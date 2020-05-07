Росія намагатиметься підірвати довіру до вакцини від COVID-19, коли її розроблять, - спецпосланник Держдепартаменту США Гебріел

Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від COVID-19.

Таку заяву озвучила спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Гебріел, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ґрунтуючись на минулому досвіді, ми очікуємо з великою ймовірністю, що російська система дезінформації буде діяти для підриву довіри до вакцини від COVID-19, коли така буде розроблена. Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, як поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, так і посилюючи голоси з місць, які просувають "теорії змов". Ми це бачимо знову і знову", - заявила Леа Гебріел.

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Вона нагадала, що Росія неодноразово займалася розповсюдженням дезінформації з питань охорони здоров'я.

"Це добре відома тактика, і зовсім недавно ми бачили, як російська система дезінформації просувала безпідставні "теорії змов" з приводу впливу формату зв'язку 5G, як це недавно було розкрито газетою The New York Times. Центр Держдепартаменту США з боротьби з дезінформацією зараз також спостерігає за спробами на російських сторінках в соцмережах поширювати дезінформацію про Білла Гейтса", - повідомила Гебріел.

Вона навела приклади заяв російських офіційних осіб, а також російських медіа, пов'язаних з державою, які в минулі роки поширювали дезінформацію, пов'язану з питаннями здоров'я людини: "Ми пам'ятаємо, як в 2016 році помічник прем'єр-міністра Медведєва (Геннадій Онищенко - ред. ГА ) говорив про те, що США навмисно заразили комарів вірусом Зіка в регіоні Чорного моря для ведення біологічної війни проти Росії. А в 2019 році заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков неправдиво звинуватив США в тому, що вони сприяли поширенню вірусів Зіка і Ебола".

Леа Гебріел очолює створений в рамках Держдепартаменту США міжвідомчий Глобальний центр із залучення (Global Engagement Center). У його роботі беруть участь представники міністерств оборони, фінансів і внутрішньої безпеки США, розвідувальних служб і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).