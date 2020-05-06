Дніпропетровська ОДА блокує виплати медикам: з отриманої субвенції в 309 млн грн за призначенням направлено лише 41 млн грн, - Корбан

Дніпропетровська ОДА в середині квітня отримала субвенцію з держбюджету на доплати медикам у розмірі 309 млн грн, але з цієї суми за призначенням пішло трохи більше 41 млн грн.

Про це в Facebook повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, передає Цензор.НЕТ

"У своєму останньому відеозверненні Зеленський акцентував увагу, що гроші на доплату медпрацівникам були перераховані його ж обладміністраціям ще в середині квітня. І сам же констатує: гроші не дійшли за призначенням. І він має рацію", - зазначає Корбан.

За його інформацією, Дніпропетровська ОДА в середині квітня отримала субвенцію 309 млн грн.

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"Однак з усієї цієї суми 12 млн з копійками були перераховані місту Дніпро, де є 25 лікарень. З них три опорні під COVID-19 - 21-ша, 8-ма і 16-та. І ще 25 млн грн з копійками обласна адміністрація перерахувала цілій низці районних лікарень на території області. Також 4 млн гривень з копійками розподілили на швидку допомогу. Отже з 309 млн гривень на оплату медикам пішов 41 млн гривень із копійками. Інакше кажучи, обласна влада в особі губернатора Бондаренка і його куратора з обласної ради саботує розпорядження центральної влади й особисто президента про доплату медпрацівникам", - упевнений Корбан.

Він також закликав президента України Володимира Зеленського зробити "серйозні кадрові висновки".

Нагадаємо, 6 травня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі медики, які не отримали 300% доплати за роботу з хворими COVID-19 за березень, отримають її до кінця цього тижня. Зі свого, президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з протидії поширення COVID-19 порушив питання обіцяних доплат медикам, які не було перераховано в регіони. Він підкреслив, що винні в затримці виплат лікарям мають понести відповідальність.