Вибори на Донбасі можливі лише після припинення війни і виведення Росією своїх військ, - представник Держдепу США Кент
Вибори на окупованій території Донбасу можливі тільки в умовах припинення вогню, виведення Росією військ і переходу до України контролю над її кордоном.
Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн-дискусії у "Фонді Маршалла", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно, гарантувати безпеку. Україна має отримати контроль над її міжнародним кордоном. Я думаю, президент Зеленський та його команда чітко визначила свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного розв’язання конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну та припинити вбивати громадян іншої країни та території цієї країни", - сказав посадовець.
Головним інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі залишаються Мінські домовленості, каже відповідальний за політику США щодо України Джордж Кент. Виконання зобов’язань, взятих в рамках Мінську, всіма сторонами є єдиним шляхом припинення війни. Росія ж з самого першого дня порушувала і продовжує порушувати Мінські домовленості, зауважив Кент.
"Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території…Вони порушували Мінські домовленості з моменту підписання. Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на своїй власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, яка вона на себе взяла"
Він також схвально оцінив обмін полоненими, який відбувся за останні місяці. Зазначивши, втім, що понад сто українців досі незаконно утримуються в Росії чи підтримуваними Росією бойовиками на окупованих територіях Донбасу: "Багато чого ще треба зробити для звільнення решти полонених. Також багато роботи щодо розведення сил".
Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з непідконтрольною на цей момент уряду частиною Донбасу.
На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.
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Усім цим падлюкам Єрмакам, Агрохіміям, Богуцьким, Смаглючкам (чи як її там), Корнієнкам, Разумковим, Дубинським ...
В них будут участвовать те, кто скандировал "Россия!" и "Путин, приди!"
Кого они там навыбирают ?
И при чём тут Украина, если Донбасс под оккупацией ?
як би вороги України не бісилися, плюючись гноєм у Зеленського
московія плюється в істериці на Зеленського і підтримує порохоботів
самое позднее в ноябре....
А пока надо паработать.
Ще чуть-чуть і в жителі ЛДНР всі матимуть російські паспорти.
Стосовно подальшого розвитку подій, думаю - не важко здогадатись.
Инициированные Офисом президента кадровые изменения в Трехсторонней контактной группе не приведут к каким-либо серьезным прорывам в переговорах по Донбассу. Но будут использованы Россией как аргумент для отмены санкций, предупреждает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Объявленные кадровые изменения на минской площадке не приведут к серьезным, тем более кардинальным изменениям. Это шаг навстречу России, которая попытается увеличить представительство в Минске оккупационных администраций и потом продать это как старт прямого диалога. Даже если мы откажемся, все равно будут говорить о прямом диалоге, это им критически нужно для отмены санкций", - написал дипломат на своей странице в Facebook в среду, 6 мая.
Он также не исключил, что Банковая попробует "продать" украинцам инициативы главы ОП Андрея Ермака как интенсификацию минских консультаций и повышение их статуса.
"Похоже, если не удалось создать так называемый консультативный совет, то стремятся к повышению статуса происходящего в Минске, от неформальных консультаций до переговоров", - пояснил экс-глава МИД.
Климкин подчеркнул, что Украина не должна помогать Кремлю избавиться от санкций. Наоборот, Киев обязан вместе с иностранными партнерами требовать освобождения оккупированных территорий.
"Санкции не имеют мгновенного действия, но они работают, а сейчас на фоне кризиса - критичны для России. Не стоит помогать России их смягчать - следует вместе с друзьями и партнерами требовать от России уйти из Донбасса по плану, за реализацией которого должны присматривать (именно так!) ЕС и США. А потом и о санкциях можно говорить", - резюмировал дипломат.
Напомните, пожалуйста, об этом зеленым тварям!!!
А як же супер дипломат Єрмак? Як йому бути? Бо вже потратив на мерсік, те що дав Козак, щоб не плутали з козаком - то Кізяк.