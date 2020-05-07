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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ

На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ

В Україні за добу зафіксували 507 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 507 осіб. З них 28 дітей та 109 медпрацівників. Було госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків", - зазначив він.

Водночас, 299 пацієнтів одужали.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"За весь час пандемії захворіли 13 691 осіб. З них 933 дитини, а також 2660 медпрацівників. Всього одужали 2396 осіб. А летальних випадків - 340", - додав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 485 випадків;
Волинська область — 393 випадки;
Дніпропетровська область — 624 випадки;
Донецька область — 89 випадків;
Житомирська область — 468 випадків;
Закарпатська область — 600 випадків;
Запорізька область — 300 випадків;
Івано-Франківська область — 1055 випадків;
Кіровоградська область — 403 випадки;
м. Київ — 1675 випадків;
Київська область — 916 випадків;
Львівська область — 595 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 171 випадок;
Одеська область — 568 випадків;
Полтавська область — 236 випадків;
Рівненська область — 817 випадків;
Сумська область — 131 випадок;
Тернопільська область — 951 випадок;
Харківська область — 448 випадків;
Херсонська область — 146 випадків;
Хмельницька область — 138 випадків;
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки;
Чернігівська область — 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ 01
На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Ну так радуйся, что благодаря карантину у нас всего 340 умерших , а не 2500 в сутки как в США, которые долго не хотели вводить карантин. Думали, что их медицина справится
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07.05.2020 09:34 Відповісти
+12
Тем временем:
ПЕКИН, 6 мая - ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань, говорится в сообщении правительства городского округа Суйнин.
"Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать один триллион кубических метров", - говорится в сообщении.
Указывается, что обнаруженное в понедельник богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет дочка CNPC - PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.
Вместе с тем власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины "Пэнтань-1" глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 миллиона кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.
Общий объем запасов природного газа в месторождениях, где компания имеет право вести разведку и разработку, достигает 30 триллионов кубических метров. Компания отвечает за поставку газа более тысячи крупных и средних промышленных предприятий, свыше 20 миллионам домохозяйств и порядка 10 тысячам объектов жилищно-коммунального хозяйства на юго-западе Китая.
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07.05.2020 09:28 Відповісти
+9
Вакцина не может убивать вирус, вакцина (чаще всего состоящая из ослабленного варианта вируса) вкалывается ДО возможной вспышки заболевания, чтобы вызвать иммунитет, возможность которого, кстати, для коронавируса до сих пор не подтверждена
это либо "лекарство", либо не пойми что
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07.05.2020 09:55 Відповісти
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Подтверждена . Иммунитет есть. Это такие как ты сомневаются в наличии антител. А вот сомнение в правильности повторных тестов есть. Особенно китайских. Если бы не было иммунитета, то Китай бы не смог снять карантин .
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07.05.2020 10:34 Відповісти
есть ссылка на сайт ВОЗ, где они подтверждают наличие иммунитета?
я то в курсе про множество серологических исследований, которые говорят о том, что зараженных короной на самом деле в несколько десятков раз больше, чем показывает оф. статистика
потому и реальная летальность от вируса значительно меньше, чем получается по расчету из показателей оф. статистики
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07.05.2020 11:17 Відповісти
Ну может не 13% как в Италии , а чуть меньше.
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07.05.2020 11:18 Відповісти
МОЗ Италии совершенно не скрывает, что точная причина смертей этих 28000 людей неизвестна
в Италии заведены сотни судебных исков против правительства, премьер-министру Конте грозит импичмент, родные умерших требуют расследования реальных причин смертей
так что рано считать что-то по фальшивой статистике
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07.05.2020 11:24 Відповісти
На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4870
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07.05.2020 09:49 Відповісти
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295

коронавірус знайдено в папайї та у кози, далі тестуйте фуфлотестами
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07.05.2020 09:58 Відповісти
Значимость тестов на наличие коронАвируса , эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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07.05.2020 10:16 Відповісти
вірно! тести - це видимість діяльності, фікція
є симптоми - лікуєшся відповідно
нема симптомів - живеш звичайним життям
карантин, який діє на усіх, у тому числі здорових, - це ноу-хау від політиків (а не від лікарів чи вчених)
хто від кого ізольований при такому карантині? якщо усі у ньому сидять! порушується саме визначення та зміст карантинних мір
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07.05.2020 10:21 Відповісти
Вот для этого и нужны тесты - для адаптивного карантина, по областям, который хотят ввести с 12 мая.
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07.05.2020 11:20 Відповісти
нужны тесты, которые не будут находить вирус во фруктах и у коз
когда такие произведут, проверят их клинически, когда они получат сертификат качества, в котором указана их точность, тогда поговорим
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07.05.2020 11:22 Відповісти
Ну так победили же.
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07.05.2020 10:56 Відповісти
тошнит читать! Три кацапских пропагандона подогревают друг друга. Шоб вы провалились!
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07.05.2020 10:13 Відповісти
Ковидобесие наступает ! Вирус везде! Вирус навсегда! Все плотнее натянули намордники поглубже!
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07.05.2020 10:14 Відповісти
Вирус навсегда - это правильно. Пандемия прекратится, когда переболеет 70% населения. Или привьётся.
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07.05.2020 10:20 Відповісти
Билл Гейтс в своем блоге пишет, что необходимо создать и вколоть людям 14 МИЛЛИАРДОВ прививок от коронавируса. Ссылка на его блог:
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Еще ни одна болезнь, настоящая или виртуальная, не позволяла развернуться его деятельности и деятельности зависящих от него компаний и организаций (в том числе ВОЗ, которую он финансирует) в таких масштабах.
Просто маниакальная жажда у этого человека, не являющегося ни врачом, ни ученым в области медицины, вакцинировать каждого землянина (за исключением горстки избранных, в том числе и самого себя, и своей семьи), и что забавно за его же деньги. При том, что в масштабах планеты и в сравнении с другими болезнями коронавирус уж точно не заслуживает звания 'чумы 21 века': в соответствии с официальной статистикой заражено всего 0,1% населения Земли. Именно заражено, а болеет еще намного меньше - меньше 5% от всех зараженных. А умерло еще меньше - 0,003%. Но уколоть по его мнению надо каждого на планете и минимум 2 раза.
Выводы сделать каждый сможет для себя сам. Или не сможет...
P.S. Только никому не говорите! Это мировой заговор и конспирология!
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07.05.2020 10:22 Відповісти
Все 14 млрд можно большинству этого форума вколоть,еще и не хватит. Половина уже рукава закатала.
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07.05.2020 11:15 Відповісти
Вывод: как только появится вакцина от короновируса, пойду и сделаю прививку. Даже за деньги( в разумных пределах)
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07.05.2020 11:22 Відповісти
и замечательно, планету давно надо почистить

но если даже в прививках будет что-то полезное или хотя бы просто морская вода, то вся эта афера оказывается просто бизнесом группы людей (Гейтс, ВОЗ, фарм-компании), как это уже было неоднократно: в 2003 с атипической пневмонией, в 2009/10 со свиным гриппом

в США, слава Богу, массовые протесты обратили внимание на эту деятельность, с большой вероятностью в скором времени полетят головы: Фаучи и прочих мошенников
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07.05.2020 11:27 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО

Гавночерпальтщик Андрейка пмшет "Билл Гейтс в своем блоге пишет, что необходимо создать и вколоть людям 14 МИЛЛИАРДОВ прививок от коронавируса. "

Билл Гейтс пишет: "Чтобы остановить пандемию, нам нужно сделать вакцину доступной почти каждому человеку на планете. Мы никогда не доставляли что-либо в каждый уголок мира. И, как я упоминал ранее, вакцины особенно трудно производить и хранить." Реальность такова, что не каждый сможет получить вакцину одновременно. Потребуются месяцы - или даже годы - для создания 7 миллиардов доз (или, возможно, 14 миллиардов, если это многодозовая вакцина), и мы должны начать распространять их, как только будет готова первая партия."
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07.05.2020 11:53 Відповісти
сильно поменялась суть? тебе лично от этого легче? тебе это объясняет, почему человек далекий от медицины, рассказывает всем что-либо о вакцинах?
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07.05.2020 11:56 Відповісти
Я тоже далёк от медицины, но делюсь прочитанной мной вменяемой по моему мнению информацией о проблеме. В чём крамола? Он говорит о 100% вакцинации, мне попадалось - достаточно 70%...
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07.05.2020 12:05 Відповісти
в том, что подобная афера уже проворачивалась в мире минимум дважды
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07.05.2020 12:31 Відповісти
Ты болен? Математику придумали рептилоиды?
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07.05.2020 13:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s8qJMbNwheA

