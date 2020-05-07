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Новини Коронавірус і карантин
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Росія намагатиметься підірвати довіру до вакцини від COVID-19, коли її розроблять, - спецпосланник Держдепартаменту США Гебріел

Росія намагатиметься підірвати довіру до вакцини від COVID-19, коли її розроблять, - спецпосланник Держдепартаменту США Гебріел

Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від COVID-19.

Таку заяву озвучила спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Гебріел, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ґрунтуючись на минулому досвіді, ми очікуємо з великою ймовірністю, що російська система дезінформації буде діяти для підриву довіри до вакцини від COVID-19, коли така буде розроблена. Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, як поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, так і посилюючи голоси з місць, які просувають "теорії змов". Ми це бачимо знову і знову", - заявила Леа Гебріел.

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Вона нагадала, що Росія неодноразово займалася розповсюдженням дезінформації з питань охорони здоров'я.

"Це добре відома тактика, і зовсім недавно ми бачили, як російська система дезінформації просувала безпідставні "теорії змов" з приводу впливу формату зв'язку 5G, як це недавно було розкрито газетою The New York Times. Центр Держдепартаменту США з боротьби з дезінформацією зараз також спостерігає за спробами на російських сторінках в соцмережах поширювати дезінформацію про Білла Гейтса", - повідомила Гебріел.

Вона навела приклади заяв російських офіційних осіб, а також російських медіа, пов'язаних з державою, які в минулі роки поширювали дезінформацію, пов'язану з питаннями здоров'я людини: "Ми пам'ятаємо, як в 2016 році помічник прем'єр-міністра Медведєва (Геннадій Онищенко - ред. ГА ) говорив про те, що США навмисно заразили комарів вірусом Зіка в регіоні Чорного моря для ведення біологічної війни проти Росії. А в 2019 році заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков неправдиво звинуватив США в тому, що вони сприяли поширенню вірусів Зіка і Ебола".

Леа Гебріел очолює створений в рамках Держдепартаменту США міжвідомчий Глобальний центр із залучення (Global Engagement Center). У його роботі беруть участь представники міністерств оборони, фінансів і внутрішньої безпеки США, розвідувальних служб і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: 

вакцина (4419) Держдепартамент США (1654) дезінформація (345) карантин (18172) росія (66461) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Територія крадіїв унітазів іншого і не вміє.
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07.05.2020 00:38 Відповісти
+10
Уже склеивали лапти от птичих, свинячих гусячих грипов
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07.05.2020 00:49 Відповісти
+8
Удивили по Онищенко. Он ещё когда был главным сан-врачом РФ порол буру запредельную. Глядя в его глазки тогда, даже мало опытные психиатры от телевизоров сбегали. Там видно врождённое. Чистая клиника.
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07.05.2020 00:44 Відповісти
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Територія крадіїв унітазів іншого і не вміє.
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07.05.2020 00:38 Відповісти
А ти дозволиш в себе вводить невідому субстанцію?
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07.05.2020 00:43 Відповісти
когда лапти склеиваешь, то по х..ю, шо... Лишь бы жить
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07.05.2020 00:47 Відповісти
Уже склеивали лапти от птичих, свинячих гусячих грипов
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07.05.2020 00:49 Відповісти
не о гриппах разговор (ибо это частность)
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07.05.2020 12:01 Відповісти
Посмотрите документальный фильм Роберта Же Ниро 2016года "отвакцынованые" на вимео есть
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07.05.2020 00:51 Відповісти
Может сразу Рен-тв посмотреть?
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07.05.2020 01:21 Відповісти
ну если нет логического аналитического мышления то смотри, что хочь.
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07.05.2020 01:34 Відповісти
моє аналітичне мислення підказує, що ти х***вий проксі сервер обрало для своїх вис*рів))) еге ж, лапоть?
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07.05.2020 01:39 Відповісти
кончені поторочі кацарилі
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07.05.2020 01:49 Відповісти
Стэнфордский профессор, доктор Скотт Атлас сказал в https://www.facebook.com/cnn/posts/10160799274796509 интервью CNN, что «неправильная идея остановить Covid19 создала катастрофическую ситуацию со здоровьем». Иррациональные страхи возникли из-за того, что болезнь была «в целом легкой». Поэтому «абсолютно нет причин» для обширных тестов среди населения в целом, они требуются только в больницах и домах престарелых. В конце апреля профессор Атлас написал статью под названием https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation «Данные есть - остановите панику и покончите с полной изоляцией» , в результате чего было получено более 15 000 комментариев.
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07.05.2020 02:41 Відповісти
У тебе проксі злітає, кацапе.
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07.05.2020 07:59 Відповісти
болезнь есть, но слишком велики статистические манипуляции. Ежедневно поливают мозк - 200, 300, 500 заразившихся, но если разобраться, то среди 500 заразившихся - 450 - бессимптомные носители, у 40 легкая форма, 8 нуждаются в госпитализации, 2 - в тяжелом состоянии. Это соответствует обычным сезонным вспышкам орви.
Но об этом же никто не вещает, а льют на уши статистические манипуляции.
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07.05.2020 12:06 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 541





