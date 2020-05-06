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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області виявлено 63 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області виявлено 63 нові випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 2 тис. осіб, - ОДА

У Чернівецькій області 6 травня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 048 осіб.

"37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 особи", - сказано в повідомленні.

У лікарнях області станом на 6 травня перебуває 548 осіб. З них у 171 пацієнта підтверджено коронавірус, інші - з підозрою. 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 40, на апаратах штучної вентиляції легенів - 5.

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Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Там де РПЦ вкорінене - там і коронавірус.
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07.05.2020 00:35 Відповісти
ви тестуйте усіх, ще кілька мільйонів виявите

до речі, тести круті, виявляють коронавірус у кіз та у фруктах
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07.05.2020 02:09 Відповісти
Мы состим из вирусов и корона есть у каждого так и крона 19 тоже будет у каждлго Только 50% этого не заметят и даже не заболеют и даже антител не выработают еще 40 % чихнут и только 10% ослабленых имеют проблемы с любыми вирусами и с корвид 19 тоже. Поголовно протестировали в Германии больницу оказалоссь что у 35% медперсоонала есть случай с вирусом. Но они не болели.От 50% вирус просто отскакивает как с гуся вода.
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07.05.2020 05:11 Відповісти
Просто все, у кого шото нашли и нет симптомов, уже переболели, когда не искали.
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07.05.2020 06:14 Відповісти
 
 