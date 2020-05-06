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Новини
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У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію"

У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ:

Заступник міністра оборони Росії, начальник Головного військово-політичного управління Андрій Картаполов прокоментував появу мозаїчного панно із зображенням Йосифа Сталіна у споруджуваному в Підмосков’ї храмі російських збройних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Про мозаїку, яка зображує парад, що відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною, і на якій є портрет Сталіна, стало відомо минулого місяця.

Заступник міністра заявив, що Сталін "повернув релігію", а критика через появу його зображення в храмі йде від "якихось панів із-за бугра".

"Йосиф Віссаріонович – це наш верховний головнокомандувач, голова Ради народних комісарів. Він на собі виніс весь тягар війни, ухвалював найвідповідальніші рішення. Та й релігію взагалі-то повернув. Чому ми повинні його соромитися?", – сказав Картаполов.

Він також розповів, що ініціатором зведення храму збройних сил був міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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30 квітня стало відомо, що в Росії перенесли урочисте відкриття споруди, яку неофіційно називають "головним храмом Міністерства оборони". Це сталося через епідемію COVID-19, повідомили російські ЗМІ.

Раніше урочистості планувалися 6 травня 2020 року. Висота будівлі становить 95 метрів, будівництво обійшлося в шість мільярдів рублів (це понад два мільярди гривень).

Член ради з культури при патріархові РПЦ Леонід Калінін назвав прийнятним зображення президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників у храмі на мозаїці на тему анексії українського Криму, а портрета радянського диктатора Йосифа Сталіна – на мозаїці із зображенням параду, який відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною.

Також читайте: Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

Частина представників РПЦ раніше висловилася проти зображення Сталіна в споруджуваному храмі.

На думку глави синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди, "зображення Сталіна в храмі бути не повинно", бо "з його ім'ям пов'язані багато бід у житті людей, які неможливо викреслити з історії".

За підрахунками історика Дмитра Поспеловського, за десятиліття (1931-1941 роки) в православ'ї було заарештовано або розстріляно від 80 до 85% священників РПЦ.

Автор: 

армія рф (18043) РПЦ (516) Сталін (145) клерикальне лобі (15)


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Топ коментарі
+38
ватников уже так надрессировали что им под соусом из совка и скреп можно любую ахинею втирать.... вперед в светлое прошлое....
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06.05.2020 23:13 Відповісти
+36
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 8262В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5866
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06.05.2020 23:16 Відповісти
+25
Сталин вернул религию
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2020 23:22 Відповісти
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ватников уже так надрессировали что им под соусом из совка и скреп можно любую ахинею втирать.... вперед в светлое прошлое....
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06.05.2020 23:13 Відповісти
Воно і правильно Сралін був таки справжнім БАРІНОМ для кацапських смердів - захотів - забрав релігію, захотів - повернув.
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07.05.2020 08:39 Відповісти
#храм_армии_россии #храм_сатаны
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 6480
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07.05.2020 09:15 Відповісти
русня шайтанисты, им как раз на их капище кровавый срален самое то.
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06.05.2020 23:14 Відповісти
Вернул куда?
Искренне желаю, что бы все кацапы на своей шкуре оценили, что такое эпоха сталинизма.
Коллективизация, индустриализация, "освободительные походы", борьба с "классовыми врагами"...
Ничто так не отрезвляет пьяницу за рулем, как бетонный забор.
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06.05.2020 23:15 Відповісти
Это у них не за горами. Впрочем, за уральскими горами это у них уже почти есть. Китайское.
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06.05.2020 23:26 Відповісти
Голодомор бы им ещё, для совсем уж полного счастья !
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06.05.2020 23:53 Відповісти
так він правильно сказав, сралін "вернув релігію", а віри як не було так і нема.
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07.05.2020 06:59 Відповісти
Полностью ополоумели!!!
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06.05.2020 23:15 Відповісти
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 8262В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5866
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06.05.2020 23:16 Відповісти
Нет покоя ***...утым
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06.05.2020 23:17 Відповісти
Нє ну єсли так, то тада да.
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06.05.2020 23:17 Відповісти
праваславный рашизм создал "путенбохские вайска" под рукаблудством патриахмаршала гундяя, в ряды каторых записались несколька известных "украинских" баксёров
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06.05.2020 23:19 Відповісти
Сталин вернул религию
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 874
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06.05.2020 23:22 Відповісти
А он прав - Сталин воссоздал РПЦ в том виде, в котором она сегодня существует - в 1943м году. И Московский Патриархат - тоже дело рук Сталина.
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06.05.2020 23:37 Відповісти
+++
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06.05.2020 23:47 Відповісти
Нуда, как особое подразделение НКВД-КГБ-ФСБ... И духовная жизнь верующих агнцев в рабочекрестьянском стаде должна быть под неусыпным контролем государственных пастухов...
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07.05.2020 00:00 Відповісти
Он ухватился за церковь как за почти последний шанс. И кстати церковь не только отозвалась но и денег дала не на одну колону танков. Само собой с подаяний верующих. Там за пару дней до 22 июня 1941г и прах Таммерлана раскопали археологи, над страной самолёт летал с мощями его потом. Знали с самого начала у кого сила и армия и флот и мозги. Жареным ведь запахло как на смерть тогда. Забыли братаны северные за сплошной ковёр с костей что лежит от Соловков до Магадана, и шириной от Мурманска до Ташкента. Миллионы! Но Бог с тех мест ушёл давно. И не вернётся. И не отмолят. Кто теперь таким поверит?
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07.05.2020 00:32 Відповісти
Забыли братаны северные за сплошной ковёр с костей что лежит от Соловков до Магадана

