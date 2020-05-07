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Новини Коронавірус і карантин
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США не мають цілковитої впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в м. Ухань, - Помпео

США не мають цілковитої впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в м. Ухань, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео визнав, що питання про походження пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 залишається нез'ясованим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

У зв'язку зі звинуваченнями Вашингтона в тому, що цей вірус проник із дослідницької лабораторії в китайському місті Ухань, Помпео в середу, 6 травня, заявив: "Цілковитої впевненості в тому, що це почалося в лабораторії або десь ще, у нас немає".

Водночас глава американської дипломатії повідомив про наявність "значної кількості" даних, які свідчать про те, що початковим пунктом спалаху пандемії була саме лабораторія в м. Ухань. Помпео сказав, що він не бачить суперечності в цих двох позиціях, додавши, що "всі ми намагаємося знайти правильні відповіді". При цьому він звинуватив журналістів у прагненні відшукати протиріччя в заявах Білого дому.

Помпео ще наприкінці минулого тижня заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що є серйозні підстави вважати, що криза почалася саме в Уханьській лабораторії. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці. Президент США Дональд Трамп також багаторазово заявляв про наявність у нього доказів витоку вірусу з лабораторії в м. Ухань. Водночас глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі 5 травня знову дав чітко зрозуміти, що питання про походження вірусу залишається нез'ясованим.

Також читайте: ВООЗ не отримувала від США доказів про штучне походження коронавірусу, - Раян

Китай рішуче відкинув звинувачення Помпео з приводу витоку вірусу з Уханьської лабораторії. У Помпео немає жодних доказів, наголосив представник МЗС КНР.

"Я вважаю, це питання мають досліджувати медичні експерти, а не політики, які брешуть заради власної вигоди і внутрішньополітичних цілей", - сказав він.

Тим часом постпред КНР в ООН Чень Ху відкинув пропозицію про міжнародне розслідування походження коронавірусу, сказавши, що спочатку потрібно остаточно перемогти цей вірус.

Майк Помпео 6 травня знову різко розкритикував Китай за відсутність прозорості в питанні про коронавірус, через що, за словами держсекретаря США, загинули сотні тисяч людей. Китай міг би позбавити світ і від обвалу економіки, проте замість цього Пекін вирішив приховувати інформацію про спалах коронавірусу в Ухані, сказав Помпео.

"Вони, як і раніше, відмовляються ділитися інформацією, якої ми потребуємо. Тепер усім країнам зрозуміло, які ризики їм загрожують, якщо вони захочуть мати справу з комуністичною партією в Китаї", - підсумував держсекретар США.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4739) США (23613) Помпео Майк (339) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Китайцы не виноваты . Это их кацапы заразили . Фашик Донецкий скинул стопудовый точняк - "Разработчик штамма вируса [того самого, да] - это вирусологический научный центр вектор минобороны рф, который расположен в Новосибирском регионе, а точне в н.п Кольцово, Бердск."
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07.05.2020 07:19 Відповісти
+6
И правильно делает Помпео, что сомневается. Учитывая поистине не имеющую аналогов в мире сволочность северного соседа Китая - путинской России, вирус наверняка оттуда и пошел. Может случайно, а может, совсем не удивился бы, и специально был подброшен россиянами в Ухань. Тем более про загадочную нетипичную пневмонию в России начали упоминать задолго до Ухани.
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07.05.2020 08:09 Відповісти
+4
У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 5509
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07.05.2020 07:12 Відповісти
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У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 5509
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07.05.2020 07:12 Відповісти
смеяться на слове лопата
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07.05.2020 07:26 Відповісти
Ага. Мышка 1.5 к км пролетела? На рынке не торговали летучими мышами кст.
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07.05.2020 07:14 Відповісти
кажан взагалі х іншої провінції
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07.05.2020 07:50 Відповісти
Китайцы не виноваты . Это их кацапы заразили . Фашик Донецкий скинул стопудовый точняк - "Разработчик штамма вируса [того самого, да] - это вирусологический научный центр вектор минобороны рф, который расположен в Новосибирском регионе, а точне в н.п Кольцово, Бердск."
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07.05.2020 07:19 Відповісти
Что значит не виноваты, допустим утечка была не у них, но это не снимает с них ответственности в утаивании и искажении информации а в суды уже подают иски именно по этому поводу.
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07.05.2020 07:28 Відповісти
Кацап, отвали. У тебя проблемы с юмором и сатирой...
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07.05.2020 07:32 Відповісти
Хлебало завали лапоть саратовский.
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07.05.2020 07:37 Відповісти
Менталітет комуняцький, от тому їх ніде і не шанують, бо мають схильність до перекручування фактів
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07.05.2020 07:38 Відповісти
Вирус 100% вылез в раше . Посмотрите у них в этой лаборатории произошел взрыв и пожар 16 или 17 сентября. А уже к концу сентября началась эптдемия пневмонии. А дальше , с 14 28(точно не помню) в ухане были соревнования военных и раша была там... вчера вылезла инфа во франции, что ее спортсмены-военные после уханя заболели... так тут прямо идет заражение короной от московитских "спортсменов"...
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07.05.2020 08:43 Відповісти
Тут главное что? Вброс сделан, пусть теперь попробуют китайцы оправдаться.
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07.05.2020 07:25 Відповісти
в современном уголовном праве действует презумпция невиновности. доказывать должен прокурор, что нечто было, а не адвокат, что нечто не было.
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07.05.2020 07:31 Відповісти
Презумпция невиновности не используется в современной политике. Увы.
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07.05.2020 07:40 Відповісти
ну почему же. люди с мозгами ещё не вымерли окончательно... она как закон природы или как число "пи"...
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07.05.2020 07:44 Відповісти
от саме з такими словами і звернеться Доні до конгресу, коли вимагатиме санкцій... втім, йому воно і нах не треба, головне поховати Джо
але є тут один дивний момент... китайці і в себе спалах вчасно не придушили, хоча згодом вдалися до надзвичайно радикальних заходів... відтак їм треба зараз добряче копати й щось таки накопати...
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07.05.2020 08:44 Відповісти
Очередная попытка отвлечь удар от отцов-дурантинщиков... А какая, собссно, разница, откуда этот вирусочек выполз? Не хотите отвечать за издевательства над сотнями миллионов людей? Да нет, пожалуй над парочкой миллиардов...

