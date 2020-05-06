У Міноборони Росії пояснили зображення Сталіна в головному храмі армії РФ: "він повернув релігію"

Заступник міністра оборони Росії, начальник Головного військово-політичного управління Андрій Картаполов прокоментував появу мозаїчного панно із зображенням Йосифа Сталіна у споруджуваному в Підмосков’ї храмі російських збройних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Про мозаїку, яка зображує парад, що відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною, і на якій є портрет Сталіна, стало відомо минулого місяця.

Заступник міністра заявив, що Сталін "повернув релігію", а критика через появу його зображення в храмі йде від "якихось панів із-за бугра".

"Йосиф Віссаріонович – це наш верховний головнокомандувач, голова Ради народних комісарів. Він на собі виніс весь тягар війни, ухвалював найвідповідальніші рішення. Та й релігію взагалі-то повернув. Чому ми повинні його соромитися?", – сказав Картаполов.

Він також розповів, що ініціатором зведення храму збройних сил був міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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30 квітня стало відомо, що в Росії перенесли урочисте відкриття споруди, яку неофіційно називають "головним храмом Міністерства оборони". Це сталося через епідемію COVID-19, повідомили російські ЗМІ.

Раніше урочистості планувалися 6 травня 2020 року. Висота будівлі становить 95 метрів, будівництво обійшлося в шість мільярдів рублів (це понад два мільярди гривень).

Член ради з культури при патріархові РПЦ Леонід Калінін назвав прийнятним зображення президента Росії Володимира Путіна та інших чиновників у храмі на мозаїці на тему анексії українського Криму, а портрета радянського диктатора Йосифа Сталіна – на мозаїці із зображенням параду, який відбувся 24 червня 1945 року і був присвячений перемозі над нацистською Німеччиною.

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Частина представників РПЦ раніше висловилася проти зображення Сталіна в споруджуваному храмі.

На думку глави синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди, "зображення Сталіна в храмі бути не повинно", бо "з його ім'ям пов'язані багато бід у житті людей, які неможливо викреслити з історії".

За підрахунками історика Дмитра Поспеловського, за десятиліття (1931-1941 роки) в православ'ї було заарештовано або розстріляно від 80 до 85% священників РПЦ.