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Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а "47 з чимось тисяч гривень"

Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а

Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що за квітень отримав заробітну плату на рівні 47 тисяч гривень.

Про це він сказав під час засідання Кабінету Міністрів 6 травня, відповідаючи на запитання нардепа щодо дотримання доручення уряду про обмеження заробітних плат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За квітень місяць моя заробітна плата становить 47 з чимось тисяч гривень. Оскільки і правління "Нафтогазу", і Наглядова рада прийняли рішення, про що ми офіційно повідомили ще минулого тижня, щодо безумовного дотримання прийнятого закону про бюджет України, який обмежує виплати керівним органам державних компаній"- сказав Коболєв.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів і членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат і винагород не повинен перевищувати 47 000 гривень у квітні 2020 року і до кінця місяця, в якому закінчується карантин.

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1 травня Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства про обмеження розміру зарплати і винагород керівництву на період карантину.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $ 2,9 млрд, зазначив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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Автор: 

карантин (18172) Нафтогаз (4438) чиновник (804) держслужбовці (339) Коболєв Андрій (823) зарплата (2266) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зеркаль готовила иск раше ещё на 12 млрд уе, но Бубочка гордо отказался от этих денег - стыдно было старика ХУ обдирать😀😀😀
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06.05.2020 23:54 Відповісти
+6
Мне интересно, а как ты будешь жить и чем питаться без этих люмпенов, у которых зарплата согласно статистике средняя 11000 грн. И это без вычета налогов. По факту еще меньше. И сюда вошла и зарплата чиновников и топ менеджеров и т.д. и т.п. Умник, кому твой код нужен будет, если все остальные станут и не за что будет жить? Кто тебе тогда оплатит твои услуги? Уважай тех на кого по сути работаешь. Это они своим трудом тебе дают заработать. Никогда нигде на производствах отделы айти технологий не относились к основному производству. Единственное что у программеров была зарплата выше ввиду наукоемкости производимого продукта. Но этим козырять не стоит. По факту ты обслуга основного производства. Хотя и дорогостоящая. И речь шла и злость не за 47 тысяч, которые он сейчас получил. А за сотни тысяч которые он получал ранее. И думаю также будет получать после карантина.
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07.05.2020 01:31 Відповісти
+5
Не удивлен, что люмпен-пролетариат сбежится на эту новость. А я вот айтишник, и получил гораздо больше 47 тысяч. Реальные профессионалы и в кризис нужны. Так что тем украинцам, что получили ноль гривен - стоит подумать о повышении квалификации, а не как попроще пожить.
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07.05.2020 00:08 Відповісти
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а багато українців за квітень отримали нуль гривень зарплатні,але в середньому по країні якщо вірити держстату буде 10727 грн.
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06.05.2020 23:48 Відповісти
Не удивлен, что люмпен-пролетариат сбежится на эту новость. А я вот айтишник, и получил гораздо больше 47 тысяч. Реальные профессионалы и в кризис нужны. Так что тем украинцам, что получили ноль гривен - стоит подумать о повышении квалификации, а не как попроще пожить.
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07.05.2020 00:08 Відповісти
Скоро за тобою прийдуть. Чи ти думаєш що всякі Payoneer тебе захистять? Ця влада не зупиниться ні перед чим аби подоїти населення. Тому айтишник, що залишися в Україні, це явище тимчасове.
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07.05.2020 00:14 Відповісти
Это отдельный разговор. Речь не про шмарклю и эту власть. Речь про люмпен. Совок сдох, а пролетариат остался. И который считает, что любой профи должен зарабатывать как разнорабочий из народа. Ну может в полтора раза больше.
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07.05.2020 00:20 Відповісти
в США 30 млн людей втратили доходи та звернулися по допомогу,вони люмпени та совки?
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07.05.2020 00:27 Відповісти
Да, но никто из них не предложил уменьшить зарплату CEO гугла или амазона. У нас же "социальная справедливость" выглядит именно так.
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07.05.2020 00:36 Відповісти
запропонував Зе,з нього і питати.
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07.05.2020 00:44 Відповісти
А что, люмпен раньше не выл страшной завистью? Впервые тема поднялась? За выигранные 5 миллиардов долларо у рашки получили один процент (точнее пол процента, вторую часть не получили) - так быдло прямо завывало, как можно.
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07.05.2020 00:45 Відповісти
Мама Кобелева, перелогинтесь. Ваш сынок такой -профессионал,как вы айтишник. Суд выиграли юристы,а не бездарный Андрюша.
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07.05.2020 07:45 Відповісти
