Пункт пропуску "Рава-Руська" та Скадовський морський порт відновлять роботу, - Кабмін
Уряд 6 травня ухвалив рішення відновити роботу пунктів пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були закриті в зв'язку з пандемією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Ще вчора разом з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим ми перебували зі спільною робочою поїздкою у Херсонській області, у ході якої, відвідали Скадовський морський порт. Сьогодні вже маємо рішення – і це рішення одноголосне. Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення "Рава-Руська" відновлюють свою роботу", - прокоментував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
На сьогодні Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні. Його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту. "Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу", - підкреслив Криклій.
Відновлення роботи пункту пропуску "Рава-Руська" дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП "Ягодин" та "Краківець" для автомобільного сполучення з Республікою Польща. Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавируса COVID-19 глобальної світової епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться послаблення.
Також було ухвалено рішення з 7 квітня закрити 115 пунктів пропуску, а ще в 28 - тимчасово припинити пішохідне сполучення.
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Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.
"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.
За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.
"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.
Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.