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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Україна в ОБСЄ: Російські окупанти вдвічі применшують статистику щодо коронавірусу в Криму та ОРДЛО

Україна в ОБСЄ: Російські окупанти вдвічі применшують статистику щодо коронавірусу в Криму та ОРДЛО

Російська окупаційна влада як мінімум в 2-2,5 рази зменшує статистичні дані щодо поширення коронавірусу як на окремих територіях Луганської та Донецької областей (ОРДЛО), так і в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час онлайн-засідання Форуму ОБСЄ із безпеки співробітництва в середу, 6 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Правозахисні організації повідомляють про низький рівень загальної медичної допомоги та низьке охоплення населення діагностикою виявлення коронавірусу в Криму та на Донбасі. Російські окупаційні адміністрації приховують дані про ситуацію щодо поширення захворювання та штучно занижують (за даними спецслужб — щонайменше у 2-2,5 рази) "офіційні" статистичні дані щодо виявлених випадків COVID-19", - заявив він.

Український дипломат зазначив, що лише за тиждень 17-24 березня у луганській лікарні №7 померло дев'ять пацієнтів із діагнозом "пневмонія".

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"Згідно з нашою інформацією, всі вони мали симптоми, характерні для COVID-19, але лікарям було заборонено зазначати ці факти у медичних висновках", - заявив Лоссовський.

Водночас, додав він, міжнародні організації та інші незалежні джерела не мають змоги перевірити інформацію російських окупаційних адміністрацій щодо поширення коронавірусного захворювання в Криму та на Донбасі.

Представник України вказав на те, що російські окупаційні адміністрації тривалий час заперечували інформацію про летальні випадки внаслідок COVID-19 (до 22 квітня - на ОРДЛО, та до недавнього часу - у тимчасово окупованих Криму та Севастополі). За його словами, офіційна статистика окупантів стверджує, що станом на 5 травня у Криму зафіксовано 219 випадків COVID-19, у тому числі 3 летальні випадки, 162 випадки виявлено на окупованих територіях Луганської області (1 людина померла), ще 133 - на окупованій Донеччині (троє інфікованих померли).

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"На тимчасово окупованих територіях також спостерігається нестача медперсоналу (а рівень поширення захворювання серед медиків є високим), медичних речовин, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та тестів, що робить практично неможливим розуміння реальної ситуації", - підкреслив заступник очільника української місії при ОБСЄ.

За його словами, одним з основних джерел поширення коронавірусу залишаються люди, які їдуть до/з Москви, регулярні рейси та автомобільні перевезення, які досі відбуваються з території РФ до Криму. Також у квітні повідомлялося про організовані автобусні поїздки з окупованих Донецька та Луганська на російську територію для отримання паспортів РФ. Крім того, присутність російських військ, розміщених на окупованих територіях за принципом ротації, є додатковим фактором поширення COVID-19.

"В умовах поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19 РФ не вживає достатніх заходів, як держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, для забезпечення захисту життя та здоров'я населення тимчасово окупованих територій України", - наголосив український дипломат на засіданні Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14200) ОБСЄ (3516) росія (66461) Донбас (22358) Лоссовський Ігор (22) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Коронавируса в России нет! Маски носят лохи! Я насстаиваю на этом!
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07.05.2020 10:02 Відповісти
+2
короновирус помогает крысманам увидеть камни с неба, но так как помогает отсутствие воды- никто не поможет... похоже, что по Крыму -начал интенсивно бегать пушной зверёк!
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07.05.2020 11:50 Відповісти
+1
чем больше их перемрёт со страху (на вирусочек надежды мало), тем меньше придётся депортировать...
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07.05.2020 09:54 Відповісти
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Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6027
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07.05.2020 09:51 Відповісти
чем больше их перемрёт со страху (на вирусочек надежды мало), тем меньше придётся депортировать...
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07.05.2020 09:54 Відповісти
Депортировать или уничтожить?
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07.05.2020 10:34 Відповісти
Пффф.Україна в ОБСЄ: Російські окупанти вдвічі применшують статистику щодо коронавірусу в Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3694
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07.05.2020 09:57 Відповісти
Можно подумать они особо ответственно подходят к этому вопросу, учитывая что расейка отродясь людей не считала.
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07.05.2020 10:02 Відповісти
Коронавируса в России нет! Маски носят лохи! Я насстаиваю на этом!
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07.05.2020 10:02 Відповісти
І не просто лохи,а лошари!
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07.05.2020 10:16 Відповісти
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". И.Тургенев.
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07.05.2020 10:14 Відповісти
""В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины" - вот с этого надо было начинать!
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07.05.2020 10:39 Відповісти
Что-то Украина приуменьшила о приуменьшении.
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07.05.2020 11:08 Відповісти
короновирус помогает крысманам увидеть камни с неба, но так как помогает отсутствие воды- никто не поможет... похоже, что по Крыму -начал интенсивно бегать пушной зверёк!
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07.05.2020 11:50 Відповісти
Вату жалеете? Приуменьшают пускай,если больше то только лучше,вата есть вата,руская или бывшая наша ,,какаяразница,,
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07.05.2020 12:08 Відповісти
Не одавайте маски і не мийте руки, це все ворожа пропаганда. У православного росіянина не може бути коронавіруса. Вони під захистом путіна. Ніяких карантинів!
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07.05.2020 14:09 Відповісти
"Про мене, Семене...". Та хай там хоч усі повиздихають...Коли треба було протестувать, вони мовчали, а багато хто і кликав війну у свій дім.... А зараз чого у мене повинна "голова боліть"? Менше роботи буде ВСУ, НГУ, СБУ та поліції, коли Кацапщина "видихнеться" і покине їх напризволяще... Хто виживе, то половина почне тікать "на Ростов" (правда, ще невідомо, чи їх туди пустять - вже кілька років на дорогах, що ведуть через кордон, створені блок-пости і опорні пункти, розвернуті фронтом в бік української території... І щось мені здається, вони - не проти українських військ). А з рештою, якось, справимся...
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07.05.2020 16:19 Відповісти
 
 