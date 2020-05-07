Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко

Заяви мерів про пом'якшення карантину - це маніпуляції і спроба підняти свій політичний рейтинг.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть області самостійно визначати, як виходити з карантину, знімати окремі обмеження, заступник міністра охорони здоров'я відповів: " Моя думка, всі ці заяви мерів – це маніпуляції і це виключно спроба підвищити свій політичний рейтинг. Про пом'якшення карантину з 11-го числа прем’єр-міністр заявив досить давно. Після цього ми говорили про певні сфери. Зараз йде гра на тому, щоб вийти на три-чотири дні раніше, ніж вся країна – це спроба зібрати політичні дивіденди. Карантин чітко встановлює обмеження і міська влада не може робити пом'якшення, вона може зробити тільки жорсткіші умови. Якщо міська влада робить пом’якшення – вона порушує норми закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Щодо економічних збитків, які можуть бути від карантину або що було б, якби в нас не було запроваджено карантин, то я цифру зможу незабаром озвучити. Зараз ми ведемо розрахунки".

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Коментуючи роботу "Епіцентру", Ляшко зазначив: "Давайте уважно прочитаємо все, що прописано в постанові про карантин. В кінці постанови сказано: відповідальність за дотримання вимог карантину несуть органи місцевого самоврядування. Якщо мер говорить, що "Епіцентр" працює, а малий бізнес не працює, то це питання до мера. Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" і постанова Кабінету Міністрів України уповноважила органи місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням умов карантину. Ви не знайдете жодного нормативно-правового акту, який дозволив працювати певним центрам або магазинам в умовах карантину. Подивіться, скільки адміністративних протоколів склала Національна поліція і скільки адміністративних протоколів за порушення тими самими маркетами склали органи місцевого самоврядування".

Раніше заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює тільки "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем із Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.

29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, як заявив Зеленський, а для продажу в мережі "Епіцентр".

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.