Реклама Красного Креста в хронике Сан-Франциско, призывающая общественность носить маски во время пандемии испанского гриппа 1918 года в Сан-Франциско.
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07.05.2020 07:01 Відповісти
Сами советуешь смотреть какого-то Же Ниро,а потом заднюю включаешь.
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07.05.2020 03:15 Відповісти
Роберт Де Ніро. Включай голову хоча б інколи.
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07.05.2020 03:36 Відповісти
Включай голову щоб писати потрібні літери. У всякому випадку я з цим фільмом не знайомий і думка в питаннях вірусології безумовно талановитого актора мене мало цікавить.
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07.05.2020 03:45 Відповісти
Там документальний фільм, а не художній. Це по-перше, а по-друге: тебе цікавить тільки думка фарм-компаній? Для яких вакцини це впершу чергу бізнес і нічого більшого. Тоді в тебе з головою не все добре)
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07.05.2020 03:49 Відповісти
Тобто в голові добре тільки в тих кого цікавить думка лише Лукашенко? Логіка 100lvl.) Та парацетамол,який ти п'єш від простуди-це вже думка фарм-компаній.
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07.05.2020 03:55 Відповісти
Ничего себе ты сравнил лекарство которое известно наверное лет 100 и с вакцынами которые никто не изучает на побочки. Как можно изучить вакцыну за 1 год? 🤣 Ещё й от гриппа который постоянно мутирует)
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07.05.2020 04:00 Відповісти
Я имел ввиду лишь то,что фарм-компании и так и так на тебе зарабатывают. Не хочешь ничего принимать и ничем колоться от болезней-ходи к бабкам,лечись травками. Какие проблемы? Никто тебе вакцину насильно колоть не будет.
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07.05.2020 04:06 Відповісти
Ну подивимось. Наскільки я розумію вони хочуть ввести примусову вакцинацію. Тому тут ти не правий. Вони хочуть не залишити людям вибору. І тут звичайно ще все попереду. Тому що американці не дозволять щоб це відбулось. Біл Гейтс там стає ворогом номер один для народу американського.
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07.05.2020 04:12 Відповісти
А вот тебе ещё интересный факт: рекомендуемая доза парацетамола тогда была в несколько раз ниже нынешней: максимальная разовая - 0,5 грамма вместо сегодняшнего 1 грамма, а суточная - 1,5 грамма вместо 4. К слову, так выросли дозировки в 1990-е, когда со своим уставом к нам ринулись западные фармацевтические компании, тогда и появились препараты с лошадиными дозами парацетамола.
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07.05.2020 04:02 Відповісти
См.выше)
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07.05.2020 04:08 Відповісти
Правда, недавно в США официально уменьшили суточную дозу парацетамола на целый грамм: до этого она составляла 4 грамма в сутки, а теперь - 3 (у нас же все остается по-старому). Цена прозрения США - десятки ежегодных смертей от передозировки парацетамола, регистрируемых в этой стране.
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07.05.2020 04:04 Відповісти
