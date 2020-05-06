У Росії застрелився один зі спонсорів "Нічної хокейної ліги" Путіна мільярдер Босов

У Підмосков'ї наклав на себе руки російський мільярдер, співвласник вугільних компаній Східвугілля і Сибантрацит Дмитро Босов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що 6 травня тіло 52-річного чоловіка виявили родичі на території домоволодіння в Усово. Поруч із тілом лежав пістолет Glock 19 gen 4.

"Пізно увечері 5 травня підприємець перестав відповідати на дзвінки та повідомлення в месенджерах. В Усово приїхала дружина підприємця, але знайшла чоловіка мертвим - він лежав в одному з флігелів із пістолетом у руці", - сказав співрозмовник агентства.

Forbes оцінював статки бізнесмена в $1,1 млрд, що відповідало 86-му місцю в списку найбагатших росіян за підсумками 2019 року. Босов захоплювався хокеєм і брав участь у матчах Нічної хокейної ліги, а "Сибантрацит" є одним з її спонсорів.

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