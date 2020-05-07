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Новини Коронавірус і карантин
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Пункт пропуску "Рава-Руська" та Скадовський морський порт відновлять роботу, - Кабмін

Пункт пропуску

Уряд 6 травня ухвалив рішення відновити роботу пунктів пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були закриті в зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ще вчора разом з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим ми перебували зі спільною робочою поїздкою у Херсонській області, у ході якої, відвідали Скадовський морський порт. Сьогодні вже маємо рішення – і це рішення одноголосне. Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення "Рава-Руська" відновлюють свою роботу", - прокоментував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

На сьогодні Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні. Його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту. "Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу", - підкреслив Криклій.

Також читайте: Договори про концесію портів будуть підписані попри коронавірус, - Криклій

Відновлення роботи пункту пропуску "Рава-Руська" дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП "Ягодин" та "Краківець" для автомобільного сполучення з Республікою Польща. Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавируса COVID-19 глобальної світової епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться послаблення.

Також було ухвалено рішення з 7 квітня закрити 115 пунктів пропуску, а ще в 28 - тимчасово припинити пішохідне сполучення.

Автор: 

Кабмін (14184) карантин (18172) Польща (8663) порт (2062) пункт пропуску (812) Скадовськ (69) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Нет , никогда не было и никогда не будет "Рава-Русская" ! Только Рава-Руська! Большой привет безграмотному редактору - ватнику .Руська - так пишется и на русском . Я читатель Цензора с 2013 года и с того времени или даже раньше редактор никак не угомонится...
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07.05.2020 02:49 Відповісти
+1
Сьогодні Національна рада на своєму засіданні повинна призначити перевірку телеканалу 1+1 - через поширення в «Секретних матеріалах» від 27 квітня фейка про «секретні біологічні лабораторії США в Україні». Держдеп США вже заявив, що 1+1 поширив фейк російської пропаганди.

Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
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07.05.2020 02:50 Відповісти
+1
Труханов достроково скасовує в Одесі карантин / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.

За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.

"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.

Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.
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07.05.2020 04:34 Відповісти
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Нет , никогда не было и никогда не будет "Рава-Русская" ! Только Рава-Руська! Большой привет безграмотному редактору - ватнику .Руська - так пишется и на русском . Я читатель Цензора с 2013 года и с того времени или даже раньше редактор никак не угомонится...
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07.05.2020 02:49 Відповісти
Назвати "Рава-Українська" і не буде цієї словесної еквілібристики. А за одно і русинів вже нарешті українцями назвати. А там, може, й до білорусів справа дійде. Бо латинське слово rus, це по суті кривий вульгаризований переклад слова країна...і нема чого навколо цього слова влаштовувати пляскі Святова Вітта.
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07.05.2020 06:13 Відповісти
Сьогодні Національна рада на своєму засіданні повинна призначити перевірку телеканалу 1+1 - через поширення в «Секретних матеріалах» від 27 квітня фейка про «секретні біологічні лабораторії США в Україні». Держдеп США вже заявив, що 1+1 поширив фейк російської пропаганди.

Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
показати весь коментар
07.05.2020 02:50 Відповісти
Исполнительный директор ВОЗ недавно назвал Швецию https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 «образцом для https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 подражания» для работы с Covid19. Швеция успешно осуществила свою политику в области здравоохранения и «в партнерстве с населением».
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07.05.2020 02:56 Відповісти
Тоді відновлюйте транспорт у містах хоча би частково, бо інакше послаблення мають вигляд знущання над тими, хто працює!
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07.05.2020 03:50 Відповісти
Труханов достроково скасовує в Одесі карантин / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.

За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.

"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.

Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.
показати весь коментар
07.05.2020 04:34 Відповісти
https://glavred.info/ua/ukraine/karantin-v-odesi-skasuvali-truhanov-znimaye-obmezhennya-v-rozpal-epidemiji-novini-ukrajini-10170599.html
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07.05.2020 04:36 Відповісти
Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин - Цензор.НЕТ 435
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07.05.2020 06:26 Відповісти
Яка русськая? Ви довбойоби?
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07.05.2020 10:43 Відповісти
 
 