...
Рекомендую прочитати оце містичне оповідання - у порівнянні з ним багато інших здаються просто дитячими страшилками. Епіграф Некрасова дуже в тему.
І що найжахливіше - навіть не стільки власне містика, скільки оця безглуздість смерті... окей, не буду спойлерити...
https://kriper.ru/creepystory/2519-skorbnyj-peregon.html Олег Кожин. СКОРБНЫЙ ПЕРЕГОН
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07.05.2020 06:36 Відповісти
Прочёл---спасибо. Это ведь капля в море, этот рассказ. Такое уже не читают. Молодым не надо, а совкам матёрым что остались тем более. Они остались и по собственному желанию в эпохе стакана газировки за 1 коп. Предел мечты и вожделенья!
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07.05.2020 21:28 Відповісти
То намалюйте поруч і сатану.Він створив багато релігій.
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06.05.2020 23:23 Відповісти
Храм "Христа Спасителя"(??) он не взрвал и бассейн на его месте не построил(денюх не хватило на "хмарошкряб" з вічно мумуфікованим сифілітиком)..
Очєчуєть!!
🤣🤣
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06.05.2020 23:24 Відповісти
І Михайлівський собор у нас в Києві взірвав, і Успенський взірвали уже після окупації Києва німцями диверсанти Івана Кудрі. А в нас до недавнього часу була вулиця в честь цього мудака Кудрі - він ж ще й половину Хрещатика взірвав в 1941 "шоб нє досталось врагу"!
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06.05.2020 23:28 Відповісти
Интересно, а чем, в настоящее время, в Расее, занимается психиатрия? Столько материала, не одного академика можно вырастить. Впрочем одного они уже вырастили. Р.А. Кадырова.
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06.05.2020 23:24 Відповісти
Как и при совке...
Толька атеистов в дурку садят ню и РПЦ не поддерживающих..
😇
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06.05.2020 23:45 Відповісти
Таке ж питання може стосуватися і нашої психіатріі, є перспектива хоча б в цьому плані вийти на передові позиції в світі.
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07.05.2020 07:48 Відповісти
Вообще то вернул религию Гитлер, открыв на оккупированной территории тысячи храмов. Часть этих храмов после освобождения вновь закрыли. Так что Гитлеру по этой логике тоже там место должно быть
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06.05.2020 23:24 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 9224
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06.05.2020 23:38 Відповісти
Да вообще, если бы не Адольф Алоизович - чем бы ватник счас гордился? А? Так что ему само собой - место на фреске выделить. Кретины, мля.
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06.05.2020 23:41 Відповісти
В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "он вернул религию" - Цензор.НЕТ 5066
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06.05.2020 23:25 Відповісти
Религия имени сталинского НКВД, которая оправдывает и поддерживает фашистский имперский режим.
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06.05.2020 23:25 Відповісти
а замученных на Соловках священников и взорваные Храмы тоже вернул?
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06.05.2020 23:28 Відповісти
Все логічно, кацапській рпц томоса дав не Константинопольский патріарх, а сталін і кпсс...
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06.05.2020 23:29 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 8005
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06.05.2020 23:43 Відповісти
Бубочка на відкриття поїде?
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06.05.2020 23:36 Відповісти
сколько этот изверг выродок сатанинский уничтожил духовенства и сколько миллионов людей в землю положил ...и вот после всего этого он -"он вернул религию" ,так можно не мудрствуя лукаво гитлера иудеяфилом объявить
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06.05.2020 23:38 Відповісти
