В Україні з COVID-19 госпіталізовано 4193 людини, з них 170 дітей і 467 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 178 пацієнтів, - ЦГЗ
В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 9498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2193 медпрацівники. Всього потребували госпіталізації 4193 людини, з них 170 дітей і 467 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в Facebook.
Хворобу підтверджено у 933 дітей та 2 660 медиків. На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4193 особи, з них 170 дітей та 467 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 людей, зокрема одна дитина та 15 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 2396 пацієнтів вже одужали, з них 563 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Всього в Україні досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.
Як повідомлялося, на ранок 7 травня в Україні підтверджено 13691 випадок COVID-19, з них 507 за останню добу.
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2193 медика на лікуванні! Не дуже велика різниця, якщо інфікований!
лише фуфлотести, які знаходять вірус у фруктах та в кіз
Бо мені жалівся не один лікар з Києва, що їх лякають звільненнями, якщо не намалюють необхідну статистику по захворюваністю ковідом
Такої точності не може бути у принципі, що виходить з самої суті методу ПЦЛ. Наприклад, усі коронавіруси співпадають за своєю РНК на 99%.
На майбунє врахуйте
"Генетические различия на уровне ДНК между людьми составляют в среднем 1 нуклеотид из 1000 (то есть 0.1%), между человеком и шимпанзе - 1 нуклеотид из 100 (т.е. 1%)."
https://antropogenez.ru/article/75/
Ви ж мене відправили у лабораторію, коли я Вам поставив незручне питання про те, чи є в них сертифікат якості, отримання якого займає зазвичай від кількох місяців до року
очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися, тобто лікарі сліпо довірилися розробнику
Для перевірки ефективності придбаних тестів на ковід-19, достатньо, як я писав вище -
Зразки культури вірусу ковід-19 можна легко замовити в АТСС, або в національних референс-лабораторіях, тести - ось вони, завдання на рівні інститутської лабораторної роботи.
мій друг працює у лабораторії, тому цю тему я знаю досконало
та й взагалі, який сенс з тобою сперечатися, якщо ця коронавірусна бульбашка скоро лопне: в США вже справа Гейтса та Фаучі набула величезного розголосу
скоро полетять голови організаторів цієї фейкової епідемії, що була оголошена виключно в інтересах фарм. компаній
тому можеш свої недолугі теорії доводити самому собі наодинці
Ви ж працювали в лабораторії? а такі питання недолугі ставите...
А зразки вірусів одного штаму, які взяті у різних людей або у однієї людини, ще й розмножені в ампліфікаторі - то близнюки-браття. Так що в масштабних клінічних випробуваннях там потреби нема. Інша справа - законодавство. Тут я вже не володію інформацією. Можете в Держлікслужбі поцікавитися.
коронавірус знайшли у кози и в папайї (фрукт), тестуйте далі фуфлотестами
Ви ж мене відправили у лабораторію, коли я Вам поставив незручне питання про те, чи є в них сертифікат якості, отримання якого займає зазвичай від кількох місяців до року
очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися, тобто лікарі сліпо довірилися розробнику
тести взагалі не несуть ні якої користі
є симптоми - лікуєшся відповідно до симтоматики
нема симптомів - живеш звичайним життям
так було завжди з усіма ГРВІ, коронавірус нічим від них не відрізняється (тільки не треба зараз наводити байки, міфи та легенди з зомбоящику та жовтої преси про можливі ускладення на мозок, серце тощо)
https://www.ft.com/content/de3114a2-8b97-4d95-a55c-0a9d72dfa1ea Пять корейских биотехнологических групп получили одобрение правительства на внутреннюю продажу наборов, которые обнаруживают текущую инфекцию Covid-19, известную как тесты ПЦР. По данным администрации президента, они уже производят достаточно наборов для тестирования около 135 000 человек в день. В общей сложности в Южной Корее есть 22 компании, выпускающие коммерческие тестовые наборы Covid-19, число которых превысили только США и Китай, согласно некоммерческой группе Foundation for Innovative New Diagnostics (Find), которая отслеживает разработку продукта.
