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Новини Агресія Росії проти України
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Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент

Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент

Вибори на окупованій території Донбасу можливі тільки в умовах припинення вогню, виведення Росією військ і переходу до України контролю над її кордоном.

Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн-дискусії у "Фонді Маршалла", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно, гарантувати безпеку. Україна має отримати контроль над її міжнародним кордоном. Я думаю, президент Зеленський та його команда чітко визначила свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного розв’язання конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну та припинити вбивати громадян іншої країни та території цієї країни", - сказав посадовець.

Головним інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі залишаються Мінські домовленості, каже відповідальний за політику США щодо України Джордж Кент. Виконання зобов’язань, взятих в рамках Мінську, всіма сторонами є єдиним шляхом припинення війни. Росія ж з самого першого дня порушувала і продовжує порушувати Мінські домовленості, зауважив Кент.

Дивіться: Рада оголосить про проведення місцевих виборів у середині липня, - Корнієнко. ВIДЕО

"Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території…Вони порушували Мінські домовленості з моменту підписання. Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на своїй власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, яка вона на себе взяла"

Він також схвально оцінив обмін полоненими, який відбувся за останні місяці. Зазначивши, втім, що понад сто українців досі незаконно утримуються в Росії чи підтримуваними Росією бойовиками на окупованих територіях Донбасу: "Багато чого ще треба зробити для звільнення решти полонених. Також багато роботи щодо розведення сил".

Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з непідконтрольною на цей момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) місцеві вибори (1366) росія (66461) Донбас (22358) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+45
Це буде великою дурницею пустити до виборчих скриньок з бюлетенями це заідеологізоване бидло. Іх спочатку потрібно навчити мови культури поведінки, відучити їсти сире м'ясо. Потім екзамени на громадянство, знання мови історії релігії, Співати гімн, малювати прапор і тризуб правильно. Тоді можна дати тимчасове гомадянство з правом голосу. Для набуття постійного громадянства потрібно здавати екзамен два рази на рік 10 років. І це без права обиратися у будь які органи влади та міліції.
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07.05.2020 02:15 Відповісти
+39
На заяву Дєрмака США відреагували блискавично і вустами Кента вказали ФСБешній шавці під кличкою "козир" на його місце. Заодно і клоуну прилетів великий привіт.
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07.05.2020 03:20 Відповісти
+36
Усе вірно, але і про Крим Український не треба забувати!!!
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07.05.2020 01:59 Відповісти
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Dear Friends,
Одішліть це послання великими буквами + bold тлі і ко* ...
Усім цим падлюкам Єрмакам, Агрохіміям, Богуцьким, Смаглючкам (чи як її там), Корнієнкам, Разумковим, Дубинським ...
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07.05.2020 05:57 Відповісти
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 2705
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07.05.2020 06:37 Відповісти
А почему вообще должны проходить выборы на Донбассе?
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07.05.2020 06:42 Відповісти
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 8415
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07.05.2020 06:57 Відповісти
Какие ещё "выборы" во время оккупации и боевых действий ?
В них будут участвовать те, кто скандировал "Россия!" и "Путин, приди!"
Кого они там навыбирают ?
И при чём тут Украина, если Донбасс под оккупацией ?
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07.05.2020 06:58 Відповісти
Это же и есть план *******. И его усиленнно протаскивает "Стадо недоумков" и "Жопаблок"
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07.05.2020 07:09 Відповісти
А ********** Владимир 1 Криворожский заявил, что, " местные выборы на Донбассе должны состояться одновременно с общенациональными". Вот кто он - дурак или враг?
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 2815
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07.05.2020 07:07 Відповісти
колись саме так і буде, не сумнівайся
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07.05.2020 07:11 Відповісти
Твои рыги не пройдут
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07.05.2020 07:12 Відповісти
хочешь відкрити їм ширше двері ?
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07.05.2020 07:15 Відповісти
Конечно, он враг. Он думает о будущих корпоративах на Рублёвке.
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07.05.2020 07:19 Відповісти
саме це і зробить Президент Зеленський
як би вороги України не бісилися, плюючись гноєм у Зеленського
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07.05.2020 07:09 Відповісти
Штаты - враг Украины ? Напиши еще что кацапы нам братья
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07.05.2020 07:11 Відповісти
штати підтримують Зеленського
московія плюється в істериці на Зеленського і підтримує порохоботів
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07.05.2020 07:16 Відповісти
Штаты поддерживают УКРАИНУ, а не "зеленского".
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07.05.2020 07:23 Відповісти
скажи це боту Фролу Федорову, бо його клинить зранку
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07.05.2020 07:31 Відповісти
Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 7251
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07.05.2020 07:27 Відповісти
как оно жить в параллельной реальности?
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07.05.2020 10:39 Відповісти
зеленский и есть гной..., и судьба этой мартышки будет незавидной...
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07.05.2020 07:13 Відповісти
я це чув від тво\х братів по разуму тисячі разів ще рік назад, що не більше як за 2-3 місяці Зеленський утече з України в паніці разом з урядом
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07.05.2020 07:18 Відповісти
осенью ему будет кирдык - не сомневайся даже....

