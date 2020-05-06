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У Чернівецькій області виявлено 63 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2 тис. осіб, - ОДА
У Чернівецькій області 6 травня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 048 осіб.
"37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 особи", - сказано в повідомленні.
У лікарнях області станом на 6 травня перебуває 548 осіб. З них у 171 пацієнта підтверджено коронавірус, інші - з підозрою. 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 40, на апаратах штучної вентиляції легенів - 5.
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до речі, тести круті, виявляють коронавірус у кіз та у фруктах