См.выше)
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07.05.2020 04:08 Відповісти
В Беларуси , которая предприняла наименьшие меры против Covid19 из всех европейских стран и не отменила даже спортивные турниры и другие крупные мероприятия, только 103 человека с положительным результатом теста или подозреваются на https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Belarus смерть Covid19 после более чем двух месяцев . Долгосрочный президент Беларуси Лукашенко назвал Корону https://www.baltictimes.com/lukashenko__coronavirus_is_psychosis/ "психозом"
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07.05.2020 02:59 Відповісти
Тю. А пишут про 19тыс. заражённых и 112 умерших. Брешут наверное подонки. Вам с бацькой виднее.)
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07.05.2020 03:22 Відповісти
До чого Ти це написав? На момент написання статті було 103. А що тобі дає 112? Всерівно вони живуть без фашистського карантину. І демонструють що це не смертельний вірус який не вартий такой паніки!
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07.05.2020 03:31 Відповісти
До того,що ти написав-"только 103 человека с положительным результатом теста". Це що означає? Що ти облажався і тепер викручуєшся?
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07.05.2020 03:39 Відповісти
Не тупи, я скопіював зі статті де написано 103. Суті не міняє. Білорусь показує що коронавірус це психоз і не більше. І доцільність фашистських карантинів невиправдана. От і все. Це ж зрозуміло вже всім адекватним людям.
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07.05.2020 03:44 Відповісти
Що ти скопіював? Ти написав те що написав,а ссилки взагалі на англійській. Слухай,ти звісно кумедний,але перестань ганьбитися та йди відпочинь.)
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07.05.2020 03:50 Відповісти
Якщо ти безграмотний то це твоя вина, а не моя. Не звинувачуй мене в своїй обмеженості
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07.05.2020 03:51 Відповісти
Злився в унітаз. Нехай щастить)
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07.05.2020 03:59 Відповісти
таляну прєвєд передавай...
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07.05.2020 04:04 Відповісти
Чому малороси такі упороті?) Їм відкриваєш очі, а вони думають що закордонні вакцини це божа роса 🤣😂 їх уже й землю примушують продавати, а малороси вважають, що захід думає як збагатити Україну 😂🤣 та заходу ви нафіг не треба тільки як колонія і дешева робоча сила) і поки такий тупий народ буде вестися на такі пандемійки і дурантини поки і будемо жити бідно і постійно залежні від думки зовні чи то Росії чи то заходу.
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07.05.2020 04:09 Відповісти
упоротий, тут один ти))) а божа роса (а скоріше зовсім не божа) у тебе в баньках - витри мені плювати на вакцини, а будеш ********вати кацапні плюну й у тебе... у даній ситуації я буду вболівати за того, хто викриває казламордію і її гнилячча...
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07.05.2020 04:16 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2830

