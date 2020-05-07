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Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко
На цей момент Україна може виробляти 10 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу.
Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз здатність ПЛР-системи - 10 тис. на добу, а плануємо розширити до 20-25 тисяч за рахунок впровадження картриджів, на яких діагностують туберкульоз", - розповів заступник міністра охорони здоров'я.
Топ коментарі
+3 нетоварищ
показати весь коментар07.05.2020 08:59 Відповісти Посилання
+3 Петровный
показати весь коментар07.05.2020 09:08 Відповісти Посилання
+2 Степан Иванов #323211
показати весь коментар07.05.2020 08:53 Відповісти Посилання
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Может и корни этого коронавируса тоже искать в этом направлении