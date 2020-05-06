Запроваджений через COVID-19 в Іспанії надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів

Конгрес депутатів Іспанії 6 травня ухвалив рішення продовжити дію запровадженого 14 березня надзвичайного стану ще на 15 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El País.

Іспанський парламент підтримав це рішення на прохання прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, хоча опозиція вже проявляє невдоволення. Це четверте продовження надзвичайного стану в Іспанії.

Прем'єр країни зазначив, що надзвичайний стан необхідний для подолання коронавірусу і не зазіхає на волю громадян.

Зазначається, що в Іспанії станом на 6 травня офіційно визнано 25 857 смертей від нового коронавірусу.

Як уточнює Reuters, нинішній надзвичайний стан в країні закінчується опівночі суботи, 9 травня. Відповідно, наступний діятиме до 24 травня.

Нагадаємо, станом на ранок 6 травня у світі зареєстрували 3 663 824 (3 584 118 вчора) випадків інфікування COVID-19, також зафіксовано 257 277 (251 562 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягло 71 070, хворих - 1 204 479.

Іспанія повідомляє про 219 329 випадків COVID-19, 25 613 осіб померло.

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