Пункт пропуску "Рава-Руська" та Скадовський морський порт відновлять роботу, - Кабмін

Уряд 6 травня ухвалив рішення відновити роботу пунктів пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були закриті в зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ще вчора разом з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим ми перебували зі спільною робочою поїздкою у Херсонській області, у ході якої, відвідали Скадовський морський порт. Сьогодні вже маємо рішення – і це рішення одноголосне. Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення "Рава-Руська" відновлюють свою роботу", - прокоментував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

На сьогодні Скадовський морський торговельний порт є єдиним українським портом, який не працює для перевалки міжнародних вантажів у морському сполученні. Його відновлення вкрай важливе для збільшення вантажопотоку та забезпечення існуючого попиту. "Технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України не передбачають тісного контакту між людьми, тому доцільно відновити цю роботу", - підкреслив Криклій.

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Відновлення роботи пункту пропуску "Рава-Руська" дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП "Ягодин" та "Краківець" для автомобільного сполучення з Республікою Польща. Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавируса COVID-19 глобальної світової епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Вони продовжені до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться послаблення.

Також було ухвалено рішення з 7 квітня закрити 115 пунктів пропуску, а ще в 28 - тимчасово припинити пішохідне сполучення.