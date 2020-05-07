Росія намагатиметься підірвати довіру до вакцини від COVID-19, коли її розроблять, - спецпосланник Держдепартаменту США Гебріел
Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від COVID-19.
Таку заяву озвучила спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Гебріел, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ґрунтуючись на минулому досвіді, ми очікуємо з великою ймовірністю, що російська система дезінформації буде діяти для підриву довіри до вакцини від COVID-19, коли така буде розроблена. Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, як поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, так і посилюючи голоси з місць, які просувають "теорії змов". Ми це бачимо знову і знову", - заявила Леа Гебріел.
Вона нагадала, що Росія неодноразово займалася розповсюдженням дезінформації з питань охорони здоров'я.
"Це добре відома тактика, і зовсім недавно ми бачили, як російська система дезінформації просувала безпідставні "теорії змов" з приводу впливу формату зв'язку 5G, як це недавно було розкрито газетою The New York Times. Центр Держдепартаменту США з боротьби з дезінформацією зараз також спостерігає за спробами на російських сторінках в соцмережах поширювати дезінформацію про Білла Гейтса", - повідомила Гебріел.
Вона навела приклади заяв російських офіційних осіб, а також російських медіа, пов'язаних з державою, які в минулі роки поширювали дезінформацію, пов'язану з питаннями здоров'я людини: "Ми пам'ятаємо, як в 2016 році помічник прем'єр-міністра Медведєва (Геннадій Онищенко - ред. ГА ) говорив про те, що США навмисно заразили комарів вірусом Зіка в регіоні Чорного моря для ведення біологічної війни проти Росії. А в 2019 році заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков неправдиво звинуватив США в тому, що вони сприяли поширенню вірусів Зіка і Ебола".
Леа Гебріел очолює створений в рамках Держдепартаменту США міжвідомчий Глобальний центр із залучення (Global Engagement Center). У його роботі беруть участь представники міністерств оборони, фінансів і внутрішньої безпеки США, розвідувальних служб і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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Но об этом же никто не вещает, а льют на уши статистические манипуляции.
Реклама Красного Креста в хронике Сан-Франциско, призывающая общественность носить маски во время пандемии испанского гриппа 1918 года в Сан-Франциско.
Празднование окончания 1-ой мировой войны на улицах Сан-Франциско
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii
Лит.: Гессен С. Я., «Холерные бунты» (1830-1832), М., 1932; Дубасов И. И., Тамбовская холерная смута в 1830-1831 гг., «Исторический вестник», 1887, № 9.
та й подобається вельми пхати лаптєногих писками у їхні ж екскременти
1918 год
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84635-korona-rossiyskoy-infektsii
1918 год - типа испанский грипп
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник" (С)
https://youtu.be/s8qJMbNwheA
1. Вакцина, которой ещё нет, безусловно заслуживает доверия.
2. Широкие сомнения в вакцине, которой нет, могут быт исключительно результатом спецоперации кацапстана.