Да ХЕР с ними, пусть в этом храме (какой храм.... ) хоть Далай-Ламу в обнимку с Мадуро намалюют. Мне по фиг, идиоты не лечатся, они генетические отбросы, логика им чужда по хромосомному набору. Всё, что ватник видит не имеет значения, значение имеет то, что ватик воображает себе (т.е. иллюзии). И это понятно - в иллюзиях жить приятно и тепло. Не нужно шевелиться, что-то делать, бороться. Ну в сказках расейцких всё сказано - главное с печи не слазить, всё будет замечательно. Плохо, что ватник даже свою литературу не читает. Ну, хотя бы Л. Толстого "Утро помещика" - там все потроха мрази наизнанку вывернул ИХ же писатель. Тьфу
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06.05.2020 23:38 Відповісти
Далай-Ламу пошто обидел таким соседством? Не путай грешного с праведным.
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07.05.2020 07:19 Відповісти
Дебилы
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06.05.2020 23:40 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 4183
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06.05.2020 23:42 Відповісти
Чудо! ЛікЪ святаго сраліна заміроточілЪ!
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07.05.2020 00:15 Відповісти
Это они какому богу молятся если Сталин им вернул религию
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06.05.2020 23:43 Відповісти
чиє ім'я не можна говорити, і їх легіон.
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07.05.2020 07:04 Відповісти
Похоже, что и на китайском направлении у #России полный кирдык. #Китайцы обнаружила новое крупное месторождение газа в #Сычуаньской впадине. Запасы оцениваются в 1 трлн кубов. А запасы #газа месторождения в России (Чаяндинское) откуда качается газ по "Силе Сибири"-1.4 трлн кубов🐖🐖🐖🐖🐖🐖
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06.05.2020 23:58 Відповісти
больные ублюдки
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07.05.2020 00:02 Відповісти
Кремлебесие: лик Сталина в церкви войны. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Kzfx3pjCa7Q
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07.05.2020 00:03 Відповісти
Вернул религию к состоянию 0
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07.05.2020 00:11 Відповісти
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами кацапню уже как тараканов
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07.05.2020 00:15 Відповісти
Йосип їм томос від НКВД, видав, тепер Йосип Святий
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07.05.2020 00:26 Відповісти
Ано не йосип, а соса с хвэмэлю мелкая скатина (на осетинском - джугэ).
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07.05.2020 00:38 Відповісти
Это какой-то сюрреализм.
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07.05.2020 00:45 Відповісти
Лучше бы сказали что он недоучившийся ученик Тифлисской духовной семинарии, - ставший позже террористом а в последствии тираном уничтожившим миллионы людей.. ( ему не то что в Храме делать нечего, его за оградой кладбища хоронить нужно было.)
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07.05.2020 00:47 Відповісти
Храм Христа + музей советской армии + музей рашизма + диктаторы и убийцы = ???. У адекватных людей ассоциируется и коррелирует, разве что, с групповым оргазмом извращенцев с участием детей, ******, пидаров, зоофилов и некрофилов. Это не храм, а Позор на весь мир! Не удивлюсь, если при первой же стихие (а природная стихия - есть проявление неподвластных нам высших сил, стоящих над нами), этот т.н.храм провалится под землю вместе с фундаментом. Наверно, такова и была задумка - спровоцировать Бога на гнев Божий.
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07.05.2020 00:47 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 7055
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07.05.2020 00:59 Відповісти
Совсем не попалил рпцфсб и её филиал в Украине во главе с генералом онуфрием.)
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07.05.2020 01:14 Відповісти
Нндааа! Гуманнее было бы иконку Чикатило намалевать. С каждым разом поражаюсь. Ночные клубы,притоны окропляют (святой) водой какие-то алкаши в бородахи в анафоре , русня их ласково называет батюшками, и ничего,народ хавает и даже их уважает. Нонсенс! Всей семьёй ,как на праздник,идти в мавзолей смотреть на трупик Они не христиане и даже не язычники. И как бы они не хвастались,ихняя страна, страна проклятых и прокаженных.
