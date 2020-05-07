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Новини Коронавірус і карантин
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Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко

Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко

На цей момент Україна може виробляти 10 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз здатність ПЛР-системи - 10 тис. на добу, а плануємо розширити до 20-25 тисяч за рахунок впровадження картриджів, на яких діагностують туберкульоз", - розповів заступник міністра охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестування під загрозою - лабораторії не справляються з обсягами перевірок на COVID 19

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Ляшко Віктор (1519) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Осла, козла и папайю протестируйте. Результаты вас удивят.
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07.05.2020 08:59 Відповісти
+3
Тогда давайте протестируйте the племя молодое! Но, тестируйте на предмет возможного, подчеркиваю ВОЗМОЖНОГО!, наличия разума в их макитрах! Уверен, отрицательные результаты вас очень удивят! И вот это наше ВСЁ?
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07.05.2020 09:08 Відповісти
+2
*****, вы крутые!
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07.05.2020 08:53 Відповісти
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*****, вы крутые!
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07.05.2020 08:53 Відповісти
Да. Два месяца раскачки начали давать результат.
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07.05.2020 09:19 Відповісти
По видимому просто Минздрав за два месяца задолбался ни черта не делать.
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07.05.2020 09:27 Відповісти
Слышала информацию , что устойчивость к коронавирусу из-за ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРИВИВОК , т к с союзе их делали всем
Может и корни этого коронавируса тоже искать в этом направлении
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07.05.2020 08:54 Відповісти
Ага расеянам расскажите
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07.05.2020 09:04 Відповісти
PS Корреляция между бакцинированными БЦЖ и смертностью от короновируса, может быть связана не с самим фактом вакцинирования БЦЖ, а с уровнем развития медицины (чем он выше тем обычно выше уровень вакцинирования). Отдельно тут можно выделить США - у них особый случай, там страховая медицина в самой жесткой форме, а по факту медицинская мафия (у них из за этого даже от гриппа смертность выше чем в других странах)
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07.05.2020 09:13 Відповісти
А почему не бруцелёз ?
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07.05.2020 08:56 Відповісти
Осла, козла и папайю протестируйте. Результаты вас удивят.
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07.05.2020 08:59 Відповісти
Легко, в Париже в воде же нашли.
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07.05.2020 09:13 Відповісти
Тогда давайте протестируйте the племя молодое! Но, тестируйте на предмет возможного, подчеркиваю ВОЗМОЖНОГО!, наличия разума в их макитрах! Уверен, отрицательные результаты вас очень удивят! И вот это наше ВСЁ?
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07.05.2020 09:08 Відповісти
Два місяці бадьорих реляцій , торжественних зустрійчей літаків, теплоходів і дирижаблів з Китаю, засідання ВР про додаткове виділення коштів з Китаю - і.... пристосуємо якісь картріджі для тестів на туберкульох для тесування коронавірусу. А чого? Прикольненько так. Кінчайте цю естрадно-циркову ху-ню, починайте належне тестування..
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07.05.2020 09:43 Відповісти
"коштів з бюджету" - правильно, з Китаю - описка.
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07.05.2020 09:45 Відповісти
И никого не интересует, что санэпидслужба была уничтожена полностью, что инфекционные больницы тоже ждала подобная участь. Что вирусологов в стране почти не осталось. И почему это произошло, и какие последствия имело и имеет на сегодняшний день. И кто проводил подобную реорганизацию и почему. И кто должен за это все ответить. Конечно же, все это мелочи, не заслуживающие ни малейшего внимания. Для виновных, как и всегда, лучшая защита - нападение, а для тех, кто помельче рангом, главное - в очередной раз поупражняться в "остроумии".
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07.05.2020 10:31 Відповісти
 
 