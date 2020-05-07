США не мають цілковитої впевненості, що коронавірус походить з лабораторії в м. Ухань, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео визнав, що питання про походження пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 залишається нез'ясованим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

У зв'язку зі звинуваченнями Вашингтона в тому, що цей вірус проник із дослідницької лабораторії в китайському місті Ухань, Помпео в середу, 6 травня, заявив: "Цілковитої впевненості в тому, що це почалося в лабораторії або десь ще, у нас немає".

Водночас глава американської дипломатії повідомив про наявність "значної кількості" даних, які свідчать про те, що початковим пунктом спалаху пандемії була саме лабораторія в м. Ухань. Помпео сказав, що він не бачить суперечності в цих двох позиціях, додавши, що "всі ми намагаємося знайти правильні відповіді". При цьому він звинуватив журналістів у прагненні відшукати протиріччя в заявах Білого дому.

Помпео ще наприкінці минулого тижня заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що є серйозні підстави вважати, що криза почалася саме в Уханьській лабораторії. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці. Президент США Дональд Трамп також багаторазово заявляв про наявність у нього доказів витоку вірусу з лабораторії в м. Ухань. Водночас глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі 5 травня знову дав чітко зрозуміти, що питання про походження вірусу залишається нез'ясованим.

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Китай рішуче відкинув звинувачення Помпео з приводу витоку вірусу з Уханьської лабораторії. У Помпео немає жодних доказів, наголосив представник МЗС КНР.

"Я вважаю, це питання мають досліджувати медичні експерти, а не політики, які брешуть заради власної вигоди і внутрішньополітичних цілей", - сказав він.

Тим часом постпред КНР в ООН Чень Ху відкинув пропозицію про міжнародне розслідування походження коронавірусу, сказавши, що спочатку потрібно остаточно перемогти цей вірус.

Майк Помпео 6 травня знову різко розкритикував Китай за відсутність прозорості в питанні про коронавірус, через що, за словами держсекретаря США, загинули сотні тисяч людей. Китай міг би позбавити світ і від обвалу економіки, проте замість цього Пекін вирішив приховувати інформацію про спалах коронавірусу в Ухані, сказав Помпео.

"Вони, як і раніше, відмовляються ділитися інформацією, якої ми потребуємо. Тепер усім країнам зрозуміло, які ризики їм загрожують, якщо вони захочуть мати справу з комуністичною партією в Китаї", - підсумував держсекретар США.