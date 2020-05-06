Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а "47 з чимось тисяч гривень"
Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що за квітень отримав заробітну плату на рівні 47 тисяч гривень.
Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів 6 травня, відповідаючи на запитання нардепа щодо дотримання доручення уряду про обмеження заробітних плат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"За квітень місяць моя заробітна плата становить 47 з чимось тисяч гривень. Оскільки і правління "Нафтогазу", і Наглядова рада прийняли рішення, про що ми офіційно повідомили ще минулого тижня, щодо безумовного дотримання прийнятого закону про бюджет України, який обмежує виплати керівним органам державних компаній"- сказав Коболєв.
Нагадаємо, 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.
Підкреслюється, що розмір зарплат і винагород не повинен перевищувати 47 000 гривень у квітні 2020 року і до кінця місяця, в якому закінчується карантин.
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1 травня Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства про обмеження розміру зарплати і винагород керівництву на період карантину.
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $ 2,9 млрд, зазначив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
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Мамка в США пухнет от голодухи..
Голодомор ей пришел..
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я конечно утрирую, это сарказм
-- продаю закопчені скельця під час сонячних затемнень
Тогда Коболев нищеброд, хотя пользы от него больше.
6 105 967,00. Совесть ещё была. А сейчас и суммы не просто найти в оф. Даных
Вопрос : выдержит ли он соблазн, если русские ему предложат взятку в тысячу раз больше ? Например 1,5 миллиона долларов. Или 15 миллионов. Для русских это - копейки, тем более, что взятка в конечном итог не за счёт агрессора, а, как правило, за счёт самой страны-мишени, которую опустят на деньги на каком-то нюансе.
Дебильный социализм. Надеюсь, это только официальная зарплата, а через какие-то премиальные механизмы оплата труда на такой ключевой должности выглядит более справедливо . . .
Эта страна никогда не будет жить хорошо, потому что зависть к успешным людям - черта национального характера. Вместо стремления догнать и обогнать (чтобы зарабатывать ещё больше, чем сосед) есть стремление отнять и поделить (а лучше - присвоить, т.е. разорить соседа и опустить его к своему уровню). В основу общественной жизни изначально заложена неправильная линия поведения. Потому и результаты соответствующие. К сожалению.