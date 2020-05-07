17 нових інфікованих COVID-19 у Лаврі перебували на самоізоляції, адже раніше контактували з хворими, - Степанов
У місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, на сьогодні 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це все люди, які були контактні з пацієнтами, які захворіли два-три тижні тому", - розповів він.
За його словами, вони перебували на самоізоляції. Вже після виходу із самоізоляції, їм було проведено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест на COVID-19.
Також Степанов додав, що у місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Києво-Печерської лаври зафіксували 17 нових випадків коронавірусу.
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