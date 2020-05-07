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Новини Пожежі в Україні
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Рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків тління торфовищ у Чорнобильській зоні та на Житомирщині, - ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків тління торфовищ у Зоні відчуження та в Олевському районі Житомирської області, займання лісової підстилки поблизу с.Норинськ Лугинського району ліквідовано.

За інформацією пресслужби ДСНС, станом на ранок четверга 7 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 53 особи і 31 одиницю техніки лісових господарств, передає Цензор.НЕТ.

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та в Зоні відчуження в межах природних фонових значень.

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"6 травня ліквідовано займання лісової підстилки поблизу с. Норинськ Лугинського району (Житомирська область. - Ред.)", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

У Житомирській області станом на 7:00 7 травня підрозділами ДСНС надається допомога з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі. Загалом до гасіння пожеж на території області залучено 69 осіб та 21 одиницю техніки, з них від ДСНС 43 рятувальники особового складу і 17 одиниць техніки.

Автор: 

пожежа (4365) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) ДСНС (5192) Житомирська область (1289)


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Одесский это случаем не там, где янтарь вовсю добывали?
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07.05.2020 08:58 Відповісти
Олевский т.е.
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07.05.2020 08:59 Відповісти
торфяники тлеют очень долго
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07.05.2020 08:59 Відповісти
скоро сутки, как дождь идёт, а у них всё подстилка тлеет
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07.05.2020 10:16 Відповісти
 
 