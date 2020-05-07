92 людини протестовано на імунітет до коронавірусу: у двох виявили високий титр антитіл, але вони не були хворі COVID-19, - МОЗ

Україна має обладнання, яке дозволяє робити мільйон ІФА-тестів на добу.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може почати масштабну ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз, на виявлення антитіл до коронавірусу), він відповів: "Ми рухаємося в цьому напрямку, вже зроблені вітчизняні тест-системи для тестування. Наприклад, у Сумській і у Черкаській областях вже 92 людини протестовано, у вдвох виявили високий титр антитіл, при цьому вони не були хворими на коронавірусну хворобу. Ми плануємо розширювати тестування, щоб в подальшому зрозуміти, як серологічні дослідження можуть використовуватись для стримування епідемії. Зараз вони можуть показувати нам чутливість системи епіднагляду до виявлення хворих на коронавірус. Можна ретроспективно брати якийсь населений пункт або заклад охорони здоров'я протестувати всіх медичних працівників, подивитись в кого є антитіла, і порівняти, скільки було виявлено хворих. Потім можна прогнозувати, що нам слід робити, щоб запобігти захворюваності серед медичних працівників. Якщо в ІФА додатуть антиген, зараз тільки антитіла, тоді можна використовувати це для діагностики. Це буде круто, оскільки наша система охорони здоров'я має обладнання, яке дозволяє нам робити мільйон тестів на добу".

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Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.