Празднование окончания 1-ой мировой войны на улицах Сан-Франциско
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07.05.2020 06:58 Відповісти
кацасцилкі не відкриваються
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07.05.2020 07:05 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 6459а так в давнину (18 ст.) зустрічали чуму на расєє
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07.05.2020 07:07 Відповісти
а так було на початку 19-го в пецербургє
Постепенно в обществе стали появляться слухи, будто заболевание завезли с собой врачи-иноземцы, которые распространяют заразу для того, чтобы извести русский народ. Для того, чтобы слух облетел весь город и подчинил себе сотни людей, не понадобилось и нескольких дней. Простолюдины избивали врачей, ломали кареты, возившие больных, «освобождали» тех, кого только везли в больницу.
https://spb.aif.ru/society/people/holernyy_bunt_v_peterburge_kak_narod_vosstal_protiv_epidemii
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07.05.2020 07:13 Відповісти
Бесчинства и сумасшествие дошли до апогея, когда огромная возбуждённая толпа оказалась на Сенной площади, где стояла временная холерная больница. Ворвавшись внутрь, люди выбили стёкла в окнах, сломали мебель, выгнали больничную прислугу и до смерти избили местных врачей.
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07.05.2020 07:14 Відповісти
«Холерные бунты», городские, крестьянские и солдатские антикрепостнические волнения в России в 1830-31 во время эпидемии холеры. Поводом для них послужили мероприятия царского правительства: карантины, вооруженные кордоны, запреты передвижений. Под влиянием слухов о намеренном отравлении правительственными чиновниками и лекарями простых людей возбуждённые толпы громили полицейские управления и казённые больницы, убивали ненавистных чиновников, офицеров, дворян-помещиков. В ноябре 1830 в Тамбове восставшие горожане напали на губернатора; их удалось усмирить лишь регулярными войсками. В июне 1831 произошёл «бунт» на Сенной площади в Петербурге, где рабочие, ремесленники, дворовые были разогнаны гвардейскими частями, усиленными артиллерией. Особенно острый характер волнения приняли в Севастополе (см. https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/100/500.htm Севастопольское восстание 1830 ) и в https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/006/002.htm военных поселениях Новгородской губернии, где повстанцы создали свой суд, выборные комитеты из солдат и унтер-офицеров, вели агитацию среди крепостных крестьян. «Х. б.» были жестоко подавлены царским правительством.
Лит.: Гессен С. Я., «Холерные бунты» (1830-1832), М., 1932; Дубасов И. И., Тамбовская холерная смута в 1830-1831 гг., «Исторический вестник», 1887, № 9.
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07.05.2020 07:17 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военных поселениях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Новгородской губернии вспыхнул https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82 бунт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B#cite_note-2 [2] . Ближайшим поводом к беспорядкам послужила холерная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F эпидемия . Правительство устраивало карантины, заставляло окуривать заражённые дома и имущество умерших, но народ не верил в целесообразность этих мер; носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду.
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07.05.2020 07:19 Відповісти
від щирого серця бажаю ваті повторити власну історію... але без України!!!
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07.05.2020 07:21 Відповісти
Почитал твои комменты, ты из этих, из информвойск? стецьвоин?
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07.05.2020 09:19 Відповісти
аж ніяк, я тут з власної ініціативи...
та й подобається вельми пхати лаптєногих писками у їхні ж екскременти
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07.05.2020 09:43 Відповісти
было бы прикольно если бы стецьвоин света добровольно в этом признался
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07.05.2020 09:48 Відповісти
лапоть, ми легко все можемо перевірити... заходь в тві або в фб, пиши мені в лічку (ім'я ти моє знаєш), поговоримо наживо
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07.05.2020 10:01 Відповісти
Йди в спам. Неадекват. Зациклений на козломордих? Ти точно хворий на голову. Я йому пишу за пандемійку і дурантин, а він всюди прилітає москалів. В тебе з головою все норм? )
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07.05.2020 04:21 Відповісти
хахахахах... ти під статтею про спроби казларилих вкинути чергову порцію фейків перд*ш про якісь "змови"... повторюсь, шмарію превед передавай і запам'ятай, все що пов'язано зі сруськими свинопсами та їхнім владіміром х#йлом не заслуговує на виправдання... в пекло свинорусів, в пекло всіх, хто їм співчуває!
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07.05.2020 04:32 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 1982