Мне интересно, а как ты будешь жить и чем питаться без этих люмпенов, у которых зарплата согласно статистике средняя 11000 грн. И это без вычета налогов. По факту еще меньше. И сюда вошла и зарплата чиновников и топ менеджеров и т.д. и т.п. Умник, кому твой код нужен будет, если все остальные станут и не за что будет жить? Кто тебе тогда оплатит твои услуги? Уважай тех на кого по сути работаешь. Это они своим трудом тебе дают заработать. Никогда нигде на производствах отделы айти технологий не относились к основному производству. Единственное что у программеров была зарплата выше ввиду наукоемкости производимого продукта. Но этим козырять не стоит. По факту ты обслуга основного производства. Хотя и дорогостоящая. И речь шла и злость не за 47 тысяч, которые он сейчас получил. А за сотни тысяч которые он получал ранее. И думаю также будет получать после карантина.
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07.05.2020 01:31 Відповісти
чем занимаешся бро ? я работаю на ИТ консалтинге, и решениях под ключ любой сложности, имею связи по всей сфере, на уровне топ менеджмента, может что интересно от меня, или что интересного есть предложить, свяжемся ?
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07.05.2020 01:14 Відповісти
- Кто там?
- Это мы, топ-менеджеры.
- ПНХ!
- Топ, топ...
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07.05.2020 03:08 Відповісти
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07.05.2020 12:26 Відповісти
Та да. Короче поганялы-впариватели, которые толком ни на один спецушный вопрос ответить не способны. Бла-бла-бла. Но только до поры пока вопросы задавать не начинаешь. Потом быстро сдуваются обычно. Было несколько раз общение с подобными.
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07.05.2020 14:17 Відповісти
Я всю жизнь проработал инж.конструктором.Большие заработки айтишникам по моему надутые.Настанет время когда без Итр не будут знать как сделать-намотать рулон бумаги для туалета.
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07.05.2020 09:39 Відповісти
А у нас еще за январь половину зарплаты только выдали...
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07.05.2020 09:28 Відповісти
Лучше бы она мозги прочистила.
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07.05.2020 00:06 Відповісти
Я плакаль..
Мамка в США пухнет от голодухи..
Голодомор ей пришел..
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06.05.2020 23:51 Відповісти
Неа, ей Трамп подогнал матпомощь 1300баксов и обещает ещё столько же в мае. Но рабы в Украине должны пахать за еду, это да.
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07.05.2020 00:08 Відповісти
Зеркаль готовила иск раше ещё на 12 млрд уе, но Бубочка гордо отказался от этих денег - стыдно было старика ХУ обдирать😀😀😀
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06.05.2020 23:54 Відповісти
Сразу до слез стало жаль маму Коболева, голодает бедняжка.
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07.05.2020 00:01 Відповісти
Слезы мешают говорить. Бессребреник. Украина его не заслужила.
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07.05.2020 00:02 Відповісти
В тему набежали боты, пишут один и тот же коммент, изредка меняя слова местами. Зная исключительную ненависть ***** и Юли к Коболеву, предположу, что это спелись в едином порыве ольгинцы и бютовская ботоферма.
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07.05.2020 00:17 Відповісти
Да не волнуйся ты так Андрюша. До твоих миллионов никто не доберется.
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07.05.2020 00:20 Відповісти
Меня зовут не Андрюша, но да, у меня социальная ненависть ко всем Шариковым, норовящим "всё отнять и поделить". Ещё немного и я буду готов в них стрелять, уже недолго осталось.
PS Все жаждущие "социальной справедливости" - ПНХ сразу и без вопросов.
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07.05.2020 00:31 Відповісти
Вы , наверна, его внедрочный сын??
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07.05.2020 00:30 Відповісти
Вы, судя по лексике, ольгинский? Как там погодка в ваших мокшанских болотах?
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07.05.2020 00:34 Відповісти
а "47 с чем-то тысяч гривен"/Великий наш русский писатель Лев Николаич Толстой,Не ел он ни рыбы, ни мяса,Ходил по деревне босой.Однажды любимая мама Пошла посмотреть сеновал. Там с мамой случилася драма,Граф маму там поцеловал.Подайте, подайте, подайте Мне из кошелька своего!Подайте, подайте, подайте,Я сын незаконный его!
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07.05.2020 00:02 Відповісти
...Кардинал был хорош сам собою, И монашку сгубил кардинал, Но недолго он с ней наслаждалси, В ней под утро сеструху узнал. Тут порвал кардинал свою рясу, Об кадило гитарку разбил. Рано утром ушел с Ватикану И на фронт добровольцем пошел. Он за родину честно сражался, Своей жизни совсем не щадил, Сделал круглым меня сиротою, Он папашей и дядей мне был. И вот теперь я сижу в лазарете. Оторвало мне мякоть ноги, Дорогие папаши, мамаши, Помогите по возможности мне. Дорогие братишки, сестренки, К вам обращается сраженьев герой, Вас пятнадцать копеек не устроит, Для меня же доход трудовой. Граждане, лучше просить, Чем грабить и убивать. (с)
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07.05.2020 03:16 Відповісти
сраный нищеброд. я походу больше его зарабатываю. и да - налоги я заплатил честно.
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07.05.2020 00:05 Відповісти
Он стал нищебродом только тогда, когда толпа люмпенов в стране возомнила о своем праве устанавливать зарплаты кому угодно. Я думаю, что он ещё немного поработает, исключительно для репутации и свалит в какой-нибудь Shell. Где ему будут платить по сто миллионов баксов в год плюс опционы за успешную работу компании. А люмпены как жевали сопли, так и будут дальше жевать.
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07.05.2020 00:12 Відповісти
ну мы ведь с вами понимаем, что я паршивый ФОП, задекларировал около 2 700 000 в прошлом году, и около 500 000 в первом квартале этого года... а он сраный нищеброд ?

