У Росії застрелився один зі спонсорів "Нічної хокейної ліги" Путіна мільярдер Босов
У Підмосков'ї наклав на себе руки російський мільярдер, співвласник вугільних компаній Східвугілля і Сибантрацит Дмитро Босов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
У Слідчому комітеті РФ повідомили, що 6 травня тіло 52-річного чоловіка виявили родичі на території домоволодіння в Усово. Поруч із тілом лежав пістолет Glock 19 gen 4.
"Пізно увечері 5 травня підприємець перестав відповідати на дзвінки та повідомлення в месенджерах. В Усово приїхала дружина підприємця, але знайшла чоловіка мертвим - він лежав в одному з флігелів із пістолетом у руці", - сказав співрозмовник агентства.
Forbes оцінював статки бізнесмена в $1,1 млрд, що відповідало 86-му місцю в списку найбагатших росіян за підсумками 2019 року. Босов захоплювався хокеєм і брав участь у матчах Нічної хокейної ліги, а "Сибантрацит" є одним з її спонсорів.
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- подсудимый, отчего умерла ваша теща?
- отравилась грибами.
- а почему голова разбитая молотком?
- не хотела есть грибы
Пробитый нунчаками череп
Указал мне на смерти причину:
Рыба фугу.
стреляйся как говорится с комфортом с удовольствием
Оба хороши каждый для своего применения
Очень музыку любил...
Версия ФСБ: - самоудовлетворился;
Версия Ху"ла: - он просто застрелился;
Версия Собчак: - пистолет застрял в стрингах;
Версия Навального: - застрелился из нужды
а остальное все дребедедедень
--- ***** скоро приберуть.
А так, ой ой, ой спонсор хоккейных матчей, преступление))) Вы сами-то понимаете, что те люди,в спонсорах не нуждаются, и играют для удовольствия, а не на результат. Вот плохо представляю Пороха в форме и на коньках, а он значиииительно моложе главного хоккеиста ночной лиги
Спонсор ночных хоккеистов откинул коньки.
А то буде чмо ахметовське АЕС України бакнрутувати своїй дорогою зеленою енергетикою, а потім платіжки в українців за електрику вирастають у рази щоб фінансові втрати тих самих АЕС компенсувати