самое позднее в ноябре....
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07.05.2020 07:21 Відповісти
і це я чув рік назад сотні разів
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07.05.2020 07:25 Відповісти
https://censor.net/ua/user/73230 Звісно,це якщо подивитись на однотурового спільника Зюзі. Якій грабував Україну 5 років прикриваючусь війною.В"майданівця" Порошенко досвід будь здоров.Я також не вірю в скоре завершенння знущання над розумним українським виборцем зеленої плісняви - вони у двох налякають так народ своєю політикою,що ті будуть тікати селами і містами за кордон як тільки закінчеться "карантин"
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07.05.2020 08:47 Відповісти
чув чув,але мабуть і бачив тапки "папиредника" ?
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07.05.2020 12:23 Відповісти
мне почему-то кажется, что вот твое мнение точно никто никогда спрашивать не будет
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07.05.2020 07:27 Відповісти
Ну да. А тебя точно спросят Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент - Цензор.НЕТ 4476
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07.05.2020 07:29 Відповісти
а я не лезу на всеобщее посмешище, пытаясь давать советы как управлять страной
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07.05.2020 07:33 Відповісти
Это зря. Твой же божок сказал - "Мы все президенты" Что не слышал? Улитка ты наша, кацапо-рыгиональная
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07.05.2020 07:36 Відповісти
Кого будут выбирать дамбасяне ? Кремлёвского гауляйтера ?
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07.05.2020 07:44 Відповісти
На кой черт молоть подобную чепуху?
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07.05.2020 07:32 Відповісти
У Зеленского в голове будущие сериалы на студии "Мосфильм".
А пока надо паработать.
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07.05.2020 07:30 Відповісти
Про які вибори мова?
Ще чуть-чуть і в жителі ЛДНР всі матимуть російські паспорти.
Стосовно подальшого розвитку подій, думаю - не важко здогадатись.
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07.05.2020 07:35 Відповісти
Відібрати у них українські паспорти, відгородитися від них, порвати всі зв'язки. Буде буферна зона, так навіть краще. Дати їм свободу, якщо будуть далі стріляти, відповідати ядерними боєголовками. Або ми їх, або вони нас. Досить терпіти їхнє "зверху".
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07.05.2020 11:44 Відповісти
Не забувай - там йде "війна" з Росією......
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07.05.2020 11:47 Відповісти
прямь обосанной тряпкой ермаку по ипалу - ты свою компанию гони как хочешь, но призновать выборы или нет решим мы.
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07.05.2020 07:42 Відповісти
Та йому та тряпка, як дорогий французький парфум. (
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07.05.2020 11:07 Відповісти
Президент Єрмак так не вважає.
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07.05.2020 07:46 Відповісти
а Завгосп Єрмак так не вважає..... а тому с часом будуть ..як казав один відомаий співак,,Стріляні на пизжені"
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07.05.2020 08:10 Відповісти
Уже очевидно, что администрация Зеленского - враги, работающие на кремль.
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07.05.2020 07:47 Відповісти
да, абсолютно очевидно
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07.05.2020 08:22 Відповісти
Шаг навстречу России: Климкин спрогнозировал последствия инициатив Ермака в ТКГ по Донбассу

Инициированные Офисом президента кадровые изменения в Трехсторонней контактной группе не приведут к каким-либо серьезным прорывам в переговорах по Донбассу. Но будут использованы Россией как аргумент для отмены санкций, предупреждает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Объявленные кадровые изменения на минской площадке не приведут к серьезным, тем более кардинальным изменениям. Это шаг навстречу России, которая попытается увеличить представительство в Минске оккупационных администраций и потом продать это как старт прямого диалога. Даже если мы откажемся, все равно будут говорить о прямом диалоге, это им критически нужно для отмены санкций", - написал дипломат на своей странице в Facebook в среду, 6 мая.

Он также не исключил, что Банковая попробует "продать" украинцам инициативы главы ОП Андрея Ермака как интенсификацию минских консультаций и повышение их статуса.

"Похоже, если не удалось создать так называемый консультативный совет, то стремятся к повышению статуса происходящего в Минске, от неформальных консультаций до переговоров", - пояснил экс-глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина не должна помогать Кремлю избавиться от санкций. Наоборот, Киев обязан вместе с иностранными партнерами требовать освобождения оккупированных территорий.

