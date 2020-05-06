У Чернівецькій області виявлено 63 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області 6 травня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 048 осіб.

"37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 особи", - сказано в повідомленні.

У лікарнях області станом на 6 травня перебуває 548 осіб. З них у 171 пацієнта підтверджено коронавірус, інші - з підозрою. 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 40, на апаратах штучної вентиляції легенів - 5.

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