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07.05.2020 01:18 Відповісти
Обратите внимания на фамилии- РПЦ Леонид Калинин назвал приемлемым изображение Путина, Сталина и других чиновников в храме на мозаике. А вот-
По мнению главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, "изображение Сталина в храме быть не должно", потому что "с его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".
По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931-1941 годы) в православии был арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.
По моему, если бы не потомки "нерусскоязычных"- в России бы, совсем дичь дичайшая творилась- так хоть разбавляют...
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07.05.2020 01:30 Відповісти
а вони ни прикриватьсякацжуть ми тіпа брацкєнарот, славянє ну і така інша дурня
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07.05.2020 07:07 Відповісти
Но по логике,треба сносить Мавзолей с Лениным,бо он религию у москалей забрал
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07.05.2020 01:39 Відповісти
Ну,так правельно,нужно сначала одну религию уничтожить,шоб потом насадить другую.Это ммы видим со времен Никона.
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07.05.2020 07:27 Відповісти
ці сатанисти гундяївської секти окупували наші с вятині, паскудячи їх...Читають в них молитви за здравіє армії, що вбиває українців та владу мордору і мордорівської секти, що ненавидять Україну...На нашій же земля працюють в наших церквах агенти фсб в рясах- і це факт, що навіть не потребує доказів...
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07.05.2020 01:47 Відповісти
- Мама, а почему 9 Мая некоторые люди радуются и веселятся, а наш дедушка плачет?
- Потому что, доченька, наш дедушка БЫЛ на войне, а эти люди МЕЧТАЮТ о войне.
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07.05.2020 03:39 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 9362
Там же на картине Сталин = Иисус и 12 генерал-апостолов!
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07.05.2020 03:52 Відповісти
Аж монітор замироточив.
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07.05.2020 06:48 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 7760
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07.05.2020 06:47 Відповісти
Не Сталін повернув релігію а Німецькі окупанти, які почали на окупованих територіях відкривати храми, і це використовувати в своїй пропаганді , для того щоб зменшити її вплив на громадян, Сталін дозволив певне послаблення для церковників і віруючих.
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07.05.2020 08:00 Відповісти
А то,что Сталин топил в крови эту же самую религию,в 1917 году,вешал попов и сжигал дотла церкви,в МО России не сообщили?Странно,очень и очень странно.Что бы это знать и за бугор ехать не надо.Достаточно покопаться в советских архивах.
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07.05.2020 08:17 Відповісти
Орки ******* своїх катів канонізовувати. У них це звикла справа. Деякі українці беруть приклад із москалів, кланяючись своїм брехливим царькам, на кшталт петі чи інших олігархів. 300 років окупації московитами залишили по собі слід.
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07.05.2020 09:03 Відповісти
КОНЧИТЫ !)
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07.05.2020 09:17 Відповісти
А Кагановича, Кагановича почему обидели и не нарисовали? Антисемиты праклятыя!
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07.05.2020 10:23 Відповісти
Перевернутое сознание народа. Причем,навсегда.
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07.05.2020 10:29 Відповісти
Які ж кацапи їб#онуті,хай Бог милує...
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07.05.2020 10:32 Відповісти
Московський сатанат,це філіал кегебе.попочєкісти мають бути випи@джені копняками в кобчик з українських лавр та взагалі з України.
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07.05.2020 12:07 Відповісти
У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію" - Цензор.НЕТ 867
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07.05.2020 12:10 Відповісти
 
 