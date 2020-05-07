У ЗСУ за добу підтверджено два нові випадки COVID-19, хворіє 29 військовослужбовців, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України підтверджено два нові випадки COVID-19.

Про це на сторінці у мережі Facebook повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 7:00 7 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 особи і зафіксовано 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 223 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 63 особи.

За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Одеська область) і працівник ЗС України (Вінницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

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