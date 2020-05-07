УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8833 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 845 131

Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко

Якщо

Заяви мерів про пом'якшення карантину - це маніпуляції і спроба підняти свій політичний рейтинг.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть області самостійно визначати, як виходити з карантину, знімати окремі обмеження, заступник міністра охорони здоров'я відповів: " Моя думка, всі ці заяви мерів – це маніпуляції і це виключно спроба підвищити свій політичний рейтинг. Про пом'якшення карантину з 11-го числа прем’єр-міністр заявив досить давно. Після цього ми говорили про певні сфери. Зараз йде гра на тому, щоб вийти на три-чотири дні раніше, ніж вся країна – це спроба зібрати політичні дивіденди. Карантин чітко встановлює обмеження і міська влада не може робити пом'якшення, вона може зробити тільки жорсткіші умови. Якщо міська влада робить пом’якшення – вона порушує норми закону "Про захист населення від інфекційних хвороб". Щодо економічних збитків, які можуть бути від карантину або що було б, якби в нас не було запроваджено карантин, то я цифру зможу незабаром озвучити. Зараз ми ведемо розрахунки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ відкриє справу проти "Епіцентру" і "Нової лінії" за торгівлю забороненими під час карантину товарами

Коментуючи роботу "Епіцентру", Ляшко зазначив: "Давайте уважно прочитаємо все, що прописано в постанові про карантин. В кінці постанови сказано: відповідальність за дотримання вимог карантину несуть органи місцевого самоврядування. Якщо мер говорить, що "Епіцентр" працює, а малий бізнес не працює, то це питання до мера. Закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" і постанова Кабінету Міністрів України уповноважила органи місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням умов карантину. Ви не знайдете жодного нормативно-правового акту, який дозволив працювати певним центрам або магазинам в умовах карантину. Подивіться, скільки адміністративних протоколів склала Національна поліція і скільки адміністративних протоколів за порушення тими самими маркетами склали органи місцевого самоврядування".

Раніше заступник голови ОП Тимошенко пояснив, чому в карантин працює тільки "Епіцентр": "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем із Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів і понад 100 тис. захисних костюмів. Літак зустрічав президент Володимир Зеленський.

29 квітня журналістка Валерія Єгошина заявила, що цим рейсом доставили в Україну вантаж не для лікарень і аптек, як заявив Зеленський, а для продажу в мережі "Епіцентр".

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) мер (510) Епіцентр (75) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Чесслово , детский садик.
показати весь коментар
07.05.2020 08:12 Відповісти
+27
Какой он грамотный. Может мер и протокол за несоблюдение карантина составит?
показати весь коментар
07.05.2020 08:13 Відповісти
+24
Епіцентр працює тому, що Герега домовилася з владою Зе, а не з мерами. Тому нехай Ляшко не переводить стрілки!
показати весь коментар
07.05.2020 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Брехло..
Зачем тогда Зеленский так торжественно поехал сам встречать самолёт Мрию с масками для Эпицентра?
показати весь коментар
07.05.2020 09:02 Відповісти
бо то маски для українців а не для Епіцентру
показати весь коментар
07.05.2020 09:11 Відповісти
Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2632
показати весь коментар
07.05.2020 09:18 Відповісти
я часто просто не можу опуститися до рівня свиноботів, щоб зрозуміти їх точку зору
Герега пропонує Кличку допомогу і це дуже погано і ганебно і цьому винен Зеленський??????
показати весь коментар
07.05.2020 09:31 Відповісти
Зепилы - это гавноеды в квадрате. Предложение купить за, типа, недорого - это для них безвозмездная помощь.
показати весь коментар
07.05.2020 09:42 Відповісти
Зепил, я тут покакал, могу продать за недорого, будет чем тебе бестолковку наполнить)))
показати весь коментар
07.05.2020 09:44 Відповісти
мне счас кирпичи не надо
показати весь коментар
07.05.2020 09:58 Відповісти
я вот не могу понять, откуда у нас столько тупого населения, откуда этих 73%, которые даже текст кроме заголовка не в состоянии прочитать...

Герега, как истинный барыга, предлагает Кличку купить оптом маски преследуя при этом чисто барыжный интерес наварится..