я конечно утрирую, это сарказм
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07.05.2020 00:55 Відповісти
Ну, Коболев то тоже 7 миллионов за прошлый год зарплаты задекларировал, только ведь люмпены взвыли, что по их разумению, нарушается "социальная справедливость". Поэтому зарплаты топ-менеджерам госкорпораций набсоветы порезали во имя той самой "социальной справедливости". В результате Коболев стал в месяц получать меньше, чем я в удачный день. И на кой ему все эти танцы, я честно говоря не понимаю. Я думаю, в мире есть много компаний, которые с радостью его возьмут CEO, с его то опытом. А вместо него пусть возьмут какую-то очередную двадцатилетнюю б..., ой фотографа, и пусть она рулит. А образовавшиеся в результате этого многомиллиардные убытки на следующий год пусть оплачиваются из налогов, то бишь из денег этих самых люмпенов, которые будут радоваться очередной своей громкой победе.
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07.05.2020 02:16 Відповісти
навєяно "удачним дньом"
-- продаю закопчені скельця під час сонячних затемнень
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07.05.2020 04:03 Відповісти
Точно нищеброд! Не сможет уже в Велюре чай по 580 грн пить,будет липтоном в пакетиках по 30 грн за 25 чашек травиться!
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07.05.2020 01:40 Відповісти
А С.Лещенко, наблюдающий за поездами так и получил 300 000 +, как и в марте?
Тогда Коболев нищеброд, хотя пользы от него больше.
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07.05.2020 00:05 Відповісти
Есть декларация за 2015 год Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6 105 967,00. Совесть ещё была. А сейчас и суммы не просто найти в оф. Даных
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07.05.2020 00:13 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3193901/***************************************************************************************, кобєлєв...
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07.05.2020 00:18 Відповісти
Это бред платить ТОП-менеджеру стратегической компании такие копейки по популистским мотивам - потому что бедные люди в небогатой стране во время карантина нервничают, когда видят, что кто-то зарабатывает много. Эта команда (понятно, что не сама, а в составе более широкой команды и внешнеполитической, и юридической, и международных экспертов, но всё же) выиграла у русских миллиарды долларов, а их посадили на зарплату в полторы тысячи в месяц . . .

