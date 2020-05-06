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Новини Коронавірус і карантин
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Запроваджений через COVID-19 в Іспанії надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів

Запроваджений через COVID-19 в Іспанії надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів

Конгрес депутатів Іспанії 6 травня ухвалив рішення продовжити дію запровадженого 14 березня надзвичайного стану ще на 15 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El País.

Іспанський парламент підтримав це рішення на прохання прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, хоча опозиція вже проявляє невдоволення. Це четверте продовження надзвичайного стану в Іспанії.

Прем'єр країни зазначив, що надзвичайний стан необхідний для подолання коронавірусу і не зазіхає на волю громадян.

Зазначається, що в Іспанії станом на 6 травня офіційно визнано 25 857 смертей від нового коронавірусу.

Як уточнює Reuters, нинішній надзвичайний стан в країні закінчується опівночі суботи, 9 травня. Відповідно, наступний діятиме до 24 травня.

Нагадаємо, станом на ранок 6 травня у світі зареєстрували 3 663 824 (3 584 118 вчора) випадків інфікування COVID-19, також зафіксовано 257 277 (251 562 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягло 71 070, хворих - 1 204 479.

Іспанія повідомляє про 219 329 випадків COVID-19, 25 613 осіб померло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Іспанія (933) карантин (18172) надзвичайний стан (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А что делать? Все, абсолютно все во всем Мире (я имею ввиду людей хоть с одной извилиной) поняли, что Ковидобесие это развод в чистом виде. Как и у нас, так и в Испании люди не могут найти погибших от ковида или просто больных. Что сделают люди выйдя на свободу из концлагеря самоизоляции? Снесут на хрен существующий строй. Приходится запугивать дальше и держать в намордниках.
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07.05.2020 00:21 Відповісти
+4
Нельзя останавливаться, бо люди уже злые и выпускать их опасно.
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06.05.2020 23:30 Відповісти
+3
Наша песня хороша, начинай сначала (((
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06.05.2020 23:27 Відповісти
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Наша песня хороша, начинай сначала (((
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06.05.2020 23:27 Відповісти
Запроваджений через COVID-19 в Іспанії надзвичайний стан продовжили ще на 15 днів - Цензор.НЕТ 9898
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07.05.2020 07:27 Відповісти
1918 год. Боже, что они тогда знали?
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07.05.2020 23:19 Відповісти
В этом и заключается наша проблема. Нам в головы вбили что наши предки были тупее и глупее нас. Погугли промышленность тех лет, погугли постройка металлических мостов на огромных заклёпах, которые нужно было как то расклепать на высоте 60 метров, Погугли станки и безтопливное отопление квартир и домов и тд
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08.05.2020 10:34 Відповісти
Нельзя останавливаться, бо люди уже злые и выпускать их опасно.
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06.05.2020 23:30 Відповісти
усьо токо начінаєцца

Введенное из-за COVID-19 в Испании чрезвычайное положение продлили еще на 15 дней - Цензор.НЕТ 3250
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06.05.2020 23:35 Відповісти
И у нас тоже нужно продлить.
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06.05.2020 23:38 Відповісти
Ты кто ? Пенсионер?
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07.05.2020 00:52 Відповісти
просто мудак оно
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07.05.2020 05:23 Відповісти
Мне нравится карантин.
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07.05.2020 21:04 Відповісти
Будем солидарны.
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06.05.2020 23:43 Відповісти
Натяните намордник поглубже ? В знак, так сказать , солидарности.
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07.05.2020 00:22 Відповісти
А что делать? Все, абсолютно все во всем Мире (я имею ввиду людей хоть с одной извилиной) поняли, что Ковидобесие это развод в чистом виде. Как и у нас, так и в Испании люди не могут найти погибших от ковида или просто больных. Что сделают люди выйдя на свободу из концлагеря самоизоляции? Снесут на хрен существующий строй. Приходится запугивать дальше и держать в намордниках.
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07.05.2020 00:21 Відповісти
Не нашкрябуй з голови курячок -читати соромно. Може в крематорій Барселони заїдеш і закриєш рота?!
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07.05.2020 00:43 Відповісти
Заїдь в крематорій. Тільки до чого тут крематорій? Це ж штучно створена картинка коли всіх відправляють в крематорій. Це шо чума що обов'язково треба палити тіло?
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07.05.2020 00:53 Відповісти
До речі, нещодавно в крематорії Барселони живцем спалили мальчіка в трусіках та іспанського діспечера. Інфа 100 відсотків!
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07.05.2020 00:59 Відповісти
Я з 10к хворих знаю, для чого мені шукати, а ти дякуй що тебе не зачіпило роки що.
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07.05.2020 03:00 Відповісти
Я ціх хворих теж знаю і майже всі вони рано чи пізно помруть. Лише ти з намордніки будеш жити вічно. Ковід благословляє тебе!
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07.05.2020 03:52 Відповісти
ты лично знаком с 10 000 больных, да?
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07.05.2020 05:25 Відповісти
Не всім так "повезло" в житті як https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw тобі !
Є ще люди в котрих мозок функціонує.
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07.05.2020 07:33 Відповісти
Ти що, дибіл, чи троль які ті що над тобою, я цих людей особисто знаю,в даний час мій приятель лишень виписали з лікарні з підтвердженою "короною", вдома конає від якихось " ядерних" уколів
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07.05.2020 20:42 Відповісти
А можна дізнатись як здоров'ячко решту 9 999 твоїх хворих котрих ти знаєш -особисто?

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07.05.2020 22:52 Відповісти
Тобі повезло. Просто нереально. Більшість не знають жодного хворого а ти відразу 10. Щось нереальне
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07.05.2020 23:18 Відповісти
https://www.yahoo.com/news/youre-most-likely-catch-coronavirus-164600587.html You're most likely to catch the coronavirus in a poorly ventilated space. Зрозуміло?

https://www.yahoo.com/news/youre-most-likely-catch-coronavirus-164600587.html
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07.05.2020 01:08 Відповісти
Экономике Испании - писец, и это к сожалению состоявшийся факт.
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07.05.2020 08:06 Відповісти
Хоть я и считаю всю эту историю с короной полной фигней, но в Испании хотя бы ЧП ввели- все мероприятия по борьбе с ЧП за счет государства. А нас просто нагнули.
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07.05.2020 11:12 Відповісти
 
 