За добу на Львівщині виявили 42 нові випадки COVID-19, загалом в області 595 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

У Львові та Львівській області 514 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу.

Так, станом на 8 ранку у Львові та Львівській області підтверджено 595 випадків інфікування коронавірусом, з них 17 - летальні.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 2642 особи, госпіталізовано - 437, на амбулаторному лікуванні - 2235 осіб, виписано - 303 особи. Зараз у лікарні перебувають 134 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратах ШВЛ - 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 595 осіб, 17 осіб померли. 128 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 232 ПЛР-тести, з яких 42 - позитивні.

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Також відомо, що 17-й пацієнт із діагнозом коронавірусу помер 4 травня в госпіталі у Винниках. Результати аналізів отримано вчора. Це житель Миколаївського району.

Як зазначається, 61-річний пацієнт помер у госпіталі у Винниках 4 травня. Відомо, що він хворів вдома, а коли стало зле, звернувся в обласну лікарню. Лікарі виявили двосторонню пневмонію і направили в Винниківський госпіталь. Чоловіка госпіталізували, і через годину він помер.

"Львівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19: загалом - 13 184, летальних - 327, одужали 2097 осіб.