в США уже всерьез говорят о тех, кто затеял эту фейковую эпидемию и с какой целью
так что попробуй лучше переобуться, пока не поздно, чтобы через неделю-другую не выглядеть полным олухом
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07.05.2020 13:15 Відповісти
Ты - идиот. Закономерности распространения эпидемии не зависит от названия болячки.
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07.05.2020 19:29 Відповісти
это ты - одноклеточный недалекий раб телевизора
если часть случаев внебольничной певмонии назвать коронавирусом, раздуть вокруг вируса шумиху в СМИ путем постоянного нагнетания и фейковых гробов в новостях, то на выходе получается "эпидемия"
ВОЗ не впервые фальсифицирует эпидемию, за счет чего фарм. комании имеют миллиардные прибыли на вакцинах
но впервые политики еще догадались, что под видом карантина можно ввести режим онлайн-концлагеря с ограничением элементарных конституционных прав
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07.05.2020 19:36 Відповісти
Ты - идиот. Законы распространения эпидемии, как и закон всемирного тяготения, существуют независимо от интенсивности (мощности) твоего визга, о одноклеточный недалекий раб телевизора.
Слава тайному мировому правительству!
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08.05.2020 08:37 Відповісти
в игнор, даун
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08.05.2020 10:19 Відповісти
Ты игнорируешь законы природы?
Сегодня такой солнечный день, распахни окно и выйди в него!
И Земля будет чище...
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08.05.2020 11:53 Відповісти
Ну? Я об этом только здесь два месяца говорю. Да навсегда, да смертность нигде ни во одной Стране Мире не привысила обычную. Нахрена карантин, намордники, спирт на перчатки?
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07.05.2020 10:22 Відповісти
ну поговори ещё года 2. Может кто и услышит
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07.05.2020 10:32 Відповісти
Превысило обычную сильно. До 60% доходит.
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07.05.2020 11:10 Відповісти
Венедиктов опубликовал статистику по смертности в Москве за три последние года за период март-апрель:

2018 год - 22 613 человек
2019 год - 20 065 человек
2020 год - 22 244 человека

Сильно превысила?
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07.05.2020 11:13 Відповісти
Стоп. Так еще 2020 год не закончился. А уже смертность за первые несколько месяцев сравнялась с годовыми показателями прошлых годов? Ого!
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Ты что? Дурак? Это цифры за март-апрель разных годов. И тут хочешь обмануть?
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07.05.2020 11:30 Відповісти
Да кто их там в Москве считает? Бабы еще нарожают.
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07.05.2020 11:33 Відповісти
Еще один Свидетель Ковида. Цифры? Научные знания? Фигня то все, Ковид Славься.....
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07.05.2020 11:41 Відповісти
То може вирушиш до Нью-Йорка - у лікарні попрацювати? Чи жим-жим?
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07.05.2020 11:16 Відповісти
Эх.... с радостью бы . А что сейчас там делать? Только разве что тик-ток танцы снимать, пациентов то нет, госпиталя пустые....
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07.05.2020 11:18 Відповісти
Кто тебе это сказал? Морги там переполнены. И братские могилы уже используют для погибших от короновируса.
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07.05.2020 11:27 Відповісти
Ковидианские хроники....
https://www.youtube.com/watch?v=2Wypoa4uACY&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=33&t=0s&fbclid=IwAR3Pk6mdqHf3kagzXKkbXn1BW5txmEbwNVy-gI2oZtEJQ2y4cgROU-laEvU https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=e9kQCV97fp8&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=60&t=0s&fbclid=IwAR2Qn-yUknuuN4D8ET1LP-1LpJC8i7Q-Dp725xqUzmOQzByeFKdLDkfeNXQ https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=13&t=0s&fbclid=IwAR36EbXA7tYjZYBQ04FpkEQAjIBXIm9y3ehwuZLWUr7QH9YAhTnWc_cBywE https://www.youtube.com/watch…
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07.05.2020 11:28 Відповісти
Боится...
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07.05.2020 11:38 Відповісти
ты из какого недоСМИ будешь? пугалка чисто как у журнашлюх продажных
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07.05.2020 11:58 Відповісти
А що ж так ріденько??? ("А как дьісал, как дьісал...")
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07.05.2020 12:10 Відповісти
шавка аваковская, брысь в игнор
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07.05.2020 12:30 Відповісти
Злив зараховано, ********.
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07.05.2020 12:33 Відповісти
що то за хвороба, що всюди пуйло і крємль ввижається?
щось не бачу твоєї відповіді на тему великого шухеру в США
ще кілька тижнів і ця коронавірусна фейкова бульбашка лопне
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07.05.2020 12:36 Відповісти
Ти, коли вже злився - обтікай мовчки, *************.
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07.05.2020 14:49 Відповісти
одне матюкливе пустослів'я, а що від тебе ще чекати, бидло звичайне одноклітинне?
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07.05.2020 14:52 Відповісти
Злив зараховано.
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07.05.2020 14:56 Відповісти
самокритично з твого боку, дебільне створіння з обмеженим словниковим запасом

