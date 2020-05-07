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Намічені на 10 травня президентські вибори в Польщі перенесено: голосування хотіли провести поштою

Намічені на 10 травня президентські вибори в Польщі перенесено: голосування хотіли провести поштою

Президентські вибори в Польщі, намічені на неділю, 10 травня, переносяться на більш пізній термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в спільній заяві заявили глава правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський та його союзник Ярослав Говін.

"Через відхилення опозицією всіх конструктивних пропозицій, що дозволяють провести президентські вибори цього року протягом конституційного періоду, партії "Право і справедливість" та "Угода" Ярослава Говіна підготували рішення, яке забезпечить полякам можливість брати участь у демократичних виборах", - йдеться в заяві.

Prawica Zjednoczona💪 pic.twitter.com/ZrNZ9tJqZl

— Michał Woś (@MWosPL) May 6, 2020

"Після закінчення крайнього терміну 10 травня 2020 року і очікуваного скасування виборів Верховним судом, з огляду на те, що вони не були проведені, спікер Сейму Республіки Польща оголосить нові президентські вибори якомога швидше", - заявили партії.

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Наголошується, що вибори будуть проводитися в заочній формі (поштою) "в інтересах безпеки поляків і відповідно до епідеміологічної ситуації".

Нагадаємо, 6 травня Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який пропонував проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Раніше до бойкоту президентських виборів, які мали відбутися 10 травня, закликав колишній прем'єр-міністр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск, зазначивши, що "ситуація, яку підготував уряд, не матиме нічого спільного з виборами", а єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що якщо президентські вибори в Польщі відбудуться в нинішніх умовах, вони можуть не відповідати низці міжнародних стандартів.

Кандидат у президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо голосування відбуватиметься поштою.

Автор: 

вибори (6724) карантин (18172) Польща (8663) Дуда Анджей (793) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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По пошті? Лапті вам влаштують голосування.
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07.05.2020 09:53 Відповісти
Слугам Нарида на заметку: титульній спонсор вібров - Нова Пошта
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07.05.2020 09:59 Відповісти
Отмечается, что выборы будут проводиться в заочной форме (по почте) "в интересах безопасности поляков и в соответствии с эпидемиологической ситуации".Источник: https://censor.net.ua/n3193940

Не совсем понятно, всё-таки по почте или же переносят?
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07.05.2020 10:04 Відповісти
переносят
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07.05.2020 10:08 Відповісти
Одне й друге. 12 липня будуть поштою.
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07.05.2020 10:09 Відповісти
Спасибо.
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07.05.2020 10:19 Відповісти
Во как...
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07.05.2020 10:08 Відповісти
 
 