Ещё раз для тупых 73%, Герега маски продаёт, а не дарит !
показати весь коментар
07.05.2020 15:44 Відповісти
Вітя, а Олег не є твоїм братом? Ви обоє таку куйню несете, що здається - ви однояйцеві.
показати весь коментар
07.05.2020 09:08 Відповісти
А теперь в том, что "Эпицентр" и "Велюр" продолжают работать оказывается виноваты мэры?! Обалдеть как прикольно! Пример того как ЗЕ-клоуны перекладывают вину с больной головы на здоровую.
показати весь коментар
07.05.2020 09:09 Відповісти
ляшко не в курсі.. що унас поки що унітарна держава...
показати весь коментар
07.05.2020 09:22 Відповісти
У зеленой банды мародеров новая фишка - все валить на местную власть. Отобрали у местных бюджетов все деньги, а теперь все на них сваливают!
показати весь коментар
07.05.2020 09:25 Відповісти
ПСИХ І ТУБЛІКАРНІ було перекинто на місцеві бюжети у часи доктора Смерть Супрун і уряду Гройсмана-порошенко
показати весь коментар
07.05.2020 09:30 Відповісти
В МОЗ уже вернулись все старые знакомые, которые снова садятся на закупки лекарств у своих фирм, естественно по завышенным ценам, это то, что уничтожила доктор ЖИЗНЬ Супрун, местные главврачи снова на коне, они теперь снова будут пилить местное бабло, это то, что ломала доктор ЖИЗНЬ Супрун, на госзакупках доктор ЖИЗНЬ Супрун сэкономила колоссальные деньги, которые зеленая банда мародеров уже просрала. Ты или докторишка с купленным дипломом, который снова хочет назад к бюджетному корыту, или тупорылый совковый дегенерат, который хочет, чтобы система здравоохранения так и осталась на уровне каменного века!
показати весь коментар
07.05.2020 09:38 Відповісти
У маніпуляторів завжди винен хтось. ПАпереднікІ, мери, Зінка. Не вони.
Все просто. Це- "свинарчуки "Зеленського.
показати весь коментар
07.05.2020 09:28 Відповісти
Тю...
У Домбабве Епіцентр працює аж гай шумить.
Гереги його переєстрували як Галактика.
Багато товару з кодом 482

А прокуратуру не цікавить чому там в мережах продовольчих магазинів багато товару марок Біола, Чумак, Торчін, Хортиця та інших?
показати весь коментар
07.05.2020 09:30 Відповісти
Луценко це точно ніколи не цікавило
показати весь коментар
07.05.2020 09:32 Відповісти
Петя выдохся, теперь тебе Луценко в портки срет
показати весь коментар
07.05.2020 09:47 Відповісти
Венікдиктову це дуже цікавить?
показати весь коментар
07.05.2020 09:49 Відповісти
Без дозволу Зе працювати великий бізнес
не будуть-лапша зебілам
показати весь коментар
07.05.2020 09:32 Відповісти
Тобто тепер те що ЕПІЦЕНТР працював-відповідальність мера Черкас?Веселі кварталівці заразили всю верхівку влади.
показати весь коментар
07.05.2020 09:42 Відповісти
Ляяяшко, ты дурак?
показати весь коментар
07.05.2020 10:06 Відповісти
Норми закону порушуєте лише ви,зелені макаки.Ви не визначили епідпоріг для даної хвороби,коли ми його подолали,чому це стало епідемією,на якій підставі введено загальнодержавний карантин?...Хоча ви,кретини, чомусь вирішили що зможете обманути закон і залучивши до своєї шайки очільників правоохоронних органів уникнути відповідальності за скоєне,тому свої злочини ви замаскували під ,деякі обмеження' і вже назначаєте винних та крайніх з місцевої влади.Це все тільки дуже короткочасне відтермування вашого законного вироку.Ну підеш ти а тюрьму не через місяць а через рік,що легше стане?
показати весь коментар
07.05.2020 10:22 Відповісти
"Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко"-льовко це ляжко перекинуло стріли на місцеву владу! Але ґереґа йому понюхати "доріженьку"коксу не дасть все одно.
показати весь коментар
07.05.2020 10:27 Відповісти
Помещения Эпицентра огромны и соответственно оборудованы - в них есть возможность ПРЕДОСТАВИТЬ посетителю максимум квадратных метров/ кубических метров "ПЕРСОНАЛЬНОГО пространства - обеспечить соблюдения дистанции между людьми, регулировать количество покупателей, одновременно находящихся под крышей. Возможно, нам не следует автоматически занимать сторону тех, кто против/не терпит Эпицентр.



Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда. Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и смертей, - с одной стороны, и минимизации всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, - с другой.
показати весь коментар
07.05.2020 10:28 Відповісти
Помещения Эпицентра огромны и соответственно оборудованы - в них есть возможность ПРЕДОСТАВИТЬ посетителю максимум квадратных метров/ кубических метров "ПЕРСОНАЛЬНОГО пространства - обеспечить соблюдения дистанции между людьми, регулировать количество покупателей, одновременно находящихся под крышей. Возможно, нам не следует автоматически занимать сторону тех, кто против/не терпит Эпицентр.



Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда. Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и смертей, - с одной стороны, и минимизации всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, - с другой.
показати весь коментар
07.05.2020 10:40 Відповісти
бррехун,прихвостень......
показати весь коментар
07.05.2020 11:23 Відповісти
Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6331
показати весь коментар
07.05.2020 11:36 Відповісти
Чому питання до мерів, відразу до президента.
показати весь коментар
07.05.2020 11:45 Відповісти
ляшко спрыгнул , и успел в полете переобутся
ну и министры у зеленых - один краше другого
показати весь коментар
07.05.2020 12:40 Відповісти
Щоб ти все життя зе лікував.
показати весь коментар
07.05.2020 12:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 