1918 год
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07.05.2020 06:54 Відповісти
посилання на джерело давай
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07.05.2020 06:58 Відповісти
тебя чё, в гугле забанили?
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07.05.2020 07:20 Відповісти
запам'ятай правило: постиш - кидай посилання на першоджерело? а твої "тіпа" і "какбє" можеш своїи "таваріщам" розказувати
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07.05.2020 07:23 Відповісти
у статті радіо свободи йдеться про те, як світ переживав той період... а ось рассєя
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2591

https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84635-korona-rossiyskoy-infektsii
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07.05.2020 07:30 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 1731

1918 год - типа испанский грипп
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07.05.2020 06:56 Відповісти
Удивили по Онищенко. Он ещё когда был главным сан-врачом РФ порол буру запредельную. Глядя в его глазки тогда, даже мало опытные психиатры от телевизоров сбегали. Там видно врождённое. Чистая клиника.
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07.05.2020 00:44 Відповісти
Они если что возьмут "вакцину" у Лукашенко - "трактор , хоккей- лук- чеснок и водка"
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07.05.2020 00:49 Відповісти
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/ Новый обзор всех предыдущих исследований ПЦР и антител показывает , что среднее значение летальности Covid19 (IFR) , составляет 0,2% , и , таким образом , в диапазоне от сильного гриппа.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1 Новое исследование антител с датскими донорами крови показало очень низкую Covid19 летальность (IFR) 0,08% для людей в возрасте до 70 лет.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1 Новое исследование антител из Ирана, один из самых ранних и наиболее пострадавших от Covid19, также имеет очень низкую летальность 0,08% до 0,12%.Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v1 исследование антител из Японии приходит к выводу, что было примерно в 400-800 раз больше людей, контактировавших с новым коронным вирусом, чем считалось ранее, но симптомов не было или почти не было. Япония пока тестировалась относительно мало.
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07.05.2020 02:46 Відповісти
В тюрьме в штате Теннесси https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ , США https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ , только у двух из 1349 человек с положительными результатами теста вообще https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ были какие-либо симптомы.
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07.05.2020 02:48 Відповісти
Пока что https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle ни один из 1046 моряков на французском авианосце Шарль де Голль с положительными результатами не умер . Пока что https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt один из 969 моряков с положительными результатами умер на американском авианосце Теодоре Рузвельту (предыдущие болезни и причина смерти неизвестны). В целом, это приводит к летальности от 0 до 0,1% для этой группы населения.
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07.05.2020 02:49 Відповісти
А зачем это *****? Скорее наоборот. В интересах русни быстрее закончить карантин.
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07.05.2020 01:01 Відповісти
Они американцам президентов ставят, а Вы о вакцине какой-то
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07.05.2020 01:05 Відповісти
щоб загнати народ в стійло треба придумати зовнішнього ворога) тактика всім відома)
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07.05.2020 01:11 Відповісти
Взагалі навіщо росії намагатися щось про вакцину говорити, коли пандемійка і дурантини самі себе дискредетували і всі адекватні люди з логічним мисленням розуміють, що пандемійка роздута ЗМІ і поголовна вакцинація проти Ковід явно не потрібна!
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07.05.2020 01:10 Відповісти
Апологеты "нового мирового порядка" сами по себе не уймутся. Это религиозные фанатики, которые вообразили что какой-то "Люцифер" поручил им править миром. ПосмотрИте представление на открытии Готтардского тоннеля, где присутствовали и хлопали в ладоши все европейские лидеры. Это же сатанинский шабаш, чётко расписавший программу действий: что всему человечеству предстоит.
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07.05.2020 01:47 Відповісти
Вот этот шабащ https://www.youtube.com/watch?v=KROt08T4oRA Ритуал открытия Готардского тоннеля
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07.05.2020 02:00 Відповісти
Да, спасибо; я видел несколько репортажей. По-хорошему, авторов и зрителей нужно было упаковать в психовозки, и отвезти на освидетельствование в больницу, ввиду наличия очевидного диагноза: шизофрении.
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07.05.2020 02:02 Відповісти
До цієї вакцини дійсно потрібно підходити з обережністю,якщо така буде.Притуплення свідомості чи волі,звісно що через неї не буде.А от вплинути на народжуваність,вона може.
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07.05.2020 01:21 Відповісти
А ще цієї вакцини ще близько немає,а вони вже на всю горлають.Чи все таки є?
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07.05.2020 01:25 Відповісти
США хотят бабла срубить на вакцине,пока вирус в трэнде. А кацапню как обычно жаба давит. Ведь что ни делают-получатся петух из гавна. Остаётся лаять с подорванными пуканами и кидаться этим самым гавном.
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07.05.2020 01:28 Відповісти
Го чипироваться слабоумные, это все амараканцы и гейропа виноваты!
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07.05.2020 01:28 Відповісти
Видите ли, госпожа Габриэль, проблема в том что мистер Гейтс, будучи частным лицом, слишком много активничает по вопросам которые его совершенно не касаются, и вообще не должны касаться, ввиду отсутствия у него профильного образования (и вообще какого-либо образования). Он всю жизнь занимался операционными системами для компьютеров (по правде сказать, Окна-10 - жуткое барахло; но это тема отдельная). Ну что он может понимать в вирусах, вакцинах, эпидемиях и т.д. ?

