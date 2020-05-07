Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 263,8 тис. осіб, інфіковані понад 3,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 травня у світі зареєстрували 3 755 379 (3 663 824 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 263 831 (257 277 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 73 431, хворих - 1 228 603.

Іспанія повідомляє про 220 325 випадків COVID-19, 25 857 осіб померли.

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В Італії зафіксовано 214 457 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 29 684 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 30 150 людей, у Франції - 25 812, в Німеччині - 7 275, в Ірані - 6 340, в Туреччині - 3 584, в Бельгії - 8 339, в Нідерландах - 5 221, Канаді - 4 366.

У РФ кількість заражених досягла 165 929 осіб, з яких 1 537 померли, в Білорусі - 19 255, померли - 112; в Польщі - 14 740, померли - 733; в Молдові - 4 476, померли - 143; в Угорщині - 3 111, померли - 373; в Румунії - 14 107, померли - 864; в Словаччині - 1 429, померли - 25.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб.