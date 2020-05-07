США не мають цілковитої впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в м. Ухань, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео визнав, що питання про походження пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 залишається нез'ясованим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
У зв'язку зі звинуваченнями Вашингтона в тому, що цей вірус проник із дослідницької лабораторії в китайському місті Ухань, Помпео в середу, 6 травня, заявив: "Цілковитої впевненості в тому, що це почалося в лабораторії або десь ще, у нас немає".
Водночас глава американської дипломатії повідомив про наявність "значної кількості" даних, які свідчать про те, що початковим пунктом спалаху пандемії була саме лабораторія в м. Ухань. Помпео сказав, що він не бачить суперечності в цих двох позиціях, додавши, що "всі ми намагаємося знайти правильні відповіді". При цьому він звинуватив журналістів у прагненні відшукати протиріччя в заявах Білого дому.
Помпео ще наприкінці минулого тижня заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що є серйозні підстави вважати, що криза почалася саме в Уханьській лабораторії. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці. Президент США Дональд Трамп також багаторазово заявляв про наявність у нього доказів витоку вірусу з лабораторії в м. Ухань. Водночас глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі 5 травня знову дав чітко зрозуміти, що питання про походження вірусу залишається нез'ясованим.
Китай рішуче відкинув звинувачення Помпео з приводу витоку вірусу з Уханьської лабораторії. У Помпео немає жодних доказів, наголосив представник МЗС КНР.
"Я вважаю, це питання мають досліджувати медичні експерти, а не політики, які брешуть заради власної вигоди і внутрішньополітичних цілей", - сказав він.
Тим часом постпред КНР в ООН Чень Ху відкинув пропозицію про міжнародне розслідування походження коронавірусу, сказавши, що спочатку потрібно остаточно перемогти цей вірус.
Майк Помпео 6 травня знову різко розкритикував Китай за відсутність прозорості в питанні про коронавірус, через що, за словами держсекретаря США, загинули сотні тисяч людей. Китай міг би позбавити світ і від обвалу економіки, проте замість цього Пекін вирішив приховувати інформацію про спалах коронавірусу в Ухані, сказав Помпео.
"Вони, як і раніше, відмовляються ділитися інформацією, якої ми потребуємо. Тепер усім країнам зрозуміло, які ризики їм загрожують, якщо вони захочуть мати справу з комуністичною партією в Китаї", - підсумував держсекретар США.
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але є тут один дивний момент... китайці і в себе спалах вчасно не придушили, хоча згодом вдалися до надзвичайно радикальних заходів... відтак їм треба зараз добряче копати й щось таки накопати...
Понимаю! Злоба к убогому Каддафи по сравнению с тем, что вы заслужили, это как вошь по сравнению со слоном...
Отвечать придётся. У спрятаться вам негде: всему миру нагадили. Мотив? Нюрнберг-2 разберётся. Если повезёт, конечно, если нет - растерзают на том месте, где найдут.
но! две проблемы никуда не делись.
Адже всі знають про публікації ЗМІ в 2015 році стосовно цього вірусу.
"Филогенетические оценки подтверждают, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания агента в организм человека", - говорится в резюме.
Ученые обнаружили 198 мутаций вируса, повторяющиеся мутации могут указывать на продолжающуюся адаптацию SARS-CoV-2 к его новому носителю - человеку, говорится в публикации. При этом разнообразие штаммов SARS-CoV-2 фиксируется по всему миру, без выраженных региональных особенностей.
Исследование также доказывает природное происхождение коронавируса, но не дает 100-процентной гарантии, что первоначальным носителем былиподковоносые летучие мыши.
Как сказал один из авторов публикации Франсуа Баллу телеканалу https://edition.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html CNN , анализ исключает любой сценарий, предполагающий, что SARS-CoV-2 мог быть в популяции задолго до того, как он был идентифицирован. Переход от животного к человеку произошел в 2019 году, следовательно, надежд на то, что вирус уже заразил значительную часть населения Земли и привел к появлению устойчивого иммунитета, нет. Инфицировано не более 10% людей, сказал Баллу.
Вместе с тем, наличие огромного числа мутаций не делает вирус более опасным, считает генетик.
Обнаружены доказательства быстрого распространения коронавируса по всем континентам за несколько недель или даже месяцев до того, как власти сообщали о вспышке COVID-19; это говорит о том, что "попытки найти "нулевого пациента" бессмысленны, их чересчур много", заявил Баллу.
Как бы так...С чего бы это?