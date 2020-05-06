Кулеба в розмові з Помпео запропонував США перенести в Україну підприємства "для оптимізації ланцюгів постачання"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Майком Помпео стратегічне партнерство між країнами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
"Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів", - заявив Кулеба.
Особливу увагу було приділено розвитку економічного співробітництва, яке стає надзвичайно важливим у період пандемії. Кулеба наголосив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.
Кулеба також запевнив Помпео, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання.
"Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проєкти співпраці в основу чергового засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства та провести його вже цьогоріч", - зазначено в повідомленні МЗС.
Також обговорювалися підсумки відеоконференції глави МЗС країн "нормандської четвірки", яка відбулася 30 квітня. Сторони відзначили вагому роль Німеччини та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов'язань.
Держсекретар Помпео, у свою чергу, запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.
Сторони обговорили процес реформ в Україні, зокрема проєкти та програми, які проводяться за підтримки уряду США. Кулеба поінформував Помпео про процес ухвалення ключових реформаторських законів, необхідних для подальшого успішного співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.
Кулеба подякував за американську допомогу Україні для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та соціально-економічних наслідків пандемії. Він також висловив задоволення, що саме українські літаки "Руслан" і "Мрія" доставляють цими днями медичні вантажі до США, та особливо відзначив глобальне лідерство США в подоланні пандемії.
"Упевнений, що стратегічне партнерство України та США й надалі процвітатиме на благо наших країн. Вдячний за незмінну підтримку США українського суверенітету, територіальної цілісності та реформ", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter за підсумками розмови.
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Така, моя порада.
Как сказал Лукашенко,корановирус пройдет,а осенью что то надо будет есть.
Кулеба: "Если делать нечего тебе мой друг
Если ты от денег от своих устал
Может быть заглянешь к нам в Веселый квартал..."
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Кулеба мог бы догадаться 😀😀😀
Вон в шанхае гигафактори3 Маск построил прям между двух баз НАТО!!!!