Екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний" відпрацював дії із захисту корабля від крилатих ракет. ФОТО

Під час виходу в море, екіпаж фрегата ВМС України "Гетьман Сагайдачний", відпрацював навчально-бойові вправи із застосуванням артилерійської зброї, серед яких захист корабля від ураження протикорабельними ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Метою заходу було тренування корабельного бойового розрахунку при відбитті ударів крилатих ракет супротивника. Отримавши сигнал про опромінення корабля головкою самонаведення ракети, екіпаж флагмана національного флоту, за сигналом "Бойова тривога", виконав постановку пасивних радіоперешкод.

Створивши маскуючий фон, фрегат виконав маневр ухилення від заданого курсу, що в бойовій обстановці має дезорієнтувати радіолокаційну голівку самонаведення ракети і перенаправляти її з корабля на помилкову ціль.

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"За результатами відпрацювання завдань і згідно з матеріалами об'єктивного контролю, було відзначено високий рівень підготовки особового складу корабельних бойових розрахунків у захисті корабля від високоточної зброї противника", - сказано в повідомленні.