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник" (С)
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07.05.2020 01:41 Відповісти
Габріель, звісно, не в курсі, що на центральних американських каналах всерйоз обговорюють можливість арешту ГЕЙтса та його ляльки Фаучі, що зробив аж забагато, щоб ця фейкова епідемія мала місце
https://youtu.be/s8qJMbNwheA
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07.05.2020 02:07 Відповісти
Что касается вышек 5G, то поджоги могут быть действиями сумасшедших, а могут быть и скрытой кампанией каких-то "энтузиастов" против полномасштабной слежки за населением. Для обычной мобильной связи и интернета, сеть 4G совершенно достаточна - и по скорости, и по имеющемуся "покрытию". Инвестиции в 5G ожидаются грандиозные, вышки должны торчать на каждом углу, буквально (такова специфика радиоволн того диапазона в котором 5G работает); но что получит от этого население ? Кому и зачем нужна скорость 100 Mbps ?
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07.05.2020 02:11 Відповісти
Судя по активности и комментариям кацапских троллей на этой ветке, Госпожа Габриэль абсолютно права
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07.05.2020 02:21 Відповісти
Именно так. Я вижу, что именно они продвигают антивакцинирование, протест против карантина и всячески отмазывают рашку.
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07.05.2020 06:41 Відповісти
Тут росії особливо і напрягатися не потрібно.Переважна більшість ненавидить вакцину, яка нібито має захищати від пандемій. Ага казочка для дебілів. Всі бачать що вакцина не захищає від пандемії а тільки вбиває , калічить нівечить. Коли нарешті знайдуть цю недолугу вакцину організми людей вже будуть мати свій набагато кращий імунітет, але ні , його ж треба буде зламати і тут прийде вакцина. Вакцина це абсолютне зло.!
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07.05.2020 02:24 Відповісти
пипец, сколько в теме кремлеботов!
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07.05.2020 04:08 Відповісти
Забавно чисто с точки зрения архитектуры логических переходов.
1. Вакцина, которой ещё нет, безусловно заслуживает доверия.
2. Широкие сомнения в вакцине, которой нет, могут быт исключительно результатом спецоперации кацапстана.
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07.05.2020 05:19 Відповісти
Так она и сама её разрабатывает. Уже вроде должна была приступить к испытаниям на людях.
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07.05.2020 05:36 Відповісти
Не знаю, что такое вирус Зика, но 'заразить им комаров', а потом этими комарами заразить нарассеян , идея хорошая.
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07.05.2020 06:02 Відповісти
Россия будет пытаться подорвать доверие к вакцине от COVID-19, когда ее разработают, - спецпосланник Госдепартамента США Габриэль - Цензор.НЕТ 2804
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07.05.2020 07:00 Відповісти
Щось мені підказує що ця вакцина в Росії може з'явитись раніше.
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07.05.2020 07:37 Відповісти
Бо вірус розробили саме кацапи, так, ;Смицький;?
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07.05.2020 08:01 Відповісти
В журналі Nature от 12 листопада 2015 року чітко написано про те хто розробив цей вірус.
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07.05.2020 09:10 Відповісти
В спам андруша,бо ти не людина😂🌷
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07.05.2020 10:16 Відповісти
У них уже давно лучшая вакцина в мире - боярышник.
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07.05.2020 09:07 Відповісти
в данном случае оленерогие будут правы - такого разводняка как вакцина от ковид19 мир еще не видел
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07.05.2020 09:11 Відповісти
 
 