"Санкции не имеют мгновенного действия, но они работают, а сейчас на фоне кризиса - критичны для России. Не стоит помогать России их смягчать - следует вместе с друзьями и партнерами требовать от России уйти из Донбасса по плану, за реализацией которого должны присматривать (именно так!) ЕС и США. А потом и о санкциях можно говорить", - резюмировал дипломат.
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07.05.2020 08:23 Відповісти
америкосы ермака мордой в говно тычут.... ))
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07.05.2020 08:28 Відповісти
Куди ж так поспішає агент російських спецслужб Козир?
Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент - Цензор.НЕТ 2466
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07.05.2020 08:34 Відповісти
Якщо громадяни інших держав хочуть виборів на Донбасі , нехай забирають цих "виборців"до себе - вони побачать справжнє шоу .
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07.05.2020 08:39 Відповісти
Це ви так вважаєте. І українці. А зермак з фуйлом та сепарами- іншої думки
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07.05.2020 08:57 Відповісти
Ось тільки наше керівництво не хоче цього розуміти, вони і далі вірять в російський сценарій за будь яку ціну впихнути ордло в Україну ,свдомо впроваджують московський сценарій ,чи від своєї недолугості ?
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07.05.2020 09:04 Відповісти
вони не вірять, вони прагнуть зробити як каже пуйло, загалом то їм пох
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07.05.2020 09:52 Відповісти
Хоч хтось це сказав, бо наша імпотентна влада за вивід росіских військ помовкує.
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07.05.2020 09:11 Відповісти
Смачно макнул этот плядский цирк в ихнее пацифисткое лайно.
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07.05.2020 09:27 Відповісти
А їм те лайно=мармелад. (((
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07.05.2020 11:03 Відповісти
Long live America!
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07.05.2020 09:37 Відповісти
США більші патріоти України, ніж Зеленський і його олігархи... Робіть висновки
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07.05.2020 10:46 Відповісти
На жаль, немає кому висновки робити. Біля урни для голосування 73% ті, хто "за мір во всьом міре".
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07.05.2020 11:02 Відповісти
Висновки також зроблять США. Ще при Порошенко заявляли, що дають можливість Україні самій захищатися, але якщо українці відмовляться, то американці втрутяться і тоді вже будуть воювати і проти Києва. Отакі будуть висновки.
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07.05.2020 11:57 Відповісти
И после освобождения Крыма!!!
Напомните, пожалуйста, об этом зеленым тварям!!!
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Всьому світу про це відкриті очі, окрім наших "миролюбців" бойків, медведчуків, шуфричів, новінських... ну і росії. (
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07.05.2020 11:00 Відповісти
Этого мало. Нужно полное разоружение в ОРДЛО ( вплоть до травматов), демилитаризация региона, вывоз всего оружия и боеприпасов, на период 6 месяцев перекрытие границы с РФ в этом районе, разминирование, изъятие рублевой массы, паспортов Рф выданных после 2013 года, паспортов всяких там реПублик, введение на территорию ОРДЛО вооруженных сил Украины, МВД, СБУ численностью не менее 50 тыс, отстранение от власти ( любой) всех замешанных с сотрудничество с оккупантами. Судебное разбирательство по каждому случаю и человеку замешанному в сотрудничестве с оккупантом. ( амнистия частичная и только индивидуальная) . Введение временной военно-гражданской администрации сроком не менее чем на три года. Лишение прав избирать и быть избранным на любую должность всем кто участвовал в организиции псевдореферендумов, выборов ( или принимал в них участие), проходил службу в незаконных формированиях и псевдо гос органах ( кроме медицины и образования). сроком не менее чем на 5 лет А потом уже можно поговорить и о выборах при наблюдателях ООН и ОБСЕ . Иначе нам опять втюхают дер-о в конфетной обертке.
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07.05.2020 11:18 Відповісти
Єрмак - агент, смотрящий від ФСБ, над ще одним агентом від ФСБ - Зеленським
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07.05.2020 11:31 Відповісти
Поясніть це рассєянскому резиденту Єрмаку, шмарклі та всій Зе-шоблі, бо вони вирішили інакше, підписавши формулу кремлівської хвойди штайнмайєра.
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07.05.2020 11:59 Відповісти
Мабуть його треба запросити на посаду голови ОП!
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07.05.2020 12:24 Відповісти
Дерьмак и так там вместо головы.
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07.05.2020 12:36 Відповісти
Этого не достаточно, в Украине много проросийских олигархов(парашенко ахметов и др) которым выгодна война так как она приносит сверхприбыли.
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07.05.2020 12:45 Відповісти
Слово в слово сказав, як говорив і говорить 5-й президент! "Совпадение" - не думаю!
А як же супер дипломат Єрмак? Як йому бути? Бо вже потратив на мерсік, те що дав Козак, щоб не плутали з козаком - то Кізяк.
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07.05.2020 13:54 Відповісти
God bless America!
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07.05.2020 17:26 Відповісти
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