Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко

На цей момент Україна може виробляти 10 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз здатність ПЛР-системи - 10 тис. на добу, а плануємо розширити до 20-25 тисяч за рахунок впровадження картриджів, на яких діагностують туберкульоз", - розповів заступник міністра охорони здоров'я.

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