають 14 медиків. 18 медиків, на жаль, померли. Це ціна зволікання з ухваленням закону, який ми сьогодні розглядаємо, бо медики є незахищені, вони не отримали обіцяних 300% надбавок, які ми з вами прийняли під час ухвалення бюджету. Сьогодні це визнала і влада, і міністр.

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Порошенко наголосив, що альтернативний законопроєкт, який подали "Слуги народу", передбачає виплату медичному працівнику або у випадку смерті, або у випадку настання інвалідності. Але така пропозиція неприйнятна, оскільки у світовій практиці не зафіксовані випадки інвалідності від коронавірусу. Це означає, що медики, які захворіють, не отримають нічого.

"Я сьогодні переговорив з провідними інфекційними лікарями, з головним санітарним лікарем і поспілкувався з іноземними фахівцями. Хочу вам наголосити, що жоден з усіх захворілих – не лише лікарів, жоден не отримав інвалідність. Коронавірус не тягне за собою інвалідність. Це може бути лише як наслідок якихось супроводжуючих хвороб.

Це означає, щоб ми маємо зупинити профанацію. Коли ми оголосимо, що ми виплачуємо страхові виплати лікарям після захворювання, а вони будуть приречені ходити збирати папери і врешті-решт нічого не отримають. Я готовий, як компроміс, і ця позиція погоджена за іншими авторами законопроєкту, щоб ми об’єднали законопроєкти, знайшли компроміс і подали єдиний узгоджений законопроєкт по обсягу страхових виплат. Будь ласка. Але не записуйте туди інвалідність, тому що це є професійно небезпечно, бо не тягне за собою коронавірус інвалідність", – зазначив Петро Порошенко.

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"Ми не можемо замінити страхування хвороби лікарів на коронавірус лише випадками інвалідності. Ми маємо захистити лікарів. Ще раз наголошую – йдеться не про авторство і не про політичні дивіденди", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також наполягає, що закон має бути ретроспективним, тобто страхові виплати мають поширюватися і на ті випадки захворювання та смерті медпрацівників, які трапились від початку епідемії.