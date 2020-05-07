92 людини протестовано на імунітет до коронавірусу: у двох виявили високий титр антитіл, але вони не були хворі COVID-19, - МОЗ
Україна має обладнання, яке дозволяє робити мільйон ІФА-тестів на добу.
Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, коли Україна може почати масштабну ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз, на виявлення антитіл до коронавірусу), він відповів: "Ми рухаємося в цьому напрямку, вже зроблені вітчизняні тест-системи для тестування. Наприклад, у Сумській і у Черкаській областях вже 92 людини протестовано, у вдвох виявили високий титр антитіл, при цьому вони не були хворими на коронавірусну хворобу. Ми плануємо розширювати тестування, щоб в подальшому зрозуміти, як серологічні дослідження можуть використовуватись для стримування епідемії. Зараз вони можуть показувати нам чутливість системи епіднагляду до виявлення хворих на коронавірус. Можна ретроспективно брати якийсь населений пункт або заклад охорони здоров'я протестувати всіх медичних працівників, подивитись в кого є антитіла, і порівняти, скільки було виявлено хворих. Потім можна прогнозувати, що нам слід робити, щоб запобігти захворюваності серед медичних працівників. Якщо в ІФА додатуть антиген, зараз тільки антитіла, тоді можна використовувати це для діагностики. Це буде круто, оскільки наша система охорони здоров'я має обладнання, яке дозволяє нам робити мільйон тестів на добу".
Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.
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они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").
Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
Ещё раз - Исследования.
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Если антитела на болезнь имеются, то значит человек переболел этой болезнью либо это антитела на другую болезнь!
Может правильнее не говорить, что этот человек не болел короновирусом, а то, что у него НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно
1. Его не тестировали вообще:
а) по причине низкого охвата протестированного населения в целом(не важно были симптомы или нет)
б) по причине низкой квалификации врачей которые могли тупо не заметить симптомов, или побоялись портить статистику (типа раз тебе не плохо и кровью не блюешь поставлю тебе ОРЗ)
2. Его тестировали но получили отрицательный результат - по причине низкого качества самих тестов!!!
Так что тестирование очень даже при чем!!!
Это вы у минздрава спросите, откуда им известно, что он не болел!!!
На основании чего, минздрав заявляет, что он не болел короновирусом? На основании анального зондирования?!