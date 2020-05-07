Необхідно почати тотальне тестування на COVID-19, інакше карантин буде згубним для економіки, - Порошенко

Верховна Рада законодавчо має забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантин буде не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого і середнього бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Він закликав підтримати на позачерговому засіданні Верховної Ради законопроєкт 3380.

"Я говорив сьогодні з Віктором Ляшком, бо ви знаєте, зараз дуже критична ситуація з тестами на коронавірус… Законопроєкт, який нами був внесений у порядок денний позачергового засідання – про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули і прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв’язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів", – розповів Порошенко.

За словами лідера "Європейської солідарності", поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області.

"Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров’я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведені рекомендації з подолання коронавірусу. Переша – це тести. Друга це тести. І третя це тести", – наголосив Порошенко.

Порошенко зазначив, що потрібно перейти на тотальне тестування і сьогодні ізолювати людей, які захворіли. А також спокійно відновлювати економіку та нормальне життя.

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