в будь-яких умовах і на будь-яких територіях (країнах, містах, гуртожитках, суднах тощо) ця частка дорівнює 10-20%
давай ще раз
"На данный момент в Южной Корее проведено около 350 000 таких тестов. В день сдать анализы на коронавирус могут около 15 000 человек - не в последнюю очередь благодаря наличию более 40 пунктов, позволяющих это сделать, не выходя из автомобиля. Такие пункты уже появляются и в других странах."
10% від 350 000 це 35 тисяч.
Так що Ваше "в будь-яких умовах і на будь-яких територіях (країнах, містах, гуртожитках, суднах тощо) ця частка дорівнює 10-20%" все одно брехня.
Понимая это медики и делают, для повышения достоверности, не один тест, а несколько.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8/a-52926502
на жаль, Степанов не припиняє заробляти на закупівлі апаратів, що зовсім не підходять для лікування ковіду, за завищеними цінами
https://www.rbc.ua/rus/styler/shans-vyzhit-1-10-uchenye-shokirovali-otkrytiem-1587729941.html Коронавирус COVID-19 может быстро переходить из среднего состояния в тяжелое, вызывая серьезные поражения легких пациента. Некоторых заболевших приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но шансы выжить после таких крайних мер очень малы. К такому выводу пришли ученые из США, пишет издание Bloomberg. В масштабном исследовании изучались данные более 2600 пациентов. Выяснилось, что уровень смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, крайне высокий - 88%. То есть, по грубым подсчетам, выживает только 1 из 10 таких тяжелых больных.
І якщо з 178 двох підключити на ЕКМО, а 176 будуть чекати, то летальність буде ще вища.
про неефективність ШВЛ для пацієнтів з ковід в світі вже відомо ДВА МІСЯЦІ
https://interfax.com.ua/news/general/652825.html «К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО»
2. Скільки кваліфікованих медиків потібно на супроводження одного пацієнта, підключеного до ЕКМО?
3. Скільки таких бригад ми встигнемо пдготувати до кінця епідемії?
тим більше інфекційні лікарні першої хвилі заповнені хворими усього на 20% (з інтерв'ю Степанова)
Про те, що у Зєлі нема нормальних професіоналів, я писав вже давно. Вони навіть карантинні обмеження через сраку зробили.
карантин - це ізоляція хворих від здорових, а коли обмежені всі (на папері), це не ізоляція і не карантин
але карантину не було і в реальності, бо: з початку березня в Україну завезено 2 мільйони туристів/заробітчан, і дай Боже, половина з них виконала правило обсервації строком 2 тижні; більша частина населення, не дивлячись на антиконституційні заборони, жила своїм життям, працювала та гуляла, ходила в паки та церкви
якби справді існувала загроза епідемії, ми б мали зараз не 300 померлих за два місяці, а набагато більше
вірус вже давно розійшовся по усій планеті: вже встановлено, що у Франції та В. Британії були випадки захворювання "ковідом" ще до Нового року
з іншого боку немає жодного наукового дослідження, яке б доводило, що "сарс-ков-2" є збудником хоч якоїсь хвороби у відповідності до чотирьох постулатів Коха
не має й жодного наукового дослідження, яке б доводило, що коронавірус хоч за якимось показником небезпечніший за звичайний сезонний грип
натомість існує низка наукових досліджень від учених всього світу, професорів вірусології та епідеміології, що доводять відстуність епідемії та неадекватність мір, що введені політиками в більшості країн
1. карантин це ізоляція тих, хто підозрюється в зараженні від здорових.
2. Якщо Ви самі пишете, що "вірус вже давно розійшовся по усій планеті: вже встановлено, що у Франції та В. Британії були випадки захворювання "ковідом" ще до Нового року", то під підозрою у зараженні всі. От всіх і обмежили в контактах.
2. Не ограничили, а бездоказательно и незаконно подвергли здоровое население лишению гражданских прав.
https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw