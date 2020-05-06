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Кулеба в розмові з Помпео запропонував США перенести в Україну підприємства "для оптимізації ланцюгів постачання"

Кулеба в розмові з Помпео запропонував США перенести в Україну підприємства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Майком Помпео стратегічне партнерство між країнами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів", - заявив Кулеба.

Особливу увагу було приділено розвитку економічного співробітництва, яке стає надзвичайно важливим у період пандемії. Кулеба наголосив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Кулеба також запевнив Помпео, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання.

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"Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проєкти співпраці в основу чергового засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства та провести його вже цьогоріч", - зазначено в повідомленні МЗС.

Також обговорювалися підсумки відеоконференції глави МЗС країн "нормандської четвірки", яка відбулася 30 квітня. Сторони відзначили вагому роль Німеччини та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов'язань.

Держсекретар Помпео, у свою чергу, запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Сторони обговорили процес реформ в Україні, зокрема проєкти та програми, які проводяться за підтримки уряду США. Кулеба поінформував Помпео про процес ухвалення ключових реформаторських законів, необхідних для подальшого успішного співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.

Кулеба подякував за американську допомогу Україні для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та соціально-економічних наслідків пандемії. Він також висловив задоволення, що саме українські літаки "Руслан" і "Мрія" доставляють цими днями медичні вантажі до США, та особливо відзначив глобальне лідерство США в подоланні пандемії.

"Упевнений, що стратегічне партнерство України та США й надалі процвітатиме на благо наших країн. Вдячний за незмінну підтримку США українського суверенітету, територіальної цілісності та реформ", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter за підсумками розмови.

Читайте також: Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19

Автор: 

США (23613) підтримка (630) Кулеба Дмитро (3604) Помпео Майк (339)


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Топ коментарі
+11
ох кулеба, ох и сказочник. на кого расчитан тот бред, который он несет? на зебилов?! после года зе-зашкваров, когда зе-власть отимела криврожсталь, филипморисов и других крупнейших инвесторов в Украину, в страну где клоун президент, уже никто не будет инвестировать миллиарды. ну разве, что когда зеленую чуму поменяют на более адеквартно человека с командой профи.
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06.05.2020 21:35 Відповісти
+7
А ХА ХА ХА)) А ядерные ракеты Белый Дом не попросил? Во умора страна в которой власть у маллоросов предателей просит такое... мм да... В Вашингтоне наверное со смеху по полу катались когда услышали ето.
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06.05.2020 21:36 Відповісти
+5
Как может быть Украина гарантом мировой продовольственной безопастности,если люди не в состоянии и огороды засадить в этом году,благодаря мудрой политике руководящей партии?
Как сказал Лукашенко,корановирус пройдет,а осенью что то надо будет есть.
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06.05.2020 21:38 Відповісти
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Кулеба, лизати треба з більшою гідністю.
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06.05.2020 21:32 Відповісти
та що ж ви так...це ж навіть не меморандум...просто політика...бо кульоба ж може вас попросить показати: як це воно "лизати треба з більшою гідністю"
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06.05.2020 21:39 Відповісти
Він представник європейської країни, не можно плозувати навіть перед США.
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06.05.2020 21:42 Відповісти
А чтo он сказал не так, как нужно бы было?
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07.05.2020 05:54 Відповісти
В замітці навіть не вказали, як і де вони спілкувались. Якщо по телефону, то нехай встане з колін і знов сяде в крісло
Така, моя порада.
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06.05.2020 21:51 Відповісти
Американцы, с Украиной лучше дружить - вот просто лучше.
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06.05.2020 21:34 Відповісти
коррупцию победили - пора приглашать Помпео....)
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06.05.2020 21:35 Відповісти
ох кулеба, ох и сказочник. на кого расчитан тот бред, который он несет? на зебилов?! после года зе-зашкваров, когда зе-власть отимела криврожсталь, филипморисов и других крупнейших инвесторов в Украину, в страну где клоун президент, уже никто не будет инвестировать миллиарды. ну разве, что когда зеленую чуму поменяют на более адеквартно человека с командой профи.
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06.05.2020 21:35 Відповісти
именно на зебилов. Американцы в лучшем случае брезгливо поморщатся.
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06.05.2020 21:43 Відповісти
А если инвестиции будут, то "шляпу свою съедите?"
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07.05.2020 05:57 Відповісти
А ХА ХА ХА)) А ядерные ракеты Белый Дом не попросил? Во умора страна в которой власть у маллоросов предателей просит такое... мм да... В Вашингтоне наверное со смеху по полу катались когда услышали ето.
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06.05.2020 21:36 Відповісти
Петякантроп, где апачи?
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06.05.2020 22:10 Відповісти
Как может быть Украина гарантом мировой продовольственной безопастности,если люди не в состоянии и огороды засадить в этом году,благодаря мудрой политике руководящей партии?
Как сказал Лукашенко,корановирус пройдет,а осенью что то надо будет есть.
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06.05.2020 21:38 Відповісти
ЗЕбилы а где ел.энергию возьмёте для новых предприятий , вы же все мощности задействуете для криптовалюты ?
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06.05.2020 21:40 Відповісти
Петякантроп, ты лучше спроси у своего дякулы, зачем он протащил законы про зеленую энергию? Ему также как и зелебобе понравилось сосать лохметкин куй?
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06.05.2020 22:11 Відповісти
Да мне пофиг и Петя и Зеля .А судя по твоему нику ты фанат зелёного жабоида ?
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06.05.2020 23:23 Відповісти
Я такой же нефанат обоих. Но если зеля точно пролетит из-за своей непреодолимой тупости, то вот петя может выехать на непреодолимой тупости 27% и своих карманных ботов
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06.05.2020 23:46 Відповісти
В країні де судовою системою і міжнародною політикою (при най і!) керують російські агенти?! Да канєшна!
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06.05.2020 21:40 Відповісти
Помпео: "WTF is Pecherskyi sud m-r Kuleba and how much it cost?"

