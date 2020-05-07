В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4193 людини, з них 170 дітей і 467 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 178 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 9498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2193 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 4193 людини, з них 170 дітей і 467 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.

Хворобу підтверджено у 933 дітей та 2 660 медиків. На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4193 особи, з них 170 дітей та 467 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

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Загалом 2396 пацієнтів вже одужали, з них 563 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Всього в Україні досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.

Як повідомлялося, на ранок 7 травня в Україні підтверджено 13691 випадок COVID-19, з них 507 за останню добу.