далі ігнор
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07.05.2020 15:26 Відповісти
Обтікай.
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07.05.2020 16:41 Відповісти
Тішить те, що кожного дня поступово зростає кількість одужавших. За вчора вже - 299
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07.05.2020 10:26 Відповісти
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
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07.05.2020 10:28 Відповісти
и? МЫ ВСЕ УМРЕМ?
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07.05.2020 10:44 Відповісти
Так это при наличии жесткого карантина. И при отсутствии людей на массовых праздниках. Все равно 400- 500 заболевших в день. Может даже больше. А что же было бы при массовых гуляньях?
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07.05.2020 11:00 Відповісти
І "жодного спалаху" ані після Вербної (порівнюєм 12.04 і після 17.04), ані після Великодня (порівнюєм 19.04 і після 24.04). Так само буде і після першотравневих шашликів і після "пабєда бєсних". "Божа роса"...
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07.05.2020 11:24 Відповісти
Так это в Украине при жестком карантине. А вот в РФ после Пасхи - рекорды. Уже на 7- е место в мире выскочили. Так это только официальная статистика. Как говорится "почуствуйте разницу"
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07.05.2020 11:36 Відповісти
Отож. Та декому дуже хочеться, що в Україні було гірше...
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07.05.2020 12:11 Відповісти
Вы это умышленно так представили, чтобы в глаза бросалось: "выздоровели, новых"? Манипуляция для оптимизма?
В этой таблице данные о новых заболевших записаны как новые рядом с выздоровевшими. В таблице не хватает столбика "новые выздоровевшие" (НВ). А столбик "новые" надо записать "новые заболевшие" (НЗ).
Когда будет рядом 2 столбика, их легко сравнить и увидеть, что ежедневно количество НЗ ежедневно превышает количество НВ человек на 200, то есть, улучшений нет, хотя и быстрого роста тоже нет.
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07.05.2020 11:30 Відповісти
Це до МОЗ. Бо це вони саме так статистику подають.
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07.05.2020 12:13 Відповісти
вони не статистику подають, а хрін зна що.
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07.05.2020 12:49 Відповісти
До того ж, це не є статистична таблиця, а просто зібрання звітів за день. Інформація подана таким чиномаби вразити лоха. Наприклад: в графі "умерли" вказано не реальна кількість померлих за день, а їх кількість з початку реєстрації. Тому складаеться враження страшної наростаючої смертності кожного дня і розгулу епідемії. Сотні померлих щоденно. Реально це фейк.
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07.05.2020 12:44 Відповісти
Це або свідома маніпуляція МОЗом данними, або некомпетентність. Бо будь який технар скаже, що не можна порівнювати між собою абсолютні і відносні величині. Робити таке - це дитячий садок від політиків-гуманітаріїв.
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07.05.2020 13:13 Відповісти
Це, е дитячий садок і не має відношення до компетентності, а навпаки- свідома маніпуляція суспільною думкою.
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07.05.2020 13:23 Відповісти
Низька смертність від ковід в Україні зумовлена відсутністю "цільової аудиторії" вірусу- людей віком 80+. Середня трвалість життя в Україні 64,1 рік тому, громадяни не встигають дожити до смерті від ковід-19.
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07.05.2020 11:18 Відповісти
Ляшко пора собираться в Черниговскую область поправлять статистику.
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07.05.2020 11:22 Відповісти
Ну что за дураки....
Если в больницах 10 тысяч мест, когда умрёт больше - когда в один месяц заболеет 100 тысяч или когда 10 месяцев по 10 тысяч?
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07.05.2020 11:57 Відповісти
Є теорія що, помре приблизно однакова кількість. Серед населення 80% взагалі ніяк не відреагують, 20 відсотків буде потребувати лікування з них тільки невелика частина потребуватиме реанімаційних дій та ШВЛ.
А ось скільки помре від того що, протягом двох місяців не проводилося ніяких дій стосовно інших хвороб ми можемо тільки здогадуватися.
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07.05.2020 12:32 Відповісти
Ты думать умеешь? При чём бессимптомные и лёгкие к койкам в больницах? Речь идёт о тяжёлых, нуждающихся в госпитализации.
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07.05.2020 13:05 Відповісти
Що Білорусія, що Швеція не мають 30 тисяч хворих на місяць, яким потрібна госпіталізація. Хто тут не вміє дмати ще птання.
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07.05.2020 13:14 Відповісти
При чём тут шВЕЦИЯ? Речь идёт о соотношении мест для тяжёлых и числа тяжёлых.
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07.05.2020 19:27 Відповісти
До речі, в Швеції кількість захворювань вже пішла на спад і по смертності вони на сьомому місці за кількістю померлих.
Як я вже писав, смертність в Україні буде нижчою за рахунк того що, українці зі своїми 64,1 роками тривалості життя, не доживають до віку основних жертв ковід у Європі.
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07.05.2020 13:21 Відповісти
Уже все насто.....ло и 👑 вирус и все что с ним связано.
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07.05.2020 16:12 Відповісти
На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
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07.05.2020 18:23 Відповісти
Може не відноситись до ситуаціїї з коронавірусом. Дагестанський поет Расул Гамзатов:
" Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след -
Дом иль тропинку, дерево иль слово..."
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07.05.2020 18:49 Відповісти
В России за день больше заболевших коронавирусом нежели в Украине за всё время.
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07.05.2020 21:01 Відповісти
Новосто нашего городка:
В парках, которые подчиняются непосредственно властям штата (Parks of Victoria), по-прежнему закрыты туалеты. Я не возражаю: раз коронавирус гулять так гулять гадить так гадить под кустами. Поскольку я не гажу под кустами, то мы взяли нашу собачку под мышку, развернулись - да и уехали в другой парк.
Полагаю, что на оборот наркотиков, которые сбывают в нэшинал парках рэйнджеры (не для себя, понятно, а по заданию от руководства парков на самом высоком уровне, если я что то понимаю), закрытие сортиров не скажется. Забавный был случай, когда пару лет, чисто случайно, мы стали свидетелем того, как рэйнджер сбывал наркотики в парке к северу от Мельбурна. Система простая, как два пальца: имеется небольшая кучка мусора, клиент кладет денежку в пустую банку из-под пива там или кока-колы в той кучке и уходит.
Приходит - и забирает из банки наркотики, заботливо положенные рэйнджером, котрый ту кучку мусора опекает.
А туалеты в этом бизнесе лишние, и потому они никому, кроме пользователей, конечно, не нужны.
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08.05.2020 07:41 Відповісти
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