Понимаю! Злоба к убогому Каддафи по сравнению с тем, что вы заслужили, это как вошь по сравнению со слоном...
Отвечать придётся. У спрятаться вам негде: всему миру нагадили. Мотив? Нюрнберг-2 разберётся. Если повезёт, конечно, если нет - растерзают на том месте, где найдут.
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07.05.2020 07:29 Відповісти
Что значит "какая разница"? Когда будет установлена истина, страна-источник, а скорее всего это будет рашка, заплатит всему миру за все потери, которые понесли их экономики вследствии пандемии!
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07.05.2020 13:00 Відповісти
никогда это не будет установлено юридически. рашка хоть раз в истории кому-то платила компенсации?
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07.05.2020 13:03 Відповісти
сначала заплатит компенсации родственникам пассажиров малазийского боинга, который сбили солдатня рф, потом, точно так же, заплатит и за потери от пандемии, которую сами же и устроили по собственной тупорылости
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07.05.2020 14:29 Відповісти
не ну никто не запрещает мечтать и надеяться на хорошее.
но! две проблемы никуда не делись.
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07.05.2020 15:50 Відповісти
Ну звичайно-звичайно................
Адже всі знають про публікації ЗМІ в 2015 році стосовно цього вірусу.
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07.05.2020 07:30 Відповісти
Щодо успіхів лабораторії в Ухані щодо вивчення коронавірусів? А як же ж! Пам'ятаємо!
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07.05.2020 07:52 Відповісти
Изучение образцов коронавируса SARS-CoV-2 у 7600 пациентов показывает, что он циркулировал в человеческой популяции с осени прошлого года и очень быстро распространился после первого заражения. Об этом говорится в исследовании британских и французских ученых, которое https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829 опубликовано 5 мая на сайте ScienceDirect.
"Филогенетические оценки подтверждают, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания агента в организм человека", - говорится в резюме.
Ученые обнаружили 198 мутаций вируса, повторяющиеся мутации могут указывать на продолжающуюся адаптацию SARS-CoV-2 к его новому носителю - человеку, говорится в публикации. При этом разнообразие штаммов SARS-CoV-2 фиксируется по всему миру, без выраженных региональных особенностей.
Исследование также доказывает природное происхождение коронавируса, но не дает 100-процентной гарантии, что первоначальным носителем былиподковоносые летучие мыши.
Как сказал один из авторов публикации Франсуа Баллу телеканалу https://edition.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html CNN , анализ исключает любой сценарий, предполагающий, что SARS-CoV-2 мог быть в популяции задолго до того, как он был идентифицирован. Переход от животного к человеку произошел в 2019 году, следовательно, надежд на то, что вирус уже заразил значительную часть населения Земли и привел к появлению устойчивого иммунитета, нет. Инфицировано не более 10% людей, сказал Баллу.
Вместе с тем, наличие огромного числа мутаций не делает вирус более опасным, считает генетик.
Обнаружены доказательства быстрого распространения коронавируса по всем континентам за несколько недель или даже месяцев до того, как власти сообщали о вспышке COVID-19; это говорит о том, что "попытки найти "нулевого пациента" бессмысленны, их чересчур много", заявил Баллу.
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07.05.2020 07:32 Відповісти
Коротше, "Вектор" винен і до гадалки не ходи.
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07.05.2020 10:38 Відповісти
Перша публікація про вірус.У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 2946
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07.05.2020 07:34 Відповісти
У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 4351
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07.05.2020 08:08 Відповісти
И правильно делает Помпео, что сомневается. Учитывая поистине не имеющую аналогов в мире сволочность северного соседа Китая - путинской России, вирус наверняка оттуда и пошел. Может случайно, а может, совсем не удивился бы, и специально был подброшен россиянами в Ухань. Тем более про загадочную нетипичную пневмонию в России начали упоминать задолго до Ухани.
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07.05.2020 08:09 Відповісти
"вєктар" вишел із тумана?
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07.05.2020 08:21 Відповісти
Объясните это нашим сектантам которые верят что китай создал вирус, бгг...
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07.05.2020 08:26 Відповісти
Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус Источник: https://censor.net/n3193908

Как бы так...С чего бы это?
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07.05.2020 09:06 Відповісти
Странно только что в США не рассматривают похождение вируса из кремлевских лабораторий. Что более всего вероятно, судя из событий последних лет где Рашка продемонстрировала миру все виды бактериологического и химического оружия в реальных условиях. Или по крайней мере боятся вслух ето предположение высказать.
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07.05.2020 10:07 Відповісти
Який там Ухань, коли вибух стався на "Векторі"
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07.05.2020 10:36 Відповісти
 
 