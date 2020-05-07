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Новини Вибухи на складі в Балаклії
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Звіт ТСК ВР щодо вибухів боєприпасів на арсеналі в Балаклії, який розходиться з офіційною версією слідства, долучать до матеріалів розслідування, - Венедіктова

Звіт ТСК ВР щодо вибухів боєприпасів на арсеналі в Балаклії, який розходиться з офіційною версією слідства, долучать до матеріалів розслідування, - Венедіктова

До матеріалів розслідування вибухів боєприпасів на арсеналі в Балаклії на Харківщині буде долучено звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, йшлося на робочій зустрічі представників ТСК, правоохоронних органів і судово-експертних установ.

"Нам важливий парламентський контроль, тому ми зібралися обговорити висновки ТСК з представниками слідства, процесуальними керівниками та експертами. Ми ознайомились із матеріалами, які одержали депутати та заслухали версії слідства. Звіт Тимчасової слідчої комісії Офіс Генерального прокурора долучить до матеріалів кримінального провадження і ретельно вивчить. Органи правопорядку усвідомлюють усю повноту відповідальності за ефективне забезпечення об’єктивного розслідування та встановлення винних у вибухах на всіх стратегічних об’єктах", - заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування вибухів на арсеналі в Балаклії проводиться за трьома статтями: підозри нікому не оголошували, - СБУ

Зараз висновки ТСК вивчають слідчі Служби безпеки, що здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Після вивчення планують призначити комплексну судову експертизу.

У повідомленні наголошується, що в ході розслідування, серед основних версій, було визначено причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі; недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків; настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори, а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата

Розслідування кримінальної справи триває.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

У березні 2020 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що версія з диверсією, здійсненою за допомогою безпілотника, як причини вибухів на складах в Балаклії була "нав'язаною", "політично ангажованою" і виявилася "фейком". За кілька днів до вибухів на складах виявили недостачу.

Висновки Тимчасової слідчої комісії оскаржує колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак. За його словами, прокуратура повністю спростовує версію ТСК, згідно з якою вибухи почалися через "закладки в ґрунт".

В кінці квітня стало відомо, що ТСК Ради з розслідування вибухів на військових складах в 2014-2018 років виявила спроби маніпуляції результатами слідства і тиску на експертів.

Автор: 

ТСК (377) Балаклія (281) Офіс Генпрокурора (3306)


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Топ коментарі
+9
Роют ЗЕбилы, роют, а нарыть против предыдущей власти нихрена не получается. Обхезались по всем фронтам, мрази зеленые
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07.05.2020 00:19 Відповісти
+7
Отчет ВСК ВР относительно взрывов боеприпасов на арсенале в Балаклее, который расходится с официальной версией следствия, приобщат к материалам расследования, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7374
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07.05.2020 00:25 Відповісти
+4
Його син? Схожий.
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07.05.2020 00:31 Відповісти
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Роют ЗЕбилы, роют, а нарыть против предыдущей власти нихрена не получается. Обхезались по всем фронтам, мрази зеленые
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07.05.2020 00:19 Відповісти
Умалчивается вопрос Куда дели такую уйму боеприпасов, если их украли. В домашнем хозяйстве их не используешь, а для экспорта зарубеж должно быть задействовано уйму народу для такого количества и обеспечить секретность нереально, а хлопот сколько? Ведь это не хлопушки. Сомнительно и беспилотник и подрыв. Но с другой стороны не один склад взорвался, а несколько друг за другом. Возможно у припасов многократно истек срок хранения под открытым небом, а утилизировать дорого и в наших условиях никто не захотел с этим возиться, вот их и подорвали.
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07.05.2020 05:10 Відповісти
Маладец! Возьми на полке пирожок.
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07.05.2020 10:50 Відповісти
Отчет ВСК ВР относительно взрывов боеприпасов на арсенале в Балаклее, который расходится с официальной версией следствия, приобщат к материалам расследования, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7374
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07.05.2020 00:25 Відповісти
Його син? Схожий.
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07.05.2020 00:31 Відповісти
Еще версии з НЛО нету.
Когда в2008-м в Лозовой взрывалось,пресслужба Минобороны заявила причину-из за лесного пожара.Хотя,как извесно близ Лозовой и лесов нету.
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07.05.2020 05:34 Відповісти
Если в ВСК такие же "специалисты", как в Кабмине и фракции "стала недоумков" грош цена их "выводам"
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07.05.2020 06:29 Відповісти
Притулили горбатого до стіни.
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07.05.2020 07:02 Відповісти
Арахамія, виявляється, українець.
Важко йому серед кацахольної маси.
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07.05.2020 10:55 Відповісти
 
 