Кулеба: "Если делать нечего тебе мой друг
Если ты от денег от своих устал
Может быть заглянешь к нам в Веселый квартал..."
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Если я предложу Трампу вложить 10 млн. в мой проект по поиску локации Макаронного Монстра, про это тоже в новостях напишут?
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Кулеба в разговоре с Помпео предложил США перенести в Украину предприятия "для оптимизации цепей снабжения" - Цензор.НЕТ 4822
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06.05.2020 21:42 Відповісти
Amerike vlast ne resajet za predprijatyja kuda im vlozit svoji dengi.
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06.05.2020 21:48 Відповісти
Не говорите это Кулебе. Он расстроится.
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06.05.2020 21:50 Відповісти
Предложили бы военный ядерный полигон на территории донбасса....
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06.05.2020 21:52 Відповісти
К сожалению , украинский дипломатический корпус очень слабый...Взять хотя бы кулебу...
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06.05.2020 21:53 Відповісти
Вы хоть перчатки одевайте когда такое берёте .))
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06.05.2020 23:25 Відповісти
5 мая исполнилось 75 лет со дня основания "Запорожского машиностроительного конструкторского бюро" Прогресс "им. Академика А.Г. Ивченко", лидера отечественного авиадвигателестроения, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Авиадвигатели, разработанные конструкторами "Ивченко-Прогресс", применяют на 66 типах летательных аппаратов и их модификациях в более чем 100 странах мира.Предприятие также специализируется на газотурбинных двигателях промышленного применения. По подсчетам предприятия, общая наработка в эксплуатации их газотурбинных двигателей составляет более 300 млн часов. Это примерно 35 000 лет непрерывно работы.Экспериментально-исследовательский комплекс "Ивченко-Прогресс" содержит 17 стендов и 78 специальных установок для различных испытаний двигателей, что делает его одним из самых мощных в Европе.Сегодня коллектив предприятия с 2500 000 человек возглавляет академик Инженерной академии Украины, доктор технических наук Игорь Федорович Кравченко, который работает на предприятии уже около 40 лет и занимает должность руководителя и генерального конструктора с 2010 года. Под его руководством "Ивченко-Прогресс" демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, как по объему выполненных работ, так и по их реализации. Только за последние 4 года предприятие перечислило в бюджеты различных уровней более 1 млрд грн налогов."Ивченко-Прогресс - действительно уникальное мощное украинское предприятие с мировым именем! Именно это предприятие разработало двигатели, которые поднимают в небо самый мощный в мире транспортный самолет - Ан-225" Мрия ", а также Ан-125" "Руслан" и другие модели самолетов Антонова. Конструкторский гений коллектива "Ивченко-Прогресс" разработал не один уникальный двигатель, которые установили много рекордов, как, например, первый в мире самый мощный вертолетный двигатель Д-136. Искренне поздравляю коллектив и ветеранов предприятия с юбилеем. Убежден, что новым толчком для развития предприятия станет возрождение в Украине авиастроения. Укроборонпром присоединился к разработке соответствующей стратегии и мы верим, что в скором времени этот большой государственный проект будет воплощен в жизнь ", - отмечает Генеральный директор ГК" Укроборонпром "Абромавичюс."Украина имеет необходимые мощности для полного цикла производства авиационной техники, включая уникальные конструкторские разработки " Ивченко-Прогресс ". Принятие Стратегии развития авиастроения, которая имеет сегодня политическую поддержку Президента, должно сдвинуть отрасль с мертвой точки, будет новым этапом в развитии целого ряда предприятий "", - добавляет советник генерального директора Укроборонпрома по стратегическим вопросам Руслан Корж.http://www.wing.com.ua/content/view/25449/38/
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06.05.2020 21:54 Відповісти
Чтоб заплатить самый дорогой тариф за электричество в восточной Европе))) и сделать богаче украинских олигархов))) есть всем известные причины почему у нас западные инвесторы не открывают производства и ни одну из них власть даже не пытается ликвидировать... но упорно ищет лохов инвесторов....
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06.05.2020 21:56 Відповісти
Було б добре. Та не з цією прокацапською владою
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06.05.2020 22:01 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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06.05.2020 22:01 Відповісти
Ага. Уже все разбежались сюда переносить предприятия в страну погрязшей в коррупции, бандитизме и рейдерстве. А так же в страну которая вот-вот капитулирует перед Рашкой и где цены на ресурсы в том числе електроенергию и газ одни из самых высоких в мире. Или кто то скажет хоть одну причину почему нужно открывать производство именно в Украине, когда есть куча стран более соблазнительных для бизнеса?
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06.05.2020 22:11 Відповісти
Американцы создают свои предприятия там ГДЕ ЕСТЬ БАЗЫ НАТО
Кулеба мог бы догадаться 😀😀😀
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06.05.2020 22:27 Відповісти
такі так софушка!!!!!!!!!!!!!!

Вон в шанхае гигафактори3 Маск построил прям между двух баз НАТО!!!!
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06.05.2020 22:56 Відповісти
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
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06.05.2020 23:21 Відповісти
где то это уже было. лет 500 назад. стратегическое партнерство между конститадорами и индейцами. там тоже меняли стекляные бусы на золото. потом земли их понравились...
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06.05.2020 23:32 Відповісти
Неукого мзду брать, все закрылись.
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06.05.2020 23:48 Відповісти
Ну сначала,треба олигархам зубы выбить,щоб кашку сёрбали,а не жирные куски мяса глотали размером с телёнка.Бо у Ахметова вже рука набита,як с помощью электрики банкротить заводы и скупать их потом за гривну.Щоб план Кулебы воплотить в жизнь,в Украине треба позаимствовать на годик Антимонопольный комитет США.
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07.05.2020 00:32 Відповісти
Щоб зелені ці підприємства збанкрутували та віддали московитам, а ті вивезли б все обладнання на росію ?
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07.05.2020 05:54 Відповісти
З таким рівнем корупції та системою кришування хрін вам хто перенесе щонебуть.
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07.05.2020 09:50 Відповісти
 
 