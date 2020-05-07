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Новини Коронавірус і карантин
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17 нових інфікованих COVID-19 у Лаврі перебували на самоізоляції, адже раніше контактували з хворими, - Степанов

17 нових інфікованих COVID-19 у Лаврі перебували на самоізоляції, адже раніше контактували з хворими, - Степанов

У місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, на сьогодні 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це все люди, які були контактні з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому", - розповів він.

За його словами, вони перебували на самоізоляції. Вже після виходу із самоізоляції, їм було проведено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест на COVID-19.

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Також Степанов додав, що у місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Києво-Печерської лаври зафіксували 17 нових випадків коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Лавра (294) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Освободите Святую Лавру от мацковского оккупанта
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07.05.2020 09:59 Відповісти
+4
Организовать гумконвой и вывезти всех Попов кацапских
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07.05.2020 09:55 Відповісти
+4
Подгоняйте вагоны - И ГЕТЬ ЗАРАЗУ СЕКТАНТСКУЮ С УКРАИНЫ !!!!
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07.05.2020 09:58 Відповісти
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Организовать гумконвой и вывезти всех Попов кацапских
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07.05.2020 09:55 Відповісти
Подгоняйте вагоны - И ГЕТЬ ЗАРАЗУ СЕКТАНТСКУЮ С УКРАИНЫ !!!!
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07.05.2020 09:58 Відповісти
Хоч одна хороша новина.
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07.05.2020 09:58 Відповісти
Освободите Святую Лавру от мацковского оккупанта
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07.05.2020 09:59 Відповісти
вирус уже ДАВНО распространился по планете
во Франции и Великобритании обнаружили, что вирус там был еще до Нового года!
тесты просто сейчас его выявляют
10-20% от всех протестированных дадут положительный результат
99% от всех ВСЕХ зараженных (большинство из которых на сегодня не выявлено, так как нет массового тестирования) не имеют никаких вообще симптомов
вирус не опасен
умирают лишь тяжелобольные хроники, либо экспериментальное лечение убивает, половина смертей из домов престарелых Европы и США, которые из-за карантина стали очень плохо обслуживаться
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса!
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07.05.2020 10:01 Відповісти
Кто в Лавре(другой перевод Паул-Бек Древний -храмы в Лондоне,Германии и ПетрПаул в СПБ,а также окончания фамилий-бэйли на Кавказе) полюбому не умрут.Храмы- места Святые.
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07.05.2020 10:13 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів, що ото накнопав?
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07.05.2020 10:21 Відповісти
так я не понял, Новинский и лаврские попы, помрут или нет?!
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07.05.2020 10:16 Відповісти
І так карантин у Лаврі продовжувати, поки моцкаляцкі яничари з голоду не порозбігаються.
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07.05.2020 10:24 Відповісти
МОСКОВСЬКА церква розсадник зарази в Україні як коронавірусу так і руського міра. А розсадник зарази треба знищувати
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07.05.2020 11:52 Відповісти
 
 