Вопрос : выдержит ли он соблазн, если русские ему предложат взятку в тысячу раз больше ? Например 1,5 миллиона долларов. Или 15 миллионов. Для русских это - копейки, тем более, что взятка в конечном итог не за счёт агрессора, а, как правило, за счёт самой страны-мишени, которую опустят на деньги на каком-то нюансе.

Дебильный социализм. Надеюсь, это только официальная зарплата, а через какие-то премиальные механизмы оплата труда на такой ключевой должности выглядит более справедливо . . .
Эта страна никогда не будет жить хорошо, потому что зависть к успешным людям - черта национального характера. Вместо стремления догнать и обогнать (чтобы зарабатывать ещё больше, чем сосед) есть стремление отнять и поделить (а лучше - присвоить, т.е. разорить соседа и опустить его к своему уровню). В основу общественной жизни изначально заложена неправильная линия поведения. Потому и результаты соответствующие. К сожалению.
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07.05.2020 00:29 Відповісти
ЦЕНЗОР постав накінець стартовою УКРАІНСЬКУ де я живу в якій краіні і як звати?
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07.05.2020 01:18 Відповісти
шановний, я не працівник цензору, але можу порадити вам встановити/очистити куки та налаштування сторінки, бо дефолтне відображення мови підтягуе зі збережених налаштувань у вас на комп'ютері/ у браузері
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07.05.2020 01:24 Відповісти
українська версія цензора - урізана та перекладена машинкою з йєзика, теми не всі та публікуюця з запізненням
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07.05.2020 04:00 Відповісти
"Честно трудился, честно жил, честно зарабатывал, честно дачу с яхтой получил и в нагрузку - честную п...лю в лоб в нагрузку-впридачу". Жаль, на могильном камне красивом гранитно-мраморном сея эпитафия не уместится. Да уж ему будет до венников банных-сауновских с пивными красненькими раками и с.раками впридачу.
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07.05.2020 01:19 Відповісти
Он жалуется или совесть проснулась?
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07.05.2020 01:36 Відповісти
Коболєв розповів про розмір отриманої за квітень зарплати: не мільйон, а "47 з чимось тисяч гривень" - Цензор.НЕТ 167
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07.05.2020 03:30 Відповісти
47 с ЧЄМ-ТО тищ - размєр "ЧЄМ-ТО" нє рєгламєнтіруйєцца
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07.05.2020 03:52 Відповісти
47 тысяч с одним миллионом..
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07.05.2020 11:09 Відповісти
Зарплата то ладно в премия?? А откаты? Колись буржуй!!
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07.05.2020 04:06 Відповісти
Это же " беда"! Вы же теперь " гастрабайтер"! Что маме пошлёте,печалька?Или теперь мама присылает?
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07.05.2020 06:44 Відповісти
Бедная,бедная мама тяжело вздохнула в штатах.
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07.05.2020 08:12 Відповісти
Сльози атчаянія мешают мне гаваріть
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07.05.2020 09:53 Відповісти
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07.05.2020 09:56 Відповісти
Если бы я в место Коболева заработал 286 млн гривен, то готов бы был работать лет пять не то что бесплатно, а еще сам бы платил в казну по 1 млн грн. ежемесячно
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07.05.2020 10:35 Відповісти
он же бедолага эти 47000 в кармане не почувствует, будет думать что карман пустой.
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07.05.2020 11:07 Відповісти
 
 