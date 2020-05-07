Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр

Президент США Дональд Трамп заявив, що кризова ситуація у зв'язку з поширенням коронавірусу виявилася для США гіршою, ніж атака на Перл-Харбор і теракти 11 вересня.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр", - сказав Трамп у середу, розповідаючи про ситуацію з COVID-19.

"І цього мало би статися. Могло бути припинено там, де з'явилося. Могло бути зупинено в Китаї. Це мало бути зупинено в місці появи. І це не було зроблено", - додав американський лідер.

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Нагадаємо, США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірус, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 млн випадків зараження, понад 73 тис. осіб померли.