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Новини Коронавірус і карантин
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Дніпропетровська ОДА блокує виплати медикам: з отриманої субвенції в 309 млн грн за призначенням направлено лише 41 млн грн, - Корбан

Дніпропетровська ОДА блокує виплати медикам: з отриманої субвенції в 309 млн грн за призначенням направлено лише 41 млн грн, - Корбан

Дніпропетровська ОДА в середині квітня отримала субвенцію з держбюджету на доплати медикам у розмірі 309 млн грн, але з цієї суми за призначенням пішло трохи більше 41 млн грн.

Про це в Facebook повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ

"У своєму останньому відеозверненні Зеленський акцентував увагу, що гроші на доплату медпрацівникам були перераховані його ж обладміністраціям ще в середині квітня. І сам же констатує: гроші не дійшли за призначенням. І він має рацію", - зазначає Корбан.

За його інформацією, Дніпропетровська ОДА в середині квітня отримала субвенцію 309 млн грн.

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"Однак з усієї цієї суми 12 млн з копійками були перераховані місту Дніпро, де є 25 лікарень. З них три опорні під COVID-19 - 21-ша, 8-ма і 16-та. І ще 25 млн грн з копійками обласна адміністрація перерахувала цілій низці районних лікарень на території області. Також 4 млн гривень з копійками розподілили на швидку допомогу. Отже з 309 млн гривень на оплату медикам пішов 41 млн гривень із копійками. Інакше кажучи, обласна влада в особі губернатора Бондаренка і його куратора з обласної ради саботує розпорядження центральної влади й особисто президента про доплату медпрацівникам", - упевнений Корбан.

Він також закликав президента України Володимира Зеленського зробити "серйозні кадрові висновки".

Дніпропетровська ОДА блокує виплати медикам: з отриманої субвенції в 309 млн грн за призначенням направлено лише 41 млн грн, - Корбан 01

Нагадаємо, 6 травня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими COVID-19 за березень, отримають її до кінця цього тижня. Зі свого, президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19 порушив питання обіцяних доплат медикам, які не було перераховано в регіони. Він підкреслив, що винні в затримці виплат лікарям мають понести відповідальність.

Автор: 

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Топ коментарі
+7
а ведь главы ОГА назначены бедосиком. получается его назначенцы саботируют выплаты медикам?
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06.05.2020 22:51 Відповісти
+4
Не може такого бути! Вони ж "чесні хлопці", а не якісь "бариги"!!!
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06.05.2020 23:00 Відповісти
+4
Экономят средства для разворовывания.
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06.05.2020 23:08 Відповісти
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Потихоньку говно всплывает. После карантина виновных накажут?
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06.05.2020 22:50 Відповісти
а ведь главы ОГА назначены бедосиком. получается его назначенцы саботируют выплаты медикам?
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06.05.2020 22:51 Відповісти
Экономят средства для разворовывания.
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06.05.2020 23:08 Відповісти
К выборам готовятся.
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07.05.2020 01:39 Відповісти
Сначала саботируют, чтобы обосрать местную власть, а потом рекламируют Бубочку, когда тот сделает грозные бровки в телике! Станиславский в нашем реале - если говно на сцене, то оно должно вонять на всю страну!
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07.05.2020 08:37 Відповісти
ЗЕновиє ліца?
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06.05.2020 22:53 Відповісти
Не може такого бути! Вони ж "чесні хлопці", а не якісь "бариги"!!!
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06.05.2020 23:00 Відповісти
Їх призначив сам преЗедент!
Думаєте легко йому було відібрати 'лучших из худших'?
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06.05.2020 23:38 Відповісти
1. Деньги на счету и строчка в бюджете - это две большие разницы .
Для того чтобы строчка в бюджете превратилась в деньги - их надо получить в бюджет из налогов и иных поступлений
Даже не представляю ГДЕ они сейчас могут получить деньги, если ничего не работает
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06.05.2020 23:04 Відповісти
2. Сказать и сделать - тоже две большие разницы
Есть много подзаконных актов , в следствие которых руководители связаны по рукам с финансовыми затратами
ЗЕ может в видосике браво сказать что всем заплатят , но КОМУ-ТО НАДО ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ ПОД ПЛАТЕЖКОЙ И ПОТОМ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ С КРУ
Вот об этом журналисты молчат
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06.05.2020 23:08 Відповісти
Всё со слов Корбана...Которого украинская бронетехника по приказу Главнокомандующего атаковала в 15-ом,по-моему...А главе операции шайтанову петя даже героя(зачёркнуто) генерала лично присвоил.Вроде сомнительно...
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06.05.2020 23:07 Відповісти
Медики и водители скорой в ДНЕПРЕ ПОЛУЧИЛИ ТОЛЬКО 80% МИЗЕРНОЙ ОПЛАТЫ,НИКАКИХ НАДБАВОК ВООБЩЕ НЕТ.КРОМЕ ТОГО .ВЫДАВАЕМЫХ МИНИМАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ(ПЕРЧАТКИ ,МАСКИ) КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ ПО СПИСКАМ И МИНИМУМУ ,ВРАЧАМ,ФЕЛЬДШЕРАМ И ВОДИТЕЛЯМ ,БАНАЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ,ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ИМ ПРИХОДИТСЯ ПОКУПАТЬ ИХ ЗА СВОЙ СЧЕТ.
Эта информация не ФЕЙК!!!!!!!!
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06.05.2020 23:28 Відповісти
призначенці Зе самі все гальмують, а вину за це през перекладає на місцеві органи самоврядування!
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06.05.2020 23:42 Відповісти
Гальюны по 50млн строят,а медикам заплатить не хотят.Барыги типа гепы -сепара.
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07.05.2020 01:07 Відповісти
Коломойський/зеленський проти Філатова..
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06.05.2020 23:42 Відповісти
ТАК ПУСТЬ НЕ ВЫХОДЯТ НА РАБОТУ !)
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07.05.2020 09:18 Відповісти
 
 