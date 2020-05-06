Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а "47 з чимось тисяч гривень"

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що за квітень отримав заробітну плату на рівні 47 тисяч гривень.

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів 6 травня, відповідаючи на запитання нардепа щодо дотримання доручення уряду про обмеження заробітних плат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За квітень місяць моя заробітна плата становить 47 з чимось тисяч гривень. Оскільки і правління "Нафтогазу", і Наглядова рада прийняли рішення, про що ми офіційно повідомили ще минулого тижня, щодо безумовного дотримання прийнятого закону про бюджет України, який обмежує виплати керівним органам державних компаній"- сказав Коболєв.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат і винагород не повинен перевищувати 47 000 гривень у квітні 2020 року і до кінця місяця, в якому закінчується карантин.

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1 травня Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства про обмеження розміру зарплати і винагород керівництву на період карантину.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $ 2,9 млрд, зазначив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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