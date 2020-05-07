Необхідно почати тотальне тестування на COVID-19, інакше карантин буде згубним для економіки, - Порошенко
Верховна Рада законодавчо має забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантин буде не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого і середнього бізнесу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроєкт 3380.
"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус… Законопроєкт, який нами був внесений у порядок денний позачергового засідання – про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв’язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів", – розповів Порошенко.
За словами лідера "Європейської солідарності", поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області.
"Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров’я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведені рекомендації з подолання коронавірусу. Переша – це тести. Друга це тести. І третя це тести", – наголосив Порошенко.
Порошенко зазначив, що потрібно перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. А також спокійно відновлювати економіку та нормальне життя.
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За словами дослідників, новий штам почав поширюватися по Європі на початку лютого, незабаром дістався до США і став глобальною домінуючою формою вірусу. Його мутації здатні потенційно обмежувати ефективність розроблюваних вакцин.
Провідний автор роботи, біоінформатик Бетт Корбер заявив, що інформація про нові мутації COVID-19 є важкою новиною - дослідники виявили 14 мутацій. Вони стосуються змін у S-протеїні, який являє собою складну багатокомпонентну молекулу, що дозволяє коронавірусу проникати в клітини господаря.
Як відомо, спочатку йшлося про два різні типи нового коронавірусу. До більш агресивного належали приблизно 70% проаналізованих зразків, тоді як 30% виявилися пов'язані з менш агресивним типом.
Китайські вчені заявляли, що найбільш агресивний і смертельний штам поширювався на ранніх стадіях спалаху в Ухані.
https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw
"Це дуже прикро, що спроби захистити медиків, які сьогодні є в найгіршій ситуації серед медиків, напевно, не тільки Європи, а й цілого світу… Ми, на жаль, маємо близько 20% заражених медиків серед усієї кількості інфікованих, в той час як у цивілізованих країнах, зокрема, це є в районі 1%. Тобто в 20 разів більше медиків у нас не тільки захворіли, але й ми маємо вже, здається, 18 осіб-медиків, які померли від коронавірусу. Тобто ми маємо захистити. Бо сьогодні так, як бійці на передовій, вони є на передовій боротьби за наше здоров'я і за наше життя", - сказала Федина.
За її словами, законопроєкт щодо обов'язкового страхування медиків "Європейська Солідарність" просила розглянути на позачерговому засіданні вже понад два тижні.
"І я би сказала, що це найвищий рівень безвідповідальності з боку монобільшості, але і зневага до медиків. Те, що два тижні ми просили винести цей законопроєкт на будь-яке з позачергових засідань, було повне блокування. Ми просили підписні листи. І у нас уже була третя така ситуація, що ми просимо підписні листи, а їх просто не видають, хоча їх мають видавати на вимогу депутатів. І зараз, виявляється, все, що ми пробуємо зробити, те, що вдалося зараз скликати позачергове засідання Верховної Ради без "слуг народу", по суті, бо навіть якщо відняти їхніх п'ять депутатів, які підписалися, то все одно ми би мали 152 підписи, - я думаю, що це найбільше, що їх і зачепило. Як це так ми посміли без них щось робити? Як це так Петру Порошенку за його ініціативою вдалося зібрати підписи для позачергового засідання? Вони ж думали, що вони все контролюють, і без них жодне рішення не може прийматися", - зазначила нардеп.
"Насправді, коли йдеться про добробут держави, коли йдеться про виживання, про безпеку, про ліки, то слава богу, що всі опозиційні сили - від "Європейської солідарності" і завершуючи депутатськими групами - всі консолідувалися і підписали ці підписні листи. Для мене також є ще дуже важливий момент, що зараз вони намагаються терміново на коліні вродити свій якийсь альтернативний, аби тільки не від "Європейської солідарності", аби тільки не від Порошенка. Насправді ми про це говорили ще в березні місяці. Насправді про це вже заявляв також і президент, що це треба робити. Чому вони раніше цього не робили - я не можу зрозуміти", - сказала Федина.
- Папайя и коза "положительный результат теста" -
Он сказал, что тайно проверял животных, фрукты и автомобильное масло в лаборатории.
По словам Магуфули, папайя, перепел и коза дали положительный результат, и он подозревает «грязную игру» в лаборатории.
«Это означает, что есть вероятность технических ошибок или проблем с этими импортированными реагентами. Возможно, техников также вводят в заблуждение».
https://www.msn.com/en-us/news/world/tanzanias-magufuli-sees-sabotage-in-virus-numbers/ar-BB13xgh4?fbclid=IwAR1mbjmyhiAsknW0xjkokw7MAvhwzFLGlVLxtZJTmcRWmL8QY_h8pRJ7crA
Проблема в тому що, ві дискусії проходять без усвідомлення наскільки реально небезпечний данний вірус. Багато чому доводиться вірити на слово не завжди достовірним людям. Поки зрозуміло що, смертність від туберкульозу в Україні перевищує в рази смертність з діагнозом ковід.