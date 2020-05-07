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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр

Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр

Президент США Дональд Трамп заявив, що кризова ситуація у зв'язку з поширенням коронавірусу виявилася для США гіршою, ніж атака на Перл-Харбор і теракти 11 вересня.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр", - сказав Трамп у середу, розповідаючи про ситуацію з COVID-19.

"І цього мало би статися. Могло бути припинено там, де з'явилося. Могло бути зупинено в Китаї. Це мало бути зупинено в місці появи. І це не було зроблено", - додав американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США планують розпустити робочу групу з коронавірусу

Нагадаємо, США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірус, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 млн випадків зараження, понад 73 тис. осіб померли.

Автор: 

карантин (18172) США (23613) Трамп Дональд (6314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
И это все по рыжей тупости.Этот комик то же как бульбомет беларусский ,все смеялся и не верил.Вот и результат!
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07.05.2020 10:18 Відповісти
+4
И со всем этим "справился" - "величайший мыслитель - гигант мысли, генералиссимус, величайший деятель эпохи, да чего уж там, мировой истории низвергатель вирусов, китайцев , и иранцев, друг великого Кима и Пу, строитель великой мексиканской стены и прочее и прочее" Дональд Фредович ( Федорович) Трамп. ( он же надутый индюк, павлин, нарцисс, клоун и хвост дохлой белки) Хочешь себя возвеличить, возвеличь могущество твоего врага или проблему.
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07.05.2020 10:31 Відповісти
+4
Зємля плоская?
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07.05.2020 10:33 Відповісти
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не захворівших, а заражених, далеко не всі заражені мають хоч якісь симптоми
ох уже ці журналісти, і з "мухи" сенсацію зліплять
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07.05.2020 10:15 Відповісти
И это все по рыжей тупости.Этот комик то же как бульбомет беларусский ,все смеялся и не верил.Вот и результат!
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07.05.2020 10:18 Відповісти
Жать ему руку ,или не жать ,, вот в чём вопрос . ?!! Сестра ,,что мне делать ? А если он заразный . !? .
Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр - Цензор.НЕТ 8282 .
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07.05.2020 10:21 Відповісти
да, мощнее. погибших больше.
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07.05.2020 10:27 Відповісти
И со всем этим "справился" - "величайший мыслитель - гигант мысли, генералиссимус, величайший деятель эпохи, да чего уж там, мировой истории низвергатель вирусов, китайцев , и иранцев, друг великого Кима и Пу, строитель великой мексиканской стены и прочее и прочее" Дональд Фредович ( Федорович) Трамп. ( он же надутый индюк, павлин, нарцисс, клоун и хвост дохлой белки) Хочешь себя возвеличить, возвеличь могущество твоего врага или проблему.
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07.05.2020 10:31 Відповісти
По данным альтернвтмвных исследлвателей,атака на ВТЦ дело рук спецслужб США(мирового правительстыа).Да и Перл-Харбор под вопросом.Вроде тоже провокация спецслужб,шоб втянуть США в войну з Яптнией.
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07.05.2020 10:31 Відповісти
Зємля плоская?
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07.05.2020 10:33 Відповісти
Провокация в Перл Харбор?
Это как?
Как у вас в ватных головах это помещается?)))
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07.05.2020 10:36 Відповісти
назови альтернативных исследователей... тувинско-мордвинские ученые из оренбургского университета Воронежа??? Лапоть, это же ЦН, это ж не физкультура, тут думать не надо...
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Ну,вот американские а.исследовапели приводят доказательства и фото американских астронавтов з взорвавшегося "Челенджера"-все живы и здоровы,кроме одного.Работают в разных штатах и даже некоторые под своей фамилеей(ютб)
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07.05.2020 11:37 Відповісти
Коля, ну праада, это унизительно... почему б тебе не поехать на соседнее вологодское болото и не рассказать об этом местным глухарям за тарелкой супа из ягеля? Ну вот нахера здесь ездить по ушам просвещенной публике? Я знаю, что херои-панфиловцы, не все конечно, но 26 штук после тяжелых боев под мацквабадом, кто-то стал полицаем, кто-то пошел жить в тюрьму, ну и т.д. а американские астронавты все на счету... кстати, их всего-то было семеро (7 up, sad sarcasm)... и уж точно их история после трагедии хорошо известна всему миру, кроме лаптей кацапских с витыми рогами...
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07.05.2020 12:16 Відповісти
та це всі знають
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07.05.2020 10:47 Відповісти
Николай,не бреши
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07.05.2020 11:21 Відповісти
Не ты ли в этом виноват рыжик?
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07.05.2020 10:36 Відповісти
А может это была БУНКЕРНАЯ КРЫСА?
а выпустил заразу ВЕКТОР...
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07.05.2020 10:39 Відповісти
Судячи з того, що найбільше вдарило по західних демократіях...
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07.05.2020 10:41 Відповісти
Да вирус все таки природный. И китайцы его прошляпили
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08.05.2020 20:09 Відповісти
Це, мало зупиитися на "Векторі"
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07.05.2020 11:22 Відповісти
Трампушка,после такого про-ба тебя не переизберут
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07.05.2020 11:23 Відповісти
Шота я его не пойму,то он с помощью вспышек света побеждать вирус хотел,а теперь хуже террористов и войны! Чистый поц,короче !
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07.05.2020 11:25 Відповісти
Еще не пережили.....
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07.05.2020 11:40 Відповісти
Ще б пак. На сьогодні у США від цієї пандемії загинуло за кілька місяців людей у півтора рази більше, ніж за всі роки війни у В'єтнамі. Дуже здивуюся якщо американці не згадають це Трампу на наступних президентських виборах. Американці розберуться у своїх проблемах і нам розкажуть як не повторювати помилки.
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07.05.2020 12:43 Відповісти
Кто то предложил...Не помню кто,протестировать москалей,заразившихся атипичной пневмонией с 2016 по 2019.Тобто переболевших на пневмонию на Мордоре,до вспышки в Ухане.Бо есть предположение,що в крови переболевших москалей,можно найти остаточные следы коронавируса.Бо на тот момент,москали никого не тестировали и замалчивали вспышки эпидемий у себя
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07.05.2020 13:09 Відповісти
 
 