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Новини Агресія Росії проти України
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Екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний" відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет. ФОТО

Під час виходу в море, екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний", відпрацював навчально-бойові вправи із застосуванням артилерійської зброї, серед яких захист корабля від ураження протикорабельними ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Екіпаж фрегата ВМС України Гетьман Сагайдачний відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет 01

Метою заходу було тренування корабельного бойового розрахунку при відбитті ударів крилатих ракет супротивника. Отримавши сигнал про опромінення корабля головкою самонаведення ракети, екіпаж флагмана національного флоту, за сигналом "Бойова тривога", виконав постановку пасивних радіоперешкод.

Екіпаж фрегата ВМС України Гетьман Сагайдачний відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет 02

Створивши маскуючий фон, фрегат виконав маневр ухилення від заданого курсу, що в бойовій обстановці має дезорієнтувати радіолокаційну голівку самонаведення ракети і перенаправляти її з корабля на помилкову ціль.

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Екіпаж фрегата ВМС України Гетьман Сагайдачний відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет 03

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"За результатами відпрацювання завдань і згідно з матеріалами об'єктивного контролю, було відзначено високий рівень підготовки особового складу корабельних бойових розрахунків у захисті корабля від високоточної зброї противника", - сказано в повідомленні.

Автор: 

ВМС (1408) корабель (1618) крилаті ракети (1082) оборона (4856) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+8
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
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06.05.2020 23:11 Відповісти
+4
Просрись в другом месте, вагнеровец жаренный
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06.05.2020 23:19 Відповісти
+4
Лучше бы отработали "учебные" СТРЕЛЬБЫ крылатыми ракетами по мостовым сооружениям.
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07.05.2020 00:02 Відповісти
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Просрись в другом месте, вагнеровец жаренный
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06.05.2020 23:19 Відповісти
Знакомый в 1991 служил в Севастополе .говорил как корабли специальный экскаватор откусывал алюминиевые борта на фрегатах еще тогда флот под нож пустили
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06.05.2020 22:58 Відповісти
Еще там кок покакал. Давайте следующую простыню с подробностями. Блин насколько все плохо, чтобы то что должно быть буднями боевого корабля становится новостью.
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06.05.2020 23:07 Відповісти
Дед, такие стрельбы и учения не так часто проводят в связи с организационными трудностями ( закрывают морской район ).
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06.05.2020 23:26 Відповісти
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/%E2%80%A6/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo%E2%80%A6 https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

Источник
http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
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06.05.2020 23:11 Відповісти
Лучше бы отработали "учебные" СТРЕЛЬБЫ крылатыми ракетами по мостовым сооружениям.
показати весь коментар
07.05.2020 00:02 Відповісти
Коли припече вони влаштують гонки і здадуть кораблі ворогу. Такий у нас ********** головнокомандувач, штаб і флот. Де трибунал за здачу кораблів і частин ворогу без бою в Криму?
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07.05.2020 08:10 Відповісти
Незачет Главное упражнение - экстренное покидание плавсредства похоже не отрабатывался.
А главное - это оставить второго капитана и за борт. Если повезет и вражина промахнется, то можно будет и попробовать вернуться на галера.
Знакомтесь - BackUp капитан! Много не требует, не то шо речник ВМФ, а рулить кораблем умеет не хуже танкиста
Екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний" відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет - Цензор.НЕТ 6445 Екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний" відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет - Цензор.НЕТ 8694

Екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний" відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет - Цензор.НЕТ 6445
показати весь коментар
07.05.2020 08:52 Відповісти
 
 