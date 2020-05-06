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У Росії застрелився один зі спонсорів "Нічної хокейної ліги" Путіна мільярдер Босов

У Росії застрелився один зі спонсорів

У Підмосков'ї наклав на себе руки російський мільярдер, співвласник вугільних компаній Східвугілля і Сибантрацит Дмитро Босов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що 6 травня тіло 52-річного чоловіка виявили родичі на території домоволодіння в Усово. Поруч із тілом лежав пістолет Glock 19 gen 4.

"Пізно увечері 5 травня підприємець перестав відповідати на дзвінки та повідомлення в месенджерах. В Усово приїхала дружина підприємця, але знайшла чоловіка мертвим - він лежав в одному з флігелів із пістолетом у руці", - сказав співрозмовник агентства.

Forbes оцінював статки бізнесмена в $1,1 млрд, що відповідало 86-му місцю в списку найбагатших росіян за підсумками 2019 року. Босов захоплювався хокеєм і брав участь у матчах Нічної хокейної ліги, а "Сибантрацит" є одним з її спонсорів.

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Автор: 

росія (66461) самогубство (649)


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Топ коментарі
+53
С почином, руслики. Сейчас там это будет тренд.
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06.05.2020 23:54 Відповісти
+40
Миллиардеры в 52 года просто так не застреливаются.
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07.05.2020 00:00 Відповісти
+38
а мы тут при чем?пускай перестреляются хоть все
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06.05.2020 23:54 Відповісти
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На фото зовсім не удмурт. На фото мужнє обличчя єврея-умнічкі. Такі не бувають самогубцями.
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07.05.2020 07:59 Відповісти
Как в анекдоте:
- подсудимый, отчего умерла ваша теща?
- отравилась грибами.
- а почему голова разбитая молотком?
- не хотела есть грибы
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07.05.2020 01:49 Відповісти
Або знову ж таки у віршах:

Пробитый нунчаками череп
Указал мне на смерти причину:
Рыба фугу.
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07.05.2020 06:18 Відповісти
Вот бы все так - стал миллиардером на чужом труде, горе и крови, нажрался и застрелился. Ждем. Может это какой то флэш моб кацапский? У нас есть кандидаты! Ахметову уж точно "нечего больше хотеть".
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07.05.2020 02:17 Відповісти
да и коломойша тоже...
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07.05.2020 16:47 Відповісти
из глока 19 4 поколения удобно стреляться там удлиненная защита между большим и указательным пальцем
стреляйся как говорится с комфортом с удовольствием
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07.05.2020 02:25 Відповісти
пора апгрейдиться а то я всё с 3 поколением парюсь а там как от Макарова затвор режет кожу между пальцами
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07.05.2020 02:28 Відповісти
22
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07.05.2020 03:40 Відповісти
22 Глок или 22 калибр?
Оба хороши каждый для своего применения
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07.05.2020 03:55 Відповісти
Всё шло к неминуемой трагедии. Началось всё с того, что ху..ло не смог правильно надеть на свою тупую головёшку хоккейный шлем, потом он вдруг стал выдыхаться на льду и позорно мало забивать шайб, потом он прелюдно ****...ся, проехав на коньках по ковровой дорожке, потом... короче, ху..ло "дал ему парабеллум", а запад не помог.
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07.05.2020 02:41 Відповісти
Ночная хоккейная лига - это для нормальных ?
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07.05.2020 02:58 Відповісти
это чтото типа клуба Голубая устрица
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07.05.2020 12:31 Відповісти
Доигрался х*й на скрипке,
Очень музыку любил...
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07.05.2020 03:03 Відповісти
Наверно конкурентом на выборы мог стать. Но коронный-вирус, не терпит конкурентов.
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07.05.2020 03:29 Відповісти
Что то они там на России подозрительно часто дохнут,особенно приближенные к недомерку. Визитки Яроша не нашли , стесняюсь спросить?
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07.05.2020 03:43 Відповісти
Два выстрела в голову , второй контрольный самоубийца сделал для надежности .
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07.05.2020 14:30 Відповісти
первый раз в мозг промазал
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07.05.2020 16:11 Відповісти
Все визитки Яроша дано аннулированы. Ярош поглощён местью за Сашка Белого.
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07.05.2020 04:30 Відповісти
Версия росследаков: - неосторожное обращение с жизнью;

Версия ФСБ: - самоудовлетворился;

Версия Ху"ла: - он просто застрелился;

Версия Собчак: - пистолет застрял в стрингах;

Версия Навального: - застрелился из нужды
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07.05.2020 04:40 Відповісти
неосторожное обращение с шайбой
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07.05.2020 07:43 Відповісти
Опять Кожара .
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07.05.2020 06:21 Відповісти
У Росії застрелився один зі спонсорів "Нічної хокейної ліги" Путіна мільярдер Босов - Цензор.НЕТ 3325
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07.05.2020 06:35 Відповісти
не знаю, до чого тут заклопотаний москальський півник, но лайк поставив...
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07.05.2020 17:46 Відповісти
а клювик еще и на х.ло похож ))) в детстве))) не?
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07.05.2020 21:19 Відповісти
по ошибке, видать
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07.05.2020 06:35 Відповісти
главное деньги, деньги, день...
а остальное все дребедедедень
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07.05.2020 06:58 Відповісти
Зачистка. Точнее очистка. По Шарикову, - мы свидетелей душили, душили, душили, душили.
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07.05.2020 07:11 Відповісти
Хтось вдало придбав Востокуголь и Сибантрацит на мордовії?
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07.05.2020 07:46 Відповісти
Чекаємо на наступного
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07.05.2020 08:03 Відповісти
Та кацапські мутанти довше не живуть, або куля, або цероз печінки.
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07.05.2020 09:17 Відповісти
Явний натяк, куля в грудь,
--- ***** скоро приберуть.
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07.05.2020 08:10 Відповісти
Спешил на концерт Кобзона и хора Александрова.
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07.05.2020 09:05 Відповісти
и задёрнова на разогреве
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07.05.2020 21:19 Відповісти
ДВА РАЗА В ГОЛОВУ !?) И ХЙЛА С СОБОЙ НЕ ПРИГЛАСИЛ !?)
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07.05.2020 09:16 Відповісти
Застрелился ?)
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07.05.2020 09:17 Відповісти
скорей всего, что застрелили, а спишут, как самоубийство, просто чтоб не искать убийцу.
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07.05.2020 16:55 Відповісти
Глупое злорадство, человек наглядно показал, что не в деньгах счастье. Березовский тоже повесился в доме за 5 млн евро.
А так, ой ой, ой спонсор хоккейных матчей, преступление))) Вы сами-то понимаете, что те люди,в спонсорах не нуждаются, и играют для удовольствия, а не на результат. Вот плохо представляю Пороха в форме и на коньках, а он значиииительно моложе главного хоккеиста ночной лиги
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07.05.2020 09:20 Відповісти
Гуский иди на *****.
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07.05.2020 09:25 Відповісти
Аргументировано, обоснованно, умно, и свежо.
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07.05.2020 09:47 Відповісти
Этого застрелили . Березу повесили , Бадри отравили . и тд . НЕ пори чушь . Порошенка трудно представить на коньках но можно . Но так же трудно представить Порошенка педофилом , как Путлера .
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07.05.2020 09:58 Відповісти
Не буду переубеждать, но ты крайне плохо понимаешь, что такое КГБ, и как мониторили сотрудников. По-твоему педофил по всему Берлину мальчиков ловил?)))) Штази тоже серьезной службой была. Миша, это шмели в твоей голове.
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07.05.2020 10:08 Відповісти
за кгб знаю больше тебя ! Путлер был бумажных дел мастер , он не агентура . Мальчиков и девочек такие не ловят , их убеждают их покупают и тд . Майор Путин - педофил , недомерок , закомплексованное чмо ! А ты мокшанец иди отсюдова .много вас последнее время набежало .
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07.05.2020 10:22 Відповісти
Миша, агентура, это штат ГРАЖДАНСКИХ сотрудников, имеющих разведвозможности, завербованных опером. Ты можешь, к примеру кушать до усрачки водяру, чтобы соседи не знали? Педофилом быть в КГБ в 10 раз сложнее
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07.05.2020 10:32 Відповісти
Под агентурой я имел ввиду широкий спектр работников КГБ. так сказать для простого обывателя . Так вот . Володя простой зав клуба в Дрездене , позже за подозрение на педофилию его перевели без кипиша в Питер носить бумажки . А потом таксист . помощник Собчака и пошла собака вверх .Парень все нормально ! Нефть в жопе , рынки про !баны , износ произв фондов -88% ,санкции работают . народ нищает . величие сливается в унитаз . холодильник побеждает Соловьиный помет .За понты .будете страдать и платить . Китай вас ждет в свои обьятия .
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07.05.2020 13:18 Відповісти
Миша, КГБшник, никогда не был КГБшником официально, только высший ком состав.. Это были библиотекари, администраторы гостиниц, директора автопарков, Директора дома культуры. Ты тупишь по определению.
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07.05.2020 13:32 Відповісти
петушок .без сопливых ! Иди мокшан лечи , а не тут . Иди домой .за умного сойдешь .
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07.05.2020 13:34 Відповісти
А давай с сопливыми??? Познать оперскую тему охота. Вся жизнь за станком.
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07.05.2020 13:38 Відповісти
))) Иди лечи
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07.05.2020 18:21 Відповісти
Вы матчи этой лиги, с участием ***** видели? Спортом игровым ( футбол, хоккей) когда нибудь занимались? Те люди играют в ПОДДАВКИ для главного хоккеиста ночной лиги( попроще - *****), а не в свое удовольствие.
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07.05.2020 17:43 Відповісти
Нашел способ сходить на концерт Кобзона))))
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07.05.2020 09:22 Відповісти
https://lenta.ru/news/2020/05/06/bos/
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07.05.2020 10:05 Відповісти
Кажете, жінка з садовником його знайшли?
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07.05.2020 10:32 Відповісти
с охранником
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07.05.2020 15:07 Відповісти
свободное обращение огнестрела для властьимущих. а народу зась.
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07.05.2020 10:57 Відповісти
В российских сетях радуются. Пишут, что Быкова арестовали, который якобы имел отношение в смерти генерала Лебедя. А этот был его подельник, что ли.
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07.05.2020 15:09 Відповісти
А контрольний в голову був?
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07.05.2020 17:29 Відповісти
На голове миллиардера сломали контрольную клюшку.
Спонсор ночных хоккеистов откинул коньки.
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07.05.2020 20:11 Відповісти
А що там статистика говорит, много настоящих самоубийц у миллиардеров или как говорят с почином.
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07.05.2020 19:58 Відповісти
Наверное от несчастной любви, любимая бросила его и вышла замуж за богатого.
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07.05.2020 20:00 Відповісти
Он доигрался...
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07.05.2020 21:37 Відповісти
Ахметов, Коломойський на вихід - ви наступні

А то буде чмо ахметовське АЕС України бакнрутувати своїй дорогою зеленою енергетикою, а потім платіжки в українців за електрику вирастають у рази щоб фінансові втрати тих самих АЕС компенсувати

У Росії застрелився один зі спонсорів "Нічної хокейної ліги" Путіна мільярдер Босов - Цензор.НЕТ 9010
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07.05.2020 22:12 Відповісти
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