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Новини Коронавірус і карантин
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92 людини протестовано на імунітет до коронавірусу: у двох виявили високий титр антитіл, але вони не були хворі COVID-19, - МОЗ

92 людини протестовано на імунітет до коронавірусу: у двох виявили високий титр антитіл, але вони не були хворі COVID-19, - МОЗ

Україна має обладнання, яке дозволяє робити мільйон ІФА-тестів на добу.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може почати масштабну ІФА-діагностику (імуноферментний аналіз, на виявлення антитіл до коронавірусу), він відповів: "Ми рухаємося в цьому напрямку, вже зроблені вітчизняні тест-системи для тестування. Наприклад, у Сумській і у Черкаській областях вже 92 людини протестовано, у вдвох виявили високий титр антитіл, при цьому вони не були хворими на коронавірусну хворобу. Ми плануємо розширювати тестування, щоб в подальшому зрозуміти, як серологічні дослідження можуть використовуватись для стримування епідемії. Зараз вони можуть показувати нам чутливість системи епіднагляду до виявлення хворих на коронавірус. Можна ретроспективно брати якийсь населений пункт або заклад охорони здоров'я протестувати всіх медичних працівників, подивитись в кого є антитіла, і порівняти, скільки було виявлено хворих. Потім можна прогнозувати, що нам слід робити, щоб запобігти захворюваності серед медичних працівників. Якщо в ІФА додатуть антиген, зараз тільки антитіла, тоді можна використовувати це для діагностики. Це буде круто, оскільки наша система охорони здоров'я має обладнання, яке дозволяє нам робити мільйон тестів на добу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Ляшко Віктор (1519) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Оборудование позволяет делать лям тестов в сутки, сделано 92 теста... Да что вы мать вашу там курите???
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07.05.2020 08:33 Відповісти
+7
скрыть свою бездарность, тупость и некомпетентность.
они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").

Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
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07.05.2020 09:00 Відповісти
+5
Одна надежда, что оно само закончится - не тянут наши рвачи на супергероев, как в цивилизованных странах. Зечиновники то вообще капец...
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07.05.2020 08:35 Відповісти
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Оборудование позволяет делать лям тестов в сутки, сделано 92 теста... Да что вы мать вашу там курите???
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07.05.2020 08:33 Відповісти
Тестируемые плохо идут на приманку.
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07.05.2020 08:35 Відповісти
Має можливість, але не має бажання. Патамушта тоді відкриється дійсна картина заражень, а зелені це не потрібно.
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07.05.2020 08:36 Відповісти
Можешь раскрыть - в чем именно состоит "интерес" зеленых ? (только не пиши "сорвать выборы", объявить дефолт", "это выгодно Коломойскому")
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07.05.2020 08:46 Відповісти
скрыть свою бездарность, тупость и некомпетентность.
они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").

Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
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07.05.2020 09:00 Відповісти
Якщо ти цього не можеш сам зрозуміти, то не дано.
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07.05.2020 09:06 Відповісти
А я думаю что какими тупыми не были бы "зелёные" даже им эскалация эпидемии ужесточение карантина ни к чему, потому ещё месяц карантина и их рейтингу конец. И ещё я думаю что не "зелёные" (хотя мне они пофигу) довели нашу медицину до ручки, и тем более не они упразднили пять лет назад санэпидемслужбу)
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07.05.2020 09:49 Відповісти
На Ваш взгляд, не нужно было ликвидировать СЭС?
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09.05.2020 20:57 Відповісти
Смотря что такое СЭС. Как медицинскую службу с лабораторями и врачами-эпидемиологами - не нужно. Как систему, кормящуюся за счёт тероризирования и рэкета предприятий торговли, питания и т.п. - нужно.
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09.05.2020 21:24 Відповісти
Думаю, любая властная структура создается в Украине прежде всего с коррупционной целью. Хотя иногда выполняют полезную функцию.
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09.05.2020 23:29 Відповісти
Это ещё исследования тестов.
Ещё раз - Исследования.
...
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07.05.2020 09:47 Відповісти
ну тестировали. Неполных 6 секунд....
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07.05.2020 10:29 Відповісти
Это нечто необычное в мировой практике? Сомневаюсь что Украина впереди планеты всей.
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07.05.2020 08:34 Відповісти
цивилизованньіе страньі имеют сильно много правил и вьідрессированньій табун жителей, которьіе привьікли следовать только инструкции. а значит там ничего никто случайно не придумает, все будут ждать, пока им врот спецьі положат. вот в дойчляндии только сейчас народ допер, что дешевле и єффективнее денатурированньій спирт (полки с продуктом пустеют), чем усякая дорогая хрень в аптеках для дезинфекции.
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07.05.2020 11:12 Відповісти
Одна надежда, что оно само закончится - не тянут наши рвачи на супергероев, как в цивилизованных странах. Зечиновники то вообще капец...
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07.05.2020 08:35 Відповісти
Коронавирус FOREVER
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07.05.2020 08:39 Відповісти
Ну были больны и не обращались к врачам, это наверное разные понятия... Сами же рассказывали что большинство переболеет и даже не заметит.
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07.05.2020 08:39 Відповісти
Было дело. Полтора месяца назад начали ломить кости, начался озноб ,першение в горле, поднялась температура, стали ощущаться легкие при каждом вдохе. Потом, часа через два отпустило. Горло моментально отпустило после смазывания Бефунгином. ( До сих пор его ношу с собой). Темература и боль в горле прошли после приема противовирусного, уже к вечеру.. Но я помню, как болел пневмонией лет десять назад, ощущения в легких те самые.
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07.05.2020 08:58 Відповісти
Что за бред?!
Если антитела на болезнь имеются, то значит человек переболел этой болезнью либо это антитела на другую болезнь!
Может правильнее не говорить, что этот человек не болел короновирусом, а то, что у него НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно
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07.05.2020 09:01 Відповісти
При чем тут тестирование? Они могли переболеть гораздо раньше, шо вероятней.
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07.05.2020 09:08 Відповісти
Теперь бред несете уже вы! Они утверждают что этот человек НЕ БОЛЕЛ вообще (ни раньше ни позже)! А тестирование тут при том, что если у него есть антитела, то он БОЛЕЛ! А раз так, то его просто не выявили:
1. Его не тестировали вообще:
а) по причине низкого охвата протестированного населения в целом(не важно были симптомы или нет)
б) по причине низкой квалификации врачей которые могли тупо не заметить симптомов, или побоялись портить статистику (типа раз тебе не плохо и кровью не блюешь поставлю тебе ОРЗ)
2. Его тестировали но получили отрицательный результат - по причине низкого качества самих тестов!!!
Так что тестирование очень даже при чем!!!
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07.05.2020 09:21 Відповісти
Откуда известно, шо он не болел, скажем, в январе-феврале, а, может, даже в декабре? Потому шо записи в карточке нет?
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07.05.2020 09:23 Відповісти
Чукча не читатель?
Это вы у минздрава спросите, откуда им известно, что он не болел!!!
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07.05.2020 09:27 Відповісти
Про тесты для диагностики ковида здесь пишешь ты, а не минздрав.
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07.05.2020 09:34 Відповісти
Вы вообще с логикой дружите?
На основании чего, минздрав заявляет, что он не болел короновирусом? На основании анального зондирования?!
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07.05.2020 09:40 Відповісти
НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно - твои слова. Спрашиваю, где были тесты 3 месяца назад, к примеру, когда они могли переболеть?
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07.05.2020 09:44 Відповісти
говорят, что половина тестов показывает положительный результат даже если яблоко протестировать
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07.05.2020 09:08 Відповісти
Якщо є антитіла, значить імунна система зіштовхувалась з вірусом раніше.
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07.05.2020 09:13 Відповісти
Но и заражали остальных, без чихов и соплей...
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07.05